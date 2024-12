Golden Globe 2025, nomination e snobbati per il cinema: guida “Emila Pérez” con 10 candidature, c’è anche “Vermiglio” per l’Italia

Sono state annunciate le candidature ai Gloden Globe 2025 durante una conferenza stampa tenutasi al Beverly Hilton. Le candidature sono state annunciate dagli attori Morris Chestnut e Mindy Kaling, dopo un’introduzione della presidente dei Golden Globe, Helen Hoenhe.

Emilia Pérez diu Jacques Audiard, recentemente premiato come miglior film agli Oscar europei, guida le nomination per i film con 10 candidature, davanti a The Brutalist con sette e Conclave con sei. Il film di Audiard con 10 candidature è diventato il film commedia o musicale con più nomination nella storia dei Golden Globe, a solo una candidatura dal record complessivo di undici stabilito dal film Nashville nel 1975.

I film che hanno fatto meglio al botteghino hanno registrato meno consensi tra i votanti con Il gladiatore II, Wicked e Dune – Parte 2 che hanno ottenuto solo due nomination a testa.

La categoria miglior attore protagonista drammatico vede in lizza tre biopic su cinque film: Sebastian Stan e il suo Donald Trump di The Apprentice, Timothée Chalamet come Bob Dylan in A Complete Unknown e Daniel Craig nei panni di William S. Burroughs in Queer. Ricordiamo che Sebastian Stan bissa con una seconda nomination, sempre nell’ambito cinema, nella categoria miglior attore comedy per A Different Man in cui interpreta un attore in difficoltà alle prese con una neurofibromatosi che si manifesta come una condizione facciale deturpante.

Il comparto femminile include per la migliore attrice Angelina Jolie per il ruolo di Maria Callas in Maria, Nicole Kidman per Babygirl, Tilda Swinton per La stanza accanto e Kate Winslet che colleziona una duplice nomination: per il ruolo della modella e fotografa di guerra Lee Miller nel dramma biografico Lee e per il ruolo della Cancelliera Elena Vernham nella miniserie tv The Regime – Il palazzo del potere.

Selena Gomez e Ariana Grande sono entrambe in competizione per la migliore interpretazione di un’attrice non protagonista in un film commedia/musicale, Grande per Glinda in “Wicked” e Gomez insieme a Zoe Saldana per l’acclamato “Emilia Pérez”.

Una delle sorprese di questa edizione, e anche degli incassi di quest’anno, è The Substance, il body-horror della regista Coralie Fargeat che colleziona ben cinque candidature: Miglior film commedia o musical, miglior regista e sceneggiatura (Coralie Fargeat), Miglior attrice in un film commedia o musical ad una bellissima e ritrovata Demi Moore e Miglior attrice no protagonista in un film commedia o musical alla talentuosa “nuova leva” Margaret Qualley.

Due nuove categorie sono state incluse nelle candidature di questa 82a edizione Cinematic and Box Office Achievement che premia le migliori performance al botteghino e la Miglior interpretazione in una Stand-Up Comedy Televisiva.

Da segnalare per l’Italia la candidatura di Vermiglio come Miglior film internazionale, il film di Maura Delpero è stato scelto anche come rappresentante per l’Italia alla corsa agli Oscar. Inoltre segnaliamo anche l’exploit del film d’animazione Il robot selvaggio che oltre alla categoria Miglior film d’animazione è in corsa per altre tre nomination: miglior canzone, miglior colonna sonora e la nuova categoria “Cinematic and Box Office Achievement”.

Con la sua undicesima nomination per il Macrinus de “Il gladiatore 2”, Denzel Washington è l’artista di colore con più candidature ai Golden Globe. Netflix e A24 sono in testa come distributori sul lato film, con rispettivamente 13 e 12 candidature. Netflix domina anche per la TV con 23 nomination, nove in più rispetto al secondo sul podio HBO/Max.

Sono 26 i candidati per la prima volta al premio, tra questi Ariana Grande, Pamela Anderson, Zoe Saldaña, Glen Powell, Jesse Plemons, Karla Sofía Gascón e Nikki Glaser. Quest’ultima condurrà la cerimonia di premiazione che si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton con la consegna a Viola Davis del Cecil B. DeMille per la sua carriera nel cinema e a Ted Danson del Carol Burnett Award in onore della sua carriera televisiva.

Golden Globe 2025 – Gli snobbati

Immancabile come ogni edizione la categoria degli “snobbati”, quest’anno per il cinema segnaliamo il dramma di guerra Blitz di Steve McQueen sul bombardamento nazista di Londra durante la seconda guerra mondiale ignorato su tutta la linea. Il film ha avuto la sua anteprima mondiale come film di apertura al BFI London Film Festival, è stato poi distribuito in alcuni cinema nel Regno Unito e negli Stati Uniti per culminare con un’uscita in streaming su Apple TV+.

Imperdonabili le mancate candidature alla miglior regia per Denis Villeneuve (Dune – Parte Due), Ridley Scott (Il gladiatore II) e Jon M. Chu (Wicked) come l’assenza tra le commedie di Saturday Night di Jason Reitman sul lancio dell’iconico SNL del 1975.

Chiudiamo con l’incomprensibile, o forse no se si pensa a chi ha trionfato alle ultime elezioni americane, poco spazio riservato, con sole due candidature alle interpretazioni, al The Apprentice – Alle origini di Trump, schietto dramma biografico sul nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump girato dall’iraniano Ali Abbasi di Border – Creature di confine e Holy Spider.

Golden Globe 2025 – Le nomination per il cinema

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune -Parte Due

Nickel Boys

September 5

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

MIGLIOR REGISTA

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Coralie Fargeat – The Substance

Payal Kapadia – All We Imagine as Light

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Peter Straughan – Conclave

MIGLIORE ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICAL

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Hugh Grant – Heretic

Gabriel LaBelle – Saturday Night

Jesse Plemons – Kinds of Kindness

Glen Powell – Hit Man

Sebastian Stan – A Different Man

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM COMMEDIA O MUSICAL

Amy Adams – Nightbitch

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Zendaya – Challengers

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Pamela Anderson – The Last Showgirl

Angelina Jolie – Maria

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – La stanza accanto

Fernanda Torres – I’m Still Here

Kate Winslet – Lee

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Selena Gomez – Emilia Perez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Zoe Saldana – Emilia Perez

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Denzel Washington – Il Gladiatore II

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Oceania 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Il robot selvaggio

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

All We Imagine Light

Emilia Perez

The Girl With The Needle

I’m Still Here

The Seed Of The Sacred Fig

Vermiglio

MIGLIOR COLONNA SONORA

Conclave

The Brutalist

Il robot selvaggio

Emilia Perez

Challengers

Dune – Parte 2

MIGLIOR CANZONE

“El Mal” – Emilia Pérez

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl

“Compress/Repress” – Challengers

“Forbidden Road” – Better Man

“Kiss The Sky” – The Wild Robot

“Mi Camino” – Emilia Pérez

CINEMATIC AND BOX OFFICE ACHIEVEMENT

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Il Gladiatore II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

Il robot selvaggio

Fonte: Variety