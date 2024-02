Borderlands: primo trailer del film live-action di Eli Roth basato sul videogioco di Gearbox Software

Il 9 agosto 2024 debutterà nei cinema americani con Liongate Movies l’adattamento cinematografico di Eli Roth del popolare videogioco d’azione e avventura Borderlands.

Sebbene Roth sia il regista accreditato, il film è stato sottoposto a numerose riprese aggiuntive con il regista di Deadpool Tim Miller al timone. Quando ha parlato del motivo per cui ha deciso di assumere l’incarico di regista Miller ha detto:

Voglio vedere ogni adattamento di un videogioco avere successo, sarò onesto, volevo lavorare con Cate Blanchett e volevo lavorare con Kevin [ Hart] e Jamie Lee Curtis. E Ariana Greenblatt, la giovane donna che interpreta Tiny Tina, è fantastica, come tutti sanno dal film Barbie. Quindi è stata una bellissima esperienza in tutto e per tutto.

La trama ufficiale: Lilith (Cate Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa del più potente S.O.B. dell’universo, Atlas (Edgar Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Kevin Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperatamente in cerca di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una selvaggia demolitrice pre-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), la nerboruta guardia del corpo retoricamente contestata di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), la scienziata con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Jack Black), un robot costantemente saggio. Questi improbabili eroi devono combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma lotteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco di Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands.

Il cast è completato da Haley Bennett che interpreterà un personaggio non identificato creato appositamente per il film, Olivier Richters, enorme bodybuilder olandese alto 2 metri e 18 centimetri che interpreta Krom, Gina Gershon (Moxxi), Janina Gavankar (Knoxx), Bobby Lee (Larry), Cheyenne Jackson (Jakobs), Benjamin Byron Davis (Marcus), Charles Babalola (Hammerlock), Steven Boyer (Scooter), Ryann Redmond (Ellie), Jeremy Wheeler, Harry Szovik, alázs Megyeri.

Il franchise videoludico “Borderlands” lanciato nel 2009 è ambientato su Pandora, un pianeta ai margini della galassia che diventa una sorta di Far West dove vige la legge del più forte e violento. Il videogioco originale ha generato altri tre giochi sparatutto in prima persona ed uno spin-off, l’avventura grafica interattiva grafico Tales from the Borderlands. Diventato uno dei franchise di videogiochi più popolari di tutti i tempi, dall’uscita della sua prima puntata nel 2009 ha registrato vendite a livello globale per oltre 68 milioni di unità.

La sinossi del gioco: In un lontano futuro, i pianeti ai margini esterni della galassia sono diventati un faro per i cercatori di fortuna e per coloro che desiderano una vita migliore fuori dal mondo. Ma non ci sono garanzie nello spazio profondo. Si diceva che Pandora, uno di questi pianeti lontani, fosse ricco di ricchezze minerali non sfruttate, e così attirò molti che speravano di arricchirsi rapidamente, ma alla fine si è trovato poco oltre le rovine sparse di una passata civiltà aliena. Senza nulla da guadagnare, chiunque potesse abbandonare Pandora lo fece, lasciando coloro che erano rimasti ad affrontare l’illegalità di un mondo andato in rovina e il mistero della civiltà aliena morta da tempo. Ma per quanto fossero caotici quei tempi, dovevano ancora venire giorni peggiori. Dopo diversi anni l’enorme orbita del pianeta lo avvicinò lentamente al suo sole e creature un tempo sconosciute e orribili emersero dal loro lungo letargo per terrorizzare i coloni bloccati sul pianeta. L’unica speranza dei coloni sembra essere un caveau scoperto sul fianco di una montagna, che si dice contenga tecnologia aliena e segreti su Pandora.

Lilith aka la Sirena, interpretata da Cate Blanchett, predilige le armi elementali ed è dotata di speciali poteri come l’invisibilità cruciale nei momenti “stealth” del gioco, la capacità di muoversi a velocità raddoppiata e di generare un’esplosione ad ampio raggio, vitale nei momenti più concitati.

Roland interpretato da Kevin Hart è originario del pianeta Promethea ed è un ex-soldato dei Crimson Lance, l’esercito privato della Atlas corporation. Sa utilizzare qualunque tipo di arma, ma predilige fucili a pompa e d’assalto. La sua fidata compagna di battaglia e una Torretta Scorpio capace di fornire un valido fuoco di copertura. Roland dopo aver debuttato come personaggio giocabile nell’originale “Borderlands” tornerà come personaggio non giocante (PNG) prima in Borderlands 2 dove decide di formare i Crimson Raider per fermare la tirannia di Jack il Bello, principale antagonista del primo sequel, e poi in Borderlands: The Pre-Sequel ambientato cinque mesi dopo la fine del gioco originale. In Borderlands 3 Roland non appare poiché deceduto.

Patricia Tannis, interpretata da Jamie Lee Curtis, uno dei personaggi secondari più importanti del videogioco. Trattasi di una scienziata e archeologa con la passione di scoprire civiltà perdute. Possiede un disturbo di personalità che la rende immune alla paura. Nel “Borderlands” originale Tannis viene inviata su Pandora con lo scopo di trovare e aprire la Cripta. In Borderlands 3 il ruolo di Tannis si amplia, il personaggio di unisce definitivamente ai Crimson Raider di Roland e li aiuta nella lotta contro i Gemelli Calypso.

Tiny Tina, interpretata da Ariana Greenblatt, nel videogioco è una tredicenne schizofrenica, sadica, sboccata e ossessionata da armi ed esplosivi che debutta in Borderlands 2 e torna diciannovenne in Borderlands 3, come parte del “B-Team”, sequel ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello.

Krieg, interpretato dal pugile professionista Florian Munteanu, è un personaggio giocabile di classe Psycho che debutta in Borderlands 2. Nato da una famiglia di banditi, Krieg non parla, ma si esprime con dei versi come tutti quelli della sua razza. Durante l’infanzia ha subito abusi da parte di sua madre che lo considerava un debole. Spinto da sua madre a diventare più forte, Krieg è cresciuto fino a diventare uno dei membri più forti della sua famiglia su Pandora. Tuttavia, la sua forza non poteva competere con le forze di Hyperion quando lui e molti altri banditi furono catturati e utilizzati come cavie dal dottor Benedict per diventare Psychos. Soggetto a orribili abusi ed esperimenti disumani in cui vengono incoraggiati tratti come autolesionismo, impulsi suicidi e comportamento sconsiderato, Krieg sviluppa un residuo traumatizzato della sua psiche deteriorata che si manifesta come una voce interiore che aiuta Krieg a sopravvivere. Appreso ad un certo punto che doveva essere eliminato con il resto dei soggetti di studio e che il dottor Benedict aveva intenzione di usare dei bambini come gruppo successivo, Krieg evade dalla struttura e uccide Benedict per evitare che subiscano la stessa sorte. Successivamente dopo il tenataivo di Jack il Bello di distruggere i Crimson Raiders, Krieg si esilia nelle lande di Pandora e durante questo periodo viene trovato da Tiny Tina che gli chiede di addestrarla per diventare un bandito.