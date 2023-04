Jackie Chan compie 69 anni: 10 film e una pioggia di curiosità per festeggiare l’icona delle arti marziali

Il 7 aprile del 1954 nasceva l’attore, regista, stuntman, cantante e artista marziale Jackie Chan (all’anagrafe Kong-sang Chan), uno dei divi action orientali più eclettici e amati di sempre e che oggi vogliamo celebrare con una delle nostre speciali classifiche con annessi video e curiosità.

Jackie Chan venne affidato dalla tenera età di 6 anni alle cure dell’opera cinese di Pechino dove venne rigorosamente addestrato nella musica, nella danza e nelle arti marziali tradizionali. Qui incontrerà Yuen Biao e Sammo Hung con i quali lasciata l’opera intraprenderà la carriera cinematografica.

Dopo la morte della leggenda delle arti marziali Bruce Lee anche a Chan venne data l’occasione di raccogliere l’eredità del Piccolo Drago, ma l’attore piuttosto che emulare Lee (e quindi vivere per sempre nella sua ombra) decide di sviluppare un suo stile personale e con il suo debutto alla regia Il Ventaglio bianco (1980) Chan realizza una pietra miliare per i film di arti marziali, diventando uno dei primi attori e artisti marziali a combinare in modo efficace commedia e azione.

Curiosità

Nome di battesimo: Kong-sang Chan / Soprannomi: Y’uen Lo, Sing Lung, Pao Pao, Kung-Fu Master

Preferisce fare film d’azione con forti venature umoristiche e clownerie fisiche come Buster Keaton.

Jackie Chan ha studiato Kung Fu (stile Wing Chun) con il maestro Leung Ting e inoltre conosce numerosi altri stili come il Tang Lang (stile della Mantide Religiosa), Bak Mei (lo stile del “Sopracciglio Bianco”) e molti stili tradizionali dello Shaolin Kung Fu.

Nell’atto di eseguire le sue acrobazie, si è rotto il naso tre volte, la caviglia una volta, la maggior parte delle dita nella mano, entrambi gli zigomi e il cranio.

Non solo fa le sue scene di stunt, ma si aspetta che anche gli attori e le attrici nei suoi film facciano personalmente le loro scene di stunt.

Ha un figlio, Jaycee Chan (nato il 3 dicembre 1982), con la moglie Feng-Jiao Lin.

Molto spesso doppia la propria voce per l’uscita inglese dei suoi film asiatici. Doppia anche i suoi film asiatici in mandarino.

Doveva recitare in un film intitolato “Nosebleed”, ma il progetto è stato cancellato dopo l’attacco al World Trade Center dell’11 settembre 2001. Doveva interpretare un lavavetri al WTC che deve fermare un complotto terroristico.

Nel 1989, è stato insignito di un M.B.E. (Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico) per i suoi servizi all’intrattenimento.

Il suo fan club ha superato i 10.000 membri, per lo più ragazze; una di loro si è suicidata dopo aver scoperto che era sposato. Un’altra fan ha tentato il suicidio, ma è stata salvata.

Ha un buco permanente in testa a causa di un incidente sul set durante le riprese di Armour of God (1986).

Ammette di aver fatto La corsa più pazza d’America n. 2 (1984) solo per adempiere al suo contratto con la Warner Brothers.

I suoi “fratelli” della scuola dell’opera di Pechino includono Sammo Kam-Bo Hung, Biao Yuen, Corey Yuen, Wah Yuen e Yuen Man Meng.

Ha la sua squadra di stuntman, nota come Jackie Chan Stunt Team (Sing Ga Ban). I membri della squadra appaiono spesso come personaggi e comparse nei suoi film, oltre a fare da controfigure per altri attori. Il team comprende Andy Kay, Chung Cheng, Chung-Chi Li (Nicky Li) e Bradley James Allan.

Nel 1990 è stato nominato Chevalier des Arts et des Lettres (Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere) dal Ministro della Cultura e della Comunicazione francese.

Nonostante l’istruzione formale minima che ha ricevuto, è stato nominato dottore onorario in scienze sociali della Hong Kong Baptist University e membro onorario della Hong Kong Academy of Performing Arts.

Nelle sue scene d’azione, i suoi pugni e calci toccano effettivamente con i loro bersagli. Fa indossare ai suoi attori un’imbottitura speciale nei piedi e nel corpo per evitare gravi lesioni.

Ha un ottimo e duraturo rapporto con Mitsubishi Motors. L’azienda ha donato molte delle loro automobili per i suoi film.

Ha subito un intervento di chirurgia plastica nel 1976 per rimodellare le palpebre, conferendogli un aspetto più “occidentale”. L’ultimo film di Chan prima del ritocco è stato Shaolin Wooden Men… Young Tiger’s Revenge ( (1976).

I suoi genitori lavoravano all’ambasciata americana a Canberra, in Australia. Jackie ha vissuto lì con loro per un po’ dopo che uno dei suoi tentativi di lavorare nel mondo del cinema è fallito.

Secondo il suo diario di produzione sul sito web ufficiale di 2 cavalieri a Londra (2003), i produttori del film volevano organizzargli una festa di compleanno, ma lui ha chiesto loro di non farlo poiché sua madre era morta di recente e la tradizione cinese impone di aspettare Da 3 a 12 mesi dopo un decesso per interrompere il periodo di lutto. I produttori hanno comunque organizzato la festa e Chan non si è opposto perché, ha detto, “è una parte importante della cultura americana celebrare i compleanni”.

Canta nella versione cinese di Mulan (1998).

I suoi modelli sono Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, da bambino più di qualsiasi star delle arti marziali.

Ha lavorato con Bruce Lee come coordinatore degli stuntman.

Era un coordinatore di stunt / combattimenti per John Woo durante la sua fase kung-fu.

È un buon amico di Steven Seagal e James Lew nonchè migliore amico di Sylvester Stallone.

È anche un cantante di talento. Ha pubblicato numerosi album in Asia. La sua musica si sente normalmente nei dietro le quinte dei suoi film di Hong Kong.

Alcuni dei suoi film preferiti includono Via col vento (1939), Cantando sotto la pioggia (1952) e Matrix (1999).

Dice che il più doloroso di tutti gli infortuni che ha subito nella sua carriera è avvenuto durante I 3 dell’Operazione Drago (1973), quando Bruce Lee lo colpì accidentalmente in faccia con un nunchaku.

E’ in grado di parlare cantonese, mandarino, inglese e coreano.

Nominato Ambasciatore Onorario per la Pace per la Harvey Ball Foundation insieme a Brooke Shields, Jerry Lewis, A.V.T. Shankardass, il Principe Alberto di Monaco, Jack Nicklaus, Greg Norman, Phil Collins, Jimmy Buffett, Dale Earnhardt Jr., Darrell Waltrip, Heather Mills, Yoko Ono, Patch Adams, Sergei Khrushchev e Winnie Mandela.

Ha interpretato un poliziotto in cinque film solo nel 1985: La gang degli svitati, Protector, Bambole e botte, La prima missione e Police Story. Ironia della sorte, Chan ha detto che se non fosse diventato un attore, sarebbe diventato un agente di polizia.

Le sue radici familiari provengono dalla città portuale costiera di Ningbo, che si trova sul bordo meridionale della baia di Hangzhou lungo la costa orientale della provincia di Zhejiang, in Cina.

Ha ricevuto il suo nome “Jackie” da compagni di lavoro in un cantiere edile a Canberra, in Australia, che non riuscivano a pronunciare il suo vero nome.

È stato contattato per la prima volta per interpretare Sato in Black Rain – Pioggia sporca (1989) ma ha deciso che il ruolo non corrispondeva ai suoi valori/immagine.

Esiste un cartone animato basato su di lui: Le avventure di Jackie Chan.

Ha detto che la cosa più difficile della recitazione è parlare in inglese. Fare acrobazie è facile per lui rispetto a parlare in inglese.

Nonostante le sue quasi innumerevoli ferite, ammette di avere ancora paura degli aghi.

Sebbene sia classificato come artista marziale, ha poco addestramento formale e non detiene alcuna cintura formale per nessuno stile. La base per le sue arti marziali era l’Opera di Pechino, che utilizza un’interpretazione più teatrale delle arti marziali e delle acrobazie. Lo stile di combattimento che ha usato durante le riprese era un mix di stili diversi, principalmente usando il Kung-Fu nordico e tradizionale come base, poi basandosi su quello con altri stili di combattimento e slapstick per far funzionare la scena nel modo più divertente possibile.

Il personaggio “Hitmonchan” della serie Pokemon prende il nome da lui.

Jackie Chan detiene personalmente due Guinness World Records che gli sono stati assegnati il 5 dicembre 2012. Detiene il record di Maggior numero di crediti in un film e Maggior numero di scene di stunt di un attore vivente. Il primo record è stato realizzato da lui con il film Chinese Zodiac (2012) dove ha interpretato 15 dei principali ruoli cinematografici creativi per il film tra cui regista, produttore, attore, coreografo di combattimento e compositore, battendo il record precedente di 11 crediti tenuto da Robert Rodriguez.

Ammette di non essere molto bravo con la tecnologia, in particolare con i computer.

Nonostante sia noto per le sue straordinarie capacità di combattimento, Jackie detesta la violenza nella vita reale e afferma di aver partecipato a un solo combattimento per tutta la vita e allora lo fece solo perché i suoi amici lo hanno trascinato.

È stata la prima scelta di John Carpenter per il ruolo di Wang Chi in Grosso guaio a Chinatown (1986), ma ha rifiutato per concentrarsi sulla sua carriera a Hong Kong.

Sylvester Stallone gli ha offerto il ruolo di Simon Phoenix in Demolition Man (1993). Ha rifiutato, perché non voleva interpretare un cattivo.

È addestrato negli stili del nord e del sud del Kung-Fu così come in altri stili di arti marziali tra cui Tae Kwon Do, Karate, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu e Hapkido. Chan ha anche una certa esperienza nel Jeet Kune Do avendo studiato con Bruce Lee mentre lavorava come stuntman in alcuni dei suoi film.

Lui e Maggie Cheung hanno realizzato 6 film insieme: Police Story (1985), Armour of God II: Operation Condor (1991), Police Story – Sotto controllo (2013), Supercop (1992), Twin Dragons (1992) e Center Stage (1991) (produttore e attrice). Sono anche apparsi insieme in un video musicale.

Ha vinto il premio “Miglior film” dell’Academy di Hong Kong per Police Story, 1986.

Ha vinto due volte i premi Taiwan Golden Horse “Miglior attore”: Police Story 3, 1992. Crime Story, 1993.

Suo padre è Charles Chan e sua madre è Lily Chan (conosciuta anche come Lee-Lee Chan).

Ha una figlia, Etta Ng Chok Lam (nata il 19 novembre 1999), con Elaine Ng Yi-Lei.

Era stato preso in considerazione per la parte dell’assistente cinese di Clouseau, Cato Fong ne La pantera rosa (2006), ma i realizzatori hanno deciso di sostituire Cato con il francese Ponton.

Chan ha interpretato molti ruoli i cui nomi dei personaggi erano “Jackie”. Gli esempi includono La corsa più pazza d’America n. 2 (1984), Dragons Forever (1988), Armour of God II – Operation Condor (1991), Mr. Nice Guy (1997) e The Twins Effect (2003).

Ha interpretato 7 personaggi più di una volta nei film: Wong fei-Hung nei film di Drunken Master, Asian Hawk nei film di Armor of God, voce di Scimmia nei film di Kung Fu Panda, Lee nei film di Rush Hour, Chan Ka Kui dei film di Police Story, Dragon Ma Yue Lung nei film di Project A e Muscles nei film di Lucky Stars.

Condivide il suo compleanno con Russell Crowe, Francis Ford Coppola, James Garner, Stan Winston, Alan J. Pakula e Ted Kotcheff.

Otto registi lo hanno scritturato almeno due volte nei loro film: Sammo Kam-Bo Hung, Stanley Tong, Gordon Chan, Benny Chan, Brett Ratner, Sheng Ding, Yen-Ping Chu e Wei Lo.

Un tempo possedeva una società di produzione, la Golden Way Films Ltd. con cui ha prodotto i film di Police Story (1985-1992), Project A II (1987) e The Canton Godfather (1989).

Era stato preso in considerazione per la parte del Re in Hero (2002) ma l’ha rifiutata.

È apparso con Andy Lau in 4 film: Bambole e botte (1985), The Prisoner (1990), Drunken Master II (1994) e Shaolin (2011).

I suoi fan e la troupe lo chiamano spesso “Dai Gor”, in inglese “Grande fratello”.

Nel 2009, Chan è stato nominato “ambasciatore antidroga” dal governo cinese, partecipando attivamente alle campagne antidroga e sostenendo la dichiarazione del presidente Xi Jinping secondo cui le droghe illegali dovrebbero essere sradicate e i loro consumatori puniti severamente. Nel 2014, quando suo figlio Jaycee è stato arrestato per uso di cannabis, ha detto di essere “arrabbiato”, “scioccato”, “affranto” e di “vergognrsi” di suo figlio. Ha anche osservato: “Spero che tutti i giovani imparino una lezione da Jaycee e stiano lontani dai danni delle droghe. Dico a Jaycee che bisogna accettare le conseguenze quando si fa qualcosa di sbagliato.

E’ un appassionato tifoso di calcio e sostiene la squadra nazionale di calcio di Hong Kong, la squadra nazionale di calcio inglese e il Manchester City.

Ha conseguito il dottorato in scienze sociali nel 1996 presso la Hong Kong Baptist University. Nel 2009 ha ricevuto un altro dottorato honoris causa dall’Università della Cambogia e nel 2008 gli è stata assegnata anche una cattedra honoris causa dal Savannah College of Art and Design di Hong Kong.

Ha fondato la Jackie Chan Charitable Foundation nel 1988, per offrire borse di studio e aiuto attivo ai giovani di Hong Kong e fornire aiuto alle vittime di disastri naturali o malattie.

Il suo film Drunken Master II (1994) è stato inserito nella lista dei 100 film di tutti i tempi della rivista Time.

Nel 2000, ha contribuito a creare un gioco per PlayStation chiamato Jackie Chan Stuntmaster (2000), a cui ha prestato la sua voce ed eseguito il motion capture.

Non era presente al funerale di Leslie Cheung a causa delle riprese di The Medallion (2003) in Germania.

Il suo primo grande successo è stato il film Il serpente all’ombra dell’aquila (1978), girato mentre era in prestito alla Seasonal Film Corporation con un contratto per due film. Il regista Woo-Ping Yuen ha concesso a Chan la completa libertà sul suo lavoro di stunt. Il film ha stabilito il genere comico del kung fu e si è rivelato rinfrescante per il pubblico di Hong Kong. Chan ha poi recitato in Drunken Master (1978), che alla fine lo ha spinto al successo mainstream. Al ritorno di Chan nello studio di Wei Lo, il produttore ha cercato di replicare l’approccio comico di Drunken Master (1978), producendo Half a Loaf of Kung Fu (1978) e Spiritual Kung Fu (1978). Ha anche dato a Chan l’opportunità a Jackie Chan di co-dirigere Jacky Chan la mano che uccide (1979) con Kenneth Tsang. Quando Willie Chan lasciò la compagnia, consigliò a Jackie di decidere da solo se restare o meno con Wei Lo. Durante le riprese di Fearless Hyena 2 (1983), Chan ha rotto il contratto e si è unito alla Golden Harvest, spingendo Lo a ricattare Chan con l’aiuto delle triadi, incolpando Willie per la partenza della sua star. La disputa è stata risolta con l’aiuto del collega attore e regista Jimmy Wang Yu, permettendo a Chan di rimanere con la Golden Harvest.

Nel 1999 ha recitato un cameo nel film King of Comedy di Stephen Chow (1999) e Stephen Chow ha recitato un cameo nei panni di un agente di polizia in In fuga per Hong Kong (1999) di Jackie Chan.

La sua canzone cantonese Story of a Hero (sigla di Police Story (1985)) è stata selezionata dalla polizia reale di Hong Kong e incorporata nella loro pubblicità di reclutamento nel 1994.

È stato l’ispirazione per manga come Dragon Ball (incluso un personaggio con l’alias “Jackie Chun”), il personaggio Lei Wulong in Tekken e il Pokémon di tipo combattimento Hitmonchan.

E’ Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF.

I suoi film Progetto A – Operazione pirati (1983), Rush Hour – Due mine vaganti (1998) e Il mito – Il risveglio di un eroe (2005) sono stati adattati in serie tv.

Il suo più grande rimpianto nella vita è non aver ricevuto un’istruzione adeguata, che lo ha ispirato a finanziare istituzioni educative in tutto il mondo.

Nel 2015, la rivista Forbes ha stimato i suoi guadagni per l’anno in 50 milioni di dollari.

Sua moglie Feng-Jiao Lin era precedentemente una famosa attrice taiwanese.

E’ menzionato nella canzone “Jackie Chan” del gruppo musicale femminile giapponese Frank Chickens e nella canzone “Kung Fu” di Ash.

Police Story (1985) e The Canton Godfather (1989) sono i suoi film preferiti.

È stato preso a pugni da uno dei suoi fan durante le riprese di Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2 (2001) perché il fan pensava che Chan avrebbe bloccato il pugno.

Frequente collaboratore del regista Stanley Tong.

La sua esclamazione “Duang!”, coniata in una pubblicità per lo shampoo Bawang nel 2004, è decollata come meme nel 2015 sui social media cinesi ed è diventata una delle parole di maggior tendenza dell’anno, anche se non ha un significato specifico.

Secondo un’intervista del 2017, è uscito a giocare a bowling con Bruce Lee pochi giorni prima che quest’ultimo morisse nel 1973.

Ha rifiutato i ruoli di Jet Li in Arma letale 4 (1998) e The One (2001), andati entrambi a Jet Li, a causa della sua politica di non interpretare i cattivi.

Ha detto che non può ottenere un’assicurazione sulla salute o sulla vita a causa della sua abitudine di fare di persona le sue scene di stunt e di tutti gli infortuni che ha accumulato nel corso degli anni.

Nel 2015 il re della Malesia gli ha conferito il titolo di Datuk.

Jackie Chan in 10 film

1. Police Story di Jackie Chan (1985)

2. Drunken Master II di Lau Kar Leung (1994)

3. Police Story III: Supercop di Stanley Tong (1992)

4. Drunken Master di Yuen Wo Ping (1978)

5. Dragons Forever di Sammo Hung (1988)

6. Terremoto nel Bronx di Stanley Tong (1995)

7. The Canton Godfather di Jackie Chan (1989)

8. Il ventaglio bianco – The Young Master di Jackie Chan (1980)

9. Il serpente all’ombra dell’aquila di Yuen Wo Ping (1978)