Avatar: La via dell’acqua – nuove action figures Hot Toys di Jake e Neytiri dal film Avatar 2

Avatar – La via dell’acqua ha superato il miliardo e 900 milioni entrando ampiamente nella fase in cui lo studio registra un solido profitto, James Cameron può contare su un franchise ancora vincente nonostante i 14 anni trascorsi e proseguire la sua visione di Pandora, mentre Avatar 2 prosegue il suo percorso verso gli Oscar 2023.

Hot Toys per celebrare l’uscita di “Avatar: La via dell’acqua” ha rivelato le immagini di due nuove action figures in scala 1/6 che ritraggono Jake Sully e sua moglie Neytiri e che presentano, come ormai ci ha abituati l’azienda di Hong Kong, un impatto estetico strepitoso, dimensioni e dettagli ragguardevoli e una ricchissima serie di accessori a corredo.

“Avatar: La via dell’acqua” ritorna su Pandora oltre un decennio dopo il primo Avatar, dove ritroviamo Jake Sully e la sua consorte Na’vi Neytiri genitori di una famiglia allargata. il ritorno su Pandora degli umani ancora più determinati a colonizzare il pianeta, accompagnati da una vecchia conoscenza in formato clone, o meglio ricombinante, il colonnello Quaritch.

Avatar: La via dell’acqua – Figure da collezione di Jake Sully in scala 1/6

“Avatar: La via dell’acqua” ritorna su Pandora oltre un decennio dopo il primo Avatar, con Jake Sully padre di quattro figli e sua moglie Na’vi Neytiri insieme alla guida della tribù. Tuttavia, la sua nuova vita come Na’vi viene sconvolta quando alcuni dei suoi nemici umani di Avatar tornano su Pandora.

La figure da collezione altamente dettagliata è alta circa 45 cm ed è realizzata in base all’aspetto di Jake Sully in Avatar: La via dell’acqua. Presenta una scultura della testa di nuova concezione con scultura dei capelli altamente dettagliata e impianto di capelli in tessuto, delicati lavori di pittura che catturano i modelli del viso e del corpo con effetti riflettenti luminosi, vestito accuratamente progettato con bracciali, guanti tutti scolpiti, armi e accessori iconici come ascia, fucile, pugnale, granata, cuffia e base espositiva.

La figure di Jake Sully (versione deluxe) presenta:

Una (1) testa scolpita di nuova concezione

Espressione del viso fedele allo schermo con trama della pelle dettagliata e motivi facciali con effetti luminosi riflettenti

Scultura testa intrecciata marrone altamente dettagliata con impianto di capelli in tessuto

Corpo con oltre 16 punti di articolazione con coda pieghevole (filo incorporato)

Alto circa 45 cm

Quattro (4) mani intercambiabili tra cui:

Un (1) paio di fucili che si tengono per mano

Una (1) mano sinistra rilassata

Un (1) accessorio che tiene la mano destra

Ogni testa scolpita è appositamente dipinta a mano

Costume:

Un (1) gilet tattico di colore verde con tasche per munizioni

Un (1) perizoma blu con fili di perline

Un (1) paio di guanti da avambraccio di colore marrone

Un (1) fodero per pugnale di colore marrone con imbracatura per le spalle

Armi:

Una (1) ascia

Un (1) fucile

Un (1) pugnale

Una (1) granata

Accessori:

Un (1) auricolare

Due (2) collane

Un (1) paio di bracciali con accessorio

Base per figure diorama a tema World of Pandora appositamente progettata con funzione di illuminazione a LED (azionata elettricamente)

Avatar: La via dell’acqua – Figure da collezione Neytiri in scala 1/6 (versione Deluxe)

“La gente del cielo non può imparare, non vede”. – Neytiri

Neytiri è una guerriera esperta, forte guaritrice e ora svolge un nuovo ruolo di madre. Quando diventa chiaro a Neytiri e Jake che la RDA è tornata, lei farà ciò che deve per proteggere il suo clan, la sua casa e la sua famiglia.

Dopo il debutto della figure di Jake Sully, ecco una versione Deluxe di Neytiri in scala 1/6 con base diorama illuminata a LED magistralmente realizzata (disponibile solo con la versione deluxe) ispirata al bellissimo habitat marino di Pandora.

La figura da collezione molto dettagliata è alta circa 44 cm ed è abilmente realizzata in base all’aspetto di Neytiri in Avatar: La via dell’acqua. Presenta una testa scolpita di nuova concezione con scultura dei capelli altamente dettagliata e impianto di capelli in tessuto, copricapo scolpito con piume, delicati lavori di pittura che catturano i modelli del viso e del corpo con effetti luminosi riflettenti, abito accuratamente progettato con bracciali, guanti tutti scolpiti, armi iconiche e accessori come come pugnale, freccia e arco.

Inoltre, la versione deluxe include una straordinaria base diorama che traduce elementi del mondo sommerso e barriere coralline colorate con funzione di illuminazione a LED alimentata tramite USB, portando l’effetto di visualizzazione completo ad un livello unico.

La figure di Neytiri (versione deluxe) presenta:

Somiglianza autentica e dettagliata di Neytiri in Avatar: La via dell’acqua

Una (1) testa scolpita di nuova concezione

Espressione del viso fedele allo schermo con trama della pelle dettagliata e motivi facciali con effetti luminosi riflettenti

Scultura testa intrecciata marrone altamente dettagliata con impianto di capelli in tessuto

Corpo con oltre 16 punti di articolazione con coda pieghevole (filo incorporato)

Alto circa 44 cm

Sei (6) mani intercambiabili tra cui:

Un (1) paio di mani rilassate

Un (1) paio di accessori che si tengono in mano

Un (1) paio di frecce che si tengono in mano

Ogni testa scolpita è appositamente dipinta a mano

Costume:

Un (1) crop top

Un (1) perizoma viola

Un (1) paio di guanti da avambraccio di colore marrone

Armi:

Un (1) arco

Due (2) frecce

Un (1) pugnale con fodero

Accessori:

Un (1) auricolare

Una (1) collana

Una (1) fascia per il braccio destro

Una (1) fascia per il ginocchio destro

Base del personaggio diorama a tema World of Pandora appositamente progettata con funzione di illuminazione a LED (azionata elettricamente)

Le nuove figures da collezione di Jake e Neytiri sono disponibili sul sito Sideshow.