Avatar 2, recensione e curiosità: il sequel di James Cameron emoziona e sorprende

Avatar 2: La via dell’acqua ha fatto il suo debutto nei cinema di tutto il mondo e James Cameron ci ha riportato a piè pari nella meravigliosa e suggestiva Pandora, alzando ulteriormente l’asticella a livello di tecnologia. Cameron amplia l’universo creato per il primo film non solo con nuovi scenari che coinvolgono isole, oceani e nuove creature marine e anfibie, ma anche nuove tribù di Na’vi e un arco narrativo che ci mostra Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) genitori di una vivace famiglia “allargata”, che si troverà in fuga e braccata da una vecchia conoscenza, il defunto colonnello Quaritch di Stephen Lang, per l’occasione clonato e ricombinato geneticamente per diventare uno spietato soldato Na’vi.

Avatar 2 – La recensione

Sembra ieri, ma sono trascorsi ben 13 anni dalla nostra prima incursione su Pandora, all’epoca un mix di avanzatissimo 3D nativo e una tecnologia di performance capture avevano conquistato gli spettatori con immagini di incredibile realismo, e una prospettiva che rendeva il kolossal di Cameron una perfetta fuga dalla realtà del grigiore quotidiano, per partecipare come mai accaduto prima ad una sorta di vibrante fiaba ecologista che ci raccontava come gli “Uomini del cielo” invadono un pianeta rigoglioso e ne mettono a rischio l’ecosistema e la popolazione indigena, allo scopo di sfruttare ricchi giacimenti di unobtainium, minerale che avrebbe dato risposta ai gravi problemi energetici della Terra. Un volontario dell’esercito, l’ex marine paraplegico Jake Sully, riacquisita la mobilità grazie al trasferimento in un avatar Na’vi, conosce la prode e orgogliosa principessa Neiytiri, se ne innamora e si ritrova a combattere dall’altra parte della barricata contro gli umani invasori. Ora un decennio dopo quella grande battaglia, la situazione della Terra è peggiorata, e se la prima incursione della compagnia interplanetaria terrestre RDA era stata respinta ora sono tornati, ma stavolta lo scopo è preparare Pandora ad accogliere la popolazione di una Terra che sta morendo. Riparte così l’avanzata militare della RDA, ma i Na’vi guidati da Sully e Neytiri sono più agguerriti che mai e pongono una strenua resistenza contro il brutale sistema colonialista terrestre; almeno fino a quando messi con le spalle al muro, si trovano costretti a fuggire con la loro famiglia e raggiungere gli oceani Pandora, stabilendosi in un locale villaggio Na’vi, chiedendo ospitalità al clan Metkayina. Comincerà così per la famiglia Sully un periodo difficile, di adattamento e frustrazione fino a quando non saranno di nuovo minacciati e costretti ad affrontare le forze militari terrestri in uno scontro che mieterà vittime da entrambi i lati, e scatenerà un desiderio di vendetta e rivalsa impossibili da placare.

Il ritorno su Pandora è un’esperienza visiva che consigliamo caldamente di provare in una sala cinematografica, James Cameron ha apportato migliorie per meglio approcciare le molte scene girate sott’acqua, con il cast che in fase di produzione ha utilizzato un nuovo sistema di motion / performance capture che ha richiesto un anno e mezzo per essere sviluppato e approntato. Questo ulteriore sforzo tecnologico si traduce in una esperienza visiva sempre più realistica, in special modo per quanto riguarda l’illuminazione delle scene e l’interazione tra live-action e immagini generate al computer, mix che ha raggiunto un realismo in cui Na’vi e cast umano (per l’occasione clonato e “ricombinato” con modelli CGI) sono letteralmente fusi insieme senza soluzione di continuità anche per l’occhio più allenato; qualcosa che avvicina l’esperienza cinematografica alla realtà virtuale in una modalità mai vista prima rispetto al formato di riferimento.

In Avatar 2 come nell’originale troviamo tutti i tropi tipici del kolossal d’avventura, in questo caso miscelato in salsa fantascientifica che ci trasporta letteralmente in un mondo costruito da zero che Cameron ha meticolosamente creato, impostato e implementato per il primo film, puntando in partenza sul lato visivo piuttosto che sulla storia, basilare ma comunque coinvolgente, per poi affinare la parte visiva nel proseguo della storia. Avendo già solide basi tecnologiche su cui lavorare, Cameron ha ampliato la storia, approfondendo i personaggi, moltiplicando gli archi narrativi e aggiungendo nuovi personaggi senza però mai appesantire la narrazione, un lavoro così ben riuscito che nelle tre ore di durata del film, che non sono davvero poche, non c’è alcun momento come si suol dire “morto” o che non risulti ben integrato e necessario all’evolversi del racconto. Cameron ha fatto quindi il miracolo e non ha deluso i fan, dopo un exploit come quello del film originale che aveva registrato 3 Oscar (Migliore fotografia, scenografia ed effetti speciali), due Golden Globe (Miglior film drammatico e Miglior regista) e un incasso mondiale stratosferico che ha sfiorato i tre miliardi di dollari (2.923.000.000$), con Cameron che ha battuto se stesso e il suo Titanic come migliore incasso di tutti i tempi, e con il kolossal con supereroi Marvel Avengers: Endgame che nonostante un primo tentativo di sorpasso, alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto dopo che “Avatar” ha fruito di una nuova uscita nelle sale.

“Avatar 2” diventa così una summa del concetto che James Cameron ha del cinema mainstream, quello del racconto universale di cui tutti possono fruire. Il regista con “Avatar 2” esprime ancora una volta il suo amore per il mare e le profondità oceaniche, che oggi rappresentano l’ultimo luogo inesplorato del pianeta. La creazione di un intero ecosistema marino alieno in “La via dell’acqua” rappresenta una sorta di proseguo “spirituale” del suo documentario Aliens of the Deep (2005) in cui il regista assieme ad un gruppo di scienziati della NASA esplorava una catena montuosa sottomarina dove vivono alcune delle forme viventi più rare del pianeta. Ma Cameron non si limita a questo, oltre e a strizare l’occhio ai Marines Coloniali del suo sequel di culto “Aliens” e nel finale anche al suo amato kolossal “Titanic”, amplia anche il messaggio ecologista accennato nel primo film in qui è stata introdotta Eywa, l’entità divina descritta dai Na’vi come la Grande Madre, fatta di tutte le cose viventi e protettrice dell’equilibrio naturale di Pandora. “Eywa” rievoca la celebre “Ipotesi Gaia” dello scienziato inglese James Lovelock che descrive la Terra come un unico essere vivente, teoria sostenuta anche dalla biologa Lynn Margulis, poi riproposta dallo scrittore Isaac Asimov nelle sue opere e utilizzata anche nel film d’animazione Final Fantasy: The Spirits Within, in cui si narra della ribellione dello spirito della Terra che tratta il distruttivo genere umano come un virus da debellare. Cameron con “Avatar 2 ” torna a veicolare messaggi importanti attraverso concetti semplici e una narrazione schietta, vedi il rievocare per suggestioni, come nel primo film, pezzi di storia di feroce colonialismo, che ha decretato la brutale cancellazione/sottomissione di intere culture indigene da parte di colonizzatori europei.

Naturalmente per un film di questa portata non potevano mancare le consuete voci ipercritiche che mal sopportano una così massiccia dose di tecnologia rispetto alla narrazione, ma preferiamo schivare ogni polemica scaturita da chi parte con enormi ed evidenti preconcetti di stampo “elitario” rispetto alla fruizione di pellicole mainstream. Torniamo alla vera domanda da porsi rispetto alla qualità del film: “Avatar 2” è un film assolutamente da vedere? La risposta che forniremo è la stessa che abbiamo dato a suo tempo per l’originale: non perdete assolutamente l’occasione di godere di “Avatar 2” sul grande schermo, è un’esperienza in grado di lasciare il segno.

Curiosità sul film