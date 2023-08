Guardiani della Galassia Vol. 3: recensione e 4 fumetti da leggere (dal 23 agosto in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD)

Il 2 agosto Guardiani della Galassia Vol. 3 ha debuttato su Disney+ mentre dal 23 agosto saranno disponibili le esclusive edizioni Home Video del film di Eagle Pictures nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. Per l’occasione vi proponiamo la nostra recensione del film e una selezione di fumetti imperdibili per accompagnare la visione del terzo e ultimo capitolo della saga diretta da James Gunn.

Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Nebula (Karen Gillan) si riuniscono per un’ultima avventura nello spazio profondo, per una conclusione epica piena di cuore, umorismo e azione. In questo terzo capitolo, i Guardiani della Galassia appaiono un po’ diversi. Dopo aver acquisito la stazione di Knowhere dal Collezionista, li ritroviamo intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati trasformare Knowhere in un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dell’universo. Ma poco dopo, le loro vite verranno sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket: Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Una missione che, se dovesse fallire, potrebbe portare alla fine dei Guardiani stessi.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – La recensione

James Gunn prima di metter mano all’universo cinematografico dei film DC con il partner Peter Safran, dopo aver rilanciato la Suicide Squad e creato la serie tv Peacemaker con John Cena per poi ripartire dall’iconico Superman cinematografico, ha voluto concludere la sua trilogia sui Guardiani della Galassia con un Volume 3 che ci racconta quel terrificante passato accennato da Rocket (Bradley Coooper) nel primo film della trilogia, un passato traumatico da cavia da laboratorio fatto di sofferenza, terrore e dolore reiterati.

“Guardiani della Galassia Vol. 3” viene approcciato con un piglio da gran finale, Gunn tira le fila dell’arco narrativo di Gamora (Zoe Saldana) che dopo essere morta è tornata da un universo alternativo dove non ha mai conosciuto Peter (Chris Pratt), che nel frattempo si è dato all’alcol e si strugge per un amore che continua ad inseguire anche se in fondo consapevole che quella magia non potrà ripetersi.

In questo terzo capitolo fa il suo debutto Adam Warlock (Will Poulter) che viene inserito nell’arco narrativo del nuovo villain, l’Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) che insieme all’imperatrice dei Sovereign Ayesha (Elizabeth Debicki) ha creato questo essere super potente, ma con le caratteristiche di un bambino, allo scopo di catturare Rocket e riportarlo dal suo creatore. l’Alto Evoluzionario è un fautore dell’eugenetica, uno scienziato sociopatico e mentalmente instabile dalle caratteristiche shakespeariane. Specializzato nella creazione di creature ibride, questo villain che si pone in cima ad un’ideale classifica del più crudele dell’MCU, cerca di potenziare con la forza tutti gli esseri viventi per creare una “razza speciale”.

Come in Thor: Love and Thunder la Disney ha voluto introdurre un elemento che richiamasse il loro target di riferimento, le scene finali del film infatti mostrano palesemente questa mossa di marketing che già avevamo visto in tempi non sospetti in Iron Man 3. Ma se nel caso del “Thor” del regista Taika Waititi questo “elemento” ha fatto parte integrante della trama rischiando di essere troppo invasivo, nel film di Gunn emerge solo in coda alla trama e in una sequenza finale in cui si mette in scena un epilogo spudoratamente di stampo “disneyano”.

Con Rocket in pericolo, i Guardiani da famiglia disfunzionale quali sono tornano di nuovo a fare fronte comune, mettono da parte le differenze e si ricongiungono con la nuova Gamora, ora membro effettivo dei Ravagers, per riportare a casa il loro amico. E durante la missione di salvataggio Nebula (Karen Gillan) mostra una parte sempre più umana ed emotiva, Drax (Dave Bautista) continua a battibeccare con Mantis (Pom Klementieff), che ora sappiamo essere la sorellastra di Peter, e un protettivo e massiccio Groot (Vin Diesel) dopo una burrascosa fase “adolescenziale” sembra aver finalmente trovato un equilibrio.

Tutti insieme per un’ultima missione che mantiene tutte le caratteristiche che hanno fatto al fortuna di questo franchise, umorismo, bella musica, personaggi problematici in cui ognuno può riconoscersi e/o empatizzare e naturalmente tanta materia prima da nerd, che come sappiamo è la specialità di James Gunn.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – 4 fumetti da leggere

Con I Guardiani della Galassia dei volumi proposti da Panini Comics, i lettori potranno scoprire la loro origine e le loro avventure più indimenticabili.

Peter Quill/Star-Lord, adorabile mascalzone spaziale scapestrato il giusto; Drax il Distruttore, monolitico e indomito guerriero che vive nel ricordo della sua famiglia; Gamora, la killer più abile del cosmo nonché figlia di Thanos; Rocket Raccoon, procione parlante perfettamente a suo agio in mezzo ad armi di grosso calibro; Groot, il gigantesco vegetale (poco) parlante che non si separa mai da Rocket. Tutti loro, tutti insieme, sono i Guardiani della Galassia: una famiglia di (quasi) eroi disfunzionale e irresistibile.

Il titolo perfetto con cui iniziare il percorso nella loro bibliografia è Marvel-Verse: Guardiani della Galassia, una selezione di storie per approfondire la conoscenza del team di personaggi. Nel volume antologico vengono svelate le origini di ogni Guardiano, in un viaggio infinito tra le pieghe dell’universo!

Prezzo: € 9,90

Pagine: 112

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Si prosegue con Noi siamo i Guardiani della Galassia, importante compendio che ripercorre la storia editoriale della squadra: si parte negli anni 60 con le loro origini, si attraversano gli anni 90 con la prima formazione e si arriva al loro rilancio negli anni Duemila. Arricchito da un nutrito apparato redazionale per scoprire tutti i segreti del gruppo, Noi siamo i Guardiani della Galassia è perfetto per chi vuole leggere tutte le loro storie più importanti.

Prezzo: € 25,00

Pagine: 320

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18,3×27,7

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Tra le novità uscite di recente c’è Guardiani della Galassia: Siamo super eroi. Quando nello spazio sorgono nuove minacce e persino gli dei dell’Olimpo fanno ritorno più arrabbiati che mai, la Galassia non ha più bisogno di guardiani, ma di super eroi! La squadra composta da Al Ewing (Immortal Hulk) ai testi, con Juann Cabal (Black Panther) e Juan Frigeri (Captain Marvel) ai disegni, ci getta nel cuore di un’avventura che ha il sapore delle classiche storie dei Guardiani: spazio profondo, avversari epici e una dose abbondante di follia!

Prezzo: € 39,00

Pagine: 416

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Infine, uno sguardo inedito nella vita privata dei Guardiani con Guardiani della Galassia: Racconti dal Cosmo. Che succede quando i Guardiani della Galassia non sono tutti insieme e sono costretti a vivere piccole, per così dire, vicende personali che durano lo spazio di qualche giorno? Da una nutritissima squadra di autori, composta – tra gli altri – da Gerry Duggan (Deadpool), Robbie Thompson (Silk), Jim Cheung (New Avengers: Illuminati) e Paolo Villanelli (Star Wars: Jedi Fallen Order – Dark Temple). Otto avventure brevi dei nostri beniamini in giro per il cosmo, con la partecipazione straordinaria anche della Cosa, della Torcia Umana e dell’eroina mutante Kitty Pryde!

Prezzo: € 19,00

Pagine: 136

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Guardiani della Galassia Vol. 3 – Le edizioni in Home Video

Disponibili in pre-order le esclusive edizioni Home Video di Eagle Pictures del terzo e ultimo capitolo della saga che vede protagonisti per l’ultima volta gli outsider più amati del Marvel Cinematic Universe in un’epica conclusione.

“I Guardiani della Galassia Vol. 3” sarà edito dal 23 agosto nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. All’interno una card lenticolare e tantissimi contenuti speciali, tra cui scene eliminate, making of, errori sul set e il commento audio del regista.

Sempre dal 23 agosto in arrivo in Home Video anche tutti e tre i film della saga, disponibili in un unico cofanetto edito nei formati DVD e Blu-ray.

Guardiani della Galassia volume 3 DVD

GADGET: Contiene una card lenticolare

Guardiani della Galassia volume 3 Blu-Ray

CONTENUTI SPECIALI: L’imperfetta, famiglia perfetta/ Creare Rocket Raccoon / Gag Reel / Commento del regista / Scene tagliate

GADGET: Contiene una card lenticolare

Guardiani della Galassia volume 3 4K

CONTENUTI SPECIALI: L’imperfetta, famiglia perfetta/ Creare Rocket Raccoon / Gag Reel / Commento del regista / Scene tagliate

GADGET: Contiene una card lenticolare

Guardiani della galassia volume 3 Steelbook 4K

CONTENUTI SPECIALI: L’imperfetta, famiglia perfetta/ Creare Rocket Raccoon / Gag Reel / Commento del regista / Scene tagliate

GADGET: Contiene una card lenticolare

Guardiani della galassia 1-3 DVD

CONTENUTI SPECIALI: Un mondo di contenuti extra tutti da scoprire…

Guardiani della galassia vol 1-3 Blu-ray

CONTENUTI SPECIALI: Un mondo di contenuti extra tutti da scoprire…

Trovate tutte le caratteristiche delle varie edizioni e formati disponibili su Amazon.