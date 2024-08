Deadpool & Wolverine, recensione: un terzo capitolo “ipercitazionista” che gioca a modo suo con il Multiverso

Dopo una lunga attesa, scandita da una sorta di scherzoso e goliardico “dissing” tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che ha contraddistinto anche i primi due film di Deadpool, è arrivato nei cinema l’attesissimo Deadpool & Wolverine.

In molti ingenuamente hanno pensato che questo terzo Deadpool cambiasse marcia ad un Marvel Cinematic Universe (MCU) in evidente debito d’ossigeno. Ma non è da un anarchico “outsider” come Wade Wilson, il cui scopo è portare caos e violenza, che ci si poteva aspettare un cambiamento di questo tenore, sarebbe come sperare ingenuamente che il truce sicario alieno Lobo della DC Comics di punto in bianco interpreti un film per famiglie, piuttosto improbabile no?

La trama, ambientata sei anni dopo gli eventi di “Deadpool 2”, vede la Time Variance Authority (TVA) di cui abbiamo appreso nella serie tv Loki strappare un disilluso Wade Wilson dalla sua tranquilla vita di venditore di auto e da una incipiente crisi di mezza età, e coinvolgerlo in una missione con un rabbioso e recalcitrante Wolverine.

Deadpool & Wolverine – La recensione del film

La premessa di “Deadpool & Wolverine” parla di qualcosa che, testuali parole, “cambierà la storia dell’MCU” o addirittura ne cambierà la “gerarchia di potere”. Una premessa ambiziosa ma che vista all’interno di un terzo film di Deadpool, rivela una voluta e scherzosa presa in giro per tutti quelli che pensavano davvero che Deadpool potesse integrarsi con un mondo Marvel targato Disney. Per togliere ogni dubbio allo spettatore ancora speranzoso, Wade Wilson dopo aver rifiutato di militare negli X-Men nel primo film, aver creato nel secondo un proprio team, la X-Force, finito in malora, sarà infine respinto, anzi snobbato dagli Avengers che rappresentano l’MCU nella sua forma più nobile e quasi “cavalleresca”.

Il regista Shawn Levy, che torna a collaborare con Hugh Jackman dopo il “Rocky” con robot Real Steel, e alla terza collaborazione con Ryan Reynolds dopo Free Guy e The Adam Project, confeziona utilizzando il gergo dei fumetti una sorta di “albo/numero speciale”, un crossover fatto di antieroi dimenticati, rimpiazzati, ma anche di mai lanciati come il Gambit di Channing Tatum. Un caotico crossover che diventa una spassosa parodia ipercitazionista che presenta alcuni personaggi che non ti aspetti finiti tutti nel Vuoto, una sorta di mondo-discarica dove la TVA invia le varianti pericolose e più in generale gli “scarti” delle varie linee temporali cancellate o rimodellate.

“Deadpool & Wolverine” si presenta come un crossover a se stante, tutto creato attorno ai due protagonisti e alla loro militanza sotto l’egida di 20th Centuru Fox, che dopo la fusione con Disney ha visto lo studio inglobato e personaggi come I Fantastici 4, X-Men, Spider-Man e appunto Deadpool tornare all’ovile Marvel. In attesa dei vari reboot che includeranno anche il nuovo Blade ex-New Line Cinema che avrà le fattezze del premio Oscar Mahershala Ali, è il turno del Mercenario chiacchierone fare il suo debutto nell’MCU, ma in un film che diventa una sorta di conferma per i fan e di avvertimento per la Disney.

Come ci aspettavamo il debutto di Deadpool è una “giostra” fatta a misura di fan, immaginate un parco divertimenti in cui il direttore è uno psicopatico e ciarliero fanfarone che mette su un “freak show” in cui gli “scarti” diventano gli eroi e dove tutto è permesso. Vedi il dileggiare uno studios leggendario, rendere uno dei più amati eroi dei fumetti un reietto depresso e alcolizzato, ma soprattutto alzare l’asticella del politicamente scorretto e della violenza gratuita ad un livello tale da rendersi conto che Deadpool non potrà mai essere un supereroe targato Disney. In alternativa lo si potrebbe trattare come lo zio imbarazzante che beve troppo, impreca e che ogni tanto incontriamo a qualche riunione di famiglia, e a noi vi assicuriamo va benissimo così.

Se Spider-Man: Far From Home è stata una nostalgica e riuscita reunion di stampo multiversale di Peter Parker cinematografici, “Deadpool & Wolverine” di contro è un inno al “reietto” nonchè canto del cigno del Wolverine di Hugh Jackman, che tutti pensavamo aver attaccato gli artigli al chiodo dopo la sua dipartita nell’acclamato Logan – The Wolverine. La magia del Multiverso ha permesso un ritorno non solo in gran spolvero per Wolverine, ma questa sua rabbiosa versione antieroe che ricorda i suoi esordi negli X-Men cinematografici, ci ha particolarmente colpito poiché vissuta come un sentito regalo ai fan, che ora purtroppo dovranno cominciare a metabolizzare un inevitabile re-casting del personaggio. E’ palese che scegliere un nuovo attore sarà qualcosa di molto difficile da far digerire ai fan, considerando che Jackman e Logan condividono 17 anni di militanza sul grande schermo nell’iconico team di mutanti di Charles Xavier, qualcosa che è impossibile dimenticare.

Curiosità sul film

ATTENZIONE E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO GUARDARE IL FILM PRIMA DI PROSEGUIRE NELLA LETTURA

James Mangold, regista e co-sceneggiatore di Logan – The Wolverine (2017), è stato consultato sulla sceneggiatura per assicurarsi che non interferisse con il suo film. Era contento che questo film avrebbe riportato Logan senza interferire con il finale del suo film.

Hugh Jackman ha detto, “Ero in viaggio, stavo solo guidando, e letteralmente, proprio come un fulmine, è arrivata questa consapevolezza nel profondo delle mie viscere che volevo fare questo film con Ryan. Che Deadpool e Wolverine tornassero insieme. Ti giuro, quando ho detto che avevo finito, pensavo davvero di aver finito. Ma nella mia testa, da quando ho visto ‘Deadpool’ 1, pensavo, ‘Quei due personaggi insieme.’ Lo sapevo, sapevo che i fan lo volevano da quando ho indossato gli artigli, la gente parlava di questi due. Quindi, c’era sempre stato, ma lo sapevo e basta. E non vedevo l’ora di arrivare. Appena arrivato, ho chiamato Ryan. E ho detto semplicemente: “Facciamolo”. Tipo, non avevo chiamato il mio agente, nessuno. Ho dovuto chiamare il mio agente e dire: “Oh, a proposito, mi sono appena impegnato per un film”.

Ryan Reynolds ha detto che lui e i produttori hanno chiesto intenzionalmente un budget inferiore a quello che la Disney era disposta a offrire loro, ricordando che il primo Deadpool (2016) è stato un tale successo perché avevano costanti limitazioni di tempo e budget, che hanno favorito un’atmosfera di grande creatività

In X-Men (2000), Wolverine dice delle tute della squadra, “Uscite davvero con queste cose?”, al che Ciclope risponde, “Cosa preferiresti? Spandex giallo?” Il Wolverine live-action non sarebbe apparso nel suo caratteristico costume giallo fino a questo film, 24 anni dopo l’uscita del primo film degli X-Men. Il regista Shawn Levy ha detto, “Come il resto del mondo, ho aspettato due decenni per vedere Wolverine in un film intero con Deadpool, e non so se questa è la nostra ultima possibilità di vedere Wolverine sullo schermo, quindi mi sarei assicurato che avremmo usato il vecchio giallo e blu solo una volta, e che lo avremmo fatto bene.” Hugh Jackman ha detto, “Come abbiamo fatto a non farlo mai? Sembrava così giusto, mi sembrava così giusto. Ho pensato,’È lui.'”

Peggy, il cane più brutto della Gran Bretagna fa il suo debutto a Hollywood come Dogpool (chiamata anche Mary Puppins), la cagnolina è un carlino incrociato con un Chinese Crested.

È stato un grosso problema ottenere i diritti per usare “Like a Prayer” di Madonna, dato che non concede spesso in licenza le canzoni, specialmente quella canzone. Reynolds e il regista Shawn Levy hanno dovuto farle visita di persona per mostrarle la sequenza che veniva usata e spiegarle il perché. Secondo loro, è stato d’aiuto il fatto che suo figlio fosse un grande fan di Deadpool. Durante l’incontro, Madonna ha suggerito una modifica per migliorare la sequenza ed era così bella che hanno deciso di girarla di nuovo entro 72 ore. Reynolds ha definito l’esperienza “una delle più grandi emozioni della mia vita”.

Il nuovo costume di Deadpool è di una tonalità di rosso più chiara e ha un contorno degli occhi più grande rispetto ai costumi precedenti. Questo era il look di Deadpool nei fumetti degli anni ’90.

Kevin Feige è stato produttore associato di X-Men (2000) ed era presente all’audizione originale di Hugh Jackman per Wolverine. Feige ha detto: “Per [Jackman], e per me, e penso per tutti i fan della Marvel, è incredibile cosa sia successo in 23 anni… il ritorno di Hugh è incredibile. Per me, personalmente, è da lì che ho iniziato. È stata la sua prima audizione sul set, ed è volato a Toronto per fare una lettura con Anna Paquin. Ricordo di essermi seduto dietro la telecamera, molto dietro la telecamera, alla sua audizione…È un cerchio completo averlo di nuovo in questo nuovo film di Deadpool”.

Primo film del Marvel Cinametic Universe con classificazione “R” (divieto ai minori di 17 anni) e primo distribuito direttamente sotto la Walt Disney Studios Motion Pictures, al contrario di una delle sue società annesse (ad esempio, Touchstone). Sebbene fosse destinato ad un pubblico over 17, Ryan Reynolds ha ammesso di aver mostrato il film alla figlia di 9 anni e alla madre di 70 anni, e che entrambe lo hanno adorato.

Una pubblicità su un autobus durante la battaglia dei “100 Deadpool” recita: “I tuoi amichevoli addetti alle pulizie di quartiere: Stanlee Steamer”. Questo è un cenno al fondatore della Marvel Comics Stan Lee, e viene fornito con una sua foto.

Il film segna la decima volta per Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, dopo X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006), X-Men: le origini – Wolverine (2009), X-Men – L’inizio (2011), Wolverine – L’immortale (2013), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), X-Men: Apocalisse (2016) e Logan – The Wolverine (2017).

Hugh Jackman ha dovuto recuperare la forma fisica di Wolverine. Sebbene mantenesse un regime di fitness per motivi di salute, l’attore era dimagrito molto cantando e ballando per otto spettacoli a settimana in un revival di The Music Man. Jackman aveva bisogno di aumentare una grande quantità di massa muscolare nel breve intervallo tra la fine della corsa del musical a teatro e l’inizio delle riprese principali.

Il primo trailer ha ricevuto 365 milioni di visualizzazioni online nelle prime 24 ore, più di qualsiasi altro film, superando Spider-Man: No Way Home (2021), con 355 milioni di visualizzazioni.

Sull’insegna di un negozio si legge “Liefeld’s Just Feet”. Questo è un cenno al creatore di “Deadpool” Rob Liefeld, famoso per le sue illustrazioni con fisici anormali, in particolare i piedi, che secondo molti non è in grado di disegnare anatomicamente corretti.

A Vinnie Jones è stato chiesto di riprendere il ruolo di Juggernaut dal finale di X-Men: Conflitto (2006), ma ha rifiutato perché “è un vero dramma indossare quel costume”.

I titoli presi in considerazione erano apparentemente Deadpool 3, Deadpool and Friends e il deliziosamente patetico Deadpool and Friend. Secondo Ryan Reynolds, Deadpool and Friend era il titolo fino al primo teaser trailer, quando un produttore ha apparentemente detto “È ridicolo, nessuno lo capirà”. Anche il feedback negativo a seguito di una fuga di notizie sul titolo ha spinto al repentino cambio in corsa. Ryan Reynolds ha affermato che Disney/Marvel aveva già spedito 9.000 personaggi alti due metri nei cinema con il vecchio titolo.

L’insistenza di Deadpool con Blind Al (Blind l’Orba) affinché Kevin Feige proibisse l’uso di cocaina non era solo uno scherzo, poiché il regista Shawn Levy ha confermato che l’uso palese di droghe era esplicitamente vietato nel film. Leslie Uggams (Blind Al) ha festeggiato il suo 80° compleanno durante la produzione e ha ricevuto una torta per celebrare l’occasione.

Kevin Feige era inizialmente contrario al ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, poiché temeva che ciò avrebbe minato gli eventi di Logan, un film che Feige teneva in grande considerazione. Alla fine cedette quando fu confermato che questo film si sarebbe concentrato su una variante diversa di Wolverine, unita al fatto che Jackman desiderava davvero tornare al ruolo. La sua unica condizione per il ritorno di Jackman era che Logan dovesse essere rappresentato nel suo classico costume giallo e blu.

L’uscita del film nel 2024 coincide anche con il 50° anniversario del debutto di Wolverine.

L’uniforme fedele ai fumetti di Wolverine è basata sulle illustrazioni degli artisti dei fumetti di “X-Men” e “Wolverine” John Romita Sr., Dave Cockrum, Jim Lee e John Cassaday. Questo film segna la prima volta che Wolverine indossa il suo classico costume giallo e blu dei fumetti.

Quando Deadpool e Wolverine combattono nel furgone, Wolverine colpisce la radio un paio di volte. Dopo una di quelle volte, vengono riprodotti alcuni secondi di “The Greatest Show”, una canzone del film The Greatest Showman con protagonista Hugh Jackman.

Durante lo sviluppo iniziale del film, diversi attori (tra cui lo stesso Hugh Jackman) volevano che i loro personaggi rompessero la quarta parete insieme a Deadpool per aggiungere tono comico al film. Ryan Reynolds ha però scartato questa idea, poiché riteneva che far fare battute consapevoli a chiunque non fosse il personaggio principale lo avrebbe fatto distinguere di meno e gli avrebbe tolto lo status di narratore inaffidabile. Per questo a differenza di Deadpool, Wolverine non rompe mai la quarta parete. (Jackman ha comunque la possibilità di rivolgersi agli spettatori nel messaggio pre-proiezione del film “spegnete i cellulari”).

Il regista di Deadpool 2 (2018) David Leitch è stato contattato per tornare in questo film, ma si era già impegnato per The Fall Guy (2024).

(2024). I realizzatori citano le “buddy-comedy” Un biglietto in due (1987), Prima di mezzanotte (1988) e i film 48 Ore come influenza sul film.

Deadpool porta con sé una tazza da caffè con la scritta: “I like me”. Questo è un cenno al discorso “I like me” di John Candy in Un biglietto in due, che Ryan Reynolds afferma essere una grande ispirazione per questo film.

Nicepool è accreditato come “Gordon Reynolds”. È uno pseudonimo creato da Ryan Reynolds,

Pyro è visto con un costume rosso e giallo, i colori del suo costume sono tratti direttamente dai fumetti.

Uno dei veicoli usati dagli scagnozzi di Cassandra Nova è la classica navicella dei Fantastici Quattro, un indizio per il reboot The Fantastic Four: First Steps (2025), che sarà ambientato negli anni ’60.

(2025), che sarà ambientato negli anni ’60. A Ryan Reynolds è stato proibito di improvvisare dialoghi a causa dello sciopero del sindacato degli sceneggiatori (Writers Guild).

Deadpool menziona la serie tv Gossip Girl, che ha come protagonista la moglie di Ryan Reynolds, Blake Lively.

Ryan Reynolds voleva far precedere “Deadpool & Wolverine” da un fake film intenzionalmente pessimo chiamato “Alpha Cop”, su due tizi che condividono un cervello e insieme formano “il poliziotto perfetto”. Aveva persino commissionato un poster con lo slogan “Due poliziotti, un cervello, tutte palle”. Dopo cinque minuti di questo fake Film, apparivano i titoli di testa della Marvel e iniziava “Deadpool & Wolverine”.

Weasel (T.J. Miller) non appare in questo film. Il motivo potrebbe essere una presunta faida tra Miller e Ryan Reynolds, in cui hanno dichiarato che non avrebbero più collaborato tra loro. Miller si è anche trovato coinvolto di recente in molteplici questioni legali e accuse che hanno portato a licenziamenti da più film.

Il film segna il 34° film del Marvel Cinematic Universe.

Wunmi Mosaku riprende il suo personaggio “B-15” dalla serie tv Loki (2021).

L’undicesimo film Marvel vietato ai minori, dopo Il vendicatore (1989), Blade (1998), Blade II (2002), The Punisher (2004), Blade: Trinity (2004), Man Thing – La natura del terrore (2005), Punisher – Zona di guerra (2008), Deadpool (2016), Logan – The Wolverine (2017) e Deadpool 2 (2018).

L’elettromagnete che Toad attiva è attaccato a un gigantesco braccio robotico decorato con una bandiera canadese. Questo è il “Canadarm”, creato dall’Agenzia spaziale canadese per l’uso nelle missioni dello space shuttle. Sia Deadpool che Wolverine sono canadesi; Ryan Reynolds proviene da una famiglia di Mountie.

I titoli di apertura sono impostati su “Bye Bye Bye” degli *NSYNC. X-Men 2 (2003) ha usato quella canzone come una gag. la coreografia di danza di Ryan Reynolds imita i passi di danza del video musicale del 2000.

Si può individuare la CN Tower di Toronto tra le rovine del Vuoto.

Una prima bozza del film del 2018 prevedeva un viaggio “on the road” di Deadpool e Wolverine, con una trama stile Rashomon (1950) incentrata su Deadpool che cerca di salvare il Natale.

C’è un “easter egg” che riguarda la canzone di apertura “Bye Bye Bye”. In Deadpool 2, Celine Dion canta la canzone “Out of Ashes”, che nel video musicale Deadpool adora. Tuttavia Deadpool dice a Celine Dion che doveva girarla di nuovo perché era ad un livello 11 e lui aveva bisogno che scendesse ad un 5 massimo 5 e mezzo perché il film non era Titanic. Celine a questo punto dice a Deadpool, “Questa cosa è e rimane da 11! Sparisci Spider-Man!” Poi Deadpool conclude affermando, “Cavolo, avrei dovuto chiedere agli N’Sync”.

“Deadpool & Wolverine” è il primo film del Marvel Cinematic Universe ad aver ricevuto una classificazione di Categoria III (l’equivalente di una classificazione NC-17 negli Stati Uniti) a Hong Kong, consentendo solo agli spettatori di almeno 18 anni di età di entrare nei cinema per vedere il film.

Ryan Reynolds ha fatto pressione sui Marvel Studios per girare a Vancouver, dove l’attore è nato e dove sono stati realizzati i precedenti film di Deadpool, ma alla fine ciò non è accaduto.

Il regista Jordan Peele (Scappa – Get out, Noi, Nope) è stato contattato da Ryan Reynolds per apparire nel film, ma i suoi impegni gli hanno impedito di farlo.

Il primo film di Deadpool ad avere scene girate nel Regno Unito (presso Pinewood Studios, vicino a Londra).

Deadpool sarebbe probabilmente apparso in un film della X-Force in programma prima del terzo capitolo di Deadpool. Tuttavia, l’acquisto di Fox Studios da parte della Disney ha portato alla fine all’abbandono di quei piani.

Shawn Levy era un grande fan dei film Marvel e di entrambi i personaggi principali. Pertanto, ha accettato subito di dirigere questo film, soprattutto con la promessa di fare qualcosa di buono e diverso con loro.

La festa di compleanno di Wade è girata sulla cover di “Angel of the Morning” dei Merrilee Rush & The Turnabouts. La versione originale è stata suonata in modo memorabile durante i titoli di testa del primo film.

Emma Corrin ha voluto rendere omaggio alle performance di Patrick Stewart e James McAvoy nei panni di Xavier nei precedenti film degli X-Men, oltre ad essere fedele alla relazione di Nova con lui nei fumetti.

Parte della lotta tra Deadpool e Wolverine include Deadpool che schiva diversi colpi, riecheggiando la coreografia della lotta tra Peter Parker e Flash Thompson nello Spider-Man (2002) di Sam Raimi di cui Kevin Feige è stato anche produttore.

Hugh Jackman ha citato 48 ore (1982), Prima di mezzanotte (1988), La strana coppia (1968) e Un biglietto in due (1987) come ispirazione per la sua interpretazione. È stato particolarmente ispirato a rivisitare il ruolo di Wolverine dopo aver visto l’originale Deadpool (2016), anche se si era appena ritirato dall’interpretazione del personaggio 3 giorni prima.

Simon Kinberg, produttore di molti film degli X-Men e sceneggiatore/regista di X-Men: Dark Phoenix (2019), è stato produttore esecutivo di questo film e ha dato il suo sigillo di approvazione per la sua realizzazione. Ha persino commentato che era bello lavorare di nuovo con Kevin Feige su una produzione Marvel.

Durante tutto il film, Logan viene visto bere diversi tipi di liquore che rendono un sottile cenno al suo ruolo di uno dei quattro cavalieri di Apocalisse. L’ordine è quello degli ingredienti per una scena dei quattro cavalieri: Jim Beam, Jack Daniel’s, Johnnie Walker. Il quarto è Jameson, o meglio, Logan è l’ultimo con il suo nome di nascita, James.

Emma Corrin voleva assumere un personal trainer per aumentare la massa muscolare prima di interpretare Cassandra Nova, ma i Marvel Studios lo hanno ritenuto non necessario.

Sebbene sia ufficialmente il 34° film del Marvel Cinematic Universe, canonizza venti film pre-MCU. Questo dopo che Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno canonizzato tutti i dodici film adiacenti di Spider-man della Sony nel più ampio multiverso MCU. In quanto tale, Deadpool & Wolverine è tecnicamente il 66° film dell’MCU.

e Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno canonizzato tutti i dodici film adiacenti di Spider-man della Sony nel più ampio multiverso MCU. In quanto tale, Deadpool & Wolverine è tecnicamente il 66° film dell’MCU. Non appena è stato rivelato che la TVA sarebbe stata coinvolta, è stato inizialmente annunciato che Owen Wilson e Tara Strong avrebbero ripreso i rispettivi ruoli di Mobius e Miss Minutes da Loki. Ma ahimè non sono apparsi nel film, ma un altro dei personaggi TVA di Loki appare in questo film, la Cacciatrice B-15 di Wunmi Mosaku.

L’inclusione della canzone di Olivia Newton-John/John Travolta “You’re the one that I want”, dal film Grease (1978), è stata un omaggio a uno dei primi ruoli cinematografici di Hugh Jackman, il film Codice: Swordfish (2001). In quel film Jackman ha recitato al fianco di Travolta. Nel cast del film c’erano anche Halle Berry che ha interpreto la mutante Tempesta, Vinnie Jones che ha interpretato Fenomeno in X-Men – Conflitto finale e Don Cheadle che avrebbe assunto il ruolo di James Rhodes nell’MCU.

Curiosità con “SPOILER” sul film

ATTENZIONE PORSEGUIRE NELLA LETTURA SOLAMENTE DOPO AVER VISTO IL FILM

Mentre Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes) e Gambit (Channing Tatum) parlano di tornare nei rispettivi universi, Gambit nota di non essere sicuro di avere un universo in cui tornare e del fatto che potrebbe persino essere nato nel Vuoto. Questo si riferisce al film Gambit mai prodotto con Tatum, che è stato in fase di sviluppo per anni prima che la Disney annullasse ufficialmente il progetto nel 2019.

Due dei quattro figli di Ryan Reynolds e Blake Lively, Inez e Olin, interpretano Kidpool e Babypool.

Josh Brolin aveva espresso interesse a riprendere il ruolo di Cable in questo film, anche se il personaggio è stato alla fine escluso con sua grande delusione.

Il nascondiglio gigante di Ant-Man è un omaggio a Pym Falls, una location del fumetto “Vecchio Logan” (Old Man Logan) che era un insediamento basato sullo scheletro di un gigantesco Ant-Man caduto.

Quando cerca Wolverine nel multiverso, Deadpool incontra una versione comicamente bassa di Wolverine; mentre nel film è incluso per far ridere, il personaggio è fisicamnete accurato per quanto riguarda i fumetti in cui Wolverine è alto 1,60 m (Hugh Jackman in realtà è alto 1,88 m)

Wesley Snipes riprende il ruolo di Blade 26 anni dopo la sua prima apparizione in Blade (1998), superando così Hugh Jackman nei panni di Wolverine per la più lunga permanenza come personaggio Marvel in una serie di film live-action. L’ultima apparizione di Snipes nei panni di Blade è stata in Blade: Trinity (2004) in cui recitava anche Ryan Reynolds.

Quando Wade vede filmati d’archivio di Captain America, gli fa un saluto militare. Wade è noto per essere un fan sfegatato di Steve Rogers nei fumetti.

Quando Deadpool incontra The Cavillrine, gli dice “Ti tratteremo molto meglio di quegli stronzi in fondo alla strada”. È un’ovvia frecciatina sui problemi di Henry Cavill con Warner mentre interpretava Superman nel DCU.

Quando Deadpool cerca un Wolverine per salvare Vanessa e i suoi amici, vengono mostrate nove varianti di Wolverine: Logan in alcuni flashback di Logan – The Wolverine (2017). Il Wolverine muscoloso di Henry Cavill con il sigaro. Wolverine del fumetto “L’era dell’apocalisse” (con una mano sola, peloso, in un completo nero, in un vicolo in fiamme). Nel completo giallo scuro e marrone, in omaggio al suo autore John Byrne. In completo bianco con benda sull’occhio, dalla trama del fumetto “Save the Tiger”, quando lavorava come vigilante a Madripoor. Versione fumetto accurata con altezza 1,60 m. Wolverine crocifisso come appariva nel fumetto “Uncanny X-Men n. 251” (1981). Dal fumetto “Vecchio Logan” di Mark Millar e Steven McNiven, ambientato nel selvaggio West. Wolverine dal fumetto “Wolverine n. 1” (1988). E naturalmente il cosiddetto Wolverine peggiore, quello scelto da Deadpool per aiutarlo.

Blade afferma che sarà sempre l’unico Blade e Deadpool si gira verso il pubblico con uno sguardo complice. Questa è un’ombra gettata sulla prossima, travagliata produzione di un film di Blade come parte del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Mahershala Ali.

Secondo Ryan Reynolds, Mefistofele era stato considerato il cattivo principale del film, ma è stato cambiato in Cassandra Nova.

I primi resoconti indicavano che Ben Affleck aveva firmato per apparire come Daredevil. Nel film finale viene menzionato solo come ucciso fuori dallo schermo.

Quando Deadpool e Wolverine arrivano per la prima volta nel Vuoto e iniziano a combattere, lo scudo originale degli anni ’40 di Capitan America è visto coperto di sabbia. Lo stesso vale per l’elmo fedele ai fumetti di Thor.

In X-Men: le origini – Wolverine (2009), Sabretooth si chiede se Wolverine abbia idea di come ucciderlo. Wolverine minaccia di tagliargli la testa e vedere se funziona. In questo film, Wolverine taglia la testa a Sabretooth e funziona davvero.

Nicepool è l’unica variante di Deadpool ad avere un costume corazzato. Questo perché è l’unico senza il fattore di guarigione.

Quando si prepara per la battaglia contro Cassandra Nova nel Vuoto, Laura/X-23 indossa gli stessi occhiali da sole che indossava in Logan – The Wolverine (2017).

Jennifer Garner riprende il suo ruolo di Elektra Natchios dal film Daredevil (2003) e dal suo spin-off Elektra (2005).

Quando il Wolverine di Henry Cavill estende gli artigli, ricarica la pistola come ha fatto in Mission: Impossible – Fallout.

Hulk che appare riflesso negli artigli di Wolverine è un omaggio all’iconica copertina di “Hulk n.340”.

Wesley Snipes era orgoglioso del suo ruolo come Blade, ma non credeva nella possibilità di riprendere il suo ruolo. Sebbene dubitasse dell’approvazione di Disney e Marvel quando Ryan Reynolds lo chiamò per riprendere il suo ruolo, accettò, dicendo “quando ricevi una chiamata da Ryan Reynolds all’improvviso dopo 20 anni, pensi, ‘Ok, devo rispondere a questa chiamata. Vediamo di cosa si tratta’”.

Quando Deadpool chiede a Wolverine di aiutarlo ad alzarsi, alla sua sinistra c’è un fumetto Marvel di “Secret Wars”.

Durante i titoli di coda vengono mostrate diverse scene, “making of” e “dietro le quinte” di vari film, tra cui X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006), X-Men: le origini – Wolverine (2009), X-Men – L’inizio (2011), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), X-Men: Apocalisse (2016), Daredevil (2003), Elektra (2005), I Fantastici 4 (2005), I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007), Fantastic 4 – I fantastici quattro (2015), Blade (1998), Blade II (2002), Blade: Trinity (2004) e Logan (2017).

Chris Evans torna nei panni della Torcia Umana dopo essere stato preso in considerazione per una scena dopo i titoli di coda di Deadpool 2.

Emma Corrin ha basato la sua interpretazione di Cassandra Nova su Hans Landa (Christoph Waltz di Bastardi senza gloria) e il Willy Wonka di Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Durante il viaggio nel vuoto, Deadpool e Wolverine passano entrambi davanti all’auto a noleggio bruciata della commedia Un biglietto in due (1987) di John Hughes.

Alla fine di X-Men (2000) Magneto chiede a Charles Xavier: “Ti svegli mai nel cuore della notte la sensazione che un giorno approveranno quella legge folle o una simile e verranno a prendere te e i tuoi figli?”, e Xavier risponde: “Provo un grande senso di pietà per la povera anima che verrà in quella scuola in cerca di guai”. Quando Cassandra Nova esplora i ricordi di Wolverine, viene rivelato che nella linea temporale alternativa del Wolverine “peggiore” gli umani hanno attaccato la scuola mutante degli X-Men e li hanno uccisi tutti, rendendo reale la previsione di Magneto ma con gli X-Men che hanno perso la battaglia.

Elektra e Happy Hogan appaiono entrambi in questo film (anche se non condividono una scena). Jon Favreau ha suggerito per primo l’idea di un film di Iron Man durante le riprese di Daredevil (2003), in cui ha interpretato Foggy Nelson e Jennifer Garner ha interpretato Elektra Natchios. Iron Man (2008) ha poi dato origine al Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver tagliato il suo cameo nel primo film come inserviente del bagno, Nathan Fillion fornisce la voce della testa di zombie mozzata volante Headpool.

Mentre tenta di negoziare con Cassandra, Deadpool minaccia di far cantare a Logan l’intero secondo atto di The Music Man, Hugh Jackman aveva interpretato il ruolo principale in un revival subito prima che questo film iniziasse la produzione.

Blade (Wesley Snipes) dice “Non mi piaci” a Deadpool (Ryan Reynolds) con Deadpool che risponde “Non mi è mai piaciuto”. Questa è una battuta sul fatto che durante le riprese di Blade Trinity, a Wesley non importava molto di Ryan e tra i due non scorreva buon sangue.

Chris Evans riprende il suo personaggio Johnny Storm/Torcia Umana da I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007). Questa è la terza collaborazione di Evans con Ryan Reynolds, dopo Free Guy – Eroe per gioco (2021) e Ghosted (2023).

Deadpool, parlando con Elektra (Jennifer Garner), fa una battuta sul matrimonio di Garner con l’ex marito Ben Affleck, che ha incontrato mentre recitava in Daredevil (2003).

Aaron Stanford riprende il suo personaggio John Allerdyce/Pyro da X-Men 2 (2003) e X-Men: Conflitto finale (2006).

Ryan Reynolds e Hugh Jackman saranno il quarto e il quinto attore degli X-Men dei film della 20th Century Fox a tornare per l’MCU, dopo Evan Peters in WandaVision (2021), Sir Patrick Stewart in Doctor Strange nel multiverso della follia (2022) e Kelsey Grammer in The Marvels (2023).

Una delle varianti di Deadpool è vista con la bandiera nazionale gallese blasonata sul petto, secondo i titoli di coda il suo nome è “Welshpool”, che in realtà è una vera città del Galles. Welshpool è interpretato dall’attaccante del Wrexham AFC Paul Mullin, la squadra di calcio di cui Ryan Reynolds è comproprietario.

Deadpool fa uccidere Johnny Storm da Cassandra accusando Johnny di aver pronunciato una lunghissima serie di insulti elaborati e pieni di parolacce in pieno stile Deadpool nei suoi confronti durante il tragitto verso il loro complesso, cosa che Johnny nega con veemenza e inutilmente di aver mai detto. Logan è naturalmente disgustato dalle azioni di Deadpool, ma non garantisce mai per Johnny, non fa in modo che Deadpool si fermi o non apre bocca durante l’intera tirata di Deadpool. Perché come rivelano i titoli di coda, Johnny ha detto ogni singolo insulto a entrambi, parola per parola, aggiungendone altri che Deadpool non ha avuto la possibilità di riferire, e dicendo loro persino che avrebbero potuto accusarlo se avessero voluto.

Il nome completo di Deadpool è Wade Winston Wilson.

Yuriko Oyama/Deathstrike appare ma non è interpretata da Kelly Hu

Quando appare il Deadpool Corps (i 100 Deadpool), alcuni di loro possono essere identificati come: Lady Deadpool, Kidpool, Headpool, Roninpool, Cowboypool, Babypool, Welshpool, Golden Age Deadpool, Zenpool e Deadpool 2099.

I fan hanno voci secondo cui Taylor Swift sarebbe apparsa come Dazzler, basandosi sulla sua presenza a una partita tra i Kansas City Chiefs e i New York Jets insieme a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy. Quando gli è stato chiesto del pettegolezzo, Levy ha risposto: “Loro [i fan di Swift] sono sicuramente rumorosi. Io sto andando in modo trasversale. ‘No comment’ perché è un doppio colpo. È correlato a Taylor. Ed è correlato all’MCU. Non sono uno stupido. Dovrete aspettare e vedere”. Alla fine, né Swift né Dazzler sono apparse nel film.

Quando Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) sconfiggono Cassandra Nova (Emma Corrin) infilandole in testa l’elmo di Juggernaut (Aaron W. Reed), è un bel pezzo di storia di famiglia. Juggernaut indossa quell’elmo perché è il fratellastro del Professor X, e l’elmo impedisce a Charles di usare la sua telepatia per leggere o controllare i suoi pensieri. Di fatto i due eroi stanno usando l’elmo del fratellastro di Cassandra per sconfiggerla.

Il film stabilisce che i film di Deadpool si svolgono insieme al franchise degli X-Men sulla Terra-10005, che è una designazione di lunga data del Fox Marvel Universe. Tuttavia ci sono diversi elementi contraddittor, soprattutto perché Logan – The Wolverine (2017) termina nell’anno 2029 e la trama di questo film inizia (necessariamente) dopo gli eventi di quel film, nonostante sia una storia “presente” per Deadpool, un personaggio con la capacità di viaggiare nel tempo.

Quando Deadpool prende il posto di Wolverine all’interno del generatore del Time Ripper, fa il saluto vulcaniano a Logan dall’altra parte del vetro. Questo è un riferimento a Star Trek II – L’ira di Khan (1982), dove il personaggio Spock si sacrifica per salvare l’equipaggio della USS Enterprise.

L’eliporto S.H.I.E.L.D. può essere visto nella terra desolata. Nonostante la sua popolarità, pare che Agents of S.H.I.E.L.D. non faccia più parte del Marvel Cinematic Universe ufficiale, insieme ad altre produzioni tv create per seguire la sua continuity.

Nel film, Deadpool chiama Nicepool “Van Milder”, che è un riferimento ad un personaggio interpretato da Ryan Reynolds in Maial College (2002).

Juggernaut non è un mutante nei fumetti Marvel, ma un uomo modificato dopo aver toccato la Crimson Gem al Tempio di Cyttorak. Tuttavia, la sua controparte della realtà “Ultimate Marvel” era effettivamente un mutante.

Channing Tatum che interpreta Gambit in questo film è un cenno schewrzoso ad un progetto mai realizzato. Tatum era stato quasi scelto per il ruolo del personaggio in X-Men: le origini – Wolverine (2009) quindici anni prima, ma ha perso contro Taylor Kitsch. È stato poi annunciato per il ruolo del personaggio nel suo film da solista nel 2014, progetto che è rimasto bloccato in fase di sviluppo fino a quando la Disney non ha annullato il progetto nel 2019 dopo aver acquistato la 20th Century Fox.

Durante il montaggio in cui Deadpool cerca il “corretto” Wolverine attraverso diverse linee temporali, la canzone di sottofondo è The Power of Love (1985) di Huey Lewis and the News. La canzone è presente in modo prominente in Ritorno al futuro (1985), un film sui viaggi nel tempo. Inoltre, Lone Pine Mall appare su un cartello in questo film. Lone Pine Mall è il centro commerciale dove Marty incontra Doc Brown in Ritorno al futuro (in origine era Twin Pines Mall, ma Marty colpisce uno dei pini quando torna indietro nel tempo)

Primo film correlato agli X-Men che non presenta né Sir Patrick Stewart o James McAvoy nei panni del Prof. Charles Xavier, né Sir Ian McKellen o Michael Fassbender come Erik Lensherr aka Magneto. Tuttavia, compaiono come flashback durante i titoli di coda.

Il film riunisce Hugh Jackman con Dafne Keen (X-23) dopo Logan – The Wolverine.

Il grande desiderio di Wade Wilson all’inizio di questo film è di “avere importanza”. È in un momento difficile della sua vita e ha un disperato bisogno di uno scopo. Subito dopo aver spento la candelina sulla torta di compleanno, la TVA bussa alla sua porta, mandandolo in un viaggio che esaudisce il suo desiderio di compleanno.

Jennifer Garner e Ryan Reynolds hanno recitato entrambi in The Adam Project (2022), la seconda collaborazione tra Reynolds e Shawn Levy. Garner ha ANCHE lavorato con Hugh Jackman in Butter (2011).

Il logo della 20th Century Fox può essere visto nel Vuoto.

Per un periodo si vociferava che Daniel Radcliffe avrebbe interpretato una variante di Wolverine, ma non è apparso nel film.

Per un periodo si vociferava che Colin Farrell avrebbe ripreso il suo personaggio Bullseye da Daredevil (2003) come un altro abitante del Vuoto, ma l’attore non appare.

Zazie Beetz e Josh Brolin non hanno ripreso i loro personaggi Domino e Cable da Deadpool 2 (2018).

Blake Lively: Ladypool è interpretata dalla moglie di Ryan Reynolds. Questo è il secondo film di fumetti di Lively dopo Lanterna Verde (2011), set galeotto che ha visto lei e Reynolds incontrarsi e innamorarsi proprio durante le riprese di quel film.

Fonte: IMDB / Wikipedia