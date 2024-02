Il Corvo – The Crow: prima sinossi del reboot in arrivo al cinema per l’estate 2024

Lionsgate ha rivelato la data di uscita del travagliato reboot Il Corvo che vedrà protagonista Bill Skarsgård. Il film che uscirà nei cinema il 7 giugno 2024 vedrà Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) alla regia un cast di supporto che includerà il cantant ee attore FKA Twigs, Danny Huston (30 giorni di buio), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King).

Il Corvo – La prima sinossi ufficiale del reboot

Oltre alla data di uscita è stata rivelata anche una sinossi del film con i primi dettagli della storia:

Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del suo oscuro passato li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide di cercare una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e quello dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.

Charlotte Koh, vicepresidente esecutivo per le acquisizioni e le coproduzioni di Lionsgate, ha dichiarato in una nota:

Apprezziamo ciò che il personaggio di The Crow e il film originale significano per legioni di fan e crediamo che questo nuovo film offrirà al pubblico una reinterpretazione autentica e viscerale del suo potere emotivo e della sua mitologia. Lavorare con un team creativo guidato dall’impareggiabile stile visivo e narrativo di Rupert e con un team di produttori che ha realizzato alcuni dei film più popolari e di grande impatto degli ultimi decenni è un vero privilegio.

E’ stata rilasciata anche una dichiarazione congiunta dei produttori del film:

Il film originale ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura che continua a vivere. Siamo entusiasti di portare un nuovo adattamento per il pubblico di oggi che rispetti questa eredità. Rupert ha magistralmente portato nuove dimensioni per creare un universo contemporaneo per questa saga senza tempo di amore eterno, e non vediamo l’ora di condividere questa visione con il pubblico cinematografico.

Il produttore Sam Pressman parlando in precedenza del reboot aveva dichiarato:

Il Corvo è stato una parte fondamentale e integrante della nostra azienda e sono davvero orgoglioso dei progressi e del lavoro svolto. Penso che il film lascerà a bocca aperta le persone. Il nostro i partner vogliono affrontarlo a 360°, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo, ma ha questa eredità cosmica che può espandersi oltre una singola storia.

Zach Baylin (King Richard) e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura basata sulla graphic novel originale di culto di James O’Barr. Il film è prodotto da Molly Hassell (Braven, Terminal), Victor Hadida (franchise di Resident Evil e Silent Hill), John Jencks (Honest Thief, Guns Akimbo) e Edward R. Pressman (American Psycho, The Crow, Wall Street).

Fonte: ComicBook

Film originale, sequel e serie tv

Il film originale del 1994 vedeva protagonista Brandon Lee come Eric Draven, con l’attore che morirà sul set a seguito di un tragico incidente che costringerà il regista Alex Proyas a terminare il film con l’ausilio di controfigure e CGI. La storia seguiva il musicista rock Eric Draven brutalmente assassinato con la sua fidanzata Shelly da un gruppo di balordi la notte prima del loro matrimonio. Nell’anniversario della loro morte, Eric risorge dalla tomba come vendicatore sovrannaturale. Dopo aver ucciso senza pietà gli scagnozzi responsabili della sua morte e di quella dell’amata fidanzata, Eric affronta il capo della banda Top Dollar per completare la sua macabra missione. Brandon Lee non era la prima scelta per il ruolo di Eric Draven. Il produttore Jeff Most e lo sceneggiatore John Shirley hanno rivelato in un’intervista con MTV alcune delle loro prime idee per il casting. Shirley ha detto di aver spinto molto per avere Christian Slater come il Corvo che all’epoca aveva già fatto Schegge di follia, Alza il volume e L’impero del crimine. Il produttore Ed Pressman avrebbe voluto invece il rocker Jon Bon Jovi, che in seguito avrebbe interpretato diversi film vedi U-571 (2000), Il cacciatore delle tenebre (2002) e Nickname: Enigmista (2005). Pare che anche Johnny Depp fosse un altro potenziale “Corvo” discusso dai produttori. Riguardo alla scelta di Brandon Lee, Pressman ha dichiarato “Era un po’ un rischio perché non era un grande nome. Brandon ha incarnato tutto quello che cercavamo in questo eroe d’azione che è un atleta, un musicista, un amante, un romantico, e lui ha sicuramente lasciato il segno.”

Per chiunque abbia ipotizzato che la morte di Brandon Lee sia nascosta da qualche parte nel film, dato che molte volte durante il film il suo personaggio immortale viene colpito, beh si tratta di mere fantasie. La maggior parte dei fan sanno che Lee è stato ucciso in un tragico incidente, quando è stato colpito con una pistola di scena che doveva essere caricata a salve per una scena precedente. Il filmato risultante è stato sequestrato come prova da parte della polizia locale, che al termine delle indagini ha dichiarato la morte di Lee come accidentale. Il filmato venne poi distrutto. Al momento della sua morte a Lee, che era in procinto di sposare la sua fidanzata Eliza Hutton, restavano solo tre giorni per completare Il Corvo.

Dopo che i produttori hanno deciso di finire il film in suo onore, sono stati necessari diversi elementi. Originariamente il pubblico avrebbe visto Eric Draven arrivare a casa portando alcuni generi alimentari per scoprire la scena spaventosa degli sgherri di Top Dollar che aggrediscono Shelly. Funboy doveva estrarre la sua pistola e sparare ad Eric. Quella scena è stata scartata e con l’inizio del film non finito, questi elementi della storia sono stati invece raccontati in un flashback, La controfigura di Lee ha interpretato le altre scene, con le immagini del volto di Lee sovrapposte sul volto della controfigura in alcune parti del film. Miramax ha messo altri 8 milioni di dollari nel film per completarlo, che hanno incluso alcune riscritture della sceneggiatura. Le scene in cui vedremo uno sconvolto Eric che vaga nel suo vecchio appartamento sono state completate in digitale, inserendo inquadrature di Lee originariamente destinate ad essere utilizzati altrove.

Vincent Perez ha interpretato il sequel Il corvo 2 – La città degli angeli del 1996 in cui vestiva i panni del nuovo Corvo di nome Ashe Corven. Sono seguiti altri due sequel: Il Corvo 3: Salvation del 2000 con Eric Mabius e Kirsten Dunst e Il Corvo – Preghiera maledetta del 2005, con Edward Furlong. The Crow: Stairway to Heaven è stata una serie televisiva di breve durata interpretata da Mark Dacascos. Dove i tre sequel avevano inventato nuovi personaggi con nuove tragedie da vendicare nei panni del Corvo, la serie tv riprendeva invece il personaggio di Eric Draven, con la stessa idea originariamente destinata ad un proseguo del film progettato prima della tragica e prematura morte di Brandon Lee.

Alla fine degli anni ’90, i produttori stavano sviluppando un sequel / reboot dal titolo The Crow 2037. Come suggerisce il titolo, “The Crow 2037” sarebbe stato ambientato nel futuro. “The Crow 2037”, sottotitolato “A New Age of Gods and Monsters” (Una Nuova Era di Dei e Mostri), doveva essere diretto da Rob Zombie. Il progetto venne poi annullato, ma la sceneggiatura di Zombie negli anni successivi è trapelata online. L’ultimo tentativo fallito risale al 2018 e ha visto coinvolti il regista Corin Hardye L’attore Jason Momoa per il ruolo di Eric Draven. Corin Hardy (The Nun) ultimo nome di una lunga lista di registi che aveva incluso Nick Cave, Juan Carlos Fresnadillo e F. Javier Gutierrez, e Momoa che per il ruolo di Eric Draven. A giugno 2018 arriva la notizia che sia Momoa che Hardy avevano ufficialmente e di comune accordo abbandonato la pellicola a causa di contrasti creativi con Samuel Hadida di Davis Films, detentore del diritti del film e che all’epoca stava finanziando il progetto, che tra l’altro aveva già una data di uscita fissata all’11 ottobre 2019 e un via alle riprese previsto a luglio 2018 in quel di Budapest. Prima dell’abbandono del progetto Momoa aveva anche affrontato delle prove di trucco nei panni di Eric Draven.

Il Corvo – Il fumetto originale “The Crow”

Il fumetto The Crow – Il Corvo creato da James O’Barr come mezzo per affrontare la morte della sua fidanzata per mano di un guidatore ubriaco, è stato pubblicato per la prima volta da Calibre Comics nel 1989. Il fumetto dopo essersi affermato come un cult per un pubblico di nicchia, ha raggiunto il grande pubblico di appassionati di fumetti e successivamente adattato in un film omonimo nome nel 1994 che ha fruito di tre sequel, una serie televisiva e numerosi libri e fumetti (pubblicati da numerose società). “Il Corvo” è stato tradotto in quasi una dozzina di lingue e ha venduto circa 750.000 copie in tutto il mondo.

Quando James O’Barr riversò il dolore e l’angoscia della sua tragedia personale nelle pagine del Corvo, la storia catartica del ritorno dal regno dei morti di Eric per vendicare l’omicidio della fidanzata conquistò i lettori dì tutto il mondo. Ora il libro che diede vita a un film maledetto e leggendario torna in un’edizione ampliata e corretta direttamente dall’autore, arricchita di pagine e illustrazioni inedite, nuovi capitoli, sequenze andate perdute ricostruite con la tecnica originale e una introduzione di James O’Barr in persona. Il potente viaggio di un angelo vendicatore e celebrazione del vero amore… feroce, intelligente e indimenticabile come il giorno in cui è stato concepito.

Il fumetto “Il Corvo” è disponibile in una edizione definitiva su Amazon.