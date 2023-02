Box Office: “Avatar: La via dell’acqua” batte “Titanic” e diventa il terzo più alto incasso globale di sempre

Avatar: La via dell’acqua è ufficialmente il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi. Durante il fine settimana James Cameron ha ancora una volta battuto se stesso superando gli incassi del suo Titanic per prenderne il posto con Avatar 2. In soldoni, il film ha incassato 2.243,2 milioni di dollari a livello globale con Cameron che ora detiene la paternità di tre dei quattro film con il maggior incasso globale di tutti i tempi, che sono nell’ordine: Avatar (#1), Avatar: La via dell’acqua (#3) e Titanic (#4).

1. Avatar $2,922,917,914

2. Avengers: Endgame $2,797,501,328

3. Avatar: La via dell’acqua $2,244,856,991

4. Titanic $2,236,158,431

5. Star Wars: il risveglio della Forza $2,068,223,624

6. Avengers: Infinity War $2,048,359,754

7. Spider-Man: No Way Home $1,921,847,111

8. Jurassic World $1,671,537,444

9. Il re leone (2019) $1,656,943,394

10. The Avengers $1,518,815,515

11. Fast & Furious 7 $1,515,341,399

12. Top Gun: Maverick $1,488,732,821

13. Frozen II $1,450,026,933

14. Avengers: Age of Ultron $1,402,809,540

15. Black Panther $1,347,280,838

16. Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 $1,342,139,727

17. Star Wars: Gli ultimi Jedi $1,332,539,889

18. Jurassic World: Il regno distrutto $1,308,473,425

19. Frozen – Il regno di ghiaccio $1,290,000,000]

20. La Bella e la Bestia (2017) $1,263,521,126

Nel frattempo al 20 febbraio 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha incassato 120 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 239,3 milioni in altri territori, per un totale mondiale di 359,3 milioni. Il film ha incassato 46 milioni di dollari nel suo primo giorno, inclusi 17,5 milioni di dollari dalle anteprime con un esordio nazionale di 105,5 milioni (e un totale di 120 milioni nell’arco di quattro giorni), segnando la migliore apertura della serie “Ant-Man” e la terza migliore per un’uscita di febbraio, dietro Black Panther (242,1 milioni nel 2018) e Deadpool (152,1 milioni nel 2016). Con un un budget di 200 milioni di dollari attualmente “Quantumania” detiene un box office globale di 359.3 milioni.

BOX OFFICE USA (Febbraio 17-19 2023)

1. Ant-Man and the Wasp: Quantumania Parziale / Totale: $105,500,000

2. Avatar: La via dell’acqua Parziale: $6,454,000 / Totale: $657,411,991

3. Magic Mike: The Last Dance $5,460,000 / $18,050,454

4. Il gatto con gli stivali – L’ultimo $5,310,000 / $166,126,100

5. Bussano alla porta $3,970,000 / $30,442,270

6. 80 for Brady $3,750,000 / $32,397,811

7. Titanic 25th Anniversary $2,410,000 / $12,533,135

8. Marlowe $1,800,000 / $2,560,000

9. Missing $1,750,000 / $29,692,645

10. Non così vicino $1,600,000 / $60,622,204

Ottima partenza per il nuovo film di Alessandro Siani Tramite amicizia che debutta conquistando il primo posto al box office nel giorno di San Valentino. Il film distribuito da “01” incassa nel primo giorno di programmazione più di 280 mila con oltre 42 mila spettatori all’attivo. Ora ad una settimana dal debutto, la commedia di Siani tocca quota € 1.462.724 e si piazza saldamente al secondo posto della classifica dei migliori incassi subito dopo il film Marvel “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (€ 3.229.029).

“Lo splendido risultato ottenuto dal film di Alessandro Siani – afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution- ci dice che i grandi autori comici continuano ad essere nel cuore del pubblico. Si tratta di una partenza straordinaria, considerando anche l ‘uscita di martedì, che ci dimostra che gli spettatori hanno ancora voglia di ridere con intelligenza e con gusto accompagnati da una storia articolata come questa che racconta anche l’amore e l’amicizia”.

“Da un paio di anni – dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista – per scegliere di uscire con un film in sala ci vuole coraggio… oggi addirittura anche un pizzico di incoscienza!!!! Grazie a coloro che credono ancora nella magia della sala e soprattutto al pubblico che rende possibile l’impossibile! Il percorso è ancora lungo ma si intravede una luce …ed è quella di un proiettore! “

BOX OFFICE ITALIA (20 febbraio 2023)

1. Ant-Man and the Wasp: Quantumania Parziale: € 191.274 / Totale € 3.229.029

2. Tramite amicizia € 78.622 / € 1.462.724

3. la primavera della mia vita € 60.248 / € 60.248

4. Non così vicino (A Man Called Otto) € 28.932 / € 465.959

5. Titanic 25th Anniversary 3D € 27.240 / € 1.487.622

6. Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) € 21.029 / € 1.706.891

7. Magic Mike – The Last Dance € 15.533 / € 642.378

8. Argonuts – Missione Olimpo € 13.609 2.377 / € 498.201

9. TAR € 12.892 / € 437.286

10. Avatar: La via dell’acqua € 8.149 / € 44.402.241

Fonte: Cinetel / BoxOfficeMojo