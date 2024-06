Quattro Figlie: la colonna sonora del docu-film di Kaouther Ben Hania (Al cinema dal 27 giugno)

Disponibile in digitale la colonna sonora di Quattro Figlie, il nuovo film del regista Kaouther Ben Hania (La bella e le bestie – Un certain regard 2017; L’uomo che vendette la sua pelle – Selezione ufficiale Oscar 2021), candidato all’Oscar per il Miglior documentario, vincitore di tre premi al Festival di Cannes e numerosi altri riconoscimenti tra cui il premio come miglior documentario ai César e agli Spirit Award. Il film è approdato nelle sale italiane, in versione originale sottotitolata, il 27 giugno 2024 con Arthouse, label di I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

“Quattro Figlie” è un racconto al femminile che vede al centro una madre e il rapporto con le sue figlie. È la storia di Olfa Hamrouni, una vicenda passata alle cronache e diventata molto nota in Tunisia dopo lo spazio che gli è stato dedicato in molti programmi radiofonici e televisivi dove la stessa Olfa è stata ospite. La vita di Olfa, madre imperfetta ma tenace, viene travolta quando due delle sue quattro figlie scompaiono; si radicalizzano, fuggono in Libia e si uniscono all’organizzazione terroristica Daesh. Da qui ha inizio una irrimediabile discesa negli inferi per l’intero nucleo famigliare.

Per sollevare il velo su questa storia, Kaouther Ben Hania ha chiamato le attrici professioniste Nour Karoui e Ichraq Matar a prendere il posto delle figlie scomparse di Olfa e mettere in scena i momenti che hanno segnato la storia della famiglia recitando al fianco delle due figlie superstiti e di Olfa stessa – sostituita nei passaggi più drammaticamente intensi dalla star Hend Sabri, attrice e produttrice di successo tra le più importanti del mondo arabo. Il risultato è uno straordinario meccanismo cinematografico che mescola costantemente documentario e finzione, capace di raccontare un viaggio intimo di speranza, ribellione, violenza, trasmissione e sorellanza che rimette in discussione le fondamenta stesse delle nostre società.

Il film è stato girato nel corso di un mese in un’unica location: un hotel abbandonato.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore tunisino Amin Bouhafa (Timbuktu, Casablanca, Un figlio, Gagarin, La vetta degli dei, Polaris, Animalia, Un uomo felice, Motel Destino). Bouhafa e il regista Kaouther Ben Hania hanno collaborato anche per La bella e le bestie e L’uomo che vendette la sua pelle.

1. Four Daughters 3:14

2. This Is My Story 1:54

3. Arresting Him 1:33

4. Let’s Sing Together 1:56

5. The Father 1:28

6. She Is Playing Me 1:24

7. The Young Daughters 1:13

8. Ending Title 2:51

9. Four Daughters – Bonus Track 1 2:49

10. Four Daughters – Bonus Track 2 1:59

La colonna sonora di “Quattro Figlie” è disponibile su Amazon.