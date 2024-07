Deadpool & Wolverine ha debuttato nei cinema italiani e forse alcuni fan non sanno che il “Mercenario chiacchierone” quest’anno compie il suo 30° anniversario e Panini Comics ha pensato bene di festeggiare in grande con 7 gustose uscite editoriali che faranno la gioai dei fan di lunga data di Deadpool, ma anche di quelli che lo hanno conosciuto grazie al franchise cinematografico.

In “Deadpool & Wolverine” di Marvel Studios, sei anni dopo gli eventi di “Deadpool 2”, la Time Variance Authority strappa l’irresponsabile eroe Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, dalla sua vita tranquilla, e lo mette in una missione con l’irrefrenabile Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, che cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe.

A seguire trovate un dettagliato elenco delle nuove uscite Panini Comics e a seguire se siete appassionati e come noi avidi collezionisti di action figures trovate la nuova figure di Hot Toys che ritrae Ryan Reynolds nel film “Deadpool & Wolverine” che fa il paio con quella che vi avevamo presentato in precedenza e che ritraeva il Logan/Wolverine di Hugh Jackman con il classico costume giallo dei fumetti.

7 fumetti da leggere per i 30 anni di Deadpool

Per celebrare i 30 anni di Wade Wilson e prepararsi al meglio alla visione del film in uscita, Panini Comics propone una serie di volumi per conoscere le avventure e la vita del più rumoroso, letale, esagerato e logorroico personaggio Marvel mai creato!

Deadpool N.1

Che non abbiate mai letto prima un albo del Mercenario Chiacchierone o che siate degli infallibili biografi della vita di Wade Wilson si parte con: Deadpool 1. Nella nuovissima serie regolare firmata da Cody Ziglar (Futurama; Miles Morales: Spider-Man) Deadpool non se la sta passando molto bene. Nulla di fisico, ovviamente, dato che è in possesso di un fattore di guarigione che lo può rimettere in piedi da qualunque ferita, ma perché è stato lasciato dalla sua ultima fiamma. Così, ha deciso di buttarsi nel lavoro per evitare di pensare troppo al suo cuore spezzato. Accompagnato da una pistola, una katana e da Principessa, è tempo che Wade scacci la malinconia nella maniera più violenta che ci sia. Inoltre, nel nuovo volume anche l’esordio di Death Grip, che non si fermerà davanti a nulla per eliminare Deadpool! L’albo è disponibile anche in versione variant con una copertina alternativa dedicata a Wolverine e Deadpool e disegnata da Gabriele Dell’Otto.

Prezzo: € 5

Pagine: 40

Rilegatura: Spillato

Formato: 17X26

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Deadpool & Wolverine

Cosa può succedere quando si incontrano il mutante più pericoloso del mondo e il mercenario più fastidioso dell’intera storia? Niente di normale. Quando Deadpool e Wolverine incrociano le proprie strade il risultato che si sprigiona ha la potenza di venti bombe atomiche… e forse anche di più! In Deadpool & Wolwerine si aggiungono anche ospiti d’eccezione come Spider-Man o Kraven il Cacciatore, per dare vita a una delle storie più caotiche di sempre. Un volume dedicato a due enormi superstar dell’Universo Marvel, clamorosamente insieme e assolutamente da non perdere!

Prezzo: € 9,90

Pagine: 96

Rilegatura: Brossurato

Formato: 15X23

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Deadpool: Cattivo sangue

Deadpool: Cattivo sangue è la prima graphic novel originale dedicata al Mercenario Chiacchierone disegnata dal suo creatore, Rob Liefeld. Una storia d’azione e mistero che riporta i lettori alle origini di uno dei più amati personaggi Marvel. Chi è Thumper in realtà? Deadpool non ne ha davvero idea, sa solo che questo gigantesco picchiatore compare regolarmente dal nulla e lo fa a pezzi, per poi tornare da dove è venuto senza proferire parola. Deadpool dovrà scoprire chi sia davvero e che cosa lo colleghi a lui e al suo passato, sempre che Domino e Cable si decidano a dargli una mano. E che lui riesca a sopravvivere!

Prezzo: € 18

Pagine: 112

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17X26

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Deadpool: Cattivissimo sangue

Volti familiari, nuovi personaggi e un cocktail di azione esplosiva, è così che Rob Liefeld torna poi in grande stile con il sequel Deadpool: Cattivissimo sangue. La vecchia minaccia Thumper è tornata in azione e si propone di uccidere il suo creatore. Wolverine e Cable intervengono per cercare di salvarlo, ma la missione, già rischiosa, promette di essere ancora più pericolosa poiché Deadpool, invischiato in alcuni affari criminali a Madripoor, è assente. Riunito il trio, gli eroi dovranno affrontare i misteriosi Shatterstorm e Zabu della Terra Selvaggia, sempre se sopravvivranno a Killville e a Venompool.

Prezzo: € 19

Pagine: 136

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17X26

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone

Invece, per celebrare al meglio il compleanno dell’eroe Marvel, non può mancare Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone, un volume monografico firmato dal vincente duo composto da Marco Rizzo e Fabio Licari! Un’enciclopedia speciale ricca di lame, esperimenti governativi, proiettili, cicatrici, super eroi, super cattivi e cuori spezzati! Quali sono le origini di Wade Wilson? Chi sono Slayback, Bob e Shiklah? Quale artista ha disegnato più storie di D-Pool? Quale è finito nel Guinness World Records? E molto altro ancora… Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone è a tutti gli effetti una guida ideale al personaggio, per vecchi e nuovi lettori!

Prezzo: € 18

Pagine: 112

Rilegatura: Cartonato

Formato: 21X28

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Deadpool: La notte & Il ritorno dei morti viventi

In La notte & Il ritorno dei Deadpool viventi lo sceneggiatore Cullen Bunn (Venom) e la coppia di disegnatori formata da Ramón Rosanas (Ant-Man) e Nicole Virella (All-New Wolverine) sono pronti a trasportare i lettori all’interno di una bizzarra distopia, tanto apocalittica quanto imminente, in cui il Mercenario Chiacchierone si batte con orde di zombi! Un viaggio psichedelico tra scene splatter, situazioni assurde e battute di dubbio gusto in pieno stile D-Pool in un’antologia che raccoglie in un unico volume di grande formato le due storie a tema morti viventi. Come farà Deadpool a farcela ancora una volta?

Prezzo: € 28

Pagine: 184

Rilegatura: Brossurato in grande formato

Formato: 23,4X33

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, online

L’Uccidologia di Deadpool

Infine, le quattro opere che compongono l’Uccidologia di Deadpool: la saga più amata e venduta di sempre firmata da Cullen Bunn e raccolte in un prestigioso cofanetto! Chiacchierone, degenerato, rigenerante e… killer, Deadpool è in rotta di collisione con l’intero Universo Marvel, e se la dovrà vedere, ancora e ancora, con tutti gli eroi e i criminali della Marvel, per poi passare (a fil di spada) ai classici della letteratura e infine a tutti i Deadpool del Multiverso.

Prezzo: € 74

Rilegatura: Cofanetto + volumi cartonati

Formato: 18.3X27.7

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

L’action figure di Ryan Reynolds in “Deadpool & Wolverine”

Hot Toys ha rivelato la sua nuova action figure da collezione di Deadpool, basata sulla versione del personaggio del film Marvel “Deadpool & Wolverine” che ha recentemente nei cinema italiani.

Deadpool & Wolverine – 1/6th scale Deadpool Collectible Figure

Dopo aver appeso al chiodo il costume di Deadpool a seguito di una crisi di mezza età, Wade Wilson è costretto a brandire ancora una volta le sue katane, non solo per salvare il suo universo e coloro a cui tiene e che lo abitano. Ma per trovare finalmente uno scopo più alto.

Il Mercenario chiacchierone sta per invadere la tua collezione! Per celebrare l’attesissimo film Deadpool & Wolverine, Hot Toys è entusiasta di svelare la nuova figure da collezione Deadpool in scala 1/6. Preparati a dare vita a questo spiritoso antieroe sui tuoi scaffali!

La figure da collezione fedele al film è stata appositamente realizzata in base all’aspetto di Deadpool nel film. Presenta una testa mascherata con una serie di oculari intercambiabili, che consentono ai fan di ricreare le espressioni in continua evoluzione di Deadpool, da dispettose a omicida.

L’abito rosso e nero caratteristico della figure è stato recentemente confezionato con squisita precisione che migliora la gamma di articolazioni, mentre è inclusa una selezione delle armi distintive di Deadpool: un paio di scintillanti katane con fodero, un pugnale letale, pistole e mani intercambiabili permettono di posare la figura in una serie di gesti dinamici.

Questa figure presenta anche Dogpool in scala 1/6! Indovina un po’, presto verranno svelati altri dettagli su Deadpool, quindi rimanete sintonizzati per la sorpresa! Un’edizione speciale disponibile in mercati selezionati includerà un paio di pistole verniciate in oro metallizzato e un supporto per figure appositamente progettato. Prenota questa nuova figura di Deadpool QUI insieme a Wolverine per creare un diorama assolutamente epico!