Box Office 2023: Avatar: La via dell’acqua ha superato i due miliardi di dollari nel mondo

James Cameron e 20th Century Studios possono festeggiare, Avatar: La via dell’acqua non solo ha raggiunto la quota che gli analisti avevano stimato per un avere un profitto certo per lo studio, un miliardo e mezzo di dollari, ma è andato oltre superando quota due miliardi (2.027$) assicurando così ai fan non solo un Avatar 3 ma anche un quarto e quinto capitolo.

Durante il fine settimana, “Avatar: La via dell’acqua” ha ufficialmente superato quota 2 miliardi e attualmente si piazza al sesto posto nella top 10 dei dieci di maggior incasso di tutti i tempi dietro a Avengers: Infinity War, Star Wars: Il risveglio della Forza, Titanic, Avengers: Endgame e l’originale Avatar che con i suoi quasi tre miliardi sarà impossibile da scalzare nel breve periodo. Ricordiamo che tre dei sei film nella Top 10 sono stati diretti dallo stesso Cameron.

I MAGGIORI INCASSI DI SEMPRE

1. Avatar – 2,922,917,914$

2. Avengers: Endgame – 2,797,501,328$

3. Titanic – 2,187,535,296$

4. Star Wars: Il risveglio della Forza – 2,068,223,624$

5. Avengers: Infinity War – 2,048,359,754$

6. Avatar: La via dell’acqua – 2,026,675,670$

7. Spider-Man: No Way Home – 1,921,847,111%ì$

8. Jurassic World – 1,671,537,444$

9. il re leone (2019) – 1,656,943,394$

10. The Avengers – 1,518,815,515$

Cameron ha dichiarato nel 2006 che gli sarebbe piaciuto realizzare altri sequel di Avatar se “Avatar 2 ” avesse avuto successo, e ha annunciato i primi due sequel nel 2010, dopo l’acclarato successo del primo film, con il primo sequel che puntava ad un’uscita nel 2014. Tuttavia, l’aggiunta di altri due sequel, per un totale di cinque film Avatar, e la necessità di sviluppare nuove tecnologie per filmare scene di performance capture sott’acqua; un’impresa mai compiuta prima, ha portato a notevoli ritardi per consentire alla troupe più tempo per lavorare alla scrittura, alla pre-produzione e agli effetti visivi. Il processo di ripresa, avvenuto contemporaneamente a un terzo film attualmente senza titolo, è iniziato a Manhattan Beach, in California, il 15 agosto 2017. Il luogo delle riprese si è trasferito a Wellington, in Nuova Zelanda, il 25 settembre 2017 e si è concluso alla fine di settembre 2020 dopo tre anni di riprese. Con un budget stimato di 350-460 milioni di dollari, che ha reso Avatar 2 uno dei film più costosi mai realizzati.

I FILM PIU’ COSTOSI DI SEMPRE

1. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

2. Avengers: Age of Ultron (2015)

3. Avengers: Endgame (2019)

4. Avatar: La via dell’acqua (2022)

5. Avengers: Infinity War (2018)

6. Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)

7. Justice League (2017)

8. Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019)

10. John Carter (2012)

Il film ha battuto diversi record, è diventato il film con il maggior incasso del 2022, il film con il maggior incasso dell’era della pandemia di COVID-19 e il sesto film con il maggior incasso di tutti i tempi. È anche il sesto film a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari, oltre ad essere il secondo film più veloce a raggiungere questo traguardo. Il film ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination per il Miglior Film Drammatico e Miglior Regista ai Golden Globe Awards.

Il film non ha ancora finito la sua corsa nei cinema quindi è probabile che l’incasso attuale dovrà subire una correzione.

BOX OFFICE ITALIA AL 23 GENNAIO 2023

1. ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA parziale € 114.999 / totale € 2.495.161

2. AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA € 75.039 / € 42.232.196

3. BABYLON € 63.550 / € 919.745

4. GRAZIE RAGAZZI € 28.079 / € 1.610.780

5. LE OTTO MONTAGNE € 26.989 / € 5.138.844

6. M3GAN € 15.948 / € 2.105.672

7. TRE DI TROPPO € 13.192 / € 4.379.844

8. THE FABELMANS € 11.043 / € 2.821.015

9. ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO € 8.268 / € 250.673

10. IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO € 7.904 / € 5.657.944

Fonte: Cinetel