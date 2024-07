My Spy La Città Eterna, recensione: una action comedy indecisa tra “family-friendly” e “politicamente scorretto”

Disponibile dal 18 luglio su Amazon Prime Video, My Spy La Città Eterna, il sequel dell’action-comedy “My Spy” del 2020 che riunisce il cast dell’originale guidato da Dave Bautista e Chloe Coleman in una divertente avventura familiare sullo sfondo di alcune delle destinazioni più famose d’Europa.

My Spy La Città Eterna – Trama, cast e trailer

Quando il coro del liceo di Sophie (Coleman) viene selezionato per una tournée italiana che culminerà in un’esibizione per il Papa nella Città del Vaticano, JJ (Bautista) vede in questa occasione un’opportunità per legare con la sua nuova figliastra e così si offre volontario per accompagnare il gruppo attraverso i canali veneziani, i famosi ponti di Firenze e i luoghi più iconici di Roma. Inaspettatamente, scoprirà che lui e Sophie sono diventati pedine inconsapevoli di un complotto terroristico che potrebbe porre fine al mondo così come lo conosciamo.

Nel cast, a Ken Jeong e Kristen Schaal, che ritornano nei rispettivi ruoli, si aggiungono Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg.

La recensione del film

Continua il percorso attoriale di Dave Bautista fuori dal ring, l’ex wrestler sembra voler seguire le orme di Dwayne Johnson ma con esiti piuttosto altalenanti rispetto al collega “The Rock”. Dopo l’irresistibile Drax il distruttore di Guardiani della galassia, un paio di interessanti ruoli di supporto in Blade runner 2049 e Dune, una lunga lista di film d’azione in gran parte dimenticabili, di cui salviamo Final Score e Bushwick, e un sorprendete ruolo drammatico nell’apocalittico Bussano ala porta di M. Night Shyamalan, arriva l’inevitabile commedia per famiglie.

Stiamo parlando di un genere, quello per famiglie, pericolosissimo per i rocciosi macho man tutto muscoli che ha visto tra le vittime illustri anche John Cena, protagonista del dimenticabile Non si scherza col fuoco. Cena però al contrario di Bautista si è reso subito conto che la sua vis comica era particolarmente funzionale se sfruttata nell’ambito del “politicamente scorretto”, ed eccolo rinascere dalle proprie ceneri con personaggi tanto irresistibili quanto, come si suol dire oggi terribilmente “cringe”, vedi l’idiota sessista The Peacemaker o il Ricky Stanicky protagonista della recente commedia di Peter Farrelly.

Dave Bautista al di fuori del suo Drax, cucitogli addosso da James Gunn, non si è dimostrato ancora molto duttile a livello umoristico, e allora quale migliore occasione per renderlo un po’ più “family-friendly” di una commedia per famiglie con un plot di spionaggio, una mamma single da conquistare, e un’adorabile e sin troppo sveglia ragazzina in cerca di una figura paterna? Nasce così “My Spy”, una godibile spy-comedy d’azione che vede Bautista nei panni di un agente della CIA interagire con Chloe Coleman in una dinamica quantomai divertente, in cui lei lo becca sotto copertura e decide di ricattarlo, costringendolo a insegnarle alcuni trucchi da spia. Il duo funziona, il burbero personaggio di Bautista scopre man mano il suo lato paterno, mentre la situazione si complica ed è costretto ad utilizzare le su “skills” da 007 per salvare la situazione.

In “My Spy La Citta Eterna” ritroviamo Sophie e JJ che sono ormai una famiglia, ma la ragazza sta affrontando i primi tumulti dell’adolescenza, inclusa prima cotta e quello che da eroico agente segreto è diventato un petulante padre iper-protettivo. JJ ora ha un lavoro d’ufficio alla CIA e passa tutto il tempo ad allenare Sophie e a renderle la vita impossibile, soffocandola con le sue tenere ma eccessive attenzioni. Un viaggio in Europa con il coro della scuola porterà JJ e Sophie al centro di un complotto terroristico che potrebbe devastare la Città Eterna, in modo simile a quello visto nel tamarrissimo Fast X.

Peter Segal regista del classico 50 volte il primo bacio e degli altrettanto riusciti remake L’altra sporca ultima meta e Agente Smart – Casino totale torna al timone dopo aver diretto l’originale “My Spy”, ma stavolta la sceneggiatura, seppur di ampio respiro, presenta un Bautista sotto tono più impegnato a fare il padre che l’eroe di film d’azione, con il risultato che il suo JJ sembra agire per l’intero film con il freno a mano tirato, mentre la truppa di comici chiamati a supportare l’ex wrestler non riescono a dare alla parte prettamente “comedy” la giusta verve, la colpa però non è loro ma di una sceneggiatura che di tanto in tanto ammicca al politicamente scorretto, senza mai però avere il coraggio di affondare il colpo.

Con questa premessa troviamo un Ken Jeong letteralmente “disinnescato”, un Craig Robinson non pervenuto, Anna Faris e Flula Borg troppo impegnati a fare i “cattivi” e l’unica che ogni tanto strappa qualche risata è la stralunata Kristen Schaal. Di contro il plot spionistico si dipana senza sorprese o colpi di scena degni di questo nome, il tour italiano include anche Venezia e Firenze con in sottofondo la voce di Mina e altri brani che tratteggiano un’Italia da cartolina d’epoca degli anni ’60, ormai idealizzata e pre-confezionata per gli spettatori americani, anche se c’è qualche gradita sorpresa come la cantautrice romana margherita Carducci in arte Ditonellapiaga (vedi colonna sonora).

“My Spy La Città Eterna” è una commedia d’azione dalla confezione impeccabile, ma che manca del cuore e dell’umorismo che ci si aspetterebbe da un’operazione di questo tenore. E’ palese che l’intero film sia stato concepito allo scopo di presentare Dave Bautista più come attore che come interprete di film d’azione, ma se questo ha funzionato in altri ambiti, vedi il film di Shyamalan, in questo caso si percepisce forte la mancanza di equilibrio tra azione e commedia, da cui il tentativo di piazzare qua e là qualche battuta più “scorretta”. Tentativo apprezzabile, ma il formato family-friendly e una schiera di comici sottoutilizzati alla fine appiattisce un po’ il tutto.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e musicista Sean Segal che ha fatto il suo debutto come compositore. Segal che vive e lavora a Los Angeles in California ha composto brani per film come “Ricomincio da me” (2019) con Jennifer Lopez, “My Spy” (2020) e in progetti per Netlix, Hulu, Amazon Prime, Showtime e Starz Network. Con competenze in programmazione musicale, performance e improvvisazione, Segal ha studiato all’Università del Michigan e ha conseguito un Bachelor of Musical Arts – BMA focalizzato sul jazz/ studio del jazz. Sean ha conseguito un master presso la University of Southern California in Colonne sonore per lungometraggi cinematografici, film e televisione.

Le canzoni incluse nel film:

La colonna sonora di “My Spy La Città Eterna” pubblicata da Amazon Content Services è disponibile su Amazon.