Twisters: 16 disaster-movies da guardare secondo Cineblog

Twisters ha debuttato nei cinema italiani con Universal Pictures, trattasi dell’epico disaster -movie che promette “un contatto diretto con una delle più pericolose e distruttive forze della natura”. Twisters è una nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato ai nostri giorni e arriva dai produttori delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones.

Il Twister originale vedeva protagonisti Helen Hunt e il compianto Bill Paxton scomparso nel 2017. Come tributo a Paxton nel nuovo film ci sarà un un cameo del figlio James Paxton.

James Paxton ha confermato il suo cameo in “Twisters” durante un’intervista con Entertainment Weekly. James interpreta un piccolo ruolo, è “l’ospite scontento di un motel”. Paxton jr. ha rivelato nell’intervista che gli ci è voluto un po’ prima che fosse effettivamente convinto di apparire nel film.

Beh, inizialmente, i miei agenti mi hanno mandato un’audizione, e ho dovuto leggere per un ruolo. È passato un po’ di tempo e non ho sentito davvero nulla, quindi ho fatto pace con la cosa e mi sono detto: ‘Oh, immagino forse non funzionerà.” E poi, ho sentito dalla mia squadra che mi stavano offrendo un ruolo.” Mi ci è voluto un po’ di tempo per elaborarlo, dato il contesto in cui mio padre era presente nell’originale e la sua assenza. È una cosa emotiva. Non era qualcosa che potessi davvero decidere immediatamente, ci è voluto un po’ di tempo solo per elaborarlo, solo per la sua grandezza. Volevo essere un canale per il suo spirito lì e incoraggiare tutti in questa produzione verso il successo perché so che lo sarebbe stato. Volevo fare qualcosa che onorasse davvero la sua presenza in questo nuovo capitolo e fare davvero qualcosa per lui. E ho capito che ci sono un sacco di persone fantastiche coinvolte in tutto questo che mi piacerebbe conoscere. E così alla fine mi è sembrata la cosa giusta da fare, essere il rappresentante di papà lì.

In occasione dell’uscita di “Twisters” nei cinema abbiamo stilato una classifica con 16 film catastrofici assolutamente da vedere se amate il genere. Naturalmente il genere cosiddetto “disaster” viene spesso e volentieri declinato con altri generi come la fantascienza, l’avventura, l’azione . Quindi non aspettatevi solo film su terremoti, inondazioni e cataclismi vari perché ci piace variare, e questo particolare genere ce lo permette ampiamente.

1. L’avventura del Poseidon (1972)

È la vicenda di un lussuoso transatlantico e del suo catastrofico naufragio provocato da un terremoto sottomarino. Soltanto dieci passeggeri si salveranno.

Regista: Ronald Neame Cast: Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters

Un classico immarcescibile che resta tale anche dopo l’uscita del remake con Kurt Russell e Richard Dreyfuss.

Il film ha vinto 2 Premi Oscar: Miglior canzone (The Morning After interpretata da Maureen McGovern) e Migliori effetti speciali.

Il film ha fruito di un sequel, L’inferno sommerso di Irwin Allen (1979), un remake per la tv Poseidon – Il pericolo è già a bordo (2005) e un remake per il cinema, Poseidon di Wolfgang Petersen (2006).

2. L’inferno di cristallo (1974)

Durante la notte dell’inaugurazione in un grattacielo di 138 piani, divampa un incendio che intrappola la gente agli ultimi piani del grattacielo e accende diverse storie di eroismo e perdita che vedono come protagonisti un pompiere, un architetto, intrappolati nell’inferno di acciaio e vetro.

Regista: John Guillermin Cast: Paul Newman, Steve McQueen, William Holden

Altro classico del genere catastrofico dal cast “mostruoso” guidato da Paul Newman e Steve McQueen. Il film annoverato come il migliore dell’ondata di disaster-movies degli anni ’70 ha incassato nel mondo oltre 200 milioni di dollari da un budget di 14 milioni, il doppio del precedente L’avventura del Poseidon con cui condivide interprete e autori del brano “We May Never Love Like This Again” della colonna sonora premiato con un Oscar.

Il film ha vinto 3 Premi Oscar: Migliore fotografia, montaggio e Miglior canzone (We May Never Love Like This Again interpretata da Maureen McGovern).

3. The Day After (1983)

Siamo a Lawrence, cittadina a 40 Km da Kansas City. La vita di ogni giorno trascorre tranquilla. Ma si diffondono notizie allarmanti di una escalation bellica. All’improvviso i missili forano il cielo e si abbattono al suolo, è la catastrofe nucleare.

Regista: Nicholas Meyer Cast: Jason Robards, JoBeth Williams Steve Guttenberg

Come traumatizzare a scopo educativo milioni di persone sui rischi di una guerra totale di fatto senza vincitori. Il film ebbe l’effetto voluto, ma 41 anni dopo si sta ancora parlando di pericolo nucleare e una potenziale Terza guerra mondiale.

Più di 100 milioni di persone, in quasi 39 milioni di nuclei famigliari, hanno visto il film durante la sua trasmissione iniziale. “The Day after” ha stabilito un record come film televisivo con il l’ascolto più alto nella storia della tv statunitense.

Il film fu trasmesso anche dalla televisione di stato sovietica nel 1987, durante i negoziati sul Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio. Il film fu distribuito anche in Cina, Corea del Nord e Cuba.

4. Twister (1996)

Bill e Jo Harding, cacciatori di tempeste sull’orlo del divorzio, devono unirsi per creare un avanzato sistema di allerta meteorologica mettendosi nel mirino di tornado estremamente violenti.

Regista: Jan de Bont Cast: Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz

Un iper-dinamico film d’azione e avventura con allora effetti speciali all’avanguardia. Il film ha segnato la seconda regia del direttore della fotografia Jan de Bont dopo l’esordio con il blockbuster Speed interpretato da Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Il film costato meno di 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 495.

“Twister” si è aggiudicato un Razzie Award per la Peggior sceneggiatura per un film che ha incassato più di 100 milioni di dollari.

5. Titanic (1997)

Un’aristocratica di diciassette anni si innamora di un artista gentile ma povero a bordo del lussuoso e sfortunato Titanic.

Regista: James Cameron Cast: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Altro film di genere “catastrofico” che coinvolge un transatlantico dopo “L’avventura del Poseidon”. Il regista James Cameron miscela storia vera e dramma romantico, lanciando la coppia Winslet / DiCaprio che ha fatto impazzire il mondo, e realizza la scena di affondamento più realistica mai girata a Hollywood.

Il film detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (11), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14), insieme ad Eva contro Eva e La La Land. E’ diventato all’epoca dell’uscita il film con maggiori incassi nella storia del cinema, superando Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993, finché non sarà superato nel 2009 da Avatar, altro film diretto da Cameron. Attualmente la pellicola occupa il quarto posto dopo Avatar, Avengers: Endgame ed Avatar – La via dell’acqua (altra pellicola di Cameron).

6. The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo (2004)

Il paleoclimatologo Jack Hill deve andare da Washingon a New York per salvare suo figlio, rimasto intrappolato dopo che una tempesta globale ha fatto precipitare il pianeta in una nuova era glaciale.

Regista: Roland Emmerich Cast: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum

Roland Emmerich specialista nel genere “catastrofico” suoi anche Independence Day, Godzilla, 2012 e Moonfall adatta per il grande schermo il libro del 1999 “The Coming Global Superstorm” di Art Bell e Whitley Strieber. Il film descrive gli effetti climatici catastrofici a seguito dell’interruzione della circolazione dell’Oceano Atlantico settentrionale, in cui una serie di eventi meteorologici estremi inaugurano il cambiamento climatico e portano a una nuova era glaciale.

Il film venne snobbato agli Oscar nonostante gli spettacolari effetti speciali del film che presenta 416 riprese con effetti visivi, nove aziende coinvolte, in particolare Industrial Light & Magic e Digital Domain, e oltre 1.000 artisti, che hanno lavorano al film per oltre un anno.

Alcuni scienziati hanno criticato gli aspetti scientifici del film in special modo sull’avvento di una nuova era glaciale. Il paleoclimatologo e professore di scienze della terra e planetarie all’Università di Harvard Daniel P. Schrag ha dichiarato: “Da un lato, sono contento che ci sia un film ad alto budget su qualcosa di così critico come il cambiamento climatico. Dall’altro, sono preoccupato che le persone vedranno questi effetti esagerati e penseranno che l’intera faccenda sia uno scherzo… Stiamo infatti sperimentando la Terra in un modo in cui non avveniva da milioni di anni. Ma non vedremo un’altra era glaciale – almeno non così..”

7. 2012 (2009)

Uno scrittore tenta di salvare la sua famiglia quando una serie di cataclismi globali minaccia di distruggere l’umanità.

Regista: Roland Emmerich Cast: John Cusack, Thandiwe Newton, Chiwetel Ejiofor

Lo specialista Roland Emmerich stavolta porta al cinema le profezie Maya sulla fine del mondo prevista all’epoca per il 21 dicembre 2012. Su schermo un profluvio di effetti speciali curati da Uncharted Territory, Digital Domain, Double Negative, Scanline e Sony Pictures Imageworks ancora snobbati dall’Academy. La pellicola mette in scena una sequenza escatologica di eventi apocalittici tra cui terremoti, eruzioni vulcaniche, megatsunami e un’alluvione globale.

Il libro “Impronte degli dei” di Graham Hancock è stato elencato nei titoli di coda del film come fonte d’ispirazione del film. A tal proposito Emmerich in un’intervista ha dichiarato: “Ho sempre desiderato fare un film sul diluvio biblico, ma non ho mai sentito di averne il gancio, poi ho letto la teoria dello spostamento della crosta terrestre in Impronte degli dei di Graham Hancock.”

8. Dante’s Peak – La furia della montagna (1997)

Un vulcanologo arriva in una città di campagna recentemente nominata il secondo posto più desiderabile in America in cui vivere, e scopre che il lungo vulcano dormiente, Dante’s Peak, può svegliarsi in qualsiasi momento.

Regista: Roger Donaldson Cast: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith

Disaster-movie da manuale, stereotipi del genere rispettati appieno, plot prevedibile ma adeguatamente coinvolgente, il versatile Roger Donaldson, all’attivo per lui Thirteen Days e La regola del sospetto, maneggia con dovizia una mole impressionante di effetti speciali all’insegna del devastante. Sullo schermo tutto è catastrofico e realistico al punto giusto. Aggiungiamo al mix un paio di protagonisti carismatici e credibili, il fascinoso ex Bond Pierce Brosnan e Linda Hamilton, meglio nota come la Sarah Connor di Terminator, e il “popcorn-movie” catastrofico è servito.

Il film si è trovato in diretta concorrenza con Vulcano – Los Angeles 1997 di 2oth Century Fox. Optando per un programma di riprese accelerato, Dante’s Peak ha raggiunto i cinema quasi 3 mesi prima del rivale “Vulcano” registrando un incasso superiore al box-office, 122 milioni di dollari (budget 90) contro 178 milioni (budget 116).

8. Cloverfield (2008)

Un gruppo di amici deve cercare rifugio nelle strade di New York dopo l’attacco di un mostro gigantesco.

Regista: Matt Reeves Cast: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

Pellicola in formato “Found Footage” con mostro gigante di notevole fattura diretto dal regista di Quella casa nel bosco e e prodotto dal JJ Abramsn di Lost. lo sviluppo del film prende il via quando il produttore J. J. Abrams inizia a concettualizzare un nuovo tipo di mostro con il supporto dell’artista Neville Page, creatore degli Ingegneri del film Prometheus e delle creature di Avatar, Super 8 e Star Trek Beyond, Neville progetterà la creatura del film chiamata “Clover” materializzata sullo schermo grazie al supervisore degli effetti visivi Nick Tom e al “Tippett Studio” di Phil Tippett.

J. J. Abrams ha cominciato a pensare ad un nuovo mostro dopo che lui e suo figlio hanno visitato un negozio di giocattoli in Giappone durante la promozione di Mission: Impossible III: “Abbiamo visto tutti questi giocattoli Godzilla e ho pensato, abbiamo bisogno del nostro mostro americano, e non come King Kong. Adoro King Kong. King Kong è adorabile. E Godzilla è un mostro affascinante. Adoriamo Godzilla, ma volevo qualcosa che fosse semplicemente folle e intenso.”

Il film ha generato un franchise alquanto peculiare composto da tre film (Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, The Cloverfield Paradoz), siti Web di marketing virale che collegano i film tra loro e un manga collegato al primo film intitolato Cloverfield/Kishin (2008), il tutto ambientato in un universo immaginario condiviso denominato “Cloververse”. Il franchise nel suo insieme tratta di creature provenienti da altre dimensioni che attaccano la Terra nel corso di vari decenni, il tutto come ripercussione di un esperimento condotto da una squadra di astronauti a bordo della stazione spaziale Cloverfield nel prossimo futuro. Ogni film descrive gli effetti di alterazione della realtà del loro studio, che aveva lo scopo di trovare una nuova fonte di energia in sostituzione delle risorse esaurite del pianeta, solo per aprire portali per l’assalto di varie bestie dallo spazio profondo. Tutte e tre le pellicole sono di natura autonoma, sebbene si colleghino tramite il thread della storia di Cloverfield.

9. Armageddon – Giudizio finale (1998)

Quando un asteroide grande come il Texas minaccia di distruggere la Terra, la NASA recluta un gruppo di esperti trivellatori petroliferi perché salvino l’umanità

Regista: Michael Bay Cast: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck

Il disaster-movie dal punto di vista del regista Michael Bay, un rutilante giocattolone al testosterone infarcito di patriottismo sparato a mille ed epica dell’eroe americano medio. Tutto è esagerato, sopra le righe, fracassone e inevitabilmente divertente.

Il film è stato candidato a 4 Premi Oscar: Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro, Migliori effetti speciali, Miglior canzone (“I Don’t Wanna Miss a Thing”).

Alla NASA è stato mostrato il film durante il loro programma di formazione manageriale invitando i partecipanti al corso a cercare e individuare il maggior numero di errori nel film. Ne sono stati riscontrati 168.

Il film è stato un successo commerciale con un incasso di 553 milioni di dollari nel mondo contro un budget di 140 milioni, diventando il film di maggior incasso del 1998 e il film di maggior incasso distribuito dalla Touchstone Pictures.

10. The Wave (2015)

Sebbene sia previsto, nessuno è veramente pronto quando crolla un passo di montagna sopra il fiordo norvegese Geiranger creando uno tsunami violento di 85 metri di altezza. Un geologo fa parte delle persone colpite da esso.

Regista: Roar Uthaug Cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro

Un thriller sul pericolo tsunami che sfrutta con intelligenza i cliché dei film catastrofici inclusi effetti specilai di alto profilo che non hanno nulla da invidiare a quelli made in Hollywood.

Il film descrive il crollo del crepaccio di Åkerneset a Møre og Romsdal, creando una valanga che provoca uno tsunami alto 80 metri che distrugge tutto sul suo cammino

Il film ha generato due sequel: The Quake (Skjelvet), diretto da John Andreas Andersen e uscito 2018 e The Burning Sea del 2022.

The Wave ha venduto circa 800.000 biglietti in Norvegia registrando un incasso totale di 8,2 milioni di dollari al botteghino norvegese, diventando il film con il maggior incasso del 2015 in Norvegia.

11. Vulcano – Los Angeles 1997 (1997)

Un vulcano erutta nel centro di Los Angeles, minacciando di distruggere la città.

Regista: Mick Jackson Cast: Tommy Lee Jones, Anne Heche e Gaby Hoffmann

Un disaster-movie che si lascia guardare grazie ad un Tommy lee Jones in parte, effetti speciali efficaci e “Nostra Signora Lava” che non so a voi ma a noi fa sempre un certo effetto, in special modo quando emerge minacciosa per le strade di una metropoli.

La storia è stata ispirata dalla formazione del vulcano Parícutin in Messico nel 1943. Parícutin è un vulcano e situato nello stato messicano di Michoacán, vicino alla città di Uruapan e a circa 322 chilometri a ovest di Città del Messico. Il vulcano emerse improvvisamente dal campo di grano del contadino locale Dionisio Pulido attirando l’attenzione sia popolare che scientifica.

12. Deep Impact (1998)

Cosa fareste se vi dicessero che fra pochi giorni una cometa enorme entrerà in rotta di collisione con la Terra, distruggendo l’intero genere umano? Il conto alla rovescia verso il giorno del giudizio è già cominciato.

Regista: Mimi Leder Cast: Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood

Dalla regista di The Peacemaker e Un sogno per domani un film dal ritmo meno sostenuto di un film catastrofico medio, con molta più attenzione per le dinamiche tra i personaggi che NEL creare la giusta tensione di fronte una imminente evento di estinzione di massa.

Le origini di Deep Impact risalgono alla fine degli anni ’70, quando i produttori Richard D. Zanuck e David Brown si avvicinarono alla Paramount Pictures proponendo un remake del film del 1951 Quando i mondi si scontrano. Sebbene siano state completate diverse bozze della sceneggiatura, i produttori non ne furono completamente soddisfatti e il progetto rimase nelal fase di sviluppo per decenni. negli anni ’90 venne interpellato Steven Spielberg che nel frattempo aveva acquisito i diritti del romanzo del 1993 Il martello di Dio di Arthur C. Clarke, che trattava un tema simile di un asteroide in rotta di collisione con la Terra e i tentativi dell’umanità di prevenire la propria estinzione. Spielberg aveva in programma di produrre e dirigere lui stesso The Hammer of God per il suo allora nascente studio DreamWorks, ma scelse di unire i due progetti con Zanuck e Brown, e commissionarono una sceneggiatura per quello che sarebbe diventato Deep Impact. Il

Deep Impact è uscito nella stessa estate di Armageddon dal tema simile, che ha ottenuto risultati migliori al botteghino, mentre gli astronomi hanno descritto Deep Impact come più accurato a livello scientifico. Deep Impact ha incassato oltre 349,5 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 80 milioni di dollari, diventando il sesto film di maggior incasso del 1998.

13. The impossible (2012)

La storia di una famiglia di turisti in Thailandia durante e dopo lo tsunami che ha devastato le coste dell’Oceano Indiano nel 2004.

Regista: J.A. Bayona Cast: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Un potente tuffo nella realtà per un regista dedito al fantasy, lo spagnolo Juan Antonio Bayona (The Orphanage, Sette minuti dopo la mezzanotte, Jurassic World – Il regno distrutto) per una drammatica storia vera ispirata allo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano. Se la sceneggiatura non risulta abbastanza efficace un mix di solida regia e le potenti performance attoriali di gran pregio rendono questa storia vera di dolore e resilienza degna di essere narrata e soprattutto ricordata.

Lo tsunami è stato ricreato con una miscela di effetti digitali e veri e propri sbalzi d’acqua filmati al rallentatore, creati in un serbatoio d’acqua in Spagna, utilizzando miniature che furono distrutte da un’enorme onda. Bayona si è impegnato a lavorare con acqua reale piuttosto che con un’onda generata dal computer perché voleva che la storia fosse il più autentica possibile. Ciò significava che Watts e Holland hanno trascorso cinque settimane a filmare scene fisicamente e psicologicamente impegnative in un enorme serbatoio d’acqua. Holland, che aveva 14 anni al momento delle riprese, in seguito lo descrisse come un “ambiente spaventoso…Potete immaginare quanto sia stato faticoso e brutale”.

Molte delle comparse nel film, girato nel resort dove sono avvenuti i fatti, sono veri sopravvissuti allo tsunami.

Per il ruolo in questo film Naomi Watts ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior attrice protagonista.

La famiglia su cui si basa questa storia era presente sul set durante le riprese dando consigli, soprattutto Maria Belon che è interpretata da Naomi Watts. Tutta la famiglia ha partecipato anche alla prima del film al Toronto Film Festival 2012.

14. Greenland (2020)

Una famiglia lotta per la sopravvivenza di fronte a un catastrofico disastro naturale.

Regista: Ric Roman Waugh Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Dal regista di Snitch – L’infiltrato (2013) e Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen (2019) arriva una nuova versione di Deep Impact, ma in questo caso se i cliché del genere sono sfruttati oltremodo come nel precedente film di Mimi Leder, qui gli effetti speciali di alto profilo e le solide performance attoriali di Butler e Baccarin alzano l’asticella donando al film una vigorosa profondità emotiva.

Il film di Vaugh arriva dopo i film “Armageddon – Giudizio finale” (1998) e “Deep Impact” (1998), che trattano eventi simili, e dopo il romanzo del 1993 “Hammer of God”, che descrive l’impatto sulla Terra di un asteroide che uccide il pianeta, scritto dal compianto Arthur C. Clarke a cui viene tributato un omaggio nel film attraverso il nome della cometa: “Clarke”.

Alla fine del film ci sono vedute aeree delle città distrutte di Sydney, Parigi, Città del Messico e Chicago. Le si riconosce grazia a strutture identificabili così come edifici ancora in piedi, come la Torre Eiffel o l’insegna fuori dal Wrigley Field a Chicago. Eppure nel film l’annunciatore alla radio dice che ci sarebbero stati venti di 482° che si sarebbero mossi alla velocità del suono dopo l’impatto della meteora. I forti venti non solo non lascerebbero nulla in piedi e cancellerebbero tutto dalla mappa, ma i 482° trasformerebbero tutto in cenere.

15. Independence Day (1996)

Gli alieni arrivano per invadere e distruggere la Terra. Nonostante siano dotati di tecnologie più avanzate, non hanno fatti i conti con la nostra determinazione a sopravvivere.

Regista: Roland Emmerich Cast: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

Primo film catastrofico per Roland Emmerich che lo ibrida con una classica invasione aliena e tutti gli elementi tipici di un popcorn-movie. “Independence Day” è cinema di genere all’ennesima potenza, un modo di fare cinema galvanizzante che punta alla pancia e agli occhi dello spettatore. Emmerich punta all’intrattenimento duro e puro, una spassosa e galvanizzante fuga dalla realtà fatta di “tamarrate” action, volume troppo alto, profumo di popcorn e grasse risate.

Eddie Murphy è stata la prima scelta per la parte di Steven Hiller. Tom Cruise, Keanu Reeves, Johnny Depp, Jean-Claude Van Damme e William Baldwin sono stati considerati per la parte.

Il modo con cui gli alieni sono stati sconfitti è ispirato dalla trama originale del romanzo La guerra dei mondi di HG Wells. In quel caso gli alieni sono stati battuti da batteri e virus mentre in questo film sono stati battuti con l’ausilio di un virus informatico.

Il film ha ricevuto due nomination al Premio Oscar (Migliori effetti speciali e Miglior sonoro) e una candidatura ai Razzie Awards come Peggior film con un incasso di oltre 100 milioni di dollari.

16. San Andreas (2015)

All’indomani di un violento terremoto in California, il pilota di un elicottero di soccorso compie un pericoloso viaggio con la sua ex moglie in tutto lo stato per salvare sua figlia.

Regista: Brad Peyton Cast: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario

Dal regista di Viaggio nell’isola misteriosa e Rampage – Furia animale un disaster-movie visivamente all’ennesima potenza con il roccioso e carismatico Dwayne Johnson affiancato dalla talentuosa Carla Gugino. La coppia è alle prese con una violento terremoto causato dalla faglia di San Andreas, che devasta la costa occidentale degli Stati Uniti.

La faglia di Sant’Andrea si estende per 1300 km attraverso la California ed è famosa per i devastanti terremoti che si sono verificati nelle sue immediate vicinanze. La faglia fu individuata per la prima volta nella California settentrionale nel 1895 da Andrew Lawson, professore di Geologia dell’Università di Berkeley. Dopo il terremoto di San Francisco del 1906, Lawson scoprì inoltre che i danni peggiori la faglia li avrebbe fatti nella parte meridionale della California nei pressi di Los Angeles perché è proprio lì che ha accumulato il maggior grado di energia.

Gli effetti visivi sono stati curati da Hydraulx, Cinesite e Image Engine e supervisionati da Greg e Colin Strause, Holger Voss e Martyn Culpitt con il supporto di Scanline VFX e Method Studios.