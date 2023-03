Fast & Furious 10: Brie Larson sarà la figlia di “Signor Nessuno” in Fast X

Fast & Furious 10, il primo dei due film che chiuderanno il franchise d’azione da oltre sei miliardi di dollari. Empire ha pubblicato nuove foto di “Fast X” che ritraggono il Dante Reyes di Jason Momoa, il figlio del signore della droga ucciso in Fast & Furious 5, e la Tess di Brie Larson.

Larson per l’occasione ha anche offerto alcuni nuovi dettagli sul suo personaggio, confermando che Tess è la figlia del Signor Nessuno (Mr. Nobody) di Kurt Russell.

Tess è la figlia del Signor Nessuno. Tecnicamente è dell’Agenzia, ma in un certo senso è una specie di ponte. Non è d’accordo con la direzione che l’Agenzia sta percorrendo ora che suo padre non c’è. Crede nella eredità che suo padre ha creato, che è stare con Dom e stare con la famiglia Toretto, e sta combattendo per questo. Dom sa che ha una mente forte e rispetta decisamente il fatto che abbia fatto di tutto per parlargli e vuole creare fiducia. Quello che chiede a Tess è una prova. Ad esempio, se è un compito impossibile e lei può portarlo a termine, allora è una famiglia per la vita.

“Signor Nessuno” è un agente segreto che è apparso in Fast & Furious 7, Fast & Furious 8, Fast & Furious 9 – The Fast Saga ed è stato menzionato nello spinoff Hobbs & Shaw. Nei flashback di “Fast 9” abbiamo appreso che è stato lui ad aiutare Han ad uscire di scena simulando la morte, ma il suo arco narrativo è rimasto aperto per utilizzi futuri.

Nel film Dante, il personaggio di Jason Momoa, è alla ricerca di vendetta sul Dom di Vin Diesel che gli ha fatto un torto in passato, più precisamente durante gli eventi di “Fast 5”. L’intenzione di Dante e di avere al sua vendetta distruggendo ciò a cui Dom tiene di più al mondo: la sua famiglia.

Nel corso di molte missioni e contro avversità impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia e sconfitto ogni nemico sul loro cammino. Ora affrontano l’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una terrificante minaccia che emerge dalle ombre del passato, alimentata da una vendetta di sangue, e che è determinata a distruggere per sempre tutto ciò che Dom ama.

In “Fast 5” del 2011, Dom e il suo team hanno eliminato il nefasto boss della droga brasiliano Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) e distrutto il suo impero in uno scontro all’ultimo sangue che si è consumato su un ponte a Rio De Janeiro. Quello che il team Toretto e lo stesso Dom non sapevano era che il figlio di Reyes, Dante (il Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto e ha passato gli ultimi 12 anni a ideare un piano per far pagare a Dom un prezzo adeguato al dolore provato.

In “Fast x” il complotto di Dante disperderà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Verranno forgiati nuovi alleati e riemergeranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Il film vede al timone Louis Leterrier (Scontro tra titani, L’incredibile Hulk) che ha diretto anche i primi due film del franchise d’azione The Transporter con protagonista Jason Statham che ritroveremo nei panni di Deckard Shaw. Leterrier in precedenza aveva parlato di riportare il franchise alle origini:

Quello che volevo fare su questo capitolo, perché è molto nel mio stile, era radicarlo maggiormente nella realtà. Volevo riportarlo sulla Terra..letteralmente. Sono andati nello spazio nel numero nove, e io h pensato, “okay, sono andati nello spazio, non c’è modo che io possa superare una cosa del genere.” Ma quello che posso fare è fare cose che praticamente non abbiamo mai fatto prima, come far rotolare una bomba da una tonnellata, una vera palla di metallo da una tonnellata per le strade di Roma, e sperare di non distruggere il Colosseo.

Michelle Rodriguez ha anche anticipato un finale sbalorditivo che “davvero, davvero” sorprenderà i fan del franchise. “Fast 10” vede nel cast anche Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Jordana Brewster, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood. Per quanto riguarda le new entry segnaliamo Alan Ritchson (Reacher) nei panni di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non ha lo stesso affetto per il team di Dom del suo predecessore, Signor Nessuno; Daniela Melchior (The Suicide Squad) nei panni di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e Rita Moreno nel ruolo della nonna Toretto di Dom e Mia. Fast X esce nelle sale il 19 maggio.