Barbie incontra Star Wars e l’iconica “galassia lontana lontana” diventa rosa shocking (foto)

Barbie incontra Star Wars? In realtà quello proposto da un gruppo Facebook di creator digitali (the_ai_dreams) è più uno scontro che un incontro, da cui 18 personaggi dell’universo di Lucasfilm si ritrovano “barbiezzati” e pronti per una “galassia lontana lontana” calata in uno sfolgorante rosa shocking.

Questo bizzarro, ma divertente mash-up è uno degli effetti colaterali della Barbie mania che ha invaso il mondo con l’uscita del film di Barbie, un gioiellino live-action con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola Mattel e Ryan Gosling in quelli del suo compagno di una vita Ken diretti dalla Greta Gerwig di Lady Bird e Picole donne.

Il film di Barbie ha letteralmente deflagrato al box-office globale, nel momento in cui stiliamo questo artico9lo l’incasso globale del film acclamato dalla critica segna 1 miliardo e 388 milioni di dollari, che lo rende il film con il maggior incasso del 2023, nonché il film con il maggior incasso diretto da una donna, il film con il maggior incasso di sempre distribuito dalla Warner Bros. e il quindicesimo film con il maggior incasso di sempre.

Nelle 18 foto in formato poster che trovate a seguire sono ritratti Boba Fett, Kylo Ren, Darth Maul, Jabba the Hutt, Han Solo, uno Jawa, Darth Vader, Chewbacca, Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi, un Ewok, Anakin Skywalker, la Principessa Leia, l’Imperatore Palpatine, R2-D2, c3-PO, il Maestro Yoda e un’immancabile Stormtrooper.

Osservando il risultato nel suo complesso: Darth Vader e Yoda sono quelli che ne escono peggio, mentre una radiosa principessa Leia assume un look orientaleggiante che le dona davvero molto. Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker e Boba Fett sono senza dubbio i più “stilosi”, promosso l’adorabile look dell’Ewok e stiloso anche un Chewbacca “pellicciato” che sembra uscito dritto dritto da un film blaxploitation degli anni ’70.

Barbie incontra Star Wars: foto dei personaggi della saga Lucasfilm in versione rosa shocking Guarda le altre 15 fotografie →

Fonte: Facebook