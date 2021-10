Black Adam: nuovo trailer e tutte le anticipazioni sul film DC con The Rock

Il 29 giugno 2022 debutta nei cinema Black Adam, un film indipendente che introdurrà nell’Universo esteso DC l’antieroe del Kahndaq imprigionato per 5.000 anni che diventerà l’arcinemico del supereroe Shazam e l’iconica Justice society of America. Il regista Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam da una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani che hanno lavorato da una precedente bozza di Adam Sztykiel.

Trama e cast

Warner Bros. e DC non hanno rilasciato una sinossi ufficiale del film, ma nei fumetti Black Adam è ritratto come un antieroe corrotto che tenta di ripulire il suo nome e la sua reputazione. La versione di Black Adam per il grande schermo vedrà la sua storia di origine prendere il via nel Kahndaq, immaginaria nazione che ha dato i natali al personaggio e che vede Teth Adam combattere contro gli schiavisti. Nei fumetti Kahndaq venne bruciata fino alle fondamenta dal supercriminale Ahk-Ton, attacco che causò la morte di moglie e figlio di Adam. La perdita della sua famiglia cambiò profondamente Adam che prese il posto del faraone e si mise sul trono intenzionato a governare il mondo. Questo portò il Mago Shazam a togliere i poteri al suo campione e a bandirlo ai margini dell’universo per secoli con il film che sarà ambientato 5.000 anni dopo questi eventi.

Dwayne Johnson è affiancato nel film da Aldis Hodge (Underground, L’uomo invisibile) come Carter Hall / Hawkman, Noah Centineo (Tutte le volte che ho scritto ti amo, Charlie’s Angels) come Al Rothstein / Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) Maxine Hunkell / Cyclone, Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) come Doctor Fate e Sarah Shahi (Person of Interest, The L Word) come Adrianna Tomaz / Isis. Il cast è completato da Marwan Kenzari, Uli Latukefu, Bodhi Sabongui, Rahiem Riley, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, Stephan Jones, Tang Nguyen, Donny Carrington, D.J. Stavropoulos e Juan Szilagyi.

Black Adam – trailer e video

Primo teaser trailer in lingua originale pubblicato il 23 agosto 2020

Nuovo trailer in lingua originale pubblicato il 16 ottobre 2021

Curiosità

Black Adam è L’undicesimo film dell’Universo Esteso DC (UEDC).

Creato da Otto Binder e C. C. Beck, il personaggio è uno degli arcinemici del supereroe Shazam e la nemesi della famiglia Shazam. È ritratto come un antieroe corrotto che tenta di ripulire il suo nome e la sua reputazione.

Il messaggio di Dwayne Johnson che conferma su Instagram il film Black Adam: “The Man in Black. Come la maggior parte dei bambini che crescono, ho sognato di essere un supereroe. Avere superpoteri fantastici, lottare per ciò che è giusto e proteggere sempre le persone. Tutto è cambiato per me, quando avevo 10 anni e per la prima volta sono stato introdotto al più grande supereroe di tutti i tempi – Superman. Da bambino, Superman era l’eroe che avrei sempre voluto essere. Ma, dopo qualche anno nella mia fantasia, mi sono reso conto che Superman era l’eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. trasandato, troppo resistente alle convenzioni e all’autorità. Nonostante i miei problemi, ero ancora un bravo ragazzo con un buon cuore – mi piaceva semplicemente fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo come uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino – i miei sogni sui supereroi si sono avverati. Sono onorato di unirmi all’iconico DC Universe ed è un vero piacere farlo come Black Adam. Black Adam è benedetto dalla magia con poteri pari a Superman, ma la differenza è che non riga dritto né segue le regole. È un supereroe ribelle, unico nel suo genere, che farà sempre ciò che è giusto per il popolo – ma lo fa a modo suo. Verità e giustizia – la via di Black Adam. Questo ruolo è diverso da qualsiasi altro in cui abbia mai recitato nella mia carriera e sono grato fino all’osso, andremo tutti insieme in questo viaggio.”

Dwayne Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, infatti nasce come villain per poi evolvere in un antieroe che ha fatto parte per breve tempo anche della Justice Society of America: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui ci siamo innamorati tutti nel corso degli anni, e quello che posso prometterti è un Black Adam che sento nel mio cuore è quello giusto per radicare la nostra storia all’inizio, questa storia delle origini. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variante di Black Adam che hai amato.”

Dawyne Johnson ha descritto Black Adam come uno “spietato custode della giustizia” aggiungendo che “è il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia.

Pierce Brosnan interpreterà il supereroe Doctor Fate alias Kent Nelson, nei fumetti figlio dell’archeologo Sven Nelson che morì scoprendo la tomba di un antico essere mistico, Nabu che introdusse Kent alle arti magiche. Doctor Fate debutta nell’albo “More Fun Comics n.55 (maggio 1940)” come l’originale Doctor Fate originariamente introdotto durante la Golden Age dei fumetti, Il personaggio è stato creato dallo scrittore Gardner Fox e dall’artista Howard Sherman che hanno poi fornito il personaggio di un background e di una storia di origine narrate nell’albo “More Fun Comics n.67 (maggio 1941)”. Quella di Pierce Brosnan sarà la seconda incarnazione live-action di Doctor Fate dopo quella di Brent Stait interpretata nella serie tv Smallville. Doctor Fate oltre ad essere immortale è uno dei maghi più potenti della Terra,; gran parte dei suoi poteri mistici sono dovuti principalmente all’elmetto di Nabu, che indossa come protezione / maschera e che contiene l’anima dello stesso Nabu; allo scettro di Anubi che fornisce a Doctor Fate il suo costume e le abilità magiche; inoltre è la cappa del Destino che indossa che gli permette di volare, creare campi di forza e di utilizzare i quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco).

A Jordan Peele (Scappa – Get Out) è stata offerta la possibilità di dirigere il progetto nel 2017, ma ha rifiutato, dicendo “Non mi piacciono davvero i film di supereroi e non voglio togliere il lavoro a qualcuno che sarebbe molto appassionato di farne uno.”

Dwayne Johnson una volta ha chiesto ai suoi fan di scegliere il ruolo per lui: il supereroe Shazam o il supercriminale Black Adam. I suoi fan hanno scelto in massa Black Adam.

Black Adam doveva originariamente apparire in Shazam! (2019), ma in seguito è stato rivelato che farà invece il suo debutto in un suo film indipendente.

Black Adam ottiene i suoi poteri, come Shazam, pronunciando la parola “Shazam!” Al giorno d’oggi entrambi condividono le stesse entità che compongono questo nome (Salomone, Hercules / Ercole, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio), ma nella storia originale dei fumetti Adam ottiene le sue abilità dalle antiche entità egiziane:

S era per Shu (il dio del vento/dell’aria, che concedeva la resistenza) / H era per Heru (noto anche come il dio falco del cielo Horus, che concedeva velocità) o Hershef (noto anche come Heryshaf, dio della fertilità dalla testa di ariete che concedeva forza) / A era per Amon (noto anche come Ammun, il dio dell’ignoto, che concedeva forza e/o potere) / Z era per Zehuti (noto anche come Thoth il dio della saggezza, che è ciò che concedeva) / A era per Aton (il disco solare, una parte del dio del sole Ra, che concedeva potere) o Anpu (noto anche come Anubis, il dio della morte dalla testa di sciacallo, che concedeva la velocità) / M stava per Mehen (il dio serpente, che concedeva il coraggio) o Mentu (noto anche come Montu, il dio della guerra dalla testa di falco, anch’esso concedeva coraggio).

Eiza González è stata presa in considerazione per il ruolo di Hawkwoman prima che il personaggio venisse tagliato dalla sceneggiatura.

Il 7 aprile 2021 insieme all’annuncio di un via alle riprese è stato anche annunciato il casting di James Cusati-Moyer in un ruolo sconosciuto, l’attore al suo primo lungometraggio cinematografico è stato nominato a un Tony Award per il ruolo di Dustin nell’opera teatrale Slave Play di Jeremy O. Harris. Cusaty-Moyer è però più noto al grande pubblico come volto televisivo, l’attore è apparso in diverse serie tv tra cui Blue Bloods e Prodigal Son. Cusati-Moyer ha confermato il suo casting tramite Instagram e si è detto entusiasta di unirsi a questo incredibile cast e di far parte dell’universo DC.

C’erano piani per Black Adam per apparire nella storia del Suicide Squad di Gavin O’Connor, ma quei piani sono stati scartati quando James Gunn ha rilevato il film.

L’attore di Hawkman, Aldis Hodge, ha usato Dwayne Johnson per motivarsi in palestra per migliorare il suo fisico da supereroe durante l’allenamento e la preparazione all’allenamento per il film. Ha detto: “The Rock pubblica sempre video su Instagram. Ogni volta che lo vedo sembra come se avesse guadagnato 45 chili in più. E così sarò in palestra a guardarmi fare flessioni con ua certa ostilità ma sembra che non ottengo nulla. Non mi sta succedendo niente. Mi tiene motivato perché sarò in palestra a prendermi un minuto in bicicletta o qualcosa del genere, e poi lo vedo in palestra tutto gonfio e penso ‘Devo fare di meglio.'”

Hawkgirl e Stargirl dovevano originariamente apparire, ma sono stati rimosse in favore di Cyclone interpretato dall’attrice Quintessa Swindell (Trinkets). Cyclone vero nome Maxine Hunkel, creata da Mark Waid, Alex Ross, Geoff Johns e Dale Eaglesham, nei fumetti è la nipote del Red Tornado originale. La prima apparizione risale al 1996, come un nuovo Red Tornado, nell’albo Kingdom Come n.2 di Mark Waid e Alex Ross. All’età di 6 anni Maxine viene rapita da T.O. Morrow, uno scienziato pazzo che infetta Maxine con “naniti” che sono la fonte apparente dei suoi poteri. Maxine possiede il potere di manipolare il vento, è in grado di evocare mentalmente cicloni e tornadi, proiettare potenti raffiche d’aria e volare guidando le correnti. Maxine può anche controllare il flusso sonoro, raccogliendo e inviando onde sonore.

Pierce Brosnan è il quarto attore di James Bond a recitare in film e serie tv basati su fumetti dopo Sean Connery nei panni di Allan Quatermain nel film La leggenda degli uomini straordinari (2003), George Lazenby nei panni del Re nella serie animata Batman of the Future e Timothy Dalton nei panni di Chief nella serie tv Doom Patrol (Dalton ha recitato anche nel film Le avventure di Rocketeer del 1991, ma era un ruolo creato appositamente per il film). Roger Moore non ha mai avuto un ruolo notevole nei fumetti, ma il suo personaggio Simon Templar della serie tv Il Santo (1962) è stato adattato in vari fumetti nel corso della storia della saga.

Armie Hammer e Alexander Skarsgård sono stati presi in considerazione per il ruolo di Hawkman.

Dwayne Johnson (Black Adam in questo film) ha recitato al fianco di Arnold Vosloo (Black Adam nel film animato Superman/Shazam!: Il ritorno di Black Adam del 2010) nei film “La mummia”, dove entrambi avevano interpretato antagonisti dotati di poteri magici.

Dacre Montgomery, Eli Goree, Jacob Elordi e Matthew Noszka sono stati in pole position per il ruolo di Atom Smasher poi andato a Noah Centineo. Atom Smasher ha avuto una prima incarnazione di nome Nuklon sulle pagine di “All-Star Squadron n. 25” (settembre 1983), creato da Roy Thomas e disegnato da Jerry Ordway, come alter ego di Manfred Mota; la seconda incarnazione è stata creata da David S. Goyer e James Dale Robinson, con disegni di Scott Benefiel, come alter ego di Albert Rothstein con un esordio nell’albo “JSA Secret Files n. 1” (agosto 1999) dove si è unito ala Justice Society of America che abbiamo appreso da Johnson apparirà nel film di Black Adam. Per quanto riguarda i superpoteri, Atom Smasher è dotato di super-forza, può modificare le sue dimensioni e controllare la sua densità corporea. Una versione live-action e malvagia di Rothstein è apparsa nella seconda stagione della serie tv The Flash interpretata da Adam Joseph Copeland.

Uli Latukefu ha recitato nella serie tv “Young Rock” nel ruolo della controparte diciottenne di Dwayne Johnson.

Questo è il secondo lungometraggio a fumetti per Dwayne Johnson (dopo Hercules: Il guerriero), Marwan Kenzari (dopo The Old Guard di Netflix) e Sarah Shahi (dopo l’episodio “Terrors” della serie animata Young Justice).

Isabela Moner, Leslie Grace, Thomasin McKenzie, Kathryn Newton, Haley Lu Richardson, Mackenzie Foy, Alexandra Shipp e Odessa Young sono state tutte considerato dallo studio per il ruolo di Cyclone.

Questo film è principalmente ispirato al fumetto “Justice Society of America” ​​di Geoff Johns, in cui Adam è un personaggio di stampo antieroico che si unisce e serve nella Justice Society.

Black Adam è prodotto da Beau Flynn & Hiram Garcia con Dwayne Johnson a bordo anche come produttore esecutivo.

Il fumetto originale



Uno dei principali detentori di magia al mondo, Black Adam creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945 è stato sia eroe che un cattivo per una vita che ha attraversato migliaia di anni. Migliaia di anni prima che Billy Batson diventasse un eroe con poteri magici, il mago Shazam scelse un altro campione. Teth-Adam o “Mighty Adam” iniziò come un eroe dell’umanità, ma poi permise al suo potere di corrompere i suoi ideali e desideri. Ora etichettato come Black Adam, è stato esiliato da Shazam, ma è tornato ai giorni nostri. Nemico frequente degli eroi della Terra, Black Adam crede di essere la persona giusta per guidare l’umanità e qualsiasi azione che intraprende è necessaria per il bene più grande.

Nella sua primissima storia di origine Teth-Adam trae potere da un insieme di divinità e diventa un guerriero sovrumano. Dopo aver deciso che sarebbe stato un sovrano migliore, uccide il suo faraone e sale al trono. Black Adam dopo un esilio di cinquemila anni torna sulla Terra, nel frattempo Shazam aveva concesso il suo potere a nuovi campioni, la famiglia Marvel di Captain Marvel (Billy Batson), sua sorella Mary Marvel (Mary Batson) e il loro amico Captain Marvel Jr. (Freddy Freeman). Black Adam decise che ora erano suoi nemici (THE MARVEL FAMILY N.1, 1945). In seguito agli eventi della serie limitata 1985-1986 CRISI SULLE TERRE INFINITE, Black Adam ha un anuova storia di origine: Teth-Adam è il figlio di Ramesse II e ha impressionato il mago Shazam con le sue buone azioni prima di essere selezionato come suo campione. Questa nuova versione lo vede corrotto da Blaze, la figlia demoniaca di Shazam, e edeve essere fermato quando quando si rivolta contro l’umanità dopo aver agito come un eroe per secoli (THE POWER OF SHAZAM! N.10-12, 1995-1996 ). Migliaia di anni dopo che Black Adam viene imprigionato tramite la magia, il suo discendente Theo Adam assorbì il suo potere attraverso uno scarabeo incantato e diviene la nuova versione di Black Adam (nel romanzo grafico THE POWER OF SHAZAM! del 1994). Alla fine il vero Black Adam torna sulla Terra, combatte il nuovo campione Billy Batson determinato ad affermarsi ancora una volta come un giusto sovrano. I fumetti successivi hanno leggermente modificato la storia di origine con Teth-Adam originario del Kahndaq e non dell’Egitto, che dopo essere stato selezionato dal mago, ha anche servito come guerriero sotto la guida del principe Khufu (una delle tante incarnazioni del supereroe Hawkman). Teth-Adam sentiva che il suo dovere era verso l’umanità, ma desiderava anche poter trascorrere più tempo a Kahndaq con sua moglie e suo figlio (JSA N.22, 2001). Quando la sua famiglia fu uccisa e il suo paese conquistato dai malvagi Vandal Savage e Ahk-ton, Mighty Adam fu consumato dalla rabbia e dalla vendetta. Dopo aver ucciso Ahk-ton, era determinato a riprendersi il suo paese con la forza, ed è stato allora che il mago Shazam lo ha fermato (JSA N.43-44, 2003). Migliaia di anni dopo, quando sfuggì alla sua prigionia magica, era ancora spinto da questo bisogno di vendetta contro ciò che considerava un’ingiustizia e determinato ade essere un sovrano migliore per Kahndaq.

Nel 2011 la serie NEW 52 di DC ha nuovamente reinventato la storia dell’universo. Nella versione New 52 degli eventi, Adam non è davvero un campione prescelto del mago Shazam. All’inizio, Shazam sceglie uno schiavo di nome Aman come suo campione. Aman trova quindi un modo per condividere il suo potere con suo zio Adam, uno schiavo fuggito, per guarirlo. Aman spera di usare il suo nuovo potere per unificare il popolo di Khandaq e porre fine alla schiavitù pacificamente, ma Adam vuole vendetta e così uccide il ragazzo e prende tutto il potere per sé (JUSTICE N.7-10, 2012 / JUSTICE LEAGUE N.20, 2013). Adam ora Black Adam abbandona la sua terra per combattere l’essere noto come i Sette Peccati e ispirando leggende di un oscuro vendicatore del male. Vedendo la sua natura corrotta, Shazam si vendica e imprigiona Black Adam (JUSTICE LEAGUE N.20, 2013). Migliaia di anni dopo, il dottor Thaddeus Sivana scopre la tomba di Black Adam e lo libera. Sentendo che c’era un altro campione di Shazam ora attivo, il ragazzo Billy Batson, Black Adam gli da la caccia (JUSTICE LEAGUE N.20, 2013). I due si scontrano con Billy Batson che inganna Black Adam facendogli pronunciare la parola magica “Shazam”. Tornato di nuovo nella sua forma mortale, Adam è improvvisamente invecchiato e con migliaia di anni che si abbattono sul suo corpo mortale, si trasforma in polvere (JUSTICE LEAGUE N.21, 2013). Black Adam viene resuscitato mesi dopo dai rivoluzionari del Kahndaq. Dopo aver combattuto e sconfitto l’esercito locale, uccide il sovrano di Kahndaq e si auto-proclama protettore della nazione. Si è poi unito ad altri per combattere il Crime Syndicate, una versione corrotta della Justice League proveniente da un universo parallelo (FOREVER EVIL N.1-7, 2013-2014).

Immagini e video dai social media

Storia in divenire, estremamente eccitato e che momento da condividere con voi. Dare il via ufficialmente al GIORNO 1 delle riprese del nostro BLACK ADAM⚡️ Il nostro regista e maestro, Jaume Collet-Serra. Il nostro candidato all’Oscar (Joker), il direttore della fotografia, Lawrence Sher. Abbiamo una troupe di produzione stellare – incredibilmente talentuosa, galvanizzata, impegnata e concentrata per alzare il livello e offrire qualcosa di SPECIALE al mondo.

jamescusatimoyer @dccomics @blackadammovie ⚡️entusiasta di unirmi a questo incredibile cast e far parte dell’universo DC.

“Beh, mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno. E dì al mondo che va tutto bene. Ma cercherò di portare via un po ‘di oscurità sulla schiena. Finché le cose non saranno più luminose…Sono l’uomo in nero.#ba” Volevo mostrarvi la pagina di apertura del mio copione – che guardo ogni volta che lo apro. Ho memorizzato queste parole per anni e anni e anni ormai. Ma vi dà un esempio di chi sia Black Adam – e chi è Black Adam per il mondo dell’Universo DC. Ma anche, penso, chi è Black Adam per il mondo in un periodo di universi di supereroi. E questo è l’Universo DC, ma include anche l’universo dei supereroi Marvel. Ora guarda, non sto dicendo che ci sarà un mashup, non lo sto dicendo. Ma quello che sto dicendo, è che non importa a me – e non importa a Black Adam: li metto tutti in guardia – che si tratti del loro DC Universe o di parte dell’Universo Marvel – Ora sono tutti avvisati.

Such a pleasure to announce the final member of our #JusticeSociety, the bad ass statesman,

Mr @PierceBrosnan as the iconic and all knowing, DR. FATE.

I’m grateful to have such a talented, diverse and hungry cast. #BlackAdam⚡️https://t.co/3gyTgP9MQ9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 24, 2021

E’ un vero piacere annunciare il membro finale della nostra #JusticeSociety, uno statista ca**uto, Mr @ PierceBrosnan come l’iconico e onnisciente DR. FATE. Sono grato di avere un cast così talentuoso, vario e smanioso. #BlackAdam.

Ready to rumble⚡️💪🏾

A pleasure to officially welcome, Quintessa Swindell to our BLACK ADAM cast.

They’ll be taking on the role of CYCLONE.

Can’t wait to work with them and we ready to rumble in the DC jungle. #bringit#cyclone🌪 #blackadam⚡️

Production starts spring 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh — Dwayne Johnson (@TheRock) December 14, 2020

Pronto a rimbombare ⚡️💪🏾 E’ un piacere dare ufficialmente il benvenuto a Quintessa Swindell nel nostro cast di BLACK ADAM. Assumerà il ruolo di CYCLONE. Non vedo l’ora di lavorare con lei e siamo pronti a lanciarci nella giungla DC. #Fattisotto #Cyclone 🌪 #blackadam ⚡️ La produzione inizia nella primavera del 2021.

Fase 2. Allenamento per BLACK ADAM. La gerarchia del potere nell’UNIVERSO DC sta per cambiare. Un saluto al mio preparatore atletico di lunga data @daverienzi per la road map strategica in continua evoluzione verso il successo di questo film e personaggio. Mese per mese, settimana per settimana, giorno per giorno. 125 chilogrammi di cattivo e spregevole. #blackadam #dcuniverse⚡️ La produzione inizierà nella primavera del 2021.

Quindi il gatto è fuori dal sacco 😎. @therock, sarà un onore unirmi a te, @ncentineo e alla famiglia #BlackAdam / # DCU 🙌🏿🙌🏿🙌🏿. Andiamoooooo !!!!

QUESTO È HAWKMAN 🦅 E’ un piacere dare il benvenuto a @aldis_hodge in BLACK ADAM. HAWKMAN è un ruolo di primo piano fondamentale per il nostro film, poiché è il leader focoso della JSA (Justice Society of America) e uno dei personaggi più amati e leggendari dell’UNIVERSO DC. Ho chiamato personalmente Aldis perché volevo sorprenderlo del fatto che avesse ottenuto il ruolo e che è finita per essere una delle più grandi conversazioni che abbia mai avuto.

Aldis: Pronto?

DJ: Ciao, vorrei parlare con Aldis.

Aldis: Chi sei

DJ: sono Dwayne Johnson.

*lunga pausa

Aldis: Chiunque tu sia smettila di giocare sul mio telefono.

DJ: Questo è Dwayne, è Aldis?

*pausa più lunga

Aldis: Questa merda non è divertente, ho detto smettila di giocare con il mio fottuto telefono.

DJ: Aldis, sono DJ. Ho chiamato solo per dire grazie mille per aver inviato la tua audizione – è stato fantastico e apprezzo davvero gli sforzi che hai fatto. Volevo solo dire grazie e in bocca al lupo in tutto ciò che fai. E ancora una cosa: benvenuto in Black Adam.

*pausa più lunga

Aldis: Scusami, ma dovresti aspettare un secondo.

*mette giù il telefono e si allontana e tutto quello che sento sono urla impercettibili 😂

Aldis: DJAYYYY OHHHHH MERDA !!!!!!

*Sto ridendo a crepapelle ormai.

DJ: Stai bene? Spaccherai in questo ruolo!

Abbiamo continuato ad avere una conversazione fantastica piena di gratitudine, amore e motivazione.

Non vedo l’ora di lavorare con questo fratello di grande talento.

Il perfetto HAWKMAN.

Mettiamoci al lavoro.

The hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

BLACK ADAM arrives TOMORROW at #DCFanDome.

He’s coming to crush them all. #ManInBlack #BLACKADAM pic.twitter.com/2jiHT62jED — Dwayne Johnson (@TheRock) August 22, 2020

Onorato e orgoglioso di annunciare che questo è un fine riprese ufficiale di BLACK ADAM. Sapevo che molti anni fa, l’opportunità per me di realizzare BLACK ADAM sarebbe stata un EVENTO CHE CAPITA UNA VOLTA IN UNA CARRIERA. È stato un vero onore per me stare fianco a fianco con una troupe di oltre 1.000 brillanti e affamati registi e narratori per dare vita all’antieroe noto come BLACK ADAM. Questo è stato qualcosa da lasciare ai posteri e facilmente il lavoro più duro e la fatica più dura mentalmente e fisicamente di tutta la mia carriera. Ma ne è valsa la pena ogni secondo. Vi amo tutti. Grazie a tutti. E ci rivediamo lungo la strada.

La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare. Addestrare e preparare #BlackAdam è stato un duro lavoro, ma questo progetto di passione supera i sacrifici. Verità, giustizia è la via di Black Adam #eyeforaneye #antihero #blackadam⚡️ @jonbrandoncruz 📸 Le riprese iniziano questa estate.

