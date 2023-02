The Marvels: nuovo poster e anticipazioni del sequel Captain Marvel 2 di Marvel Studios

Dal 10 novembre 2022 nei cinema americani The Marvels aka Captain Marvel 2, il sequel di Marvel Studios vede nel film Brie Larson torna nel ruolo di Captain Marvel/Carol Danvers. Sarà affiancata da Teyonah Parris, che è stata presentata per la prima volta come Monica Rambeau adulta nella serie tv WandaVision dei Marvel Studios, insieme a Iman Vellani, che è apparsa come Ms. Marvel nell’omonima serie Disney+.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama ma il film, che fa parte della Fase 5, pare sarà fortemente ispirato alla trama di “Secret Invasion”, fumetto che avrà una sua serie tv con protagonista il Nick Fury di Samuele L. Jackson. Altre voci indicano che il film “includerà molti personaggi importanti dell’MCU”, con il film descritto come un “Mini-film degli Avengers”.

Il cast: Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Iman Vellani (Kamala Khan / Ms. Marvel), Zawe Ashton interpreta un villain non identificato, Teyonah Parris (Monica Rambeau), Park Seo-joon, Caroline Simonnet, Emily Ng, Jessica Zhou, Luke Dixey, Kei Ichimura , Vinod Dhawale, Colin Stoneley, Jonathan Cope, Kamara Benjamin Barnett, Tony McCarthy, Michael Oladele. Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur riprendono i rispettivi ruoli dalla serie tv Ms. Marvel come Amir (fratello maggiore di Kamala), Muneeba (Madre di Kamala) e Yusuf (padre di Kamala).

Parlando in precedenza del film con EW, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha affermato che la Kamala Khan di Iman Vellani ruberà la scena.

C’è qualcosa di immensamente potente nel vedere Monica, Kamala e Carol insieme in una cornice. È rilassante. Sono così fantastiche insieme. Kamala Khan, ad esempio, è un nuovo fantastico personaggio nel pantheon. Sono molto orgoglioso della serie tv Ms. Marvel. So anche – e questo è uno spoiler – che essenzialmente ruba la scena in The Marvels. Mi rende entusiasta che le persone, spero, vedranno quel film e poi torneranno indietro e rivedranno quelle serie tv Disney+…La cosa grandiosa di Kamala nella sua serie tv, e ora in questo film, è che non è diversa dal Peter Parker di Tom Holland in Civil War. Non riesce a credere di essere con questi altri eroi, e non riesce a credere di trovarsi in questi posti. Ed è divertente perché anche a noi piacerebbe essere lei. Io vorrei essere in quella situazione”.