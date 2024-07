Borderlands: i 20 film più attesi tratti da videogiochi

Borderlands, il film live-action basato sull’omonimo franchise videoludico di Gearbox Software, sarà nei cinema italiani dal prossimo 7 agosto con Eagle Pictures e quindi miglior occasione per occuparci dei film tratti da videogiochi più attesi e al contempo stilare una nostra ista di quelli che secondo meglio rappresentano il genere “cinegame”.

1. Borderlands (7 agosto 2024)

Lo specialista in horror Eli Roth dopo lo spassoso slasher Thanksgiving porta sullo schermo il popolare franchise di videogiochi d’azione e fantascienza di Gearbox Software schierando un cast corale pazzesco: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Bobby Lee, Florian Munteanu, Gina Gershon e Jamie Lee Curtis.

Il film segue Lillith (Blanchett), una famigerata fuorilegge che ritorna nel luogo in cui è cresciuta, il caotico pianeta Pandora, e forma un’inaspettata alleanza con una squadra di disadattati per ritrovare la figlia scomparsa dell’uomo più potente dell’universo.

2. Minecraft: The Movie (4 aprile 2025)

Il franchise videoludico di Mojang Studios, il più amato e giocato di sempre, sbarca sul grande schermo prodotto da Legendary Pictures, diretto dal regista di commedie Jared Hess (Napoleon Dynamite, Super Nacho) e interpretato da Jack Black e Jason Momoa.

Nel frattempo Netflix ha annunciato una serie animata di Minecraft che introdurrà il pubblico a nuovi personaggi e conterrà una storia originale che presenterà il mondo di Minecraft sotto una “nuova luce”. WildBrain lavorerà all’adattamento animato di Minecraft, si tratta dello stesso studio che ha lavorato su altri progetti Netflix, vedi le serie animate Sonic the Hedgehog Sonic Prime e Ninjago: Dragons Rising.

3. The Legend of Zelda (Annunciato)

Nintendo sta sviluppando un film live-action di The Legend of Zelda con Sony Pictures, che cofinanzierà e distribuirà il progetto in tutto il mondo. Wes Ball che ha diretto la trilogia Maze Runner e il recente Il regno del pianeta delle scimmie è designato alla regia, e Shigeru Miyamoto e Avi Arad produrranno insieme a Ball e al suo partner di produzione Joe Hartwick Jr. attraverso la loro società Oddball Entertainment.

In attesa di notizie sul casting, si sono fatte avanti per il ruolo della Principessa Zelda l’attrice e doppiatrice di Zelda Patricia Summersett e l’attrice e modella transgender Hunter Schafer nota principalmente per il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv Euphoria.

4. Ghost of Tsushima (Annunciato)

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato lo sviluppo di un adattamento cinematografico del videogioco di Sucker Punch Productions e Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4. Il gioco segue le vicende dell’ultimo samurai dell’isola di Tsushima, Jin Sakai, durante la prima invasione mongola del Giappone, intorno al 1270.

Il film live-action sarà diretto dall’ex stuntman ora regista Chad Stahelski (John Wick 1-4) e prodotto da Stahelski, Alex Young e Jason Spitz di 87Eleven Entertainment insieme ad Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Sucker Punch fungerà da produttore esecutivo, con Peter Kang che supervisionerà la produzione per conto dello studio. Takashi Doscher è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura.

Chad Stahelski sul progetto (via Screen Rant): Abbiamo una sceneggiatura, siamo molto vicini a mettere insieme le nostre cose anche su questo. Lo sviluppo è sempre complicato, sono gli studios, gli scioperi, le disponibilità e lo scouting. Devi volere che le cose esistano. Penso che le due cose a cui sono più vicino e più interessato siano Highlander e Ghost of Tsushima, entrambe proprietà straordinarie, la storia di Ghost è anche una delle mie proprietà preferite di tutti i tempi…Uno dei progetti che mi appassionano di più è Ghost of Tsushima. Tutti si stanno rendendo conto che si tratta di uno dei videogiochi più belli mai realizzati, quindi è una sfida non fare meno di quello che hanno fatto i ragazzi di Sucker Punch, usare un cast tutto giapponese e tutto asiatico per i mongoli, e per coinvolgere tutto il resto del mondo, è una cosa interessante da fare. Non è necessario che sia tutto sottotitolato, tutto in inglese, c’è un modo per esprimerlo. Chiunque conosca il gioco, è una storia fantastica, è un mito incredibile, si collega a una mitologia giapponese molto specifica, ma allo stesso tempo trascende qualsiasi nazionalità, penso che sia una delle migliori storie per videogiochi [.. .] Mi piacerebbe fare uno di questi due film come mio prossimo progetto.

5. Until Dawn (Annunciato)

Until Dawn è un gioco horror drammatico interattivo sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Sony Computer Entertainment. I giocatori assumono il controllo di otto giovani adulti che devono sopravvivere sulla Blackwood Mountain quando le loro vite sono minacciate.

Alla regia dell’adattamento cinematografico c’è David F. Sandberg, il regista di Annabelle 2: Creation, Shazam! e Lights Out. Il film sarà prodotto da Screen Gems e PlayStation Productions. La sceneggiatura del film è stata scritta da Blair Butler (The Invitation), e una bozza più recente arriva da Gary Dauberman (It: Capitolo 2 e The Nun). Si dice che il film sia una “lettera d’amore terrificante e vietata ai minori al genere horror”.

La storia è ambientata un anno dopo la morte e la scomparsa delle sorelle gemelle Hannah e Beth, otto amici tornano nella baita in montagna appartenente ai genitori del loro amico Josh, fratello delle sorelle scomparse. Poco dopo essere arrivati, gli amici si rendono conto che potrebbero non essere le uniche persone su questa montagna”. Quella che segue è una storia misteriosa divertente e inquietante.

È stato annunciato anche il cast di nuove leve che include Ella Rubin (The Idea of ​​You), Michael Cimino (Love, Victor), Ji-young Yoo (Expats) e Odessa A’zion (Sitting In Bars With Cake).

6. Gears of War (Annunciato)

L’ultimo “update” riguardante questo adattamento del videogioco di Epic Games per la console Xbox 360 in sviluppo ormai da anno risale ad un fa, quando Netflix dopo aver annunciato che stavano sviluppando un film live-action e una serie animata, ha reclutato lo Jon Spaihts di Doctor Strange e del nuovo Dune.

Gears of War è uno dei più grandi giochi d’azione di tutti i tempi, con personaggi vividi, un mondo splendidamente progettato e un sistema di combattimento che fa capire la letalità della guerra e l’importanza di stare al fianco dei propri compagni di squadra. Vuole essere cinema e sono entusiasta di avere la possibilità di contribuire a realizzare ciò.

L’universo di Gears of War sarà adattato da Netflix in collaborazione con The Coalition che produrrà questo primo film. Tra i candidati per il cast ci sono Dave Bautista, Terry Crews e Dwayne Johnson, ma per il momento non ci sono conferme al riguardo.

Con oltre 40 milioni di copie vendute, Gears of War è una delle saghe videoludiche più ricche e acclamate. Una società divisa e sull’orlo del collasso rischia l’estinzione totale ad opera delle Locuste, una mostruosa minaccia dal basso. La Delta Squad, una squadra disordinata guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix, è ora incaricata di guidare l’ultima resistenza dell’umanità. La serie è stata acclamata dalla critica per aver ridefinito il genere degli sparatutto tattici in terza persona e cooperativi e vanta una delle fanbase più appassionate del mondo dei videogiochi.

7. Return to Silent Hill (Annunciato)

Return to Silent Hill vede Christophe Gans (Crying Freeman, Il patto dei lupi, La bella e la bestia) tornare al franchise basato sul survival horror psicologico di Konami dopo aver diretto il primo film live-action di Silent Hill nel 2006 con Radha Mitchell e

Sean Bean.

Il nuovo film vede protagonisti Jeremy Irvine (James) e Hannah Emily Anderson (Mary) ed è basato sul videogioco Silent Hill 2. Il film funge da terzo capitolo della serie di film di Silent Hill e arriva dopo il deludente Silent Hill: Revelation 3D (2012) diretto da Michael J. Bassett.

James è devastato dopo essere stato separato dalla sua anima gemella e riceve una lettera misteriosa che lo riporta in una città chiamata Silent Hill, dove spera di trovarla. Tuttavia, scopre che la città è stata cambiata da una forza malevola sconosciuta e mentre approfondisce la città, trova figure terrificanti, sia familiari che sconosciute. Dubitando della sua stabilità mentale, cerca di comprendere la realtà e spera di rimanere abbastanza forte da salvare la sua amata.

Scritto da Gans, Sandra Vo-Anh e Will Schneider, il film è un adattamento del videogioco Silent Hill 2, ma si ispira anche a “P.T.”, il teaser giocabile del gioco cancellato Silent Hills. Gans ha lavorato con Konami per creare una nuova estetica per i mostri Pyramid Head incluso. Le riprese principali si sono svolte dall’aprile 2023 al febbraio 2024 nelle città tedesche di Monaco, Penzing, Norimberga e sul Lago Ammer.

8. Death Stranding (Annunciato)

Il 15 dicembre 2022 è stato annunciato un adattamento cinematografico del capolavoro Death Stranding. Kojima Productions ha siglato una partnership con Alex Lebovici e la sua compagnia Hammerstone Studios per produrre il film insieme ad A24 e Allan Ungar come produttore esecutivo. Death Stranding è un gioco d’azione del 2019 per PlayStation 4. È il primo gioco del regista Hideo Kojima e Kojima Productions dopo la loro separazione da Konami nel 2015.

Lo stesso Hideo Kojima ammette che sarà “abbastanza difficile” adattare la sua creatura:

Sarebbe più semplice adattarlo a una serie TV, come The Last of Us. È piuttosto difficile adattare un gioco di 50-60 ore come Death Stranding in un film di 2-3 ore.

Kojima ha anche spiegato che saranno necessari dei tagli consistenti rispetto alla trama originale:

La storia del gioco così com’è non potrà essere racchiusa in sole due ore. In passato, gli adattamenti cinematografici dei videogiochi fallivano sempre… Ma negli ultimi 4-5 anni, le persone che capiscono i giochi si sono assunte il compito di adattarli in un film o in una serie tv. Sono stati realizzati diversi successi, come [Super Mario Bros – Il film]. Questa è la tendenza di questi tempi.

Kojima sull’adattamento e la partnership con A24:

Con A24, voglio realizzare qualcosa che sia basato su un gioco ma che sia anche indipendente e artistico, qualcosa che possa vincere premi ai festival cinematografici come Cannes, Venezia o Sundance. Non è stato ancora deciso nulla sul cast e una eventuale partecipazione di Norman Reedus [che ha prestato il volto al protagonista del gioco]. Stiamo ancora cercando un regista”…Ci sono moltissimi ‘film che adattano giochi’ là fuori, ma quello che stiamo creando non è solo una traduzione diretta del gioco. L’intenzione è che il nostro pubblico non sia solo fan dei giochi, ma che il nostro film sia rivolto a chiunque ami il cinema…Stiamo creando un universo di Death Stranding mai visto prima, realizzabile solo attraverso il mezzo cinematografico…l’approccio innovativo di A24 alla narrazione corrisponde a ciò che Kojima Productions ha fatto negli ultimi otto anni.

Il gioco originale “sfida i giocatori a riconnettere una società fratturata dopo il catastrofico evento “Death Stranding”. Ciò ha aperto una porta tra i vivi e i morti, portando creature dell’aldilà a vagare per il mondo decaduto deturpato da una società desolata. Portando nelle sue mani ciò che resta del futuro dell’umanità, i giocatori impersoneranno Sam Bridges mentre si imbarca in una missione per dare speranza all’umanità collegando gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata”.

9. Street Fighter (20 marzo 2026)

Legendary Pictures e Sony Pictures hanno annunciato che il nuovo film live-action di Street Fighter uscirà nelle sale il 20 marzo 2026. La notizia è arrivata subito dopo l’annuncio che i registi designati, gli australiani Danny e Michael Philippou dell’horror Talk To Me, hanno lasciato il progetto per conflitti di programmazione. Non ci sono dettagli su trama e casting.

Dal lancio dell’iconico franchise nel 1987, “Street Fighter” ha venduto più di 49 milioni di unità in tutto il mondo, diventando uno dei franchise di videogiochi più famosi e con il maggior incasso di tutti i tempi.

Un film live-action prodotto in America è uscito nel 1994, con Jean-Claude Van Damme nei panni di Guile, accanto a Raúl Juliá nei panni del generale M. Bison e Kylie Minogue nei panni di Cammy. Ha ispirato un gioco arcade e un gioco per console, entrambi intitolati Street Fighter: The Movie. Ha ispirato una serie TV animata di produzione americana Street Fighter dal 1995 al 1997, con due stagioni di 13 episodi ciascuna.

Nel 2009, la 20th Century Fox ha realizzato Street Fighter: The Legend of Chun-Li, ottenendo un’accoglienza ancora peggiore dell’originale con il film che ad oggi è considerato uno dei film più brutti di sempre.

L’attore e regista Joey Ansah ha co-diretto con Owen Trevoril cortometraggio live-action del 2010 Street Fighter: Legacy, con John Foo nei panni di Ryu,Christian Howard in quelli di Ken e lo stesso Ansah che appare come Akuma.

Dopo Legacy, Ansah e Howard hanno creato la serie tv Street Fighter: Assassin’s Fist, che è stata pubblicata sul canale YouTube di Machinima nel 2014, i due hanno ripreso i loro ruoli e Mike Moh ha sostituito Foo nei panni di Ryu. Una seconda stagione, Street Fighter: World Warrior, è stata annunciata per la data di uscita nel 2017, ma è stata successivamente cancellata.

La miniserie web, Street Fighter: Resurrection, è andata in onda su Machinima nel 2016 con Moh e Howard nei panni di Ryu e Ken.

10. Days Gone (Annunciato)

E’ in sviluppo un adattamento live-action di Days Gone per il grande schermo dal 2022, con PlayStation Productions e Vendetta Productions bordo e con l’attore scozzese Sam Heughan (Il tuo ex non muore mai, Bloodshot, SAS: Red Notice) in lizza per interpretare il ruolo di Deacon St. John.

“Days Gone” è un videogioco di azione e avventura del 2019 sviluppato da Bend Studio (Siphon Filter) e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il gioco è ambientato nell’Oregon post-apocalittico due anni dopo l’inizio di una pandemia che ha trasformato una parte dell’umanità in feroci creature simili a zombie (chiamati “Freakers”). L’ex fuorilegge Deacon St. John (interpretato da Sam Witwer) scopre che sua moglie Sarah, considerata morta, potrebbe essere ancora viva e decide di intraprendere un viaggio per trovarla.

“Days Gone” ha un gameplay in terza persona in cui il giocatore può esplorare un ambiente open world. I giocatori possono usare armi da fuoco, armi da mischia e armi improvvisate e possono usare la furtività per difendersi dagli umani ostili e dalle creature cannibali conosciute come Freakers. Una delle principali meccaniche di gioco è la moto di Deacon, che viene utilizzata come mezzo di trasporto principale del personaggio del giocatore, e come scorta mobile di munizioni extra.

Lo sviluppo del gioco ha richiesto circa sei anni; Bend Studio si è espanso di quasi tre volte per supportarlo. Le principali fonti di ispirazione per “Days Gone” sono state World War Z, The Walking Dead e Sons of Anarchy. Il gioco è uscito nell’aprile 2019 per PlayStation 4 e nel maggio 2021 per Windows. Nonostante non sia stato ben accolto dalla critica, “Days Gone” è stato un successo commerciale con oltre 9 milioni di unità vendute, surclassando tutti i precedenti giochi di Bend Studio, diventando il diciannovesimo gioco più venduto del 2019 negli Stati Uniti.

11. Stray (Annunciato)

Annapurna Animation (Nimona) ha annunciato lo sviluppo di un film d’animazione basato sul videogioco di esplorazione e avventura Stray di BlueTwelve Studio & Annapurna Interactive.

Il videogioco Stray mette i giocatori nei panni di un gatto furtivo che deve attraversare una città sotterranea popolata da robot e batteri mutanti con l’aiuto di un drone amichevole, B-12. Il film d’animazione è in fase di sviluppo attivo.

Robert Baird, che guida l’Annapurna Animation con Andrew Millstein, ha parlato a EW del progetto:

Questo è un gioco incentrato su ciò che ci rende umani, e non ci sono umani al suo interno. È una buddy comedy su un gatto e un robot, e c’è una dinamica davvero esilarante. Quindi, c’è della commedia inerente a questo, ma non c’è un essere umano in questo film. Penso che sia uno dei motivi per cui il gioco è stato incredibilmente popolare, il fatto che vedi il mondo dal punto di vista di un adorabile gatto. Come ci sono riusciti e come lo faremo riuscirci nel film? Lo faremo, anche se a volte sembra impossibile, ma sappiamo che è l’essenza del gioco e la chiave per raccontare la storia…

Twelve Studio descrive il gioco come dotato di “una sorta di atmosfera ‘hopepunk'”, un concetto narrativo secondo cui l’ottimismo è una forma di resistenza. “Adoro quel termine, Hopepunk”, dice Baird. “Penso che, se vogliamo rendere giustizia a questo adattamento, questo sarà il primo e il più grande film sulla speranzo mai realizzato.”

Il catalogo di Annapurna Interactive include il thriller con loop temporale Twelve Minutes, con le voci di James McAvoy e Daisy Ridley; la storia interattiva Florence, la visual novel If Found…, le avventure Journey, Thirsty Suitors e The Pathless, il GDR/d’azione Ashen, l’avventura rompicapo Cocoon e giochi in arrivo come Blade Runner 2033: Labyrinth, Forever Ago, Third Shift, The Lost Wild, Lushfoil Photography Sim, Skin Deep e Silent Hill: Townfall.

12. BioShock (Annunciato)

Due anni fa Netflix annunciava un adattamento cinematografico della fortunata serie di videogiochi BioShock. Il servizio di streaming sta collaborando con 2K e Take-Two Interactive per sviluppare il progetto con la produzione di Vertigo Entertainment (Doctor Sleep).

A bordo ci sono lo sceneggiatore Michael Green (Blade Runner 2049) e il regista Francis Lawrence (la saga Hunger Games, Io sono leggenda, La ballata dell’usignolo e del serpente). Lawrence torna a collaborare con Netflix dopo l’adattamento Slumberland – Nel mondo dei sogni (2022) con Jason Momoa e al momento sta sviluppando ache un sequel di Constantine con DC Studios e Keanu Reeves e un sequel di Io sono leggenda con Will Smith.

“BioShock” è una serie di videogiochi dal look retrofuturistico (con influenze steampunk) e dalle dinamiche tipiche del survival-horror creata da Ken Levine, pubblicata da 2K Games e sviluppata da diversi studi, tra cui Irrational Games e 2K Marin. I giochi di “BioShock” combinano sparatutto in prima persona, elementi di gioco di ruolo e l’esplorazione di concetti filosofici e morali. Riguardo alle fonti d’ispirazione che portarono alla nascita dell’universo di BioShock, vedi la “ricerca sulle cellule staminali e le questioni morali che ruotano intorno ad essa” e fonti letterarie come 1984 e La fuga di Logan, il responsabile del design Ken Levine ha dichiarato:

Ho un’inutile laurea in arti liberali, quindi ho letto cose di Ayn Rand, George Orwell e tutti i tipi di scritti utopici e distopici del ventesimo secolo, e avendo sviluppato il franchise System Shock, uno dei miei primi giochi, pensai di creare un titolo prendendo d’esempio molti elementi di System Shock, che ritenevo una buona fonte d’ispirazione all’interno di un ambientazione distopica…Per me, ci sono due cose che rendono BioShock un gioco BioShock. Si svolgono in un mondo fantastico e grottesco. Qualcosa che non hai mai visto prima e qualcosa che nessun altro potrebbe creare tranne la Irrational, ma che è anche stranamente radicato e credibile. L’altra cosa che lo rende un gioco BioShock è il fatto di disporre di un enorme set di poteri e una vasta gamma di sfide, nonché una moltitudine di possibilità che ti permettono di affrontarle.

Francis Lawrence in questi due anni ha fornito qualche anticipazione al sito Collider:

Michael Green, che ha scritto Blade Runner 2049, tra le altre cose, e che è mio amico da anni, lo sta scrivendo, e lo sta scrivendo proprio adesso. Abbiamo già la nostra interpretazione, lo schema e tutto quel genere di cose, quindi è tutto fatto. Adesso sta semplicemente scrivendolo…Credo che Bioshock sia anche uno dei giochi visivamente più unici mai creati. L’altra cosa, e una delle cose che mi affascina sempre, è che è molto tematico. Ci sono idee e filosofie reali sotto la proprietà del gioco, ed è davvero, davvero, davvero pensato. Molti giochi possono avere un fantastico mondo di qualche tipo, o possono avere un grande personaggio principale, o possono prepararti per grandi scene, ma non hanno realmente le idee, non hanno il tipo di peso e gravità di Bioshock. Quella sorta di combinazione di idee e filosofie reali mescolate con la sua incredibile estetica. Inoltre, una delle altre cose che amo, amo, amo è quella sorta di strano mashup di generi, l’idea di avere quello che sembra un pezzo d’epoca, mescolato con body horror, mescolato con fantascienza. È uno di quei grandi mashup, e penso che possa essere davvero unico, davvero bello e davvero divertente…Ci sono sempre discussioni sulla valutazione e sul tono. Non voglio addentrarmi troppo adesso perché il processo è ancora all’inizio, ma di certo non mi sono sentito pressato in alcun modo, o indirizzato in qualche direzione da Netflix. Voglio dire, fondamentalmente io e Cameron [MacConomy] che lavora con me, e Michael stiamo facendo quello che vogliamo fare, il che è fantastico. Gran parte di esso rimane fedele al gioco stesso e stiamo parlando con Take-Two [Interactive] e Ken Levine”.

Un altro update è arrivato via Collider dallo sceneggiatore Michael Green (Logan: The Wolverine, Blade Runner 2049, Jungle Cruise, Assassinio a Venezia).

Netflix è stata fantastica. Erano entusiasti prima dello sciopero, lo sono anche adesso, dopo lo sciopero. Sì, mi hanno chiamato, ‘Come va?’ nel momento in cui lo sciopero è terminato: “Sei quasi pronto…?” Ci incontriamo regolarmente con Francis Lawrence e il suo team per perfezionare una bozza. Siamo tutti ottimisti. Lo adoriamo tutti. È un mondo da incubo enorme e tentacolare che vogliamo vedere reale avremo presto un aggiornamento.

13. Mega Man (Annunciato)

Capcom ha ancora in fase di sviluppo un adattamento cinematografico di Mega Man. Non sappiamo molto del film, ma lo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, ha scritto una prima bozza della sceneggiatura e in un’intervista con Polygon, ha parlato del suo approccio alla storia e al personaggio.

Il mio approccio è sempre stato: cos’è una storia avvincente? E qual è la vera anima di quel personaggio? Lo conosciamo tutti come questo Blue Bomber da cartone animato che salta e spara, e in un certo senso andare oltre e sapere che , OK, visivamente sarà una cosa che piacerà ai fan dei videogiochi, ma sai qual è la storia al centro: cosa può davvero affrontare questo personaggio? Sarà universale, primordiale ed emotivo e tutti potranno identificarsi.

Al timone del film ci sono Henry Joost e Ariel Schulman, i realizzatori del documentario Catfish e dei thriller Nerve e Project Power, quest’ultimo realizzato per Netflix. Nell’agosto 2022, Schulman ha confermato che lui e Joost stavano scrivendo un adattamento cinematografico di Mega Man per Netflix e che avrebbe esplorato il futuro dell’automazione e come “l’uomo e il robot diventano una cosa sola”. Poco dopo, Joost ha detto che Josh Koenigsberg, che ha co-sceneggiato il film Secret Headquarters (2022) di Joost e Schulman, stava scrivendo una nuova bozza della sceneggiatura con il duo e sperava di consegnare una bozza completa a Netflix nelle settimane successive.

Il videogioco “Mega Man” è stato lanciato per la prima volta nel 1987 da Capcom e il retroscena seguiva il Dr. Light e l’androide blu che aveva costruito come suo assistente di laboratorio. Sono stati traditi dal malvagio Dr. Wily, che ha rubato il lavoro del Dr. Light e ha creato un robot malvagio per conquistare il mondo. Per combattere questo robot, il Dr. Light trasformòa il suo assistente di laboratorio in un droide da battaglia e lo arma con un cannone, nasce così Mega Man. Il videogioco ha generato un prolifico franchise videoludico, una serie a fumetti e una serie animata.

14. Just Cause (Annunciato)

La fortunata serie di videogiochi Just Cause è in sviluppo per un adattamento cinematografico. Il videogioco di Square Enix e Avalanche Studios ha trovato casa alla Universal Pictures con un nuovo regista designato, l’Ángel Manuel Soto a di Blue Beetle.

Kelly McCormick e David Leitch, il duo di produttori dietro The Fall Guy e Nessuno, produrranno attraverso la loro società 87North. La società ha un accordo “first Look” con la Universal, si tratta di un accordo in cui il potenziale acquirente (produttore o studio) di uno script non ancora scritto o in sviluppo paga un corrispettivo per il diritto di vedere per primo il nuovo materiale. Tra i produttori figurano anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson di Story Kitchen. Il team è già coinvolto nello spazio dei videogiochi con adattamenti dei titoli Tomb Raider e Sonic the Hedgehog.

Dal suo debutto nel 2006, il Just Cause ha sfidato i giocatori con missioni mortali nei panni di Rico Rodriguez, un agente specializzato in cambiamenti di regime. Armato di rampino e tuta alare, intraprende missioni di corsa contro il tempo per fermare la Mano Nera, un letale gruppo di mercenari.

Un adattamento cinematografico era in fase di sviluppo da Constantin Film e ha visto attori come Jason Momoa e creativi come Brad Peyton e Derek Kolstad entrare e uscire dal progetto prima che i diritti scadessero. La Universal ha colto al volo l’occasione per l’adattamento, poiché lo studio vede il titolo come parte dell’ondata crescente di adattamenti di videogiochi che sembrano voler soppiantare il genere supereroi al botteghino.

Solo nel 2023, lo studio ha trovato grandi successi con Super Mario Bros – il film e Five Nights at Freddy’s, che hanno incassato rispettivamente oltre 1,4 miliardi di dollari e 290 milioni di dollari al botteghino globale.

15. Duke Nukem (Annunciato)

Due anni or sono è stato annunciato da Legendary Pictures un adattamento live-action di Duke Nukem, il classico franchise di videogiochi di Apogee Software (oggi nota come 3D Realms) con il team creativo ditro la serie tv Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, a bordo come produttori.

Il personaggio di Duke Nukem è ispirato ai classici eroi dei film d’azione degli anni ’80, miscela la spacconaggine di Kurt Russell, la voce del Callaghan di Clint Eastwood, il carisma di John Wayne ed è muscoloso e fuma il sigaro come Arnold Schwarzenegger, ha i capelli biondi a spazzola come l’Ivan Drago di Dolph Lundgren ed è volgare, iperviolento, cinico e sessista.

Il personaggio è stato creato da Todd Replogle, George Broussard e Scott Miller di Apogee Software per la versione 2D e poi ridisegnato da George Broussard e Allen Blum per il gioco del 1996 Duke Nukem 3D. Molte delle sue battute sono tratte dal film L’armata delle tenebre, il personaggio condivide anche alcune caratteristiche con l’Ash Williams di Bruce Campbell mentre la sua battuta più famosa è di Roddy Piper, l’attore la pronuncia nel film Essi Vivono: “Sono venuto qui per masticare gomma da masticare e prendere a calci in culo, e ho finito la gomma da masticare. L’aspetto di Duke ricorda anche quello di Brian “The Boz” Bosworth così come i personaggi interpretati da Jean-Claude Van Damme.

16. Dead by Daylight (Annunciato)

Un anno fa Atomic Monster e Blumhouse hanno annunciato una partnershio con Behavior Interactive, il più grande sviluppatore di videogiochi canadese, per portare il popolare gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sul grande schermo.

In “Dead by Daylight” si gioca uno vs quattro, in cui un giocatore assume il ruolo di Killer e gli altri quattro giocano come Sopravvissuti; il Killer deve impedire ad ogni Sopravvissuto di raggiungere dei cancelli che rappresentano una porta sulla salvezza, per farlo il killer designato li dovrà braccare e una volta catturati immolarli con l’ausilio di appositi ganci sacrificali allo scopo di placare una forza malvagia nota come Entità. A rendere il compito dei Sopravvissuti ancor più arduo i cancelli di uscita devono essere aperti tramite dei generatori che vanno riparati.

Oltre ai personaggi originali, il gioco concede in licenza personaggi e ambientazioni di franchise horror di culto:. Per il cinema abbiamo personaggi giocabili da Nightmare (Freddy Krueger), Evil Dead (Ash Williams), Halloween (Michael Myers / Laurie Strode), Hellraiser (Pinhead), Scream (Ghostface), Ringu (Sadako), Non aprite quella porta (Leatherface) e Saw (The Pig); per i videogiochi disponibili personaggi di Left 4 Dead, Resident Evil (Nemesis / Leon S. Kennedy) e Silent Hill (Pyramid Head) e ci sono anche gli anime (Attack on Titan), le serie tv (Stranger Things) e personaggi della mitologia e del folklore come il Minotauro, il Krampus e la strega Baba Yaga.

Il fondatore e CEO di Atomic Monster, James Wan, ha dichiarato: “In ‘Dead by Daylight’ il team di Behaviour ha creato una lettera d’amore per il mondo dell’horror, costruendo un ambiente incredibile brulicante di atmosfere e cattivi terrificanti, perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso. Alla Atomic Monster siamo grandi fan del gioco e siamo entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo.

“Dead By Daylight” lanciato al 2016 vanta ad oggi oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo e due milioni di giocatori che si avventurano nella Nebbia Oscura (The Fog), il nome del campo di gioco, ogni singolo giorno. “Dead by Daylight” è diventato sempre più popolare in Giappone grazie all’uscita di capitoli a tema squisitamente nipponico come “The Shattered Bloodline” e “The Cursed Legacy”. In cambio il paese è diventato uno dei più grandi mercati per il gioco, a testimonianza di ciò un Entity Café a tema “Dead by Daylight” inaugurato al quarto piano della Tokyo Skytree nell’agosto 2021.

17. It Takes Two (Annunciato)

It Takes Two, il videogioco di Electronic Arts, sarà adattato per il grande schermo in un film live-action scritto da Pat Casey e Josh Miller, già sceneggiatori di Sonic – Il Film e Sonic – Il Film 2, che saranno anche produttori esecutivi del progetto, che nel frattempo è stato acquisito da Amazon dopo una battaglia all’ultima offerta. Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrranno per conto di Seven Bucks.

“L’adattamento cinematografico seguirà May e Cody che, mentre affrontano un divorzio, si ritrovano trasportati con la mente in due bambole che la loro figlia, Rose, ha realizzato per rappresentarli. Ora devono intraprendere un viaggio folle e fantastico per trovare un modo per tornare nei loro corpi”.

“It Takes Two” è un gioco platform d’azione e avventura sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts. Il gioco è stato rilasciato per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a marzo 2021. Come il titolo di debutto di Hazelight, A Way Out, il gioco non ha un’opzione per giocatore singolo, ma è giocabile solo in multiplayer cooperativo.

“It Takes Two” ha ricevuto recensioni favorevoli dalla critica, ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui Gioco dell’anno ai The Game Awards e miglior gioco multipalyer e migliore proprietà originale ai British Academy Games Awards ed è stato un successo commerciale, con 5 milioni di copie vendute a febbraio 2022. Josef Fares, il regista dei precedenti “A Way Out” (2018) e Starbreeze’s Brothers: A Tale of Two Sons (2013), ha diretto anche “It Takes Two” che ha descritto come una “commedia romantica”. Fares ha anche fornito la motion capture per il dottor Hakim, uno dei personaggi chiave del gioco.

18. Sifu (Annunciato)

Il creatore di John Wick Derek Kolstad e Story Kitchen porteranno sul grande schermo in un film live-action, il videogioco d’azione in terza persona Sifu incentrato sul Kung-Fu.

Story Kitchen ha collaborato con lo sviluppatore di Sifu Sloclap dopo una “ricerca competitiva” per portare questo gioco sul grande schermo.

Kolstad adatterà la sceneggiatura e produrrà insieme a Dmitri M. Johnson di Story Kitchen, Mike Goldberg, Dan Jevons, Timothy I. Stevenson e Jeff Ludwig.

Sifu mette il giocatore nei panni di un giovane studente di Kung-Fu che intraprende un brutale viaggio di vendetta. Una delle caratteristiche uniche di Sifu è che i giocatori invecchieranno ogni volta che muoiono e passeranno da studente a maestro e vedranno migliorare le loro abilità.

Il gioco è stato ispirato dai film di kung fu con Jackie Chan, in cui Chan veniva mostrato mentre sconfiggeva più nemici da solo. Il termine cinese “sifu”, l’equivalente del giapponese “sensei”, si riferisce a “maestro” in cantonese e lo stile di combattimento presente nel gioco è basato sullo stile Bak Mei. La squadra ha consultato Benjamin Colussi, un maestro di kung fu di Bak Mei, per assicurarsi che il gioco fosse autentico.

19. Pac-Man (Annunciato)

Bandai Namco Entertainment e Wayfarer Studios stanno sviluppando un film live-action basato sul classico gioco arcade Pac-Man.

Pac-Man è stato pubblicato da Namco nel 1980 e nel corso degli anni Pac-Man è diventato anche un cartone animato del sabato mattina di Hanna-Barbera, trasmesso su ABC dal 1982 al 1983, e poi c’è stata la serie animata in CG Pac-Man e le avventure mostruose, che ha debuttato su Disney XD nel 2013. .

Il progetto cinematografico nasce da un concept originale di Chuck Williams (Sonic – il Film) di Lightbeam Entertainment, che produrrà con Tim Kwok per Lightbeam. Nel frattempo per vedere una versione live-action di Pac-Man si può solo guardare il film Pixels con Adam Sandler.

Nel gioco controlliano Pac-Man, che deve mangiare tutti i puntini all’interno di un labirinto chiuso evitando quattro fantasmi colorati. Mangiare grandi punti lampeggianti chiamati “Power Pellets” fa diventare temporaneamente blu i fantasmi, consentendo a Pac-Man di mangiarli per punti bonus. Lo sviluppo del gioco parte all’inizio del 1979, diretto da Toru Iwatani con un team di nove uomini. Iwatani voleva creare un gioco che potesse piacere sia alle donne che agli uomini, perché la maggior parte dei videogiochi dell’epoca avevano temi di guerra o sport.

Sebbene l’ispirazione per il personaggio di Pac-Man sia stata l’immagine di una pizza con una fetta rimossa, Iwatani ha detto di aver completato il carattere giapponese per bocca, “kuchi”. I personaggi del gioco sono stati realizzati per essere carini e colorati per attrarre i giocatori più giovani. Il titolo giapponese originale di Puck Man deriva dalla frase giapponese paku paku taberu, che si riferisce al divorare qualcosa; il titolo è stato cambiato in Pac-Man per l’uscita nordamericana.

Pac-Man è stato un successo commerciale e di critica diffuso, che ha portato a diversi sequel, merchandise e due serie televisive, oltre a un singolo di successo, “Pac-Man Fever”, di Buckner & Garcia. Il personaggio di Pac-Man è diventato la mascotte ufficiale di Bandai Namco Entertainment. Il gioco rimane uno dei giochi con i maggiori incassi e i più venduti, generando più di 14 miliardi di dollari di entrate (a partire dal 2016) e 43 milioni di unità di vendite combinate, e ha un’eredità commerciale e culturale duratura, comunemente elencata come uno dei giochi più venduti. i più grandi videogiochi di tutti i tempi.

20. Streets of Rage (Annunciato)

Lionsgate e il creatore di John Wick Derek Kolstad stanno sviluppando un adattamento live-action del classico videogioco picchiaduro degli anni novanta Streets of Rage.

Kolstad ha dichiarato in un comunicato: “Quando Dmitri ha menzionato per la prima volta l’idea di realizzare un film di ‘Streets of Rage’, sono andato subito fuori di testa. E giocare con Sega? Il me di 10 anni sta ancora sorridendo.

“Streets of Rage” raccontava sugli sforzi di diversi ex poliziotti diventati vigilantes che cercano di liberare una grande città americana immaginaria da un sindacato criminale che ha corrotto il governo locale. I primi tre giochi del franchise sono stati sviluppati e pubblicati da Sega per Sega Genesis all’inizio degli anni ’90, e da allora sono stati portati e ripubblicati su varie piattaforme, con un quarto capitolo uscito nel 2020.

I produttori includono Toru Nakahara di Sega, Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment, Timothy I. Stevenson, Dan Jevons e Todd Black, Jason Blumenthal e Tony Shaw di Escape Artists. Nakahara è stato il produttore dei primi due film di Sonic the Hedgehog ed è un produttore esecutivo di Sonic Prime, una prossima serie spin-off.

Il picchiaduro a scorrimento laterale “Streets of Rage” ha debuttato nel 1991 e oltre alla modalità di gioco cooperativo a due giocatori, il videogioco è noto anche per l’acclamata colonna sonora techno dei compositori Yuzo Koshiro (The Revenge of Shinobi) e Motohiro Kawashima (Batman Returns). Il lead designer Noriyoshi Oba ha lanciato l’idea di realizzare un gioco di combattimento di strada sulla falsariga di Final Fight e Double Dragon con Yuzo Koshiro. Oba è stato anche influenzato da serie tv d’azione come Starsky & Hutch e A-Team. “Streets of Rage” ha fruito di tre sequel: Streets of Rage 2 (1993), Streets of Rage 3 (1994) e Streets of Rage 4 (2020). Un ulteriore sequel è stato sviluppato da Core Design per Sega Saturn, ma Sega non ha permesso l’utilizzo del nome a causa di un disaccordo sorto con Core sul rendere il gioco compatibile per formati rivali. Il gioco è stato infine rilasciato nel 1998 come Fighting Force per Playstation, Microsoft Windows e Nintendo 64, con un sequel Fighting Force 2 uscito nel 1999.

“Street of Rage” ha ispirato tre serie a fumetti pubblicate all’inizio degli anni ’90. Le prime due serie sono state scritte da Mark Millar (Kick-Ass), menntre la terza è ad opera di Nigel Kitching. Peter Richardson ha realizzato le illlustrazioni per tutti e diciannove gli episodi. Queste tre storie sono basate su Streets of Rage 2 e non presentano il personaggio Adam.

