Ridley Scott dirigerà un film biografico sui Bee Gees per Paramount Pictures

Paramount Pictures ha reclutato il regista Ridley Scott (Il gladiatore) per un film biografico di alto profilo sui Bee Gees. Scott che ha firmato anche come produttore del progetto, che sarà scritto da John Logan (Il Gladiatore, Alien: Covenant).

Scott arriva a rimpiazzare Kenneth Branagh, l’ultimo regista designato che ha abbandonato il progetto lunga la fase di sviluppo iniziata qualche anno fa. Il team di produzione include Graham King di di GK Film (Bohemian Rhapsody), la società di produzione Sister in partnership con Amblin.

Secondo quanto riferito Scott “ha un legame di lunga data con il leggendario gruppo che risale a quando stava cercando di lanciare la sua carriera da regista. Questo collegamento è con l’allora manager di lunga data del gruppo, Robert Stigwood, il magnate della musica che gestiva il gruppo dagli anni ’60 e giocò un ruolo importante nella sua rinascita negli anni ’70 durante l’era della Disco, entrando allo stesso tempo nel settore della produzione cinematografica. Stigwood avrebbe inserito Scott nel film medievale Accidental Castle con i tre fratelli della band Barry, Robin e Maurice. Alla fine il film non venne mai realizzato (Scott avrebbe invece diretto I duellanti), ma quel desiderio di raccontare una sorta di storia con il gruppo rimase, e ora, quasi 50 anni dopo, Scott ha questa possibilità”.

Attualmente sui Bee Gees è disponibile un documentario di HBO Max dal titolo The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart disponibile su NOW TV, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Film. Barry Gibb, unico fratello dei Bee Gees ancora in vita, ha partecipato al documentario ed è anche “molto coinvolto” nel film in uscita, di cui è produttore esecutivo.

I Bee Gees leggende della Disco

I Bee Gees erano un gruppo musicale formato nel 1958 dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb. Il trio ebbe particolare successo nella musica popolare alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, e successivamente come artisti di spicco nell’era della musica da discoteca tra la metà e la fine degli anni ’70.

Il gruppo cantava riconoscibili armonie in tre parti: la chiara voce solista vibrata di Robin era un segno distintivo dei loro primi successi, mentre il falsetto R&B di Barry divenne il loro suono caratteristico tra la metà e la fine degli anni ’70 e ’80. Il gruppo ha scritto tutto il proprio materiale originale, oltre a scrivere e produrre diversi grandi successi per altri artisti, e sono considerati tra gli artisti più importanti e influenti nella storia della musica pop. Sono stati indicati dai media come The Disco Kings, Britain’s First Family of Harmony e The Kings of Dance Music.

Nati sull’Isola di Man da genitori inglesi, i fratelli Gibb vissero a Chorlton, Manchester, in Inghilterra, fino alla fine degli anni ’50. Lì, nel 1955, formarono il gruppo skiffle/rock and roll Rattlesnakes. La famiglia si trasferì poi a Redcliffe, nella regione di Moreton Bay, Queensland, Australia, poi a Cribb Island. Dopo aver ottenuto i loro primi successi nelle classifiche in Australia come Bee Gees, tornarono nel Regno Unito nel gennaio 1967, quando il produttore Robert Stigwood iniziò a promuoverli a un pubblico mondiale. La colonna sonora de La febbre del sabato sera (1977) dei Bee Gees fu il punto di svolta della loro carriera, con sia il film che la colonna sonora che ebbero un impatto culturale in tutto il mondo, rafforzando il fascino mainstream della scena Disco. Hanno vinto cinque Grammy Awards per Saturday night Fevver, incluso l’Album dell’anno.

I Bee Gees hanno venduto oltre 120 milioni di dischi in tutto il mondo (con stime fino a oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo),[10] collocandoli tra gli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, nonché trio di maggior successo nella storia della musica contemporanea.Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997; la citazione della Hall dice: “Solo Elvis Presley, i Beatles, Michael Jackson, Garth Brooks e Paul McCartney hanno venduto più dei Bee Gees.” Con nove successi numero uno nella Billboard Hot 100, i Bee Gees sono la terza band di maggior successo nella storia delle classifiche di Billboard, dietro solo ai Beatles e alle Supremes.

Dopo la morte improvvisa di Maurice nel gennaio 2003 all’età di 53 anni, Barry e Robin ritirarono il nome del gruppo dopo 45 anni di attività. Nel 2009 Robin annunciò che lui e Barry avevano concordato che i Bee Gees si sarebbero riformati e si sarebbero esibiti di nuovo. Robin morì nel maggio 2012, all’età di 62 anni, dopo un prolungato periodo di precaria salute, lasciando Barry come unico membro sopravvissuto del gruppo.

