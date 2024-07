Il Gladiatore 2: 10 curiosità e trailer italiano del sequel di Ridley Scott

Paramount Pictures ha pubblicato un primo trailer per il sequel Il gladiatore 2 di Ridley Scott. La storia si svolge anni dopo che il Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe ha dato la sua vita nell’arena.

Il sequel è incentrato su Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, figlio del condottiero romano Marco Aurelio che uccise suo padre e si impadronì del trono. Commodo incontrò la sua caduta nell’arena dei gladiatori contro Massimo, che nonostante fosse ferito a morte, sconfisse l’imperatore prima di morire per riunirsi alla sua famiglia. Massimo aveva salvato Lucius e sua madre, lasciando un impatto duraturo sul ragazzo. Sono passati decenni e Lucius è diventato maggiorenne lontano da sua madre. Quando era ancora bambino, Lucilla lo mandò sulla costa settentrionale dell’Africa, in una regione chiamata Numidia che era appena fuori dalla portata dell’Impero Romano. “Il Gladiatore 2” prende il via con Lucius che vive una vita pacifica con sua moglie e suo figlio finché non inizia una invasione e Lucius si ritrova prigioniero e viene portato a Roma, dove deve combattere nel Colosseo.

Paul Mescal (Lucius) parlando della storia: “Cosa faranno gli esseri umani per sopravvivere, ma anche cosa faranno gli esseri umani per vincere. Lo vediamo nell’arena, ma anche nella lotta politica che si svolge al di fuori della trama del mio personaggio, dove vedi che ci sono altri personaggi che lottano e lottano per il potere. Dov’è lo spazio per l’umanità? Dov’è lo spazio per l’amore, il legame familiare? E alla fine, queste cose riusciranno a superare questo tipo di avidità e potere? Queste cose sono spesso direttamente in conflitto tra loro.”

Mescal sulle motivazioni del suo personaggio: “Non vuole avere niente a che fare con l’immagine della Roma. Inizialmente non vuole avere niente a che fare con essa se non quello di farla a pezzi. I romani erano individui selvaggi e brutali. Andavano di continente in continente distruggendo semplicemente comunità e nazioni. Il film non rifugge da questo tipo di brutalità, e dagli imperatori che ne sono al centro, e da questo tipo di potere corrotto che attraversa tutto. C’è una meravigliosa chiarezza in lui. Non ha paura dell’establishment in un modo che lo rende pericoloso per l’establishment”.