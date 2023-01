Box Office: Avatar 2 quarto incasso nel mondo più alto di sempre

Avatar: La via dell’acqua negli Stati Uniti occupa ancora il primo posto degli incassi dopo sette settimane di permanenza nelle sale. Il sequel di James Cameron ha inoltre superato i 2,11 miliardi di dollari a livello globale e lo scorso fine settimana ha aggiunto 15,7 milioni di dollari da 3.600 sale nordamericane tra venerdì e domenica, abbastanza per rivendicare il primo posto per il settimo fine settimana consecutivo.

1. Avatar: La via dell’acqua 2,116,580,771$

2. Top Gun: Maverick 1,488,732,821$

3. Jurassic World – Il Dominio 1,003,765,189$

4. Doctor Strange nel Multiverso della follia 955,775,804$

5. Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 939,628,210$

6. Black Panther: Wakanda Forever 841,319,639$

7. The Batman 770,945,583$

8. Thor: Love and Thunder 760,928,081$

9. The Battle at Lake Changjin II $626,571,697$

10. Moon Man 460,284,414$

Per quanto riguarda la top 10 degli incassi globali più alti di sempre, venerdì Avatar 2 ha superato Star Wars: Il risveglio della Forza (2,071 miliardi) diventando il quarto film con il maggior incasso della storia. Ora “Avatar 2” è dietro solo all’originale Avatar (2,92 miliardi), Avengers: Endgame ($ 2,7 miliardi) e Titanic ($ 2,19 miliardi) in termini di vendite di biglietti in tutto il mondo. Ricordiamo che Cameron ha diretto tre di queste quattro uscite.

1. Avatar 2,922,917,914$

2. Avengers: Endgame 2,797,501,328$

3. Titanic 2,187,535,296$

4. Avatar: La via dell’acqua 2,116,580,771$

5. Star Wars: Il riveglio della Forza 2,068,223,624$

6. Avengers: Infinity War 2,048,359,754$

7. Spider-Man: No Way Home 1,921,847,111$

8. Jurassic World 1,671,537,444$

9. Il re leone (2019) 1,656,943,394$

10. The Avengers 1,518,815,515$

Il box office italiano Me Contro Te Il Film – Missione Giungla guidare gli incassi per il secondo weekend consecutivo, puntando ai 4 milioni, che è lo stesso incasso di Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata del 2021 preceduto dall’incasso record di Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S che nel 2020 ha incassato poco più di 9 milioni e mezzo di euro. “Missione Giungla” ha incassato nel fine settimana 1.038.937 euro (-55%) per un totale di 3.833.752. In seconda posizione si piazza Il primo giorno della mia vita che ha debuttato con 884.892 euro e una media di 1.770. Il podio lo chiude il terzo posto di “Avatar 2”, che ha superato i 43 milioni con un incasso di 848.806 euro (-35%) e un totale di 43.264.415. A seguire troviamo The Plane (4°) con Gerard Butler che ha debuttato con 662.573 euro e un totale di 719.767; il Babylon di Damien Chazelleè quinto con 587.678 euro (-31%) e un totale di 1.688.293, seguito in sesta posizione da Grazie ragazzi, il film con Antonio Albanese ha superato i 2 milioni con un incasso di 368.795 euro (-42%) e un totale di 2.070.146.

BOX OFFICE ITALIA Al 29/01/2023

1. ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA PARZIALE € 453.134 / TOTALE € 3.833.752

2. IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA € 370.210 / € 884.892

3. AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA € 330.187 / € 43.264.415

4. THE PLANE € 220.809 / € 719.767

5. BABYLON € 185.078 / € 1.688.293

6. GRAZIE RAGAZZI € 142.653 / € 2.070.146

7. IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO € 92.664 / € 5.860.487

8. TRE DI TROPPO € 79.946 / € 4.611.510

9. LE OTTO MONTAGNE € 72.815 / € 5.397.927

10. THE FABELMANS € 40.840 / € 2.968.688

Fonte: Variety / Cinetel