Barbie, Box Office: il film supera il miliardo di dollari nel mondo ed entra nella top 50 dei film “milionari”

Barbie, il live-action di Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, è diventato un fenomeno tale da portare il film a superare il miliardo d’incassi globale nel suo terzo fine settimana nelle sale, con un incasso nazionale impressionante che tocca i 572 milioni di dollari per 1 miliardo e 31 milioni nel mondo, con Gerwig che diventa la la prima donna a superare la soglia del miliardo di dollari come regista solista.

Le dichiarazioni (via Deadline) di Jeff Goldstein, presidente della distribuzione nazionale, e Andrew Cripps, presidente della distribuzione internazionale della Warner Bros:

In qualità di responsabili della distribuzione, non rimaniamo spesso senza parole davanti alla performance di un film, ma Barbillion ha spazzato via anche le nostre previsioni più ottimistiche. acqua. Questo è un momento di svolta per Barbie, e nessuno tranne Greta Gerwig avrebbe potuto dare vita a questa icona intergenerazionale e al suo mondo in una storia così divertente, emozionante e divertente, che sta avendo molto successo con tutti e quattro i quadranti degli spettatori e trasformando letteralmente in rosa il mondo intero. Lunghe code e visioni ripetute dimostrano che i film sono tornati in grande, grande stile e non vediamo l’ora di vedere fino a che punto Barbie può spingersi nel mondo reale.

“Barbie” ha anche detenuto il primo posto in 35 mercati ed è ora il secondo più grande film in studio del 2023 sia a livello internazionale che globale. Solo il film di Super Mario Bros. quest’anno è riuscito a superare il miliardo di dollari.

Inoltre come film statunitense quest’anno Barbie ha guidato la classifica degli incassi in 19 mercati tra cui Italia, Regno Unito, Brasile e Australia, diventando anche il più grande incasso WB di sempre in 12 mercati tra cui Brasile, Australia e Polonia.

Nel suo percorso che l’ha portato attualmente a toccare quota 1 miliardo e 52 milioni d’incassi globali, il film di “Barbie” ha già superato gli incassi di blockbuster recentissimi come Fast X (719 milioni) e Guardiani della Galassia Vol. 3 (845 milioni), ma anche di classici come ad esempio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (797 milioni). “Barbie” è entrato così a far parte della Top 50 dei film che hanno superato il miliardo d’incassi, conquistandosi un dignitoso 43° posto su 53, davanti a titoli come Alla ricerca di Dory ($1.029) e La minaccia fantasma ($1,027,082,707).

TOP 50 FILM “MILIONARI”

