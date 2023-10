Dopo l’uscita nelle sale il cinefumetto Blue Beetle, 14° film dell’universo Esteso DC (DCEU), è finalmente disponibile in Digital Download su Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Microsof Movie & TV e Mediaset Infinity. Con qusta nuova uscita quale migliore occasione per fornirvi una pioggia di curiosità ed “easter egg” del film per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul debutto dello “Scarabeo Blu” sul grande schermo.

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

“Blue Beetle” è uno dei film più riusciti e “leggeri” del DCEU, una leggerezza che riesce a smussare l’inevitabile “violenza” di alcune scene rendendolo un perfetto prodotto per famiglie, con la famiglia che diventa anche uno degli elementi centrali e portanti del film su cui ruota tutto il percorso di “supereroe per forza” del protagonista Jaime Reyes, interpretato da un bravo e credibile Xolo Maridueña.

“Blue Beetle” è anche un film piuttosto “furbo” nella sua costruzione poiché miscela il meglio del filone supereroistico e lo propone in una formula fresca e godibile, da fruire senza troppi pensieri o elucubrazioni. Questo non vuol dire che si tratti di un film senza temi di riflessione, ma solo che argomenti come la “morte”, i legami famigliari e il bisogno di mantenere le proprie radici attraverso le tradizioni, vengono trattati con un filtro che ricorda quello dell’incantevole Coco della Pixar.

L’incarnazione dei fumetti scelta per il “Blue Beetle” cinematografico è quella più recente, quindi tutta la parte “esotica” delle origini del personaggio è stata cassata a favore di un background più moderno che potremmo definire: “Iron Man incontra The Amazing Spider-Man con un pizzico di Shazam”.

Easter egg dai fumetti

Nei primi secondi del film vediamo il logo delle Kord Industries. Sebbene non abbia mai raggiunto le vette di Wayne Enterprises o LexCorp, Kord Industries è uno dei più grandi conglomerati dell’universo DC. La società è stata introdotta nel 1986 in Blue Beetle #1.

Ci vengono immediatamente presentati Victoria Kord e Conrad Carapax. Mentre la versione cinematografica di Carapax è un mercenario, la versione a fumetti era un archeologo. È stato introdotto per la prima volta in Blue Beetle #1 del 1986. La Victoria Kord di Susan Sarandon è un personaggio originale creato per il film. Tuttavia, grazie ad una pianificazione avanzata da parte della DC, il personaggio è stato in grado di fare la sua prima apparizione nei fumetti prima del suo debutto sul grande schermo. Victoria può essere vista nella serie limitata del 2022 Blue Beetle: Graduation Day (Blue Beetle: Diploma di Maturità).

Ci viene dato il primo assaggio dello Scarabeo, un artefatto senziente che può trasformare gli umani in Blue Beetle. Lo Scarabeo ha subito un’interessante evoluzione nei fumetti. Quando Dan Garret (notare l’ortografia originale) fu introdotto per la prima volta in Mystery Men Comics #1 del 1939, traeva il suo potere dalle vitamine. Sì, vitamine. Quando la sua origine fu rivista in Blue Beetle #1 del 1964, lo Scarabeo fu introdotto per la prima volta. Questa volta, si trattava di un antico manufatto egiziano che avrebbe trasformato Garrett (ora scritto con due T) in Blue Beetle quando avrebbe gridato “Kaji Dha”. (L’ortografia sarebbe cambiata in seguito.) Quando Jaime Reyes ottenne lo Scarabeo, fu rivelato che aveva origini extraterrestri.

Il montaggio introduttivo presenta riferimenti a Dan Garrett e Ted Kord, i primi due Blue Beetle. Se si guarda con attenzione si possono notare alcuni striscioni del Daily Planet.

L’introduzione contiene anche un riferimento all’OMAC, che sta per One Man Army Corps. Il concept è stato introdotto nientemeno che da Jack Kirby in OMAC #1 del 1974, incentrato su un uomo di nome Buddy Blank che viene trasformato in un sovrumano. L’idea è stata rinnovata nel 2005 in The OMAC Project #1, quando un satellite creato da Batman si è ribellato, creando un esercito di super-cyborg. Successivamente scopriamo che Victoria Kord intende creare uno squadrone di soldati potenziati chiamati OMAC utilizzando il potere dello Scarabeo.

Benvenuti a Palmera City! Come Victoria Kord, questa città immaginaria è stata creata per il film, ma tecnicamente è stata introdotta per la prima volta in Blue Beetle: Graduation Day. Nei fumetti, la famiglia Reyes vive a El Paso, in Texas. Nel fumetto “Blue Beetle: Graduation Day” Jaime Reyes si trasferisce a Palmera City, nello stesso stato. In questo film, Palmera City è ambientata in uno stato senza nome simile alla Florida. Tuttavia, la casa dei Reyes si trova in El Paso Street, dal nome della casa del Texas.

Se si fa attenzione ai vari grattacieli si può scorgerne uno con il logo di Ace Chemicals. Il famigerato impianto chimico fu nominato per la prima volta nella graphic novel del 1988 The Killing Joke.

Il padre, la madre e la sorella di Jaime Reyes sono stati tutti introdotti in Blue Beetle #1 del 2006. Tuttavia, nei fumetti, il nome di sua madre era Bianca invece di Rocio (interpretata dalla Elpidia Carillo dell’originale Predator). Nana Reyes è stata introdotta in Blue Beetle #26 del 2008. Zio Rudy interpretato da George Lopez è un personaggio originale creato per il film.

Victoria e Jenny Kord discutono dell’Isola di Pago, un’ambientazione importante nella tradizione di Blue Beetle. L’isola misteriosa è dove Ted Kord è diventato per la prima volta il Blue Beetle dopo la morte di Dan Garrett. L’isola appare per la prima volta in Blue Beetle #2 del 1967.

Si può vedere Jaime indossare una felpa della Gotham Law, la facoltà di giurisprudenza di Gotham City.

Jenny Kord nasconde lo Scarabeo in una scatola di Big Belly Burger. La catena di fast food fa parte dell’universo DC sin da Le avventure di Superman #441. In effetti, la mascotte del film è quasi identica a quella raffigurata nei fumetti.

Batman e Superman sono entrambi citati nella stessa scena. Quando Jaime si sveglia dopo il suo volo nell’armatura di Blue Beetle, il nome di Bruce Wayne può essere sentito in un notiziario in sottofondo. Quando Jaime cerca di dare un senso al suo recente volo, menziona la capacità di volare di Superman.

Thomas Kord, padre di Ted Kord, viene menzionato quando Jenny racconta il retroscena della sua famiglia. Nei fumetti, Thomas Kord è stato il fondatore della Kord Industries, compagnia che in seguito è stata ereditata dal figlio Ted.

Lo straordinario quartier generale sotterraneo di Ted Kord, che scopriamo nel film, appare per la prima volta in Captain Atom #84 del 1966. I costumi di Blue Beetle di Dan Garrett e Ted Kord visti nel laboratorio sono una versione fedele ai fumetti. Nel laboratorio Jaime indossa la tuta da jogging anni ’90 di Ted Kord, che porta il monogramma TSK, con la “S” che sta per “Stephen”, IL secondo nome di Ted. (Questo secondo nome è stato aggiunto all’incarnazione post-crisis del personaggio come tributo al suo creatore Steve Ditko).

Nel film appare una versione live-action del Bug, l’aeronave di Ted Kord vista per la prima volta in Captain Atom #83 del 1966. È stata anche l’ispirazione per la Owlship dalla forma simile di Watchmen.

Wonder Woman ha il suo Lazo della Verità, Batman ha i suoi batarang e Blue Beetle ha le sue pistole-coleottero. Ted Kord usava una varietà di armi quando era Blue Beetle e la maggior parte di esse aveva il solo scopo di stordire i suoi nemici. Si possono guardare alcune di queste armi iconiche quando la famiglia Reyes esamina l’armeria di Kord.

Durante l’epilogo del film, Jenny Kord rilascia un’intervista a GBS. Galaxy Broadcasting Systems è una società di media che esiste dai tempi di Superman’s Pal, Jimmy Olsen #133. Durante la Bronze Age dei fumetti (1970-1985), Clark Kent fungeva da conduttore di un notiziario notturno.

La scena dopo i titoli di coda è un omaggio alla serie animata in stop-motion El Chapulín Colorado, una popolare commedia messicana degli anni ’70 che faceva satira sui supereroi americani. Il dispositivo El Chapulin dello zio Rudy prende il nome proprio da El Chapulín Colorado (1973), il cui personaggio principale, El Chapulin Colorado (The Cherry Cricket), è un eroe con il look da insetto come Blue Beetle. La trasmissione Chapulin è narrata da Roberto Gómez, figlio dell’attore originale di Chapulin Roberto Gómez Bolaños

Curiosità sul film

Il costume di Blue Beetle nel film è basato sul design dei fumetti “Infinite Crisis”, Injustice 2 (2017) e sui cartoni animati Batman: The Brave and the Bold (2008) e Young Justice (2010).

Durante la scena del combattimento tra Jaime e Carapax sull’isola, Khaji-Da dice a Jaime che può creare qualsiasi arma possa immaginare. Procede quindi alla creazione dell’iconica Buster Sword della serie di videogiochi Final Fantasy VII.

Il presidente e amministratore delegato dei DC Studios James Gunn (che è stato assunto dopo la produzione del film) ha dichiarato che sebbene il film sia ambientato nell’Universo Esteso DC (DCEU), alla fine è “disconnesso” dall’universo. Per questo mtivo intende incorporare Blue Beetle nel nuovo universo DC riavviato di James Gunn e Peter Safran, con Xolo Maridueña che riprenderà il suo ruolo.

Mentre Nana fa zapping tra i canali, la televisione mostra brevemente una scena del film horror Cronos (1992) diretto da Guillermo del Toro e interpretato dall’attore americano Ron Perlman ( i due collaboreranno in seguito per i due film live-action di Hellboy). “Cronos” presenta un dispositivo meccanico a forma di ragno che salta e infilza le sue zampe nella carne di chi lo attiva, in modo simile a come lo scarabeo Khaji-Da si connette a Jaime in questo film.

È stata una decisione deliberata che la famiglia Reyes fosse testimone della trasformazione di Jaime. Angel Manuel Soto aveva ritenuto che le famiglie latine fossero “molto ficcanaso e chiassose”, dimostrando anche che “la famiglia è il nostro superpotere in una certa misura”.

Il primo film DC basato su un personaggio che ha debuttato nei fumetti nel 21° secolo. Jaime Reyes ha debuttato nell’albo Infinite Crisis #3 (febbraio 2006).

“Bruce Wayne ha comprato Twitter” viene pronunciato in spagnolo su una TV a casa di Jamie.

L’armatura di Blue Beetle è un costume reale e non realizzato in CGI indossato da Xolo Maridueña.

Angel Manuel Soto voleva che Palmera City avesse uno stile distinto che si adattasse al suo eroe, simile alla Gotham City di Batman e alla Metropolis di Superman. Ha descritto la città come una “metropoli latina” e ha citato la città Miami della Florida (essa stessa una città con il 70% di popolazione latina) e le opere dello scrittore / designer di anime Katsuhiro Ôtomo (Akira) come influenza.

Angel Manuel Soto ha descritto la trasformazione dello Scarabeo come “David Cronenberg per bambini”.

Bruna Marquezine ha fatto un provino per il ruolo di Supergirl poi andato a Sasha Calle in The Flash (2023). Entrambe le attrici hanno saputo dell’assegnazione dei rispettivi ruoli via webcam ed entrambe sono scoppiate in lacrime dopo aver appreso la lieta notizia.

Raoul Max Trujillo (Carapax) ha rifiutato un ruolo in Black Panther: Wakanda Forever (2022) per realizzare questo film.

Il quinto film dell’Universo Esteso DC (DCEU) a ricevere una valutazione “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes (78% di critiche positive e il 98% del favore del pubblico), dopo Wonder Woman (2017), Shazam! (2019), Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (2020), e The Suicide Squad – Missione suicida (2021).

Ad un certo punto, un soldato Kord cerca di scappare solo perché Jaime lo respinge urlando “Vieni qua” in modo simile a Scorpion nel reboot live-action Mortal Kombat (2021). Inoltre, i due universi si sono incrociati nel gioco Mortal Kombat vs. DC Universe (2008).

Il film, incentrato su un supereroe ispanico, presenta attori messicani “amati” del cinema latinoamericano che sono passati anche al cinema statunitense. Inoltre c’è un dialogo in maggioranza spagnolo (con sottotitoli per il pubblico di lingua inglese).

L’idea che la prima trasformazione di Jaime avvenisse davanti alla sua famiglia è venuta dallo sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer, ritenendo che sarebbe stata più vicina all’esperienza messicana e avrebbe fatto sì che la prima trasformazione fosse qualcosa che accade non solo a Jaime, ma a tutti gli altri. Famiglia Reyes. “Se sei un adolescente bianco del Queens, il tuo primo istinto sarà quello di nascondere i tuoi poteri alla tua famiglia. Ma se vivi in ​​una famiglia messicana, buona fortuna se vuoi nascondere qualcosa alla tua famiglia!”

Gli spettacoli di Thalía e Bruna Marquezine citati in questo film non solo sono diventati successi in Messico, ma anche nel paese natale di Bruna Marquezine. El Chapulín Colorado (1973) ha ottenuto un seguito di culto tra i brasiliani, così come María la del barrio (1995), remake della telenovela del 1979 Anche i ricchi piangono. Quest’ultima serie ha dato origine ai meme con l’antagonista Soraya Montenegro, interpretata da Itatí Cantoral.

Il regista Angel Manuel Soto cita i film di spionaggio Mission: Impossible (1996) e i film d’avventura I predatori dell’arca perduta (1981) come pellicole che hanno influenzato/ispirato il film.

Sharon Stone originariamente doveva interpretare Victoria Kord, ma ha abbandonato ed è stata sostituita con Susan Sarandon. Negli anni 90 si pensava a Sarandon come la Catwoman di Batman – Il ritorno (1992), ruolo poi andato a Michelle Pfeiffer mentre Stone ha interpretato l’antagonista di Halle Berry in Catwoman (2004).

Nei titoli di apertura c’è una sequenza in cui lo Scarabeo distrugge un pianeta, l’immagine è una copia della copertina dell’album “35C4P3” (ESCAPE) dei Journey.

Circolava il nome di Brandon Larracuente per il ruolo di Jaime Reyes prima che la parte andasse a Xolo Maridueña. Larracuente è noto per il ruolo del Dr. Daniel “Danny” Perez nella sesta stagione dell serie tv “the Good Doctor)

Questo è il secondo lungometraggio basato su fumetti per Adriana Barraza (dopo Thor) e Harvey Guillén (dopo Harley Quinn). Barraza ha recitato anche in Babel, Dora e la città perduta, Rambo: Last Blood e We Can Be Heroes.

Questo è il terzo ruolo in film basato su fumetti per George Lopez, dopo i film di Sansone e i film dei Puffi e Raoul Max Trujillo, dopo Cowboys & Aliens e come voce di Namor in un episodio della serie animata I Vendicatori (“Macchinazione pericolosa / To Rule Atlantis”)

Nei titoli di testa si vede una luce verde mentre lo Scarabeo si scaglia nello spazio. Il regista Angel Manuel Soto ha confermato che si trattava di un riferimento al “Corpo delle Lanterne Verdi”, che nei fumetti DC erano i nemici dello Scarabeo e dei suoi creatori, i Reach.

Ci sono due riferimenti al Cile nel film: La canzone della colonna sonora “Gracias a la vida” eseguita da Alberto Cortez, una canzone popolare composta dalla folclorista cilena Violeta Parra e in una scena si può vedere in TV un estratto del famoso programma televisivo latino Sábado gigante (1986).

Susan Sarandon (Victoria Kord) è la terza vincitrice dell’Oscar ad interpretare il cattivo in un film DCEU, dopo:

Peter Capaldi nel ruolo di The Thinker – The Suicide Squad – Missione suicida (2021)

La signora Helen Mirren nel ruolo di Hespera – Shazam! Furia degli Dei (2023)

Anche quattro candidati hanno anche interpretato i cattivi:

Michael Shannon nel ruolo del Generale Zod – L’uomo d’acciaio (2013) e The Flash (2023)

Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Ciarán Hinds nel ruolo dei Steppenwolf – Justice League (2017)

Kristen Wiig nel ruolo di Cheetah – Wonder Woman 1984 (2020)

Sui piatti di Rudy si legge “animo”, che significa coraggio in spagnolo; ad un certo punto Jaime dice “animo!” a Rudy per incoraggiarlo.

Il supercattivo si chiama “Carapax”, un gioco di parole tra “carapace” (un rivestimento protettivo simile a un guscio paragonato a quello di una tartaruga o un crostaceo) e “pax” (pace in latino).

Una delle prime armi create dalla tuta Blue Beetle è una replica dello Zorg ZF-1 dal film Il quinto elemento (1997) di Luc Besson.

Il dispositivo che Jenny dà a Milagro è in realtà un Nintendo Power Glove, rilasciato come sistema di controllo alternativo per il NES originale.

Questo film è basato principalmente su Fall of the Blue Beetle! / La caduta di Blue Beetle (2009), un episodio della prima stagione della serie animata Batman: The Brave and the Bold, dove un parente di Ted Kord (suo zio, Jarvis Kord) è in cerca dello Scarabeo per formare un esercito. Il film rimuove la presenza di Batman e riscrive Jarvis nella sorella di Ted, Vicky. Inoltre, mentre Ted Kord muore nell’episodio, una scena a metà dei titoli di coda suggerisce che nel film sia ancora vivo.

Harvey Guillén interpreta il dottor Sanchez, il cui vero nome si rivela essere José Francisco Morales Rivera de la Cruz. Condivide lo stesso cognome con Guillermo de la Cruz, altro personaggio interpretato da Harvey Guillén nella serie tv What We Do in the Shadows.

La scena in cui Nana Reyes (Adriana Barraza) prende una mini-pistola e sorride comicamente è un sottile cenno a una scena simile in Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991) in cui anche il personaggio di Arnold Schwarzenegger prende in mano un’enorme pistola e poi sorride maliziosamente. Inoltre, Elpidia Carrillo, che interpreta Rocio Reyes in questo film, ha interpretato il ruolo di “Anna” nel film Predator di Arnold Schwarzenegger (1987).

Tutte le canzoni incluse nella colonna sonora del film: Atrévete-Te-Te di Calle 13 / La Chona di Los Tucanes de Tijuana / Cumbia Poder di Celso Piña / Sin Ti e Sabor A Mí di Los Panchos / Será Que No Me Amas (Blame It on the Boogie) di Damian Castroviejo / María La Del Barrio di Thalía / Cue From Cronos di Javier Álvarez / Deportivo di Álvaro Díaz, Cazzu & Caleb Calloway / Gracias A La Vida di Alberto Cortez / No Vamos di RaiNao / El Rey di Vicente Fernández / Muchos Quieren Tumbarme di Ivy Queen / Demolición di Los Saicos / Cumbia Sampuesana di Celso Piña Y Su Ronda Bogotá / Tú Serás Mi Baby (Be My Baby) di Juventud Crasa / Al Reves di Los Walters / Armando Sanchez di Chalino Sanchez / Bidi Bidi Bom Bom di Selena / Solo Contigo Basta di Alfredo Linares / Kickstart My Heart dei Mötley Crüe / I Ain’t Goin’ Out Like That di Geezer Butler, B-Real, Tony Iommi, DJ Muggs, Ozzy Osbourne, Todd Ray & Bill Ward / Koonex Koonex (Traditional) di Daniela Lalita / Nada Personal di Soda Stereo / All Out of Love degli Air Supply.

Fonte: DC