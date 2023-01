Titanic torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K 3D: il trailer ufficiale

Avete provato a cercare Titanic su Disney+, certi che fosse tra i film in catalogo, e non l’avete trovato? Non siete impazziti, c’è un motivo specifico per cui uno dei capolavori di James Cameron è stato silenziosamente rimosso dalla piattaforma di streaming: il kolossal vincitore di 11 premi Oscar nel 1998 tornerà nei cinema di tutto il mondo tra una manciata di settimane.

Il 2023 che è appena iniziato, infatti, segna i 25 anni dall’uscita del film in sala in Italia – era il 16 gennaio 1998, poche settimane dopo l’uscita nei cinema statunitensi – e per questa occasione il film che ha dato la celebrità a Kate Winslet e fatto innamorare milioni di adolescenti di Leonardo di Caprio è stato rimasterizzato in 4K 3D ed è pronto a tornare nei cinema in questa nuova veste al passo coi tempi.

“La più bella storia d’amore mai raccontata“, come Disney ha deciso di presentare il film, tornerà nei cinema italiani giusto in tempo per San Valentino: il debutto, come annunciato dal nuovo trailer appena diffuso da 20th Century Studios Italia, è previsto per il 9 febbraio 2023.

Questa è la locandina ufficiale di questa nuova edizione del film:

Non è chiaro, al momento, se Titanic resterà in sala soltanto per un periodo limitato di giorni, come spesso accade nel caso di nuove edizioni di film già usciti in passato, o se verrà trattato a tutti gli effetti come un altro film da tenere in sala in base al responso del pubblico.

Quello che è certo è chi ha già avuto modo di vedere e rivedere il film quando uscì nel 1998 avrà l’occasione di rivivere quell’esperienza in altissima definizione, mentre il pubblico più giovane, che magari ha avuto modo soltanto di scoprire il film di James Cameron in TV, avrà la possibilità di rivederlo come il regista lo aveva immaginato: per un grande schermo, come un kolossal del genere che ha segnato la storia recente del cinema deve essere goduto.