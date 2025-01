Top Box Office Cinema: i 10 maggiori incassi globali del 2024

Con Top Box Office Cinema riepiloghiamo i maggiori incassi registrati nel 2024 con una Top 10 tutta improntata agli incassi globali e che include ben 4 film d’animazione, due pellicole basate su fumetti, una su un acclamato musical di Broadway, due sequel live-action molto attesi e un “secondo appuntamento” per una coppia a dir poco mostruosa.

10. Beetlejuice Beetlejuice (451 milioni di dollari)

Punteggio Rotten Tomatoes: 76%

Tim Burton con Beetlejuice 2 ha saputo miscelare con una certa dovizia l’effetto nostalgia e un cast di nuovi arrivati del franchise (Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux), ma il cuore pulsante dell’operazione restano Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara nei loro ruoli originali.

9. Venom: The Last Dance (476 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 41%

Nonostante non abbiamo mai apprezzato i film di Venom, restano comunque la cosa migliore del Sony’s Spiderman Universe e, come conferma il box office di questo terzo e ultimo film, che segna anche l’incasso più basso per il simbionte di Tom Hardy, Venom è l’unico personaggio ad aver portato soldi nella casse di Sony.

8. Kung Fu Panda 4 (547 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 71%

Il Po di Jack Black tiene botta e porta il franchise di Kung Fu Panda a quattro capitoli cinematografici in contemporanea con il franchise di Cattivissimo Me. Kung Fu Panda 4 registra il terzo miglior incasso del franchise, un risultato a cui va aggiunto un “bonus” per un budget particolarmente contenuto di 85 milioni contro i 145 del terzo capitolo, i 150 di kung Fu Panda 2 e i 130 dell’esordio di Po.

7. Godzilla e Kong – Il nuovo impero (571 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 54%

IL MonsterVerse di Legendary dopo uno scontro tra titani riporta Godzilla e Kong stavolta come alleati per un film che promette quel che mantiene, un match mostruoso! Certo l’uscita e l’inevitabile paragone con l’acclamato Godzilla: Minus One non ha aiutato, ma a fronte di un budget di produzione stimato tra 135 e 150 milioni di dollari, Godzilla e Kong – Il nuovo impero si piazza nella top 10 degli incassi dell’anno come settimo film con il maggior incasso del 2024, il film con il maggior incasso del Monsterverse, nonché dei franchise di Godzilla e King Kong. Un sequel è stato annunciato per il 26 marzo 2027.

6. Wicked (643 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 89%

Con un acclamato e pluripremiato musical di Broadway alle spalle in cui si è rivisitato con successo un classico del calibro Il meraviglioso mago di Oz; un regista Jon M. Chu che di adattamenti musicali ne sa qualcosina, un impatto visivo a dir poco strepitoso, canzoni memorabili tra cui Defying Gravity uno dei pezzi di Broadway più popolari e coverizzati di sempre e due protagoniste, Cynthia Erivo e Ariana Grande, carismatiche e talentuose cosa mai poteva andare storto? Proprio nulla e dopo le 4 candidature ai Golden Globe miglior film commedia o musicale, migliore attrice a Cynthia Erivo (protagonista) e Ariana Grande (non protagonista) nonché Miglior exploit al box office, siamo certi che anche agli Oscar 2025 l’Atto Primo di Wicked avrà il suo meritato spazio.

5. Dune – Parte due (714 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 92%

Il Secondo Atto del Dune di Denis Villeneuve ha eguuagliato e superato il livello della premessa, ma soprattutto mantenuto la promessa di dare ai fan dell’universo creato da Frank Herbert, che noi consideriamo Il signore degli anelli della fantascienza, una degna controparte cinematografica e così è stato. Il Terzo e ultimo Atto del Dune del regista Denis Villeneuve è basato su Messia di Dune, secondo romanzo della serie che segnerà il capitolo conclusivo della storia del Paul “Muad’Dib” Atreides di Timothée Chalamet.

4. Oceania 2 (900 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 61%

Un po’ sottovalutato dalla critica, questo sequel originariamente concepito come una serie TV per Disney+ è diventato un film su ordine del CEO della Disney Bob Iger, figura apicale dello studio tornato in vetta alla società dopo le sue dimissioni nel 2020 e durante il brutto periodo della pandemia di Covid-19 richiamato dalla Disney per la fase emergenziale. Il lavoro fatto con Oceania 2 per dare omogeneità ad una sceneggiatura concepita per essere suddivisa in episodi ha dato i suoi frutti.

3. Cattivissimo Me 4 (969 milioni di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 56%

Come il Po di Kung Fu Panda 4 anche Gru e i Minions con Cattivissimo 4 si confermano come affidabile appuntamento sul grande schermo per tutta la famiglia. Pur se risultato divisivo per la critica, “Le chiacchiere stanno a zero” ci verrebbe da dire visto che questo quarto capitolo ha sfiorato il miliardo, decuplicato il budget investito e si piazzato non solo nella Top 10, ma sul podio dei tre maggiori incasso del 2024.

2. Deadpool & Wolverine (1.33 miliardi di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 78%

L’irresistibile accoppiata Ryan Reynolds/Hugh Jackman si dimostra cavallo vincente, con il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios ha superato il tetto del miliardo miscelando lo schietto e brutale stile anarcoide del Mercenario Chiacchierone, l’autoironia di Hugh Jackman che gioca al massacro con il suo personaggio più popolare, un plotone di star impressionante e gli elementi viaggio nel tempo e Multiverso che si collegano alla serie tv Loki. Deadpool & Wolverine è diventando anche il 20° film con il maggior incasso di sempre (quindi parte del “Club dei film miliardari“) scalzando l’Aquaman di James Wan e il film vietato ai minori con il maggior incasso di sempre seguito da Joker di Todd Phillips e dall’Oppenheimer di Christopher Nolan.

1. Inside Out 2 (1.69 miliardi di dollari)

Rotten Tomatoes Score: 91%

Il film di Pixar Animation entra di diritto nella nostra personale lista dei sequel più belli di sempre, un centro perfetto e senza sbavature per il debuttante Kelsey Mann dopo un lunga e notevole gavetta che lo ha visto collaborare a Monsters University, il viaggio di Arlo, Onward, Soul, Red, Luca ed Elemental. Inside Out 2 superando il tetto del miliardo è diventato il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi (seguono Il re leone remake 2° e Frozen II al 3° posto), nonché ottavo film con il maggior incasso di tutti i tempi subito dopo Spider-Man: No Way Home (7°) e Jurassic World (9°).

