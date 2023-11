Sony lancia un casting globale per trovare il protagonista del nuovo “Karate Kid” con Ralph Macchio e Jackie Chan.

Karate Kid: in arrivo un nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan

Ralph Macchio e Jackie Chan stanno collaborando per realizzare un nuovo film di Karate Kid. Entrambi hanno partecipato al franchise, con Macchio che è recentemente tornato nei pani di Daniel Larusso nella serie spin-off Cobra Kai su Netflix, con Ralph Macchio e William Zabka, rinnovata per una sesta e ultima stagione.

Macchio ha interpretato LaRusso nella trilogia originale al fianco del compainto candidato all’Oscar Noriyuki “Pat” Morita aka Miyagi San; Chan ha invece affiancato il figlio di Will Smith, Jaden Smith, nel reboot The Karate Kid – La leggenda continua.

Il nuovo film di “Karate Kid”, scritto da Rob Lieber (Peter Rabbit, Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare) sarà un crossover che vedrà i personaggi di Macchio e di Chan interagire.

È attualmente in corso un casting globale per trovare il protagonista, che sarà un ragazzo cinese della costa orientale che troverà forza e direzione attraverso l’insegnamento ricevuto dai suoi istruttori. Per la ricerca globale di talenti è stato rilasciato un video con Ralph Macchio e Jackie Chan, che trovate a seguire.

Karate Kid – Il franchise

Il film originale del 1984, diretto da John G. Avildsen (Rocky) e interpretato da Ralph Macchio, Noriyuki “Pat” Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove e William Zabka, concepito come una sorta di Rocky per ragazzi, conquistò pubblico e critica incassando 90 milioni di dollari da un budget di 8 milioni.

La serie bissò nel 1986 con Karate Kid II – La storia continua ancora diretto da Joe G. Avildsen, la critica promosse in gran parte la trasferta nipponica di Miyagi e LaRusso, e il pubblico non fu da meno premiando il sequel con un incasso di 115 milioni di dollari.

Il successo del secondo film aprì la strada ad un fiacco terzo capitolo, Karate Kid III – La sfida finale (1989) con un Daniel LaRusso che si lascia tentare dal “Lato oscuro” del Karate e finisce dritto dritto in una trappola ordita dal losco miliardario Terry Silver (Thomas Ian Griffith, attore cintura nera di Kempo e praticante di Taekwondo) e da John Kreese (Martin Kove) ex maestro del “Dojo Cobra Kai” caduto in disgrazia e in cerca di vendetta contro il maestro Miyagi e il suo allievo. “Karate Kid III” viene giustamente stroncato dalla critica, delude al box-office con 39 milioni di dollari e si becca ben 5 candidature ai Razzie Awards.

Nel 1994 si è tentato di riavviare la serie con Karate Kid 4 (The Next Karate Kid) che divenne il quarto e ultimo film della serie Karate Kid. Diretto da Christopher Cain, prodotto da Jerry Weintraub e musicato da Bill Conti, questo tentativo fallito di svolta al femminile del franchise, uscito a dieci anni dal film originale, non includeva Ralph Macchio nel ruolo principale di Daniel LaRusso sostituito da un allora esordiente Hilary Swank (Boys Don’t Cry, Million Dollar Baby) e vedeva Pat Morita di nuovo nel ruolo di Miyagi. Il film fu fallimento su tutta la linea, stroncato dalla critica (che però lodò le performance della Swank e di Morita) e deludendo al box-office, “Karate Kid” 4 si rivelò un’operazione fondamentalmente inutile e davvero poco ispirata.

Nel 2010 è stato il turno del reboot The Karate Kid – La leggenda continua che vedeva Jackie Chan e Jaden Smith, il figlio di Will Smith, nei ruoli che furono di Pat Morita e Ralph Macchio. Un’ operazione reboot piuttosto bizzarra che pur avendo il termine giapponese “karate” nel titolo fa invece uso dell’arte marziale cinese “kung fu” e ringiovanisce oltremodo l’allievo, per il resto il film si assesta sul godibile e fruisce di un Jackie Chan che è sempre una garanzia nell’ambito arti marziali.