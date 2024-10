Nosferatu: nuovo trailer italiano e poster del remake horror di Robert Eggers

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Universal Pictures Nosferatu, l’horror gotico sui vampiri del regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, The Northman). Trattasi di un nuovo rifacimento del classico muto espressionista del 1922 Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau.

Nei panni del sinistro vampiro Conte Orlok troviamo Bill Skarsgård protagonista del recente reboot flop The Crow – Il corvo, ma noto per la sua interpretazione del Clown Pennywise nell’adattamento cinematografico “It”.

Nosferatu – Trama e cast

In questa nuova rivisitazione, Nosferatu racconta l’inquietante storia gotica dell’ossessione tra una giovane donna tormentata (Lily-Rose Depp) nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Bill Skarsgård) che la perseguita, portando con sé indicibili orrori.

Il film è interpretato anche da Willem Dafoe nei panni del professor Albin Eberhart Von Franz e Nicholas Hoult come Thomas Hutter, il marito di Helen. Il cast è completato da Emma Corrin (Deadpool 3), Aaron Taylor-Johnson (Kraven – Il cacciatore), Simon McBurney (The Conjuring 2), Ralph Ineson (The Witch) e Gregory Gudgeon (The Crow – Il corvo).

Nosferatu – Secondo trailer ufficiale in italiano

Parlando in precedenza del film, Eggers ha detto: “È un film spaventoso. È un film horror. È un film horror gotico. E penso che non ci sia stato un film gotico vecchia scuola che sia davvero spaventoso da un po’ di tempo. E penso che la maggior parte del pubblico troverà questo il caso”.

Durante un’intervista con Esquire, Bill Skarsgård ha spiegato che il suo Conte Orlock è: “Osceno e molto sessualizzato, non credo che la gente mi riconoscerà in esso…Si tratta di giocare con un feticismo sessuale riguardo al potere del mostro e al suo fascino. Spero che sarete un po’ attratti e allo stesso tempo disgustati dalla vostra attrazione.”

Curiosità

Willem Dafoe, che interpreta il professor Albin Eberhart Von Franz, ha precedentemente interpretato un vampiro romanzato Max Schreck in L’ombra del vampiro (2000), che è un quasi-remake e uno sguardo “dietro le quinte” romanzato di Nosferatu – Il vampiro (1922).

Contrariamente alla credenza popolare, il nome del vampiro è Orlok, non Nosferatu, che è una parola romena arcaica per “vampiro”. Le origini della parola sono sconosciute.

Robert Eggers ha co-diretto una produzione teatrale di Nosferatu al liceo.

Bill Skarsgård in precedenza ha interpretato un Nosferatu adolescente nel cortometraggio Pigan Brinner! (2008).

Harry Styles e Anya Taylor-Joy erano stati originariamente scelti per i ruoli principali. Styles si ritirò a causa di conflitti di programmazione e il progetto subì un ritardo, il che portò anche Taylor-Joy ad abbandonare in seguito, poiché stava girando Furiosa: A Mad Max Saga (2024) in quel momento. Lily-Rose Depp subentrò nel ruolo di Taylor-Joy.

(2024) in quel momento. Lily-Rose Depp subentrò nel ruolo di Taylor-Joy. Il film originale del 1922 era quasi andato perduto. Bram Stoker fu il creatore e autore del romanzo “Dracula” nel 1897. La sua vedova intraprese un’azione legale contro F.W. Murnau, regista di Nosferatu – Il vampiro (1922), a causa delle sue somiglianze con Dracula. Il giudice ordinò che tutte le copie del film del 1922 fossero distrutte, ma fortunatamente alcune scamparono, altrimenti questo film potrebbe non essere mai stato realizzato.

Le riprese hanno preso il via a Praga, nella Repubblica Ceca, a marzo 2023, presso lo storico monumento noto come “Invalidovna”. Le riprese si sono concluse il 29 maggio 2023.

Doug Jones, famoso per aver interpretato creature horror e fantasy come l’Abe Sapien in Hellboy (2004) e Hellboy: The Golden Army (2008), Il Fauno in Il labirinto del fauno (2006) o Uomo Anfibio in La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017), era stato originariamente scelto per il ruolo del Conte Orlok. Tuttavia, poiché il film stava affrontando numerosi ritardi, ha abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione.

Questa è la terza collaborazione tra Robert Eggers e Ralph Ineson dopo The Witch (2015) e The Northman (2022).

Parzialmente girato al castello di Rozmitál, situato a Rozmitál pod Tremsínem, Praga, Repubblica Ceca.

La preparazione per il suo ruolo di Conte Orlok è stata così intensa che Bill Skarsgård ha dichiarato che è l’unico ruolo in cui si è mai veramente terrorizzato. In un’intervista con Robert Eggers, Skarsgård ha detto che “Non sono mai stato così terrorizzato da un ruolo e probabilmente non lo sarò mai più. L’intero viaggio è stato così intenso. Una volta che inizi a canalizzare qualcosa che non sei tu, ti senti come un contenitore”.

Nicholas Hoult ha anche recitato in un altro libero adattamento di Dracula, la commedia horror Renfield (2023) con Nicolas Cage nei panni di Dracula.

(2023) con Nicolas Cage nei panni di Dracula. Il film di Eggers è un remake di Nosferatu – Il vampiro (1922) di F.W. Murnau. C’era un precedente adattamento di “Nosferatu” realizzzato da Werner Herzog noto come “Nosferatu il Vampiro”, che, nonostante il titolo, è una combinazione di Dracula e Nosferatu in un unico film.

Bill Skarsgård è ora il secondo membro della famiglia di attori Skarsgård con cui Robert Eggers ha lavorato, avendo precedentemente diretto suo fratello, Alexander Skarsgård, in The Northman (2022).

Quarto lungometraggio diretto da Robert Eggers dopo The Witch, The Lighthouse e The Northman.

‘Til you bid me come, shall you watch the world become as naught. pic.twitter.com/jy9EEMVAYe — Nosferatu (@NosferatuFilm) September 27, 2024

Dichiarazioni & interviste

Willem Dafoe parlando del film e del suo personaggio con IndieWire ha detto che il nuovo film di Eggers è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto prima:

[Eggers] migliora sempre di più, diventa più eloquente, più in cima. È così chiaro quando lavora. Uscirà a dicembre, che è ancora molto lontano. Cercando di essere ottimista, penso che lo studio debba sentirsi molto forte al riguardo, perché è un periodo piuttosto difficile, quindi sono emozionato. Ho visto alcune riprese quando stavamo girando e posso dire onestamente che, visivamente, era diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto…L’aspetto e il modo in cui è stato girato sono straordinari…nel film interpreta una specie di personaggio alla Van Helsing, ma non esattamente. Quindi, è fedele alla fonte in alcuni modi ma anche inventato in altri.

Eggers ha osservato che il personaggio di Von Franz nel film è un “cacciatore di vampiri pazzo” e a proposito dell’immagine in cui lo si vede circondato dalle fiamme ha rivelato: “Quella sequenza, oltre ad avere delle fiamme vere, aveva 2.000 topi veri, il che è stato impegnativo ma anche divertente”.

Il poster italiano ufficiale