Furiosa: A Mad Max Saga - nuovo trailer italiano ufficiale del prequel con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

Dal 23 maggio 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Furiosa: A Mad Max Saga. Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti di “Furiosa: A Mad Max Saga”, l’atteso ritorno all’iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di “Mad Max”. Miller ora volta nuovamente pagina con una nuovissima avventura d’azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale “Mad Max: Fury Road”.

Furiosa – Trama e cast

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa (Anya-Taylor Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe (Lachy Hulme). Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il cast include anche Tom Burke, Angus Sampson, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut, CJ. Bloomfield, Rahel Romahn, Robert McFarlane, David Collins, Matuse, Maleeka Gasbarri, Florence Mezzara, Alex Time, Xanthia Marinelli, Yeye Zhou, Anne-Emilie Perol, Matt de Souza, Cody Riley, Kelli Bailey, Ning Cyrus, Chong Wei Zhang, Marcia Coronado, Jacob Parker, Denise Davidson, Dylan Hill, Shakriya Tarinyawat.

Furiosa – Secondo trailer italiano

Nel nuovo trailer c’è una voce narrante che appartiene ad un personaggio del franchise conosciuto come “History Man”. George Miller ha spiegato al sito Entertainment Weekly che queste persone sono “l’unico modo in cui la cultura o le informazioni vengono conservate o condivise”.

Quello è un narratore chiamato History Man. In questa storia, incontriamo History Man, e poiché è una saga – Fury Road è ambientato in tre giorni e due notti; questo film è ambientato praticamente nell’arco di 16 anni, da quando Furioda ha dai 10 ai 26 anni, il discorso va un po’ oltre quando ne compie 28, ma sostanzialmente è oltre quei 16 anni – e incontriamo questo personaggio, ed è parte integrante della storia. Quindi è lui il narratore.

Curiosità sul film

George Miller ha scritto la sceneggiatura insieme a Nico Lathouris , co-sceneggiatore di “Mad Max: Fury Road”.

, co-sceneggiatore di “Mad Max: Fury Road”. Il team creativo di Miller che ha lavorato dietro la macchina da presa comprende il primo assistente alla regia PJ Voeten e il regista della seconda unità e coordinatore degli stunt Guy Norris, il direttore della fotografia Simon Duggan (“La battaglia di Hacksaw Ridge” “Il grande Gatsby”), il compositore Tom Holkenborg, il sound designer Robert Mackenzie, il montatore Eliot Knapman, il supervisore agli effetti visivi Andrew Jackson e il colorist Eric Whipp. Fanno parte della squadra altri suoi collaboratori di lunga data: lo scenografo Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il sound mixer Ben Osmo; la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt, già vincitori del Premio Oscar per il loro lavoro su “Mad Max: Fury Road”.

Il produttore di Mad Max: Fury Road e primo assistente alla regia, P. J. Voeten, ha detto riguardo al casting di Chris Hemsworth: “George ha visto Chris [Hemsworth] inizialmente come una cortesia e poi si è innamorato dell’idea. Giocherà totalmente contro il tipo, il cattivo principale.” . Sfortunatamente, dobbiamo trovare tutti gli altri nostri personaggi che non esistono più: un nuovo Immortan, un nuovo Bullet Farmer e pochi altri.”

Dichiarazioni & interviste

Chris Hemsworth ha detto: “Quando fai un film d’azione, la maggior parte delle volte provi cose diverse, stai sperimentando e stai cercando di rendere la sequenza più impressionante e più grande possibile, e hai dei backup e altre opzioni, e questo può essere estenuante. Ciò che è stato piacevole lavorare con George è che ogni fotogramma è stato pensato. Ogni singolo fotogramma era necessario. Era al servizio dell’insieme. Era parte di un piano più grande e di un messaggio, quindi niente sprechi. Tutto ciò che vedi è essenziale, significa qualcosa e supporta il viaggio dei personaggi, la narrazione, l’arco generale del film. È stato estenuante nel migliore dei modi. Tutti noi ci siamo presentati ed eravamo disposti a impegnarci e a buttarci siamo in prima linea per servire questo viaggio, questo film e questa serie che esiste da più di 40 anni.”

George Miller parla del film con Empire: “La storia è la saga di Furiosa, e di come viene portata via da casa e trascorre il resto della sua vita cercando di tornare indietro. [In] Fury Road, la storia si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. Questo film segue la storia che prosegue direttamente in Fury Road, per 15 anni”. Il film è un animale diverso. Ha molte posizioni diverse. È un’odissea. Nessuna domanda.”

Miller ricorda che Charlize Theron ha provato a convincerlo a realizzare un prequel mentre stava preparando Fury Road: “Mi ha detto: ‘Per favore, George, possiamo fare un prequel’ È stata la prima volta che mi sono reso conto che c’era qualcosa di veramente forte in questa storia”.

Ora Anya Taylor-Joy ha assunto il ruolo con la benedizione di Theron: “È stata così gentile e di classe nel lasciarmi andare e farlo. Ma mi sento molto fortunata perché, dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, ho conosciuto questa persona. Mi sentivo così ferocemente protettiva nei confronti di Furiosa e ferocemente protettiva nei confronti dei suoi interessi. Ero così entusiasta di radermi la testa. Poi George mi ha visto di persona e ha detto: ‘No, non possiamo!’”

Per quanto riguarda una possibile apparizione dello stesso Max Rockatansky, Miller ha detto: “Non rivelerò troppo a riguardo. Tutto quello che dirò è che Max è in agguato sullo sfondo.”

Chris Hemsworth ha recentemente offerto a Empire nuovi dettagli sul suo personaggio Dementus e su alcune delle scene di stunt che si è trovato ad affrontare durante le riprese: “È un individuo piuttosto orribile. Per tutto il film abbiamo continuato a pensare: “Questo qui è malvagio, ma qual è l’intenzione dietro tutto ciò?” Non è solo follia sadica. C’è uno scopo reale, le rotelle girano, lui sta complottando e pianificando ed è dieci passi avanti a tutti gli altri.”

Hemsworth ha spiegato che Dementus vede se stesso come una sorta di figura paterna per Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy: “Penso che sia così che vede se stesso. Penso che ai suoi occhi ci sia una qualità e una natura paterna nella relazione con [Furiosa], ne sono sicuro, ma sosterrebbe fino alla sua morte l’esatto contrario.

Per quanto riguarda il lavoro di stunt che Hemsworth si è ritrovato a fare: “La biga è il mezzo più folle che abbia mai guidato e ne ho amato ogni secondo. Voglio dire, ad un certo punto sono appeso a una gru e vengo caricato su un monster truck, e poi sul monster truck qualcuno mi sgancia da un’imbracatura e il camion ruota e prende fuoco. Come questo mondo provenga da uno degli individui più gentili, non lo saprò mai…

George Miller racconta ad Empire (via/Film) ad un certo punto ha preso in cosiderazioe di ringiovanire i personaggi con la CGI: “Col passare del tempo, ho iniziato a pensare: ‘Oh, forse potremmo ringiovanirli. Poi ho visto registi davvero magistrali come Ang Lee e Martin Scorsese, fare ‘Gemini Man’ e ‘The Irishman’, e ho visto che non funzionava come doveva. Tutto quello che stavi guardando era: “Guarda come funziona bene la tecnologia”. Non sarebbe stato convincente.”

Anya Taylor-Joy ha detto a Empire che non era del tutto sicura del motivo per cui Miller pensava di reclutare lei per poter rendere giustizia a Furiosa, così Miller ha spiegato: “In definitiva è una risposta intuitiva. C’è una qualità innatamente risoluta in lei. È una persona molto determinata e rigorosa. c’è qualcosa di mistico in lei. Ed è stata una giovane ballerina come lo è stata Charlize. C’è quella precisione che era necessaria.”

Furiosa – Le copertine di Empire

Questo nuovo lungometraggio di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures è prodotto da Miller e dal suo partner di lunga data, il produttore nominato agli Oscar Doug Mitchell (“Mad Max: Fury Road”, “Babe, maialino coraggioso”), attraverso la loro Kennedy Miller Mitchell, con sede in Australia.

Furiosa – Il nuovo poster ufficiale