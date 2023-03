Shazam! Furia degli Dei: sottovalutata avventura fantasy con tocchi dark e un cast in parte

Shazam! Furia degli Dei aka Shazam 2 è uscito nei cinema d’Italia dopo una serie di stroncature ricevute in patria dalla critica e dai “fan”, stroncature che proprio non riusciamo a giustificare se non in qualche modo “influenzate” dai consueti, invasivi e spesso fuorvianti social media che ormai sembrano dettar legge; tanto da spingere il protagonista Zachary Levi ad uno sfogo con un video postato su Twitter che rivela una cocente e comprensibile frustrazione di fronte a stroncature gratuite.

Vorrei sul serio che il voto del pubblico [su Rotten Tomatoes] salisse, per far capire alle persone che tutto questo non ha senso. Perché non ha senso. Non ha senso che siamo stati stroncati in questo modo. Voi hater che attaccate il film dicendo che fa schifo, non è così! Sul serio non è così. Se solo qualcuno di voi avesse visto il film – ma so che non lo avete fatto – capireste che non fa schifo. È divertente, intrattiene.

Noi “Shazam! Furia degli dei” lo abbiamo visto e non possiamo che comprendere la frustrazione di Levi, il film è un divertente fantasy con una intrigante connotazione dark, al servizio di un franchise che cerca di crescere, come lo fa il supereroe titolare di fronte ad un pericolo mai così potente e mai così spaventoso, e anche rispetto ad una super-famiglia che non riesce a trovare un equilibrio e riconoscere un leader, che sotto costume e mantello d’ordinanza resta pur sempre un adolescente.

Il primo Shazam! ha introdotto i personaggi e creato il primo film dell’Universo Esteso DC con una forte impronta comedy, all’epoca il regista David F. Sandberg aveva alle spalle un paio di horror di ottima fattura, Lights Out – Terrore nel buio e Annabelle 2: Creation, e visto che si cimentava con il suo primo film di supereroi incluse una piacevole digressione horror nei Sette peccati capitali concentrandosi principalmente su Billy Batson (Asher Angel) e Freddy Freeman (Jack Dylan Grazier) che scoprono, testano ed escludono la gamma di superpoteri di Shazam, e lo faranno con spassosi test che spesso sortiscono effetti indesiderati. Alla fine del film Billy dona agli altri ragazzi ospitati nella sua stessa casa famiglia la magia avuto dal mago Shazam, nasce così un team di supereroi in grado di battere il malvagio dott. Sivana di Mark Strong e i suoi sette demoni.

Sandberg per il sequel accentua la digressione dark inserendo creature mostruose e un trio di Divinità in cerca di vendetta per la magia rubata dall’Olimpo. Su schermo troviamo il premio Oscar Helen Mirren nei panni di Hespera, Luci Lyu in quelli di Calypso e la recente scoperta di Steven Spielberg, la Rachel Zegler di West Side Story, nei panni di Anthea. In realtà di queste divinità solo una, la Kalypso di Liu, è malvagia e rancorosa fino al midollo, mentre la dolce Anthea s’innamora di Freddy ed Hespera si rifiuta di seguire il desiderio di Calypso di distruggere la Terra e il genere umano per farne un nuovo Olimpo da incubo popolato di mostruose creature mitiche. Billy / Shazam! sarà l’unico in grado di frapporsi alle mire di Kalypso e dimostrerà a se stesso e alla sua famiglia di essere l’eroe su cui gli abitanti di Philadelphia e l’intero pianeta potranno contare nel momento del bisogno.

Per quanto riguarda i punti deboli di un film che nel suo complesso funziona egregiamente e intrattiene con efficacia, segnaliamo un effettivo disequilibrio tra serio e faceto, meglio gestito nel primo film e una scena dopo i titoli di coda che potrebbe spiazzare i fan, ma a questo proposito è intervenuto Zachary Levi a spiegarci che non era quella che abbiamo visto al cinema la scena dopo i titoli di coda che Sandberg aveva in mente, ma figlia dell’intervento di James Gunn che a questo punto dopo il Superman di Henry Cavill, sembra aver dato il benservito anche al Black Adam di Dwayne Johnson.

La gente attacca James Gunn perché c’è Jennifer Holland, sua moglie che è un’attrice ed è in Peacemaker e Suicide Squad. Abbiamo coinvolto Jennifer e Steve in quella scena di Shazam ma questo non era l’intento originale. L’intento originale era che Hawkman e Cyclone arrivassero per invitarmi nella Justice Society. Walter Hamada, Peter Safran, David Sandberg…Avevamo questa scena fantastica e siamo stati ostacolati… Sto semplicemente difendendo la libertà. La verità è una cosa buona. Dovremmo tutti vivere per la verità.

Shazam! Furia degli Dei – Easter Egg e Cameo

Il film si apre con un’entusiasta guida turistica del museo che potrebbe essere familiare ai fan della DC. Questo perché la guida è interpretata da Rizwan Manji, che ha anche interpretato Jamil il custode nella serie tv Peacemaker di HBO Max. Il regista David F. Sandberg ha detto che potrebbero essere lo stesso personaggio, mentre James Gunn ha suggerito che potrebbe essere il fratello di maggior successo di Jamil.

Se si guarda la tabella dell’alfabeto nell’ufficio del pediatra, si nota che Starro il Conquistatore è usato per illustrare la lettera S. Inoltre sullo sfondo tra i giochi c’è anche bambola Annabelle. Sandberg ha una lunga storia con il franchise di Annabelle, sia come produttore che come regista.

Durante la scena del salvataggio del ponte, Freddy si presenta come Capitan Tuttipoteri e dice che Billy è il suo aiutante Capitan Tuttipoteri Jr. Questo è un riferimento a come sono stati denominati i personaggi dei supereroi di Billy e Freddy nei fumetti. Billy era Captain Marvel, mentre Freddy era Captain Marvel Jr.

La TV nella Roccia dell’Eternità è sintonizzata su Galaxy Broadcasting. Questo gigante americano dei media fa parte dell’universo DC sin dal suo debutto nell’albo Superman’s Pal, Jimmy Olsen n. 133.

La Roccia dell’Eternità ha un cabinato arcade di Mortal Kombat II! Nel primo film la forma del supereroe di Eugene citava il gioco durante la battaglia finale. Dato che l’appassionato di videogiochi della “Shazamiglia”, scommetto che è stato lui ad aggiungere il cabinato. A proposito, Shazam appare come un personaggio giocabile nel gioco del 2008 Mortal Kombat vs. DC Universe, un’altra divertente connessione tra i due franchise.

Eugene ha cercato di catalogare le diverse porte magiche e ne ha etichettata una come Regno delle fate. Questo regno magico è esattamente quel che sembra, una dimensione piena di creature fantastiche. Batman e Superman hanno trascorso un po’ di tempo in questo regno nell’albo World’s Finest n.265.

Darla ha chiamato il suo gatto Tawny, un riferimento a Tawky Tawny è una gigantesca tigre parlante, ed è uno dei più grandi personaggi dei fumetti di Shazam!.

Durante la riunione di famiglia, Billy accenna all’idea che Wonder Woman abbia un’identità segreta. La descrive mentre lavora in un ufficio, porta i capelli raccolti in una coda di cavallo e indossa gli occhiali. Billy ha appena descritto Diana Prince, il travestimento che Wonder Woman ha usato durante l’era dei fumetti pre-crisi.

Freddy indossa una maglietta de Il gigante di ferro quando incontra Anne.

Il violino fiammeggiante è tornato per un secondo easter egg dopo quello nel primo film. Il violino fiammeggiante è stato visto per la prima volta in Captain Marvel Adventures n.64, quando è stato usato come arma da Oggar, uno degli ex campioni del Mago Shazam.

Billy e i suoi fratelli scoprono che il nome Shazam è un acronimo per la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Questo fatto è stato stabilito nella prima apparizione di Billy nell’albo Whiz Comics n. 2 degli anni ’40.

Victor esclama “holy moley” (tradotto “porca paletta” e nella versione del doppiaggio italiano “santa polenta”) mentre vede la distruzione causata dall’Albero della Vita. “Holy moley” è stato lo slogan di Billy Batson per tutta la Golden Age, a partire dall’albo Special Edition Comics n.1.

Mentre Shazam combatte contro il drago gigante, viene acclamato da un cittadino che dice: “Sei il migliore, Captain Marvel!” Questo spettatore è interpretato da Michael Gray, l’attore che ha interpretato Billy Batson nella serie televisiva Shazam del 1974. Indossa persino lo stesso vestito che indossava la sua versione di Billy!

Il brano “A Little Less Conversation” di JXL ed Elvis Presley suona nei titoli di coda. Elvis era un grande fan della famiglia dei fumetti Shazam. In effetti, il re del rock and roll ha persino basato la sua pettinatura sul compagno di Shazam, Captain Marvel Jr. Alcuni fumetti vintage di Captain Marvel sono anche in mostra nella tenuta di Graceland di Elvis.

Dato che questo film è iniziato con Jamil di Peacemaker, sembra appropriato che altri due personaggi della serie si presentino per la scena dei titoli di coda. John Economos ed Emilia Harcourt invitano Shazam a unirsi alla Justice Society. Billy si è unito al gruppo per la prima volta nel 2002 nell’albo JSA n.37.

Le Figlie di Atlante non compaiono nei fumetti, ma sono personaggi originali creati per il film.

Grace Caroline Currey, che interpreta Mary Bromfield, interpreta anche la sua forma da supereroe, sostituendo Michelle Borth del film Shazam! (2019). Secondo il regista David F. Sandberg, Fulton ora interpreta entrambe le parti, ma i suoi capelli e il trucco sono leggermente diversi quando è super, quindi nessuno la riconoscerà mai.

Le Furie provengono dalla mitologia greca e sono tutte figlie di Atlante (uno degli dei che dona a Shazam il suo potere):

Hespera prende il nome dalle Esperidi, gli spiriti del tramonto, che curavano un giardino di mele d’oro. Hespera è anche la forma femminile di Espero, fratello di Atlante e dio personificazione della luce della sera.

Kalypso prende il nome dall’incantatrice che si prendeva cura di Ulisse mentre tornava a casa.

Anthea è la dea dei giardini, delle paludi, dei fiori e dell’amore umano.

Ci sono altri due membri delle Esperidi chiamate Calypso e Antheia (un’altra grafia del nome di Anthea).

Hai individuato un’insegna con la dicitura “Fulci” dietro Shazam durante la battaglia finale? Si tratta di un omaggio del regista Sandberg a Lucio Fulci, il leggendario regista di film horror.

Il drago Ladon proviene dalla mitologia greca, dove custodiva i giardini delle Esperidi.

Shazam dice a Hespera che la sconfiggerà perché ha “visto tutti i film di ‘Fast and the Furious'”. Helen Mirren, che interpreta Hespera, è apparsa in numerosi sequel e spin-off di Fast and Furious nei panni della matriarca del crimine Magdalene “Queenie” Shaw.

La mela d’oro delle Esperidi è ben rappresentata nella mitologia greca come una delle dodici fatiche di Ercole.

Lotta Losten, moglie di David F. Sandberg, appare in un cameo come la prima persona che Shazam salva sul ponte che crolla.

Il regista David F. Sandberg appare in un cameo come una vittima di Kalypso.

Il regista David Sandberg ha raccontato come è nata l’idea del cameo di Gal Gadot come Wonder Woman nella scena finale del film:

Quello che è successo nel primo Shazam! è stato che doveva esserci Henry Cavill. Dopo una prima ripresa con una controfigura Cavill sarebbe dovuto presenziare in un secondo momento per girare una scena in cui mostrava il suo volto. Ma quel giorno non è mai arrivato, quindi abbiamo dovuto improvvisare con il filmato che avevamo e tutto ha funzionato. In questo secondo film Gal Gadot era sempre nella sceneggiatura, ma io mi chiedevo “Siamo sicuri che verrà?”. Il giorno in cui stavamo girando, (la gente di Gal) ha detto che non sarebbe stata in grado di esserci, quindi avremmo dovuto girare con una controfigura e poi lavorare con quello che avevamo. È stato allora che ho iniziato a pensare, quindi se non riusciamo a convincerla a essere qui, come possiamo risolvere questo problema? Ho pensato di far tornare Hespera, perché sapevamo che avremmo avuto bisogno di una divinità per far rivivere Billy. Ma poi alla fine ha funzionato e siamo riusciti ad inserirla. Voglio dire, se non si fosse presentata alla fine, non avremmo potuto avere la (sequenza del sogno) con la testa del mago! Puoi avere quella scena solo se si presenta alla fine, o i fan avrtebbero detto,’Un altro cameo senza testa? Cosa sta succedendo?…Quando l’abbiamo vista per la prima volta, l’ho inquadrata con la testa fuori dallo, ma poi ci siamo subito detti, ‘No, no, lei è qui!’ prima che il pubblico possa uscire dai cinema”, ride.

