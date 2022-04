Fast & Furious 10 aka Fast X, capitolo finale del franchise, sarà diviso in due capitoli, con la prima parte attualment in fase di riprese che debutterà nei cinema il 19 aprile 2023. Il regista Justin Lin firma il suo quarto “Fast & Furious” che hanno incluso il recente Fast & Furious 9 – The Fast Saga.

Trama e cast

La trama di “Fast & Furious 10” viene tenuta sotto il più stretto riserbo, ma sappiamo che l’attesissimo sequel sarà la prima parte di una storia in due film che, secondo quanto riferito, porrà fine al franchise. Per quanto riguarda le new entry “Fast & Furious 10” vedrà Jason Momoa aka Aquaman nel ruolo del cattivo principale del film, Brie Larson aka Captain Marvel e Daniela Melchior vista in The Suicide Squad come Ratcatcher 2 in ruoli non rivelati.

Per quanto riguarda il resto del cast John Cena aka Peacemaker ha dichiarato in un’intervista che gli piacerebbe tornare nei panni di Jacob Toretto, fratello di Dominic che nel precedente capitolo aveva esordito come cattivo, ma che durante il finale ha il suo momento di redenzione alleandosi con l’odiato/amato fratello.

Posso dirti questo: probabilmente non mi vedrai in Fast 10 vestito come [Peacemaker], ma spero davvero che mi vedrai in Fast 10. So che si stanno preparando per la produzione e non mi piacerebbe altro che tornare nel franchise. Io stesso sono un grande fan.

A bordo ci sono anche tanti volti noti del franchise, torna Sung Kang nei panni del resuscitato Han, Michelle Rodriguez come Letty, Tyrese Gibson come Roman, Jordana Brewster come Mia, Christopher “Ludacris” Bridges come Tej e l’ultima arrivata Nathalie Emmanuel come Ramsey. Da confermare il ritorno di Charlize Theron come Cypher, Helen Mirren come Queenie, Jason Statham come Deckard Shaw e sembra che Diesel voglia Gal Gadot aka Wonder Woman a bordo per un’ultima interpretazione di Gisele.

Curiosità

E’ stato confermato che il film sarà effettivamente il primo capitolo del finale in due parti della serie, che includerà Fast & Furious 11 come puntata finale.

Nell’agosto 2021 è stato confermato che Dwayne Johnson non sarebbe più apparso in nessun film di Fast and Furious, ma il 7 novembre 2021 Vin Diesel ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritraeva con The Rock cercando una riappacificazione con il collega, chiedendogli di tornare nella famiglia di Fast & Furiosu per l’ultimo capitolo: “Mio fratellino Dwayne…è giunto il momento. Il mondo attende il finale di Fast 10. Come sai, i miei figli si riferiscono a te come zio Dwayne a casa mia. Non c’è vacanza che passa che non vi mandiate gli auguri…ma è giunto il momento. L’eredità attende. Te l’avevo detto anni fa che avrei mantenuto la mia promessa fatta a Pablo. Ho giurato che avremmo raggiunto e realizzato il miglior Fast finale che è il 10! Lo dico per amore…ma devi presentarti, non lasciare il franchise vuoto, hai un ruolo molto importante da svolgere. Hobbs non può essere interpretato da nessun altro. Spero che tu sia all’altezza dell’occasione e realizzi il tuo destino” . La risposta di Johnson è arrivata a Diesel durante un’intervista alla CNN: “ Ho detto direttamente a [Diesel] che non sarei tornato nel franchise. Sono stato fermo ma cordiale con le mie parole e ho detto che avrei sempre sostenuto il cast e fatto il tifo per il successo del franchise, ma che c’era nessuna possibilità che sarei tornato. Il recente post pubblico di Vin è stato un esempio della sua manipolazione. Non mi è piaciuto che abbia coinvolto i suoi figli nel post, così come la morte di Paul Walker. Lasciali fuori. Ne avevamo parlato mesi fa di questo ed eravamo giunti a una chiara comprensione. Il mio obiettivo è sempre stato quello di concludere il mio fantastico viaggio con questo incredibile franchise con gratitudine e leggerezza. È un peccato che questo dialogo pubblico abbia confuso le acque. Indipendentemente da ciò, sono fiducioso nell’universo ‘Fast’ e nella sua capacità di fornire costantemente risultati il pubblico…auguro davvero ai miei ex co-protagonisti e membri della troupe buona fortuna e successo nel prossimo capitolo. “

L'attore Sung Kang ha suggerito ai fan di avviare una campagna di hashtag, come hanno fatto con "Justice for Han", per riportare la Gisele di Gal Gadot per questa puntata. Ci sono voci che Vin Diesel voglia fortemente il ritorno di Gadot per l'ultimo capitolo.

Jason Momoa è il secondo membro del film Aquaman (2018) a unirsi al franchise di Fast & Furious dopo il regista James Wan.

Jason Momoa ha descritto il suo cattivo nel film come: “un ragazzaccio molto appariscente” e con “un po’ di stile!”

“Fast & Furious 10” uscirà esattamente 20 anni dopo 2 Fast 2 Furious (2003) e 10 anni dopo Fast & Furious 6 (2013).

In un’intervista con The Wrap, Helen Mirren si è detta speranzosa di poter apparire in Fast 10: “Oh, lo spero. Oh mio Dio sì, lo spero”. Ha poi aggiunto: “Penso che lo stiano girando adesso”.

Immagini e video dai social media

Buongiorno pianeta… So di non pubblicare post da un po’, quando le persone nel mondo soffrono tendo a ritirarmi dagli atti superficiali dei social media. Tuttavia, so che ci sono molti di voi che aspettano sinceramente di avere mie notizie e di sapere il mio stato d’animo. Mi sto avvicinando al finale della prima saga… cioè Fast. È molto intenso, anche se Dio ha portato un talento così incredibile per aiutarmi a completare questa mitologia, non posso fare a meno di ricordare…tutti voi avete fatto parte di questo viaggio. Siete stati tutti parte di questa famiglia. Non riesco a credere che gli Universal Studios siano impegnati in un finale in due parti… il loro supporto e la loro fede in questa mitologia mi sorprende e mi fa sorridere. Ci sono angeli che vengono in questa mitologia che vi faranno sorridere. Ahah. Vi amo tutti… e dal profondo della mia anima, spero di rendervi orgoglioso.

Yeah yeah yeah… vedi questo angelo sopra la mia spalla che mi fa morire dal ridere, dici a te stesso “questa è Captain Marvel”. Chiaramente c’è amore e risate in questa immagine. Quello che non vedi, tuttavia, è il personaggio che ti verrà presentato in Fast 10. Non hai idea di quanto sarà senza tempo e sorprendente nella nostra mitologia. Al di là della sua bellezza, del suo intelletto…del suo Oscar, ahah c’è quest’anima profonda che aggiungerà qualcosa che potresti non aver aspettato ma desiderato. Benvenuta nella FAMIGLIA Brie.

