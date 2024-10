Halloween Trailers: Time Cut, Heretic, Carved, Companion, Tenants

In attesa di Halloween, Cineblog ha selezionato cinque trailer di pellicole horror in arrivo tra cui l'”Heretic” con Hugh Grant, il “Companion” dagli ideatori di “Barbarian” e l’antologia horror “Tenants”.

Halloween si avvicina e per creare un po’ di atmosfera abbiamo voluto raccogliere una manciata di trailer rigorosamente a tema horror. Nella nostra selezione ci sono sia trailer in italiano che in lingua originale e ove possibile è indicata anche la data di uscita italiana.

Time Cut

Netflix ha reso disponibile il trailer italiano di un nuovo film horror slasher con viaggio nel tempo intitolato Time Cut, accompagnato dalla tagline: “Per fermare questo assassino, dovranno riscrivere la storia”.

“Time Cut” segue una ragazza adolescente che torna indietro nel tempo ai primi anni del 2000 per impedire a un feroce assassino di uccidere sua sorella.

La sinossi recita: “Si può cambiare il passato senza distruggere il futuro?’ Quando Lucy Field (Madison Bailey) scopre una macchina del tempo, solo un altro giorno nella vita di un genio della scienza del liceo, decide di tornare indietro e prevenire il crimine che ha perseguitato la sua giovane vita: l’omicidio della sorella maggiore Summer (Antonia Gentry). Riuscirà a sopravvivere ai primi anni del 2000 e smascherare l’assassino? O dirà ‘Bye Bye Bye’…alla sua vita?!? Solo il tempo lo dirà”.

Il cast include anche Michael Shanks, Griffin Gluck, Rachael Crawford, Jordan Pettle, Megan Best, Samuel Braun, Sydney Sabiston e Kataem O’Connor.

Il film diretto da Hannah Macpherson (Trinkets, Into the Dark, School Spirits) proviene dagli ideatori di “Freaky” e dai produttori dietro al franchise horror “Fear Street”. “Time Cut” ricorda da molto vicino il Totally Killer con la Kiernan Shipka della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina.

“Time Cut” debutterà in esclusiva su Netflix il 30 ottobre giusto in tempo per Halloween.

Heretic

A24 ha reso disponibile un nuovissimo trailer per l’horror Heretic, incentrato su due sorelle missionarie mormoni che si ritroveranno a combattere per la loro sopravvivenza dopo aver bussato alla porta sbagliata.

Il film è interpretato da un inquietante e inedito Hugh Grant (Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri) affiancato da Chloe East (The Fabelmans) e Sophie Thatcher (Yellowjackets). Grant torna al genere horror a 36 anni da La tana del serpente bianco di Ken Russell.

La sinossi ufficiale recita: “Due giovani missionari sono costretti a dimostrare la loro fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolti da un diabolico signor Reed, rimanendo intrappolati nel suo mortale gioco del gatto col topo topo”

“Heretic” è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods che hanno scelto Grant dopo averlo visto in Cloud Atlas. Beck & Woods oltre ad aver scritto la sceneggiatura di “A Quiet Place” hanno scritto e diretto il godibile horror La casa del terrore (Haunt), tre episodi per la serie tv 50 States of Fright di Sam Raimi e il deludente thriller fantascientifico con dinosauri 65 – Fuga dalla Terra.

A24 distribuirà “Heretic” nelle sale americane dall’8 novembre 2024.

Carved

Hulu ha reso disponibile un trailer per l commedia horror Carved, che scatenerà una vendicativa zucca assassina per una spassosa baldoria di sangue e risate.

Nel film, “Quando una drammaturga adolescente con il cuore spezzato, suo fratello minore e un gruppo eterogeneo di sopravvissuti rimangono intrappolati in un villaggio di rievocazione storica nella notte di Halloween, devono unirsi per sopravvivere a un implacabile assalto da parte di una zucca senziente e vendicativa”.

Il film è interpretato da Peyton Elizabeth Lee, Corey Fogelmanis, Wyatt Lindner, Carla Jimenez, Sasha Mason, Jonah Lees, DJ Qualls, Marc-Sully Saint-Fleur, Elvis Nolasco, Matty Cardarople, Jackson Kelly e Chris Elliott.

Il trailer è promettente sempre se non vi aspettate di vedere Pumpkinhead ma più le zucca posseduta dell’antologia horror Tales of Halloween nell’imperdibile episodio “Bad Seed”.

Il film è diretto da Justin Harding ed è basato su un suo cortometraggio omonimo che ha scritto e diretto per un programma di cortometraggi per l’Huluween Film Fest. Harding ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio con la scrittrice Cheryl Meyer.

I crditi di Harding includono anche la regia del thriller-horror Making Monsters ed episodi per le serie tv Urban Legend e The Haunted Museum.

Carved debutta in esclusiva su Hulu lunedì 21 ottobre.

Companion

Warner Bros. ha reso disponibile un teaser trailer per il thriller horror fantascientifico Companion, che vede protagonisti Sophie Thatcher (MaXXXine, The Boogeyman, Yellowjacket, Heretic) e il Jack Quaid lanciato dal ruolo di Hughie Campbell nella serie tv The Boys e poi apparso nei sequel Scream e Scream VI e nel biopic campione d’incassi Oppenheimer nei panni del fisico teorico Richard Feynman.

Il trailer è accompagnato dalla tagline: “Siete cordialmente invitati a vivere un nuovo tipo di storia d’amore”. “Companion” arriva dallo studio che ci ha portato Le pagine della nostra vita e dai “folli creatori” del folle thriller-horror Barbarian.

Il cast include anche Rupert Friend, Lukas Gage, Marc Menchaca, Harvey Guillén, Megan Suri e Woody Fu.

“Companion” è scritto e diretto da Drew Hancock, che fa il suo debutto alla regia dopo una lunga gavetta televisiva. In origine c’era Zach Cregger, regista di “Barbarian”, designato alla regia di “Companion”, ma poi gli è subentrato Hancock. Cregger nel frattempo è passato alla regia del mistery horror Weapons, attualmente in produzione, un’epopea horror con Josh Brolin, Julia Garner e Benedict Wong che si snoda su trame interconnesse, caratterizzate dalla scomparsa di studenti nel cuore della notte, dalla corruzione della polizia, dal trauma generazionale, dalla stregoneria, dai rituali di sangue e dagli abusi religiosi in una piccola comunità della Florida.

“Companion” debutta nei cinema il 9 gennaio 2025.

Tenants

Disponibile via Cranked Up un promettente trailer per una nuova antologia horror dal titolo Tenants. Il film è ambientato in un complesso di appartamenti e la tagline recita “7 Piani di Terrore!”

La sinossi recita: “Vivi 7 storie di terrore. Dopo essersi svegliata in uno strano e sconosciuto complesso di appartamenti, una donna cerca disperatamente la sorella mentre viene braccata da una figura oscura. Mentre si fa strada attraverso l’edificio, orrori indicibili accadono agli inquilini con cui interagisce.

Il cast include Mary O’Neil, Christa Collins, Myles Cranford, Rib Hillis, Clarke Wolfe, Kathryne Isabelle Easton e Douglas Vermeeren.

I registi dei vari episodi di “Tenants” sono Jonathan Louis Lewis (episodio “Laundry Day”), Sean Mesler (episodi “Acting Rash” e “The Photograph”), Blake Reigle (episodio “Nah”) e Buz Wallick (episodi “You’re not supposed to be here”, “Hoarder” e “Need Anything”). Il film è stato scritto da Mesler, Wallick e l’attrice Mary O’Neil.

Originariamente concepito nel 2009 come un’antologia con molti più registi ed episodi, l’unica idea rimasta da quel concept originale è quella di un complesso di appartamenti con ogni appartamento come episodio a sé stante e l’episodio “Acting Rash”, che ha dovuto essere leggermente modificato per adattarsi alla nuova linea del film.

Ryan Valdez (Day of the Mummy, Eaters) non è stato solo il direttore della fotografia del film, ma ha curato anche l’illuminazione e realizzato gli effetti visivi per il film.

Il film è già uscito negli Stati Uniti direttamente in VOD.