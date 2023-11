The Marvels: nuovo trailer italiano, locandine, featurette e anteprima colonna sonora (Al cinema dall’8 novembre)

Scopriamo nuovi video ufficiali in italiano, un set di nuovi poster e un brano della colonna sonora di The Marvels, nei cinema italiani dall’8 novembre 2023.

The Marvels è in procinto di uscire nelle sale, la data italiana è fissata all’8 novembre, due giorni prima della premiere americana, quindi perché non ingannare l’attesa con un ricco aggiornamento video? A seguire trovate nuovo materiale video in italiano: un nuovo trailer, nuove featurette per dare uno sguardo in anteprima al dietro le quinte del film è un nuovissimo spot tv via Twitter che offre un breve primo sguardo a L’Intelligenza Suprema Kree.

Oltre alle nuove clip vi proponiamo anche un’anteprima della colonna sonora e le canzoni incluse nel film che ricordiamo collegato alla miniserie tv di Marvel Secret Invasion e Ms. Marvel-

The Marvels – Il nuovo trailer italiano

Nel film Captain Marvel, l’Intelligenza Suprema è stata introdotta in forma umana con la Mar-Vell di Annette Bening. I fan sono rimasti piuttosto delusi dal modo in cui il personaggio è stato rappresentato in quel film, ma in The Marvels otteniamo una versione più fedele al fumetto dell’intelligenza artificiale Kree. Ma non è ancora la testa che fluttua nel barattolo ritratta nei fumetti. La vera Intelligenza Suprema originariamente avrebbe dovuto apparire in Captain Marvel ma alla fine è stata tagliata. Lo scenografo Andy Nicholson ha precedentemente spiegato:

Era lì. Abbiamo sviluppato una linea in cui all’interno di quello spazio, dalla grande pozza d’acqua in fondo alla stanza, alla fine, è da lì che sarebbe uscita la grande testa verde. Penso che alla fine per la scena finale del film, avrebbe distolto l’attenzione da quello che era il focus principale. Sarebbe stato un grande spettacolo che avrebbe sopraffatto l’essenza principale di ciò che stavamo facendo, ovvero parlare dello sviluppo e della trasformazione di Carol in Captain Marvel.

The Marvels – Il nuovo spot tv in italiano

Per quanto riguarda le previsioni al box-office il sito Deadline afferma che c’è la possibilità che il sequel di Captain Marvel apra con meno di 70 milioni di dollari, che è una cifra inferiore ai 71,2 milioni di dollari di Eternals nel 2021. Pare che le prevendite dei biglietti per il film stiano procedendo lente e siano inferiori sia a Black Adam che a The Flash (che hanno debuttato rispettivamente con 67 milioni e 55 milioni di dollari).

In The Marvels, “Carol Danvers alias Capitan Marvel ha rivendicato la sua identità dal tirannico Kree e si è vendicata dell’Intelligenza Suprema. Ma conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un anomalo tunnel spaziale legato ad un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora S.A.B.E.R. l’astronauta Capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà allearsi e imparare a lavorare di concerto per salvare l’universo nei panni di The Marvels”.

Il film è interpretato da Brie Larson. Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nia DaCosta dirige e Kevin Feige è il produttore.

The Marvels – Le nuove featurette in italiano

Anteprima della colonna sonora

Per quanto riguarda la colonna sonora, Hollywood Records e Marvel Music hanno pubblicato la prima traccia dello score di The Marvels dal titolo “Higher. Further. Faster. Together” (Più in alto, più lontano, più veloce. Insieme). La traccia come l’intera colonna sonora del film è della compositrice Laura Karpman che ha musicato i lungometraggi Ace Ventura 3, Il ritorno dei ragazzi vincenti e The Tournament, le serie tv Ms. Marvel, What If..?, Lovecraft Country e svariati videogiochi tra cui Kung-Fu Panda 2 e la serie EverQuest.

La colonna sonora include i seguenti brani: Double Bubble Trouble di M.I.A. / Ratata di Skrillex, Missy Elliott & Mr. Oizo / Intergalactic di Beastie Boys / Welcome Home e Duet di James Murphy / Memory di Barbra Streisand.

Le nuove locandine ufficiali

The Marvels: nuove locandine ufficiali del film di Marvel Studios al cinema dall'8 novembre Guarda le altre 14 fotografie →