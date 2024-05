Il signore degli anelli: Warner Bros. annuncia due nuovi film per il 2026, il primo vedrà protagonista Gollum

David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha annunciato che i primi due nuovi film basati su Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien usciranno nel 2026. Il team creativo è nelle prime fasi di sviluppo delle sceneggiature che si concentreranno su “trame ancora da raccontare”.

È stato inoltre confermato che il regista della trilogia originale Peter Jackson, sarà coinvolto come produttore nei progetti insieme alle sue partner di scrittura, Fran Walsh e Philippa Boyens.

Secondo quanto riferito da Zaslav, i creatori delle due trilogie cinematografiche originali, Il signore degli anelli e Lo Hobbit, “saranno coinvolti in ogni fase del processo” a ribadire che ci sarà il marchio di qualità di Peter Jackson anche sui nuovi progetti.

Il CEO ha continuato parlando più in generale dell’obiettivo dello studio, sottolineando che è la narrazione il cuore della compagnia: “mentre ci sforziamo di restituire lustro alla Warner Bros. Pictures” aggiungendo: “Il Signore degli Anelli è uno dei franchise di maggior successo e venerati della storia e rappresenta un’opportunità significativa per il business delle sale”.

In precedenza del progetto ha parlato anche il CEO dell’Embracer Group’s operative group Freemode:

L’incomparabile mondo di J.R.R. Tolkien torna sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e, lavorando insieme ai nostri partner New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione.

Fin dall’inizio, Jackson ha affermato che “Warner Brothers ed Embracer ci hanno tenuto aggiornati in ogni fase del processo. Non vediamo l’ora di parlare ulteriormente con loro per ascoltare la loro visione per il franchise che va avanti”.

Il signore degli anelli – The Hunt For Gollum

Warner Bros. ha annunciato che il primo dei nuovi film ispirati al Signore degli Anelli si intitolerà The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum. Il film live-action sarà diretto da Andy Serkis, che reciterà anche nel film. I crediti di Serkis includono il live-action Mowgli – Il figlio della giungla e il sequel Venom – La furia di Carnage.

La sceneggiatura di “The Hunt For Gollum” è stata scritta da Fran Walsh e Philippa Boyens in collaborazione con Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. La storia potrebbe riguardare la parte del libro in cui le forze di Sauron verranno scatenate per dare la caccia e catturare Gollum al fine di ottenere informazioni sull’Unico Anello. Gollum viene torturato nelle segrete di Mordor, finché, sotto costrizione, rivela ai servi di Sauron che l’Anello è tenuto da “Baggins” in un luogo chiamato “Contea”.

Mike De Luca e Pam Abdy avevano negoziato un accordo per realizzare film “multipli” ambientati nella Terra di Mezzo e hanno dichiarato in un comunicato:

Per oltre due decenni, gli spettatori hanno abbracciato la trilogia cinematografica del ‘Signore degli Anelli’ a causa dell’innegabile devozione che Peter, Fran e Philippa hanno dimostrato nel proteggere l’eredità delle opere di Tolkien e nel garantire che il pubblico potesse sperimentare l’incredibile mondo da lui creato in un modo che onora la sua visione letteraria. Siamo onorati che abbiano accettato di essere nostri partner in questi due nuovi film. Con Andy che si unisce alla direzione The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum, continuiamo un importante impegno verso l’eccellenza che è un vero segno distintivo di come tutti noi vogliamo avventurarci avanti e contribuire ulteriormente alla storia cinematografica del Signore degli Anelli”.

Ricordiamo che Gollum è stato recentemente protagonista di The Lord of the Rings: Gollum, un videogioco di azione e avventura sviluppato da Daedalic Entertainment. Il gioco, ambientato nel mondo immaginario della Terra di Mezzo creato da J. R. R. Tolkien, è ambientato tra gli eventi de Lo Hobbit e La Compagnia dell’Anello. Il giocatore controlla Gollum attraverso luoghi come Cirith Ungol, Barad-dûr e Bosco Atro, mentre tenta di trovare Bilbo Baggins e riprendere l’Unico Anello. Il gioco, stroncato da critica e giocatori, è attualmente disponibile con l’abbonamento “Playstation Plus Extra”. Basta giocarne una manciata di minuti per capire tutti i problemi che hanno afflitto questo titolo molto atteso, e l’enorme delusione che ne è scaturita.

Chiudiamo con una curiosità, esiste già un fan film di Gollum dal titolo The Hunt for Gollum, si tratta du un prequel del 2009 prodotto in modo indipendente dei film di Jackson e diretto da Chris Bouchard. Il Gollum in CGI di Bouchard, doppiato da Gareth Brough, assomiglia molto al Gollum di Andy Serkis.

Fonte: ComicBook