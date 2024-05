Cannes 2024, Furiosa: colonna sonora e nuova clip estesa da sei minuti del prequel di George Miller

E’ disponibile una clip con un’anteprima di sei minuti per Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller che ha recentemente debuttato fuori concorso a Cannes 77. Questa è la stessa anteprima che la Warner Bros. ha mostrato al CinemaCon dello scorso aprile, che andiamo a proporvi insieme alla colonna sonora ufficiale del film.

L’anteprima è suddivisa in tre parti: I. L’inizio dell’Odissea, II. Il risveglio del guerriero e III. Cavalca verso la vendetta. “Furiosa: A Mad Max Saga” uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2024.

Furiosa – La nuova clip con anteprima estesa

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa (Anya-Taylor Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe (Lachy Hulme). Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il cast include anche Tom Burke, Angus Sampson, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut, CJ. Bloomfield, Rahel Romahn, Robert McFarlane, David Collins, Matuse, Maleeka Gasbarri, Florence Mezzara, Alex Time, Xanthia Marinelli, Yeye Zhou, Anne-Emilie Perol, Matt de Souza, Cody Riley, Kelli Bailey, Ning Cyrus, Chong Wei Zhang, Marcia Coronado, Jacob Parker, Denise Davidson, Dylan Hill, Shakriya Tarinyawat.

Furiosa – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tom Holkenborg aka Junkie XL alla sua seconda collaborazione con il regista George Miller dopo aver musicato l’acclamato e pluripremiato Mad Max: Fury Road.

aka alla sua seconda collaborazione con il regista George Miller dopo aver musicato l’acclamato e pluripremiato Mad Max: Fury Road. Junkie XL è un compositore, polistrumentista, DJ, produttore e ingegnere olandese originariamente noto per le sue produzioni di musica trance, è passato alla produzione di musica elettronica e big beat e colonne sonore. Il suo remix di “A Little Less Conversation” di Elvis Presley è diventato un successo mondiale nel 2002. Per le colonne sonore dei film, ha lavorato con Hans Zimmer e la sua compagnia Remote Control Productions in L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, oltre a comporre le colonne sonore di DOA: Dead or Alive, Deadpool, La Torre Nera, Tomb Raider, Macchine mortali, Alita: Angelo della Battaglia, Terminator: Destino Oscuro, Sonic – Il film, Godzilla vs Kong, Zack Snyder’s Justice League, Godzilla e Kong: Il nuovo impero.

1. The Pole of Inaccessibility (1:59)

2. Dementus (2:52)

3. The Promise (3:42)

4. You Are Awaited (5:20)

5. The Bear (2:13)

6. You’re Scum (4:16)

7. Wives’ Quarters (4:00)

8. The Wig and The Seed (2:57)

9. The Stowaway (8:42)

10. Fata Morgana (1:17)

11. Gastown (3:18)

12. A Noble Cause (4:37)

13. The Bullet Farm (6:55)

14. Dementus Is Gaining (4:38)

15. Dementus’ Diatribe (4:21)

16. At the Dawn of War (2:33)

17. The Darkest of Gods (5:27)

18. Epilogue (1:28)

