Fast & Furious 10 ha debuttato nei cinema d’Italia con una premiere a Roma che è anche una delle location principali di qusto decimo capitolo. La trama vede Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua crew / famiglia allargata affrontare un trascinante Jason Momoa “gigione” e particolarmente divertito nei panni di Dante Reyes, lo spietato figlio del defunto Signore della droga brasiliano Hernan Reyes che nel quinto Fast & Furious, in trasferta a Rio De Janeiro, Dom e Brian (Paul Walker) hanno contribuito ad eliminare. Non rammentate alcun Dante Reyes? Tutto regolare, in realtà questa parte della storia è stata creata ad arte postuma e poi assemblata in un’introduzione flashback di “Fast X”, in una modalità simile a come è stato “resuscitato” Han (Sung Kang) in Fast & Furious 9 – The Fast Saga.

Fast & Furious 10 – La recensione

Louis Leterrier regista de L’incredibile Hulk, Scontro tra Titani nonché dei primi due film della serie Transporter con Jason Statham, rimpiazza in corsa Justin Lin, che abbandona a riprese iniziate per differenze creative con Vin Diesel. Leterrier si cimenta con un mix di effetti visivi e sequenze di stunt che il formato digitale rende brillanti, ma in qualche caso anche un tantino posticce, per fortuna solo in alcune specifiche sequenze, vedi alcune scene di Roma (la scalinata di Piazza di Spagna) e il finale in stile pista delle Hot Wheels.

Leterrier aveva promesso un film più realistico rispetto ai precedenti “Fast & Furious“, ma si vede che nel corso delle riprese ha cambiato idea poiché se in alcune parti “Fast & Furious 10” sembra un film di Bond sotto steroidi, in altre l’asticella della cosiddetta sospensione della credulità si alza così tanto che ad un certo punto sembra di essere finiti in un frenetico videogioco di ultima generazione, con tanto si sequenze d’intermezzo cinematiche apprezzate senza dubbi dai patiti di giochi d’azione, un po’ meno da chi cerca il fascino nostalgico fornito dal classico formato 35 mm rispetto al più moderno, realistico ed economico digitale.

“Fast & Furious 10” nonostante qualche inevitabile e fisiologica sbavatura, scovare nuove trovate al decimo film non deve essere stata una passeggiata, e alcuni look (vedi chignon) di uno spassoso Jason Momoa che accompagneranno i nostri incubi, fa come si suol il suo sporco lavoro e lo fa senza colpo ferire. L’intero film seppur affollato all’inverosimile, il più affollato di sempre, è ben bilanciato a livello di scrittura, con il giusto spazio distribuito per l’intero cast, che sia un cameo o un ruolo di primo piano, tutti avranno modo di mostrarsi, volti noti del franchise, new entry e qualche gradita sorpresa che, senza scendere nel dettaglio, farà la gioia dei fan.

Come nella finzione del grande schermo e sul set, il collante di questo iperbolico e testoteronico luna park è sempre lui, Vin Diesel qui in veste di carismatico e protettivo padre putativo di una famiglia cinematografica che intrattiene milioni di spettatori da oltre 20 anni. Diesel e famiglia riescono di film in film, di follia in follia a divertire senza pretendere null’altro che fornire dell’intrattenimento duro e puro; del tipo che riporta lo spettatore ad un livello di entusiasmo quasi infantile, ai bei tempi in cui fisica e la forza di gravità, come nei cartoni animati, sono carta straccia e una bomba a forma di palla, che sembra costruita e spedita dall’ACME dei Looney Tunes, rotola imponente, rievocando I predatori dell’arca perduta, devastando le vie e i monumenti di una Città eterna che sembra un plastico.

Curiosità sul film

ATTENZIONE!!! Le curiosità a seguire includono importanti SPOILER sul film, quindi se non avete visto “Fast X” proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo [lettore avvisato…]

In “Fast & Furious 10” la parola famiglia viene pronunciata 56 volte.

Michelle Rodriguez e Charlize Theron hanno filmato la loro scena di combattimento senza un regista.

Inizialmente si diceva che il film sarebeb stato la prima parte del finale in due parti della serie, ma Vin Diesel ha successivamente suggerito che il finale potrebbe essere una trilogia. Non è ancora confermato in quale direzione andrà il franchise.

Quando Jakob dice al piccolo Brian che ha amici ai piani alti, si tratta probabilmente di un cenno al defunto Paul Walker: sua figlia Meadow Walker interpreta l’assistente di volo che li aiuta nella loro missione.

Il primo trailer completo del film spiega perché Dante nutre rancore nei confronti di Dom. In linea con la tradizione “Fast & Furious”, Dante è in cerca di vendetta dopo che Dom e il suo team hanno ferito e ucciso membri della sua famiglia, in particolare gli antagonisti di Fast & Furious 5 (2011). Ciò rispecchia la motivazione del personaggio di Deckard Shaw in Fast & Furious 7 (2015), vendicarsi di suo fratello che è stato quasi ucciso dal team di Dom alla fine di Fast & Furious 6 (2013). Sempre in linea con la tradizione di Fast & Furious, il finale di Fast & Furious 5 (2011) è stato riconnesso per incorporarvi Dante. Ciò è stato fatto altre due volte, con Fast & Furious: Tokyo Drift (2006) nella scena che mostra la presunta morte di Han: prima in Fast & Furious 7 (2015), per mostrare il primo atto di vendetta di Deckard, e poi di nuovo in Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), per dimostrare che il “Sig. Nessuno” di Kurt Russell ha simulato la morte di Han.

John Cena ritorna in “”Fast & Furious 10” come Jakob Toretto.

Questo film segna il ritorno di Scott Eastwood nei panni di Piccolo Nessuno, dopo la sua assenza da Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021). In precedenza è apparso in Fast & Furious 8 (2017). Stranamente, nel film, il suo capo, Signor Nessuno (Kurt Russell), è ancora assente dopo essere scomparso senza lasciare traccia in Fast & Furious 9 – The Fast Saga.

Il budget del film oscillerebbe tra i 280 e i 300 milioni di dollari, tuttavia è stato rivisto e innalzato a 340 milioni, secondo fonti vicine alla produzione. Si tratta del 70% in più rispetto al budget dichiarato di 200 milioni per Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), il che renderebbe Fast X il capitolo più costosa del franchise.

Alan Ritchson aveva già recitato in Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra (2016), che presentava un salto da un aereo in omaggio a Fast & Furious 7 (2015). Durante il salto, il personaggio di Ritchson, Raffaello, chiede “Cosa farebbe Vin Diesel?”.

Questa sarà la sesta interpretazione di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw dopo Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015), Fast & Furious 8 (2017), lo spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), e Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021) . Le sue apparizioni in F6 e F9 sono cameo.

Il film segna ancora una volta il ritorno alla cinematografia digitale per la serie. Il suo predecessore Fast & Furious 9 – The Fast Saga è stato girato su pellicola da 35 mm.

Il cast di “Fast & Furious 10” comprende 4 premi Oscar: Rita Moreno, Charlize Theron, Helen Mirren e Brie Larson.

In un’intervista il regista Louis Leterrier ha rivelato il suo approccio e come il film differisce da quello dal “Fast 9” di Lin. “Quello che volevo fare, perché è molto nel mio stile, era radicarlo maggiormente nella realtà. Volevo – senza gioco di parole – farlo atterrare sulla Terra. Sono andati nello spazio nel numero nove, e io ero tipo, ‘okay, sono andati nello spazio, non c’è modo che io possa superarlo.’ Ma quello che posso fare è fare cose che praticamente non abbiamo mai fatto prima, come far rotolare una bomba da una tonnellata, una vera palla di metallo da una tonnellata per le strade di Roma, e sperare di non distruggere il Colosseo”.

Nel settembre 2022 il cast e la troupe sono tornati a Porto Rico per la prima volta da quando si sono svolte le riprese di Fast & Furious 5, con scene girate sul ponte Teodoro Moscoso e in parti di San Juan.

Nell’aprile 2022, Vin Diesel ha annunciato su Instagram che Brie Larson si sarebbe unita al cast in un ruolo sconosciuto, poi rivelato dall’attrice stessa come Tess, la figlia del Signor Nessuno di Kurt Russell: “Tecnicamente è dell’Agenzia, ma in un certo senso è una specie di ponte. Non è d’accordo con la direzione che l’Agenzia sta percorrendo ora che suo padre non c’è. Crede nella eredità che suo padre ha creato, che è stare con Dom e stare con la famiglia Toretto, e sta combattendo per questo. Dom sa che ha una mente forte e rispetta decisamente il fatto che abbia fatto di tutto per parlargli e vuole creare fiducia. Quello che chiede a Tess è una prova. Ad esempio, se è un compito impossibile e lei può portarlo a termine, allora è una famiglia per la vita.”

Louis Leterrier era stato precedentemente preso in considerazione per dirigere Fast & Furious 8 (2017) prima che F. Gary Gray ottenesse il lavoro. Fast X riunisce Leterrier con Jason Statham, con il quale ha realizzato The Transporter (2002) e Transporter: Extreme (2005)

Entrambi gli attori Jason Momoa e Alan Ritchson hanno interpretato Arthur Curry/Aquaman. Momoa lo ha interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017), Aquaman (2018), Zack Snyder’s Justice League (2021) e l’imminente Aquaman and the Lost Kingdom (2023), mentre Ritchson lo ha interpretato nel Serie TV Smallville (2001).

Brie Larson ha affermato che lavorare al film è stato un sogno diventato realtà.

Il Signor Nessuno di Kurt Russell in Fast X è stato sostituito dal personaggio Aimes di Alan Ritchson, che ora è il capo di Piccolo Nessuno e non è un fan di Dom e del suo team. L’apertura di Fast & Furious 9 – The Fast Saga mostrava Jakob che orchestrava l’incidente aereo di Signor Nessuno in una giungla centroamericana – e inviava al team di Dom un messaggio di SOS poco prima dell’incidente – ma quando Dom e il team sono arrivati sul posto il Signor Nessuno era già andato via, e la sua ubicazione al momento appare sconosciuta.

Le auto mostrate nel trailer principale sono due modelli di lunga data di Dom (una Dodge Charger Hellcat a quattro porte del 2022 e una vintage a due porte); una Chevelle SS vintage del 1970, che Dom sta costruendo con il piccolo Brian; la Chevy Impala SS di Dante degli anni ’60; e Han su un’Alfa Romeo GTV degli anni ’70, dipinta con il caratteristico arancione e nero del suo personaggio.

“Fast & Furious 10” segna il ritorno di Luis Da Silva Jr. nei panni di Diogo, dodici anni dopo la sua prim apparizione in Fast & Furious 5.

Sia David Leitch, che ha diretto lo spin-off, Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), sia F. Gary Gray, che ha diretto l’ottavo film, Fast & Furious 8 (2017), erano stati presi in considerazione per sostituire Justin Lin prima che il lavoro andasse a Louis Leterrier.

In un’intervista, il regista Louis Leterrier ha parlato degli effetti pratici e delle scene di stunt utilizzate nel film: “Ovviamente abbiamo avuto l’aiuto degli effetti visivi, ma dovevamo solo mantenere tutto radicato nella pratica. Gli effetti visivi erano principalmente per la sicurezza e la portata, ma avevamo bisogno di una base per rimanere nella nostra realtà. Senza quello, sarebbe diventato troppo. Volevo che sembrasse Fast 1, Fast 3 e Fast 5 — film che sembrano realistici. Questo è il mio stile e tutti l’hanno accettato, quindi tutti erano davvero d’accordo. Tutti erano entusiasti di esplorare nuovamente le scene con stunt e acrobazie reali”.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster sono gli unici attori rimasti dal primo film della saga. Diesel è anche l’unico ad essere apparso in tutti i film tranne 2 Fast 2 Furious (2003), anche se viene brevemente menzionato.

La linea temporale della serie Fast & Furious è notoriamente contorta, con il quarto, il quinto e il sesto episodio che si svolgono prima della “morte” di Han (in seguito si scopre che era un falso) in Fast & Furious: Tokyo Drift, terzo episodio uscito nel 2006; la settima puntata ha incorporato la morte di Han nella sua narrazione, e tutti i film seguenti si svolgono dopo “Tokyo Drift”. Tuttavia, questo film tenta almeno di ottenere la sequenza temporale corretta: il salto temporale di sei anni tra questo film e la puntata precedente copre sia i ritardi di produzione legati alla pandemia che, secondo la sinossi ufficiale dello studio, il figlio di Dom “Piccolo Brian” ora ha nove anni. Nell’introduzione a Tess viene accennato che la saga è iniziata nel 2001 quando Brian (allora un poliziotto sotto copertura della polizia di Los Angeles) venne incaricato di sventare un giro di rapine su strada, 2001 è l’anno in cui la serie ha debuttato.

Prima che Louis Leterrier venisse nominato come sostituto di Justin Lin, lo studio ha cercato registi tra cui James Wan (che aveva diretto il settimo film), Anthony & Joe Russo, Peyton Reed e Rawson Marshall Thurber.

Questa sarà la nona interpretazione di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto, dopo Fast and Furious (2001), The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015), Fast & Furious 8 (2017) e Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021).

Vin Diesel, Brie Larson, Michael Rooker, Kurt Russell, Charlize Theron e Daniela Melchior fanno tutti parte dell’MCU (Marvel Cinematic Universe) rispettivamente come Groot, Captain Marvel, Yondu, Ego, Clea e Una. Ad eccezione di Larson e Theron, tutti sono apparsi nei film Guardiani della Galassia di James Gunn.

L’aumento del budget di “Fast & Furious 10” è dovuto agli incentivi fiscali, che possono essere attribuiti a numerosi elementi come l’aumento dei compensi per la star della serie Vin Diesel e il resto del cast del franchise. Gli aumenti generali dei costi di produzione sono causati dall’inflazione globale e principalmente dagli addebiti per i requisiti dei test pandemici imposti dai protocolli di sicurezza COVID-19.

È l’undicesimo film della storia a costare almeno 300 milioni di dollari, dopo Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007), Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), Avengers: Age of Ultron (2015), Star Wars – Il risveglio della Forza (2015), Justice League (2017), Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017), Avengers: Infinity War (2018), Jurassic World – Il regno distrutto (2018), Avengers: Endgame (2019), Star Wars – L’ascesa di Skywalker (2019), e Avatar – La via dell’acqua (2022).

Jason Momoa è il secondo nome del film Aquaman (2018) ad unirsi al franchise di Fast & Furious dopo il regista James Wan, che ha diretto il settimo capitolo: Fast & Furious 7 (2015).

Otto dei membri del cast sono nati negli stessi anni ma si trovavano in mesi separati l’uno dall’altro. 1967; Vin Diesel e Jason Statham sono nati entrambi a luglio ma a otto giorni di distanza. 1977; John Cena è nato il 23 aprile e Ludacris è nato l’11 settembre. 1978; Michelle Rodriguez è nata il 12 luglio e Tyrese Gibson è nato il 30 dicembre. 1989; Nathalie Emmanuel è nata il 2 marzo e Brie Larson è nata il 1 ottobre.

Nel film sono presenti alcuni attori DC: John Cena (Jakob) ha interpretato Christopher Smith/Peacemaker in The Suicide Squad – Missione suicida (2021) e nella serie tv Peacemaker (2022), Alan Ritchson (Aimes) ha interpretato Arthur Curry/Aquaman nella serie TV Smallville), mentre Daniela Melchior (Isabel) ha interpretato Cleo Cazo/Ratcatcher 2 in The Suicide Squad – Missione suicida (2021), e Helen Mirren (Queenie) ha interpretato Hespera in Shazam! Furia degli dei (2023).

“Fast & Furious 10” riunisce John Cena con Daniela Melchior dopo The Suicide Squad – Missione suicida (2021). Tuttavia i due non condividono alcuna scena.

Dwayne Johnson riprende il ruolo di Hobbs in una scena dei titoli di coda. Questa è una sorpresa, dopo diversi anni in cui Johnson ha affermato che l’ottava puntata sarebbe stata l’ultima per Hobbs a causa dei suoi continui litigi con Vin Diesel dalla produzione di Fast & Furious 8 (2017), a cui si sono aggiunti screzi di Johnson anche con Tyrese Gibson. Sembrava esserci stata una certa riconciliazione nel settembre 2019 quando Johnson ha ringraziato Diesel per il suo supporto a Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ma nel novembre 2021 era ancora irremovibile sul fatto che “non c’e alcuna possibilità che torni”. Alla fine, apparentemente tutte le parti si sono riconciliate abbastanza per il ritorno di Johnson nell’undicesima puntata e una potenziale dodicesima.

Gal Gadot ritorna alla fine del film nei panni di Gisele, che si presenta per salvare Cipher e Letty dal black site più remoto dell’Agenzia in Antartide a bordo di un sottomarino simile a quello che Cipher ha tentato di rubare dalla Russia in Fast & Furious 8 (ma successivamente esploso). Si presumeva che Gisele fosse morta alla fine di Fast & Furious 6 (2013), dopo essersi lasciata cadere da un aereo in movimento sulla pista sottostante per salvare Han. Molti fan di Fast & Furious hanno avviato una campagna per riportare indietro Gisele dopo che anche Han si è rivelato vivo in Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), ragionando sul fatto che da quando Owen Shaw (Luke Evans) è sopravvissuto ad una caduta ben più brutta dallo stesso aereo, Anche Gisele avrebbe potuto ragionevolmente sopravvivere. Il regista Louis Leterrier ha rivelato che il cameo di Gisele non è stato un’aggiunta spontanea dell’ultimo minuto derivante dalla campagna dei fan nota come “Justice for Gisele”, ma era già pianificato da anni. Alcuni sostengono che questo cameo fosse stato prefigurato in Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), dove il Signor Nessuno è stato rivelato come l’ex datore di lavoro di Gisele. Più tardi, quando Han si è complimentato con il Signor Nessuno per aver simulato la sua morte, ha scrollato le spalle dicendo “Ho fatto di meglio”, sottintendendo che potrebbe aver simulato anche la morte di Gisele.

In un post su Instagram del settembre 2022, Brie Larson ha rivelato che il nome del suo personaggio era Tess. I fan hanno ipotizzato che potesse interpretare la sorella di Brian O’Conner. Mentre una certa somiglianza tra Tess e Brian si nota, Tess risulterà invece essere la figlia del Signor Nessuno e lavora per l’agenzia segreta che gestiva prima di scomparire in Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021). Le sue osservazioni in questo film suggeriscono che il Signor Nessuno è vivo e si sta nascondendo.

I personaggi mostrati nel trailer al barbecue della famiglia Toretto sono Dom, Letty, Mia, Tej, Roman, Han, Ramsey, il “piccolo” Brian e l’abuela (nonna) di Dom e Mia interpretata da Rita Moreno. C’è un apparente spazio vuoto accanto al posto di Mia al tavolo, presumibilmente la sedia è destinata a Brian e tenuta vuota in memoria del defunto Paul Walker.

Il motivo per cui Piccolo Brian è a disagio su un aereo è senza dubbio dovuto agli eventi di Fast & Furious 8 (2017), dove neonato è stato sballottato su un aereo.

Entrambi gli antagonisti principali, Dante Reyes (Jason Momoa) e Aimes (Alan Ritchson) sono interpretati da attori che hanno interpretato Aquaman.

Il film si conclude con un cliffhanger che aprirà la seconda parte prevista per il 2025. Tuttavia, Vin Diesel ha suggerito che potrebbe essere un finale formato trilogia, con tre film invece dei due annunciati.

Sebbene Brian O’Conner dovrebbe essere ancora vivo, Dante non lo menziona mai nel film e non viene mai visto fare piani per ucciderlo, nonostante lui e Toretto siano entrambi responsabili della disfatta suo padre Hernan Reyes. Allo stesso modo, Brian è assente all’inizio del pranzo in famiglia. Il personaggio di Brian infatti esiste ancora all’interno della storia e viene citato spesso, come tributo al defunto Paul Walker, ma non ha più un ruolo nella narrazione per ovvie ragioni. Presumibilmente è da qualche altra parte, a prendersi cura dei suoi due figli avuti con Mia mentre quest’ultima è in missione.

Mentre il personaggio di John Cena, Jakob Toretto, è in auto con suo nipote, Piccolo Brian, imette una musicassetta con la canzone “Good Vibrations” di Marky Mark and the Funky Bunch. Marky Mark in seguito è diventato un attore prolifico, il cui vero nome è Mark Wahlberg, e Cena ha interpretato un piccolo cameo nella commedia Daddy’s Home (2015) che vedeva protagonisti Wahlberg e Will Ferrell, poiché sia ​​Cena che Wahlberg sono nativi di Boston. Wahlberg ha anche recitato insieme a Jason Statham (Deckard Shaw) e Charlize Theron (Cypher) in The Italian Job (2003) (diretto dal regista di Fast & Furious 8 F. Gary Gray), e come parte di una gag durante lo spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), in cui Deckard Shaw indica una Mini Cooper affermando “l’ho usata per un lavoro in Italia”.