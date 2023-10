The Marvels: nuovo spot tv, featurette in italiano e locandine ufficiali (Al cinema dall’8 novembre)

Marvel ha reso disponibili un nuovo spot televisivo in lingua originale, una featurette sottotitolata in italiano e nuove locandine per The Marvels aka Captain Marvel 2. Questo sequel con Brie Larson di nuovo nei panni di Carol Denvers, si collegherà alla miniserie tv Secret Invasion di Disney+ che ha visto protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Nella miniserie tv Nick Fury e il Talos di Ben Mendelsohn hanno portato alla luce una cospirazione messa in atto da un gruppo di Skrull ribelli che intende conquistare la Terra rimpiazzando con alieni mutaforma le più alte cariche globali. Nello spot tv vediamo le conseguenze di questa silenziosa invasione e Fury che torna a fare squadra con Carol Danvers / Captain Marvel, che per l’occasione sarà supportata dalle alleate Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani), quest’ultima protagonista della serie tv Ms. Marvel.

Secondo quanto riferito il budget di “The Marvels” è di circa 274 milioni di dollari, uno dei più alti investiti nell’MCU e quindi una sfida al box-office in un momento di evidente “stanca” per il genere supereroistico. A questo proposito la regista Nia DaCosta durante un’intervista con la rivista Total Film non ha negato il momento difficile, ma ha aggiunto che il suo film avrà un approccio diverso.

La differenza più grande rispetto agli altri film dell’MCU fino ad oggi è che il nostro è davvero stravagante e buffo. I mondi in cui andiamo in questo film sono mondi diversi da altri che avete visto nell’MCU. Mondi intensi che non avete mai visto prima.

Anche la produttrice esecutiva della Marvel, Mary Livanos, ha parlato del film e della possibilità entusiasmante per i fan di vedere questi tre personaggi fare squadra in un film su larga scala che però si sgancia dai gran finali con gli Avengers:

I film degli Avengers sono queste epiche conclusioni di capitoli di narrazione, mentre questa è una squadra all’interno della narrazione stessa che non ci aspettavamo necessariamente di vedere insieme in un film dedicato loro. Di solito, aspetti che i personaggi appaiano tutti insieme nei film degli Avengers. Eravamo entusiasti di progettare una squadra con personaggi con cui le donne di ogni ceto sociale fossero in grado di identificarsi.

In “The Marvels” tutto è legato ad un artefatto in possesso del cattivo Dar-Benn (Zawe Ashton): il secondo braccialetto che forma una coppia con quello indossato da Kamala Khan. Il braccialetto di Kamala ha sbloccato i suoi poteri mutanti latenti, ma una delle domande che incombevano sulla conclusione della serie tv “Ms. Marvel” riguardavano la posizione del secondo braccialetto. Ora abbiamo la nostra risposta. “Ci saranno risposte esaustive sulla storia di come e perché Dar-Benn ha acquisito il braccialetto”, afferma DaCosta. Livanos aggiunge che questo film aprirà nuovi orizzonti per l’MCU e il Multiverso:

In Ms. Marvel, abbiamo appreso che il braccialetto, abbinato a qualche altra forma di potere, può forzare un buco temporaneo nello spazio e nel tempo per condurre da qualche altra parte. Con il potere di entrambi i braccialetti, è sicuramente possibile fare di più. E vediamo il culmine di tutto ciò nel corso del film. Sicuramente porterà a numerose opportunità per il futuro dell’MCU, qualunque cosa i team di Avengers e Secret Wars possano voler fare con questa opportunità.

Livanos spiega che “The Marvels” esplora principalmente le ramificazioni delle azioni di Carol Danvers nell’universo principale, ma aggiunge che “la trama affronta alcune fluttuazioni nel tempo e nello spazio, e c’è un pericolo preciso in atto che potrebbe influenzare il multiverso…la direzione in cui tutto porterà è un po’ uno spoiler, e come andrà a finire in un film sugli Avengers è attualmente in fase di definizione. Ma stiamo sicuramente portando i nostri personaggi in posti che consentano abbondanti opportunità.”

In The Marvels, “Carol Danvers alias Capitan Marvel ha rivendicato la sua identità dal tirannico Kree e si è vendicata dell’Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un anomalo tunnel spaziale legato ad un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora S.A.B.E.R. l’astronauta Capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà allearsi e imparare a lavorare di concerto per salvare l’universo come il team “The Marvels”.

Nel film recitano anche Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh. Nia DaCosta dirige e Kevin Feige è il produttore. L’uscita di “The Marvels” nei cinema italiani è fissata all’8 novembre.