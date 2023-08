Box Office: Barbie supera Harry Potter e diventa il più grande incasso nella storia di Warner Bros.

Il fenomeno Barbie prosegue la sua corsa nelle sale infrangendo un record storico, con un incasso attuale di oltre 1,34 miliardi di dollari, il di Greta Gerwig diventa ufficialmente il maggior incasso nella storia di Warner Bros., superando Harry Potter e i Doni della Morte Parte II (1,34 miliardi) e pronta ad insidiare la vetta, dove si è piazzato Super Mario Bros. – Il film, l’attuale campione d’incassi dell’anno a livello globale.

Con un incasso mondiale di 1.340.301.000$, il film è a meno di 20 milioni di dollari dal superare il film d’animazione di Illumination e Nintendo per diventare il film con il maggiore incasso dell’anno al botteghino mondiale (Barbie già detiene il primato nazionale). Se Aquaman 2 e The Marvels non supereranno ampiamente le aspettative, si prevede che essendo dei sequel è probabile che l’hype sia minore con incassi al di sotto del miliardo, vedi Guardiani della Galassia vol. 3, che ha incassato poco più di 845 milioni di dollari, in questo caso “Barbie” non dovrebbe incontrare ostacoli per chiudere l’anno con il maggior incasso mondiale del 2023.

“Barbie” è uscito nei cinema americani il 21 luglio, un giorno prima in Italia, e da allora ha conquistato la vetta del botteghino statunitense per quattro settimane di fila e arrivando quasi a d insidiare Blue Beetle nella sua quinta e sesta settimana. Barbie ha incassato 594.801.000 dollari a livello nazionale circa il 46% del suo incasso, mentre 745.500.000 dollari sono arrivati dai mercati internazionali. ciò lo pone quasi esattamente alla stessa proporzione tra le vendite di biglietti nazionali e internazionali che hanno portato “Super Mario Bros. – Il film” a diventare un blockbuster da 1 miliardo e 359 milioni di dollari.

Nel frattempo Oppenheimer ha debuttato anche in Italia e sta raggiungendo la soglia degli 800 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film di Christopher Nolan sinora ha incassato nel mondo 777 milioni, una cifra considerevole considerando che si tratta di un impegnativo dramma biografico con un divieto ai minori di 17 anni e che presto farà il suo debutto in Cina dove potrebbe avere un ulteriore e sostanziosa spinta negli incassi globali.

Altri record stabiliti dal film “Barbie”

È il film diretto da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione, 155 milioni di dollari.

È il primo film live-action diretto da una donna a raggiungere il miliardo di incassi nel mondo.

È il film con il maggior incasso in Nord America diretto da una donna.

Ha registrato il miglior debutto del 2023 nel primo fine settimana di programmazione, sia negli Stati Uniti che in Italia.

Ha registrato il miglior incasso per un film Warner Bros. nel primo lunedì di programmazione nel Nord America con 26 milioni di dollari, battendo il primato che apparteneva a Il cavaliere oscuro (2008).

È il miglior incasso del 2023 nel Nord America.

Fonte: Variety