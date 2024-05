Cannes 2024, Furiosa: nuove clip e video backstage del prequel con Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy

Dopo la tappa fuori concorso a Cannes 2024, a partire dal 23 maggio nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures arriva Furiosa: A Mad Max Saga. Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti dell’atteso ritorno all’iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di “Mad Max”. Miller ora volta nuovamente pagina con una nuovissima avventura d’azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale “Mad Max: Fury Road”.

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa (Anya-Taylor Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe (Lachy Hulme). Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il cast include anche Tom Burke, Angus Sampson, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut, CJ. Bloomfield, Rahel Romahn, Robert McFarlane, David Collins, Matuse, Maleeka Gasbarri, Florence Mezzara, Alex Time, Xanthia Marinelli, Yeye Zhou, Anne-Emilie Perol, Matt de Souza, Cody Riley, Kelli Bailey, Ning Cyrus, Chong Wei Zhang, Marcia Coronado, Jacob Parker, Denise Davidson, Dylan Hill, Shakriya Tarinyawat.

(WATCH) Chris Hemsworth and his ‘Furiosa’ cast mates are about to take their seats for the film’s #Cannes2024 premiere (📹 @BazBam) pic.twitter.com/i9oya3ZsSI — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 15, 2024

Furiosa – Prime clip ufficiali in lingua originale

First clip from ‘FURIOSA’, starring Anya Taylor-Joy and Chris Hemsworth. In theaters on May 24. pic.twitter.com/SsECpulj8o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2024

New clip from ‘FURIOSA: A MAD MAX SAGA.’ Releasing in theaters on May 24. pic.twitter.com/S9DuXyli0P — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 11, 2024

Chris Hemsworth ha rivelato in una intervista con Total Film di aver scritto un diario nei panni del suo personaggio, il malvagio signore della guerra. L’attore ha spiegato:

George mi ha suggerito di inserire nel diario il personaggio, cosa che non avevo mai fatto prima. Una notte, erano le 2, ero sveglio, ho messo nero su bianco e ho iniziato a scarabocchiare pensieri e idee come Dementus. Non ci ho pensato molto. Sono andato a dormire, mi sono svegliato e sono rimasto piuttosto scioccato da ciò che è uscito da me in quello stato di dormiveglia. Sono andato alle prove e ho mostrato George, ed entrambi abbiamo detto: “Ci siamo”. Questa è la direzione in cui dobbiamo andare.

Hemsworth ha anche raccontato come la sceneggiatura di Miller lo abbia attratto a causa dei conflitti più profondi tra Furiosa e Dementus:

C’era un grande senso di continuità rispetto a ciò che era stato fatto prima. Ma ciò che è stato emozionante è che, in gran parte dei dialoghi, c’era una sorta di tono shakespeariano. È una storia epica. Vedi una crescita e un cambiamento reali nei personaggi, o la morte in altri. Vedi gli ambienti in cui vivono crollare. Ma contiene anche un po’ di azione folle.

Furiosa – Nuovo trailer italiano e video backstage in lingua originale

La storia di “Furiosa” è nata mentre il regista George Miller stava ancora sviluppando Mad Max: Fury Road ed esisteva una sceneggiatura finita per il prequel ancor prima che Miller girasse “Fury Road”. Lo stesso regista ha condiviso questa curiiosità conversando con Games Radar:

Avevamo finito la sceneggiatura di Furiosa prima di girare Fury Road.

Il produttore del franchise Doug Mitchell ha aggiunto:

Quindi Furiosa era pronta, in termini di storia, 15 anni fa e da allora ha continuato a filtrare, come fanno le cose nel cervello di George.

È stato poi rivelato che c’era un punto dello sviluppo in cui “Furiosa” è diventato un progetto anime dal titolo The Peach, con alla regia Mahiro Maeda, noto per aver lavorato negli anni ’90 a Neon Genesis Evangelion, su alcuni progetti dello Studio Ghibli e ad uno dei cortometraggi dell’antologia The Animatrix.

Nuovi spot tv ufficiali in italiano