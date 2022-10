Black Adam: 5 fumetti da leggere sull’antieroe DC e Dwayne Johnson vuole un “Black Adam vs Superman”

Black Adam ha debuttato nei cinema il 20 ottobre, e mentre i fan sembrano aver ben accolto l’esordio di “The Rock” nei panni dell’iconico antieroe DC nonché acerrimo nemico del supereroe Shazam, la critica da prassi sembra avere qualcosina da ridire. Le recensioni nel momento in cui scriviamo questo articolo vedono l’88% di reazioni positive da parte degli spettatori e solo il 44% di recensioni positive della critica, il divario è notevole, ma la corposa percentuale degli spettatori soddisfatti promette divertimento e intrattenimento di alto profilo.

Dwayne Johnson sogna un film con Superman

Dwayne Johnson ha recentemente accennato in un’intervista al sito CinemaBlend del ritorno del Superman di Henry Cavill allo scopo non solo di realizzare il desiderio dei fan di riavere L’Uomo d’Acciaio dell’Universo Esteso DC, ma in una visione più ampia e a lungo termine Johnson ha detto che “lo scopo principale” di portare Black Adam sul grande schermo in un suo film autonomo è che un giorno tutto questo porti a realizzare un film di “Black Adam contro Superman”.

A dar manforte al desiderio di Johnson di vedere su grande schermo questo confronto epico, che potrebbe rendere quello tra Batman e Superman poco più di una “scaramuccia”, arriva anche il produttore del film Hiram Garcia che ha recentemente spiegato al sito CinemaBlend che un combattimento tra Superman e l’antieroe DC non sarà definito solo da un film “una tantum”. “Non si è mai trattato di una lotta unica o solo di una rissa”, ha detto Garcia che è partner di produzione di Dwayne Johnson dai tempi di Viaggio nell’isola misteriosa (2012) fino a recenti blocbuster come i film di Jumanji e lo spinoff Hobbs & Shaw.

No, si tratta di molto di più. Vogliamo davvero creare una lunga forma di narrazione e mostrare che questi due personaggi esistono nello stesso universo e avranno spesso a che fare l’uno con l’altro, sullo stesso lato o su lati opposti. Si spera che a un certo punto si scontreranno, ma non si tratta solo di una situazione di “un combattimento”. Non è mai stato il nostro sogno. Questo non premierebbe i fan. I fan vogliono provare un viaggio tra questi personaggi sapendo che esistono nello stesso universo”.

5 fumetti di Black Adam da leggere

Nato nel Kahndaq in Medio Oriente, Teth-Adam, questo il suo vero nome, dopo aver ottenuto i propri superpoteri è stato imprigionato dal Mago Shazam per contenere la sua ferocia. Ora, liberato dalla sua tomba terrena, è pronto a scatenarsi per ottenere giustizia nel mondo moderno. Panini Comics propone una selezione di volumi dedicati all’antieroe interpretato da Dwayne Johnson, per un approfondimento doveroso rispetto ad uno dei personaggi più potenti dell’universo DC.

In occasione dell’arrivo nelle sale del lungometraggio, Cavan Scott ci presenta in Black Adam: I file della Justice Society i membri del gruppo di supereroi, con l’aiuto delle matite di Scot Eaton, Maria Laura Sanapo, Travis Mercer e Jesus Merino. Black Adam non è ancora stato risvegliato dal suo sonno millenario, ma questo non vuol dire che la sua presenza non stia ammorbando i sogni e le visioni degli eroi della Justice Society! Il gruppo una volta guidato dal prode Hawkman e che vantava componenti potenti come il Dottor Fate è ormai sciolto da tempo, ma una serie di eventi spingerà eroi vecchi e nuovi a unirsi in una nuova versione della squadra! È giunto il momento di conoscere Cyclone e Atom Smasher, mentre in Kahndaq un’intraprendente archeologa è sulle tracce di una tomba conosciuta con il nome di “Roccia dell’Eternità”.

Uscita: 27 ottobre 2022

Prezzo: € 26

Pagine: 208

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: QUI

Black Adam/JSA: Regno oscuro presenta una delle saghe più celebri e drammatiche del grande gruppo di eroi della Justice Society America. Dopo aver portato la sua personale idea di giustizia nel Kahndaq, Black Adam cerca di allargare la sua sfera di influenza nei territori vicini. Una saga magistrale per recitazione dei personaggi e spettacolarità, tra le più celebri e drammatiche della DC, scritta da Geoff Johns e disegnata dai maestri Rags Morales e Don Kramer.

Prezzo: € 18

Pagine: 152

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: QUI

Geoff Johns firma anche Black Adam: Ascesa e caduta di un impero, considerata la più grande storia di sempre dedicata all’antieroe. In un mondo temporaneamente senza Batman, Superman e Wonder Woman, il regno del Kahndaq prospera sotto il suo potente sovrano ma, quando la freccia di Cupido colpirà il suo cuore, nulla potrà fermare la passione. L’epopea di Black Adam orchestrata, tra gli altri, da Geoff Johns e illustrata da superstar come Keith Giffen, Dan Jurgens e Giuseppe Camuncoli, è finalmente raccolta in un singolo volume.

Prezzo: € 34,00

Pagine: 360

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: QUI

La perdita della propria sposa Isis è una ferita ancora aperta, e nemmeno l’impossibilità di trasformarsi in Black Adam potrà fermarlo dal cercare di riunirsi alla sua amata. Comincia così in Black Adam: L’era oscura un’epica avventura per l’ambiguo ex membro della Justice Society America, alle prese con forze sovrannaturali che potrebbero fermare chiunque… ma non Black Adam! La penna di Peter J. Tomasi (Batman & Robin, Superman) e le matite di Doug Mahnke (Superman, Green Lantern) imbastiscono una piccola gemma che vi darà gli incubi!

Prezzo: € 18,00

Pagine: 144

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: QUI

Infine, per chi volesse sapere che ruolo avranno Shazam! e Black Adam nell’avvenire dell’Universo DC, in Future State: Shazam!/Black Adam, Jeremy Adam e Fernando Pasarin svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° secolo, mentre Tim Sheridan ed Eduardo Pansica mostrano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo, che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere.

Prezzo: € 15,00

Pagine: 152

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: QUI