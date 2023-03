Scream 6: recensione e una pioggia di curiosità del sequel “Ghostface va a New York”

Scream 6 ha debuttato nei cinema italiani ed eccoci pronti con una piccola guida al film, corredata da una recensione e una pioggia di curiosità, per chi vuole sapere tutto, ma proprio tutto su uno dei capitoli più apprezzati del franchise creato negli anni ’90 dal defunto Wes Craven.

Al timone di questo secondo capitolo post-Craven torna il duo Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett noto anche come il collettivo “Radio Silence” che ha diretto anche “Scream 5” che confermava l’ottimo feeling dei due filmmakers con il genere horror, dopo il malevolo gioiellino Finchè morte non ci separi (Ready or Not), black-comedy horror con protagonista una strepitosa Samara Weaving che Bettinelli-Olpin e Gillett dopo un tentativo vano per il quinto “Scream” sono riusciti ad avere in Scream 6.

Il tentativo pienamente riuscito del rilancio del franchise Scream ha dato i suoi frutti, Bettinelli-Olpin e Gillett sono approdati ad un franchise di culto e un’icona horror come Ghostface con il rispetto dovuto, chiudendo con il quinto film la parte meta-cinematografica dei capitoli precedenti. Craven con i suoi 4 film-tributo al genere slasher è sempre riuscito a restare sul filo dell’ironia, destrutturando il genere stesso, narrandone le regole non scritte e invitando lo spettatore a guardare dentro il “giocattolo” rivelandone i meccanismi, sovvertendoli, divertendo e divertendosi senza mai però sconfinare nella parodia, come fece a suo tempo con il settimo film di Nightmare, altra pellicola meta-horror che potrebbe aver fornito la scintilla per la creazione della saga Scream, che esordirà due anni dopo. Craven con lo “Scream” originale mette in scena uno slasher da manuale in cui un serial-killer (in realtà due) seminano morte e terrore in una piccola cittadina americana, da quella scia di cadaveri nascerà all’interno del film e nella realtà una saga cinematografica (un film nel film dal titolo “Stab” aka “Squartati”) che nei sequel Scream 2 a Scream 3 scandirà gli eventi e gli omicidi, con il terzo Scream ambientato sul set cinematografico di un fittizio Squartati 3 e un quarto Scream, l’ultimo diretto da Craven prima della sua morte, che diventerà una sorta di revival con Ghostface di nuovo in azione a Woodsboro ad oltre dieci anni dagli omicidi originali, le aggressioni diventano più efferate e si aggiunge la connotazione voyeuristica della condivisione online.

Scream aka Scream 5 arriva a ben 11 anni dal quarto capitolo, la mancanza di un numero accanto al titolo lascia intendere che siamo di fronte ad un sequel ma anche ad un reboot soft poiché torna il cast principale originale sopravvissuto a primi quattro film. La trama celebra un anniversario e rievoca con due emuli la coppia di serial-killer originali (Billy Loomis di Skeet Ulrich e Stu Macher di Matthew Lillard) con l’arrivo di una nuova tormentata eroina (Melissa Barbera) che nasconde un segreto oscuro. Tornano per l’occasione la Sidney Prescott di Neve Campbell, la Gale Weathers di Courteney Cox e il Linus Riley di David Arquette, quest’ultimo diventa agnello sacrificale di questo tentativo decisamente riuscito di rilancio del franchise.

Bettinelli-Olpin e Gillett con Scream 6 affrontano la prova del fuoco, la meta-narrazione di Craven ha fatto il suo tempo e il quinto film ha chiuso un cerchio e lasciato una porta aperta per una nuova direzione che da Woodsboro ci porta nientemeno che nella tentacolare New York. La Grande Mela è perfetta cornice per narrare le gesta di un serial-killer, una giungla urbana afflitta dal degrado umano che ha già visto a suo tempo all’opera nientemeno che Jason Voorhees nel classico Venerdì 13 parte VIII – Incubo a Manhattan. La pellicola del 1989 diventa un intrigante fil-rouge per il duo di registi che disseminano il film di citazioni, regalando a Ghostface quella fredda brutalità e instancabile istinto predatorio tipici di Jason, elementi che renderanno questo sesto Scream il più violento ed efferato dell’intera saga. L’iter narrativo è il medesimo, come il finale shock, ma la nuova labirintica ambientazione, che diventa una sorta di carta “bonus” per il killer, l’ombra incombente di Jason, il ritorno per i fan del franchise di Haiden Panettiere uscita da diversi anni dai radar e la mancanza di Neve Campbell, che si è rivelata per i realizzatori sorprendente stimolo ad osare, ha creato nuova vitalità, e infrangendo qualche regola e confermandone altre, il risultato finale non è solo migliore del predecessore, ma pone Scream 6 tra i migliori capitoli dell’intera saga.

Ora il franchise di Scream si trova ad una svolta cruciale, dopo due pellicole riuscite ed apprezzate ne arriverà una terza, necessaria per dare una degna conclusione a questa fase “revival”, sulla scia della recente trilogia sequel di Halloween; purtroppo il ritrovato Michael Myers di David Gordon Green non ha superato indenne l’ultima tappa del percorso a causa del coraggioso ma controverso Halloween Ends, capitolo finale criticato dai fan e accolto tiepidamente dalla critica che potrebbe servire da monito, ma anche da insegnamento per un quasi scontato Scream 7. Il settimo film potrebbe aprire ad una varietà di storie dalle grandi potenzialità: vedi un’audace digressione sovrannaturale alla Venerdì 13 davvero complessa da gestire o puntando ancora una volta a sparigliare le carte aumentando, in un gioco di specchi, la presenza di Ghostface che potrebbero diventare una sorta di culto/setta, un po’ come avveniva nella serie tv The Following con Kevin Bacon. Qualunque sia la trama scelta dovrà mantenere un’invidiabile equilibrio tra passato e presente, ma soprattutto dovrà riuscire a sorprendere un target di spettatori e fan del genere horror sempre più scafati ed esigenti…in bocca al lupo.

Scream 6 – Il cast

Durante la ricerca dei migliori attori per le parti, Bettinelli-Olpin e Gillett, hanno fatto leggere a ciascuno di loro un monologo di Ghostface, indipendentemente dal fatto che il loro personaggio finisse per essere l’assassino, al fine di evitare spoiler e fughe di notizie. “Quando scegliamo quei ruoli in particolare, leggono i lati del loro personaggio e poi tutti quelli che abbiamo scelto leggono un monologo, un monologo di Ghostface”, ha detto Gillett a Collider. “Parte di ciò è eliminare il cast dal profumo perché non puoi scegliere l’assassino in modo specifico perché se stai ascoltando più persone, più persone conoscono la fine del film e diventa un intero pasticcio aggrovigliato. Tutti hanno letto il monologo di Amber in Scream 5 oltre alle loro scene. Il Ghostface di Josh Segarra è stato così fottutamente fantastico”.

Sebbene Courteney Cox (Gale Weathers) e Roger Jackson (voce al telefono di Ghostface) siano gli unici attori che hanno avuto ruoli in tutti e sei i film, questo film segna la prima volta che interagiscono direttamente via telefono.

Kevin Williamson ha rivelato che Kirby sarebbe tornato prima, ma il team di produzione non riusciva proprio a localizzare Hayden Panettiere. “Ci chiedevamo ‘Dov’è Kirby?’ Non siamo riusciti a trovarla”, ricorda Williamson, che ha scritto Scream 4 (così come l’originale del 1996 e il suo sequel), in una nuova intervista con Variety. “Non ha un agente. Era come scomparsa.” Williamson afferma di aver finalmente trovato l’opportunità di farla tornare a bordo durante le riprese della seconda stagione della sua serie Tell Me a Story in Tennessee nel 2019. Durante quell’incantesimo, Williamson ha incontrato i produttori che avevano lavorato con Panettiere a Nashville. Da lì, si trattava solo di collegare i punti. “Ho chiamato il mio produttore a Nashville e gli ho detto: ‘Conosci Hayden Panettiere, per caso? Perché non riusciamo a trovarla!’ È tipo, ‘Oh sì, fammela chiamare'”, dice Williamson. “E poi hanno richiamato ed è stato come, ‘Va bene, l’ho trovata!'”.

Neve Campbell ha dichiarato il 6 giugno 2022 che non avrebbe ripreso il ruolo di Sidney Prescott, dopo aver recitato nelle cinque voci precedenti, a causa di una disputa salariale con la Paramount. La dichiarazione di Campbell recitava: “Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, soprattutto quando si tratta di Scream. Ho sentito che l’offerta che mi è stata presentata non corrispondeva al valore che ho apportato a Scream come franchise. È stata una decisione molto difficile andare avanti. A tutti i miei fan di Scream, vi voglio bene. Mi avete sempre sostenuto in modo incredibile. Sarò per sempre grato a voi e a ciò che questo franchise mi ha dato nel corso degli anni ultimi 25 anni”. Dopo che Campbell ha annunciato che non avrebbe ripreso il ruolo di Sidney, il suo ex co-protagonista di Scream, Matthew Lillard, ha offerto il suo sostegno alla sua decisione. “Tom Cruise ha preso meno soldi per Maverick [sic]?” ha chiesto l’attore, insistendo sul fatto che non ci si dovrebbe aspettare che una donna prenda uno stipendio più basso. Ha notato che Scream V è stato un “grande successo” e che Campbell dovrebbe essere pagata di conseguenza.

Anche se Neve Campbell non sarà nel film, la sceneggiatura contiene ancora riferimenti al personaggio di Sidney ed è “protettiva” nei suoi confronti.

In un’intervista con Entertainment Weekly, i co-registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin hanno parlato di Scream 6. Mentre Gillett ha riconosciuto che Neve Campbell sarà una grande mancanza, ha detto che in realtà è stata una buona cosa che non sia stata inclusa nella narrazione del film. “Adoriamo Neve e siamo grandi fan di Sidney Prescott, ma sembrava che ci fosse un’opportunità per scavare davvero in questa nuova raccolta di personaggi, e penso che le persone saranno davvero sorprese e soddisfatte dal successo di questo film…Questo film fa parte delle nostre vite ormai da un po’ di tempo, ma penso che siamo ancora costantemente sorpresi da quanto sia ricca, interessante e profonda la relazione tra loro quattro in questo film”.

Kirby, una delle sopravvissute di Scream 4 (2011), ritorna, facendo di questo Hayden Panettiere il primo credito di recitazione in 5 anni, insieme al suo primo film distribuito nelle sale in 12 anni, essendo stato l’ultimo Scream 4. C’erano già piani per coinvolgere Panettiere in Scream (2022), ma non è stato possibile individuarla in tempo, quindi la sua presenza era limitata alla sua foto su una miniatura di YouTube e ad un cameo vocale.

Courteney Cox è stato il primo membro del cast a firmare per tornare nei panni di Gale Weathers. Afferma che non ha esitato a tornare perché adora interpretare Gale, e ha detto scherzosamente che l’avrebbe persino interpretata gratuitamente.

Courteney Cox ha interpretato Gale Weathers in sei puntate di questo franchise, tutte distribuite nelle sale. nell’arco di quattro decenni. Questo è un record per qualsiasi attrice, un’impresa che condivide solo con Milla Jovovich, che è apparsa in tutti e sei i film di Resident Evil (2002) prima del reboot.

Scream 6 è il primo film di ‘Scream’ senza Neve Campbell (Sidney Prescott) e David Arquette (Dewey Riley). A partire da questo film, Courteney Cox (Gale Weathers) è l’unico attore ad apparire in ogni film, mentre Roger Jackson ha fornito il lavoro vocale per ogni film.

Seconda collaborazione per Henry Czerny (Psicologo Dr. Christopher Stone) e Radio Silence dopo Finché morte non ci separi.

Courtney Cox ha fatto di persona le scene di stunt durante la resa dei conti di Gale con Ghostface. “Ho girato quani interamente la mia scena”, ha detto a Entertainment Weekly. “È stato molto fisico. È diventata la mia scena preferita in un film di Scream perché ho avuto modo di combattere davvero con Ghostface”.

IndieWire ha notato che Neve Campbell aveva trascorso 26 anni a recitare nel franchise e ha annunciato che era “la fine di un’era”. David Arquette ha dichiarato: “Mi piacerebbe che lei ne facesse parte. Un film di Scream senza Sidney è un po’ triste, ma capisco la sua decisione. In un certo senso è tutto un affare, devono bilanciare tutti questi elementi per avere un budget e produrre un film”. Anche Jasmin Savoy Brown, Melissa Barrera e gli ex co-protagonisti di Scream Emma Roberts, Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Jamie Kennedy hanno espresso il loro sostegno alla decisione di Campbell e hanno elogiato il suo contributo alla serie.

Hayden Panettiere si è chiesta se sarebbe stata in grado di recitare di nuovo dopo essersi presa una lunga pausa, e ha rivelato quanto fosse stata nervosa in un’intervista con Entertainment Weekly. Ha detto: “È stato scoraggiante, onestamente. Ero un po’ preoccupata. Ero preoccupata di non poter più recitare. Voglio dire, mi sono presa quattro anni di pausa. Dovevo ricordarmi cosa potevo fare ed essere sicura di poterlo ancora fare. Ma sapevo di aver preso la decisione giusta. Questo è stato il migliore, il miglior primo film che avrei potuto sognare. È stato come tornare a casa. Avevo 21 anni quando ho girato Scream 4 e Wes Craven, l’intero cast, l’intera troupe, era una tale famiglia. Speravo di trovare la stessa cosa qui, e l’ho sicuramente trovata. Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] e l’intero cast. Voglio dire, persone semplicemente incredibili, semplicemente incredibili”.

Jenna Ortega e Samara Weaving hanno recitato insieme nel film del 2020 La babysitter – Killer queen (2020).

In un’intervista con Collider, Jenna Ortega ha affrontato la nuova storia d’amore di Tara con Chad e ha spiegato perché alla fine è una buona cosa per lo sviluppo del suo personaggio. Tara trascorre gran parte del film precedente correndo, urlando e generalmente essendo terrorizzata, ma dandole un interesse romantico, spiega Ortega, le si dà una dimensione completamente nuova. “Penso che sia solo in grado di aggiungere quel livello per Tara, e penso che poiché l’abbiamo vista in costante difficoltà per quattro ore, penso che sia davvero meraviglioso per lei avere una sorta di sollievo, e specialmente in un personaggio adorabile e simpatico come Chad. Anche nel quinto, non abbiamo avuto alcuna interazione. Non credo che ci siamo mai parlati, quindi ricordo che io e Mason eravamo davvero sorpresi, ma poi anche piacevolmente sorpresi quando dobbiamo lavorare l’uno con l’altro perché, abbastanza fortunatamente, in un certo senso andiamo d’accordo. Qualsiasi tipo di relazione fa bene all’evoluzione di una persona, quindi penso che vedere anche Tara avere quel livello in più, penso che aggiunga dimensione e renda lei più interessante.”

Quando si trattava di casting, Samara Weaving era in cima alla lista dei registi. “Quando abbiamo letto per la prima volta l’apertura, Samara era in cima alla nostra mente, sapevamo solo che sarebbe stato perfetto per lei”, ha detto il regista Tyler Gillett durante una recente intervista con IndieWire. “Le abbiamo fatto una telefonata e lei ha accettato in un attimo. C’è una connessione e un’amicizia che abbiamo formato così velocemente in ‘Finché morte non ci separi’ È solo una di quelle persone con cui saremo amici per sempre. È una delle nostre preferite e ha il miglior urlo del mondo!”

Dermot Mulroney e Courteney Cox hanno già recitato insieme in Friends.

Josh Segarra ha rivelato in un’intervista con Inverse che sarebbe interessato a Scream 7 e a veder prodotto un musical dedicato al franchise. Ha dichiarato: “Se potessero trovare la strada per un musical di Scream, far ridere il pubblico e anche avere un po ‘di paura? Andiamo! Chi lo sa? Forse Ghostface ha dei talenti operistici che non conosciamo”.

Dermot Mulroney ha precedentemente interpretato un poliziotto in Zodiac (2007), anche in quel caso si occupava di un serial killer.

Gli Easter Egg di Scream 6

Qualcuno vestito da Mojo Jojo delle Superchicche viene visto nella metropolitana. Roger L. Jackson, voce di Ghostface, è anche la voce di Mojo Jojo.

In omaggio a Wes Craven, che ha diretto i primi quattro film di “Scream”, la costumista Avery Plewes ha iniziato con personaggi della filmografia horror di oggi e di ieri per popolare la scena della metropolitana. “Abbiamo iniziato con Wes, poi siamo passati attraverso i cattivi horror di serie A, nuovi e vecchi, poi le cose che sembrano davvero rilevanti per le persone di oggi che fanno parte dello zeitgeist”, ha detto. “‘Scream’ è tutto incentrato sull’essere meta e fare riferimento allo zeitgeist, e quindi guardi Ari Aster, Jordan Peele, avevamo gli zombie di ‘Handmaid’s Tale’ in metropolitana. Volevamo che Mindy si sentisse terrorizzata, non solo da elementi horror, ma anche tropi patriarcali che la farebbero davvero impazzire. Riferimenti e costumi dei film di Wes Craven: Sadie di L’ultima casa a sinistra (1972), Benedizione mortale / “Deadly Blessing” (1981), Freddy Krueger di Nightmare – Dal profonfo della notte (1984), Samantha Pringle di Dovevi essere morta / Deadly Friend (1986) ), Horace Pinker e Allison Clemson di Sotto Shock / “Shocker” (1989), Padre e bambino de La casa nera / “The People Under the Stairs” (1991), Predicatore Pauly e Detective Rita Veder di Un vampiro in Brooklyn (1995)

In metropolitana, uno dei passeggeri è vestito come Grace di Finché morte non ci separi aka Ready or Not (2019), diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno diretto questo film. Samara Weaving, che interpretava Grace in quel film, recita anche in questo film.

Tara è vestita da pirata durante la festa della confraternita, che era un terzo di un riferimento al lavoro di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin sull’antologia found-footage V/H/S. Il loro segmento, intitolato “10/31/98”, presentava un quartetto di amici che hanno commesso un errore fatale nel cercare una festa in costume, inciampando invece in un rituale di culto. Nel segmento, Gillett con in mano la videocamera indossava un costume da orsacchiotto (che può essere visto anche alla festa della confraternita), mentre Bettinelli-Olpin indossava abiti da pirata. Il produttore esecutivo Chad Villella è apparso come Unabomber in V/H/S, che doveva essere rappresentato anche in Scream 6, ma quel piano venne accantonato.

I registi hanno scherzato sul fatto di aver visto il film 1.000 volte e di notare costantemente nuovi riferimenti nel film. Alcune delle loro easte egg più oscure includono un effetto sonoro riutilizzato dal film horror di Ti West del 2022 “X”, uno scorcio degli aculei blu di Sonic the Hedgehog per far felice il figlio di Bettinelli-Olpin e un’inquadratura di qualcuno vestito come il personaggio di Keke Palmer in Nope di Jordan Peele.

Il nome completo dell’interesse amoroso di Sam è Danny Brackett, sicuramente un riferimento ad Annie Brackett, una delle amiche di Laurie Strode nell’originale Halloween (1978).

Nella stazione della metropolitana, si può vedere chiaramente e numerose volte che gli attori si trovano alla stazione/binario 96. Il 1996 è l’anno in cui è uscito il primo film di Scream.

Il personaggio di Samara Weaving, Laura Crane, condivide un nome con l’alias Laura di Sidney, che usava mentre si nascondeva in Scream 3 (2000). Il suo cognome è un riferimento alla Marion Crane di Psycho (1960).

I riferimenti horror più notevoli arrivano durante la sequenza della metropolitana, con personaggi sullo sfondo vestiti come: Pinhead, The Babadook, la maschera da lupo di Peachfuzz del film Creep (2014), Jason Voorhees, Samara di The Ring, Kayako di The Grudge, Michael Myers, Grace di Fonché morte non ci separi (2019), The Creep da Creepshow, Chucky de La bambola assasina, Pennywise, l’artista americano Andy Warhol, le Gemelle Grady di Shining (1980), Freddy Krueger, Sherrie di Stab 6, attrice e modella italo-americana Giulia Volpe.

Mindy e Kirby (Hayden Panettiere), discutono del loro comune amore per l’horror, prima scegliendo l’originale Nightmare come loro film preferito, altro franchise creato dal defunto regista di Scream Wes Craven. Lodano anche Venerdì 13 – Capitolo finale, Psycho II ed entrambe le versioni di Candyman, inclusa quella del 2021 di Nia DaCosta.

Alla festa della confraternita, Ethan indossa un’armatura di cartone come un cavaliere. Questo è un riferimento ad un film horror indipendente del regista Jeremy Saulnier intitolato Murder Party (2007). Il personaggio principale Christopher indossa lo stesso costume per quella che pensa sia una festa, ma si rivela essere qualcosa di più.

I registi Bettinelli-Olpin e Gillett, con il loro produttore esecutivo Chad Villella, si sono persino inseriti nella scena della metropolitana, anche se molto brevemente. Bettinelli-Olpin vestito da Kurt Cobain e Gillett ha la testa trapassato da un finto coltello da macellaio. “I migliori 12 fotogrammi del film, sicuramente i più spaventosi.”

Nella scena iniziale, Jason ha una maglietta con il nome di un film di Dario Argento – 4 mosche di velluto grigio. Un poster di Profondo rosso (un altro film di Dario Argento) può essere visto sulla parete del suo appartamento.

I registi hanno spiegato di non aver resistito a uno dei riferimenti più ovvi riguardo al loro sequel ambientato a New York: Venerdì 13 parte VIII – Incubo a Manhattan ( (1989) Bettinelli-Olpin spiega: “Penso che sia divertente; è stato davvero fortuito in realtà. Abbiamo continuato a fare battute, ovviamente; sin dalla prima volta che abbiamo letto la sceneggiatura, Incubo a Manhattan faceva parte della conversazione. Ma non abbiamo mai avuto un posto nel film per citarlo davvero, avevamo una lista di film della Paramount che possedevano e che potevamo usare nel film. Nel momento in cui l’abbiamo visto, ci siamo detti, ‘Oh, eccolo. Edè andato tutto a posto”. “Quello era il frutto più basso e, spesso, non vuoi raccogliere il frutto più basso perché sembra troppo ovvio, e poi lo vedi, e poi dici: ‘Beh, non c’è scelta migliore'”, Gillett rivela il loro processo di pensiero. “se lo capisci, lo capisci. Ti fa sapere che sei pronto per una corsa divertente”, aggiunge Bettinelli-Olpin.

Il nome di Anika Kayoko è un riferimento a Kayako Saeki, il malvagio fantasma di Ju-on: The Grudge (2002) e del suo remake americano The Grudge (2004). Opportunamente, Anika è di origini asiatiche, come Kayako che è un fantasma giapponese.

I produttori hanno quasi piazzato un poster di X: A Sexy Horror Story (2022) nella stanza di Tara (Jenna Ortega), un altro film horror con Ortega, ma poi hanno deciso di non farlo.

Mindy e Anika vengono mostrate mentre mangiano popcorn da una lattina di alluminio Jiffy Pop, che era ciò che Casey stava preparando poco prima di essere uccisa in Scream (1996).

Samara Weaving è vista indossare un abito verde-giallastro in Scream 6. Un abito di colore simile è stato indossato da Courtney Cox nel primo film di Scream.

La costumista Avery Plewes ha spiegato le varie variazioni delle maschere, ognuna corrispondente agli assassini di ogni film. Ha detto a Bloody Disgusting: “Volevamo anche, ancora una volta, che l’eredità fosse una cosa del genere, mostrare una progressione rispetto ai diversi film di come si sarebbero deteriorati e mostrare una sequenza temporale di quanto tempo è andato avanti. Ecco dove il diverse versioni. Volevamo che le distinzioni tra le maschere fossero abbastanza forti in modo che, ad esempio, quando Tara viene intervistata da Bailey sulla maschera, dica: “Oh, questa non è la maschera. Sembra X, Y, Z.’ Volevamo che ogni maschera avesse la propria distinzione in modo che se qualcuno la descrivesse, potesse identificarne i dettagli”.

Curiosità varie

Scream 6 è il primo film della serie in cui il titolo numerato è in numeri romani (Scream VI).

Scream 6 è il terzo film della serie ambientato fuori Woodsboro, dopo Scream 2 (1997) e Scream 3 (2000).

Il primo film di Scream ad essere girato al di fuori degli Stati Uniti, poiché le riprese si sono svolte a Montreal, in Canada.

Mentre Randy ha intercettato la chiamata Ghostface prevista da Gale in Scream 2 (1997), questo segna il primo film di Scream in cui Gale riceve una chiamata da Ghostface.

Durante la sessione di terapia di Sam con il dottor Stone, si possono vedere varie statuette nel suo ufficio, comprese quelle raffiguranti l’intera famiglia Addams. Alla festa della confraternita, passa anche una ragazza con quello che sembra un costume di Halloween di Mercoledì Addams. Jenna Ortega (Tara) nel lasso di tempo tra il quinto e il sesto Scream ha interpretato Mercoledì nell’omonima serie tv di Netflix.

Scream 6 è il film più lungo della serie con 2 ore e 3 minuti.

La maschera invecchiata e consumata di Ghostface ha una piccola somiglianza con la maschera di Michael Myers nel suo requel Halloween (2018) (e nei successivi sequel).

Il fucile che Ghostface usa nel trailer è un Mossberg 590 nightstick..

Scream 6 – Nuova città…nuove regole

Lo slogan “New York. Nuove regole” rievoca quello di Scream 4 con “Nuovo decennio. Nuove regole”. A questo proposito il VI essendo in rosso all’interno della parola Scream richiama anche il 4 all’interno della parola Scream.

Nel trailer si vede Ghostface usare un fucile, in costume, ignorando la regola non scritta degli altri assassini di ricorrere alle pistole solo quando si smascherano.

Durante un’intervista con SFX Magazine (tramite Digital Spy), i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno difeso la loro decisione di includere un Ghostface con un arma da fuoco, nonostante i suggerimenti secondo cui la mossa avrebbe rovinato il personaggio. Bettinelli-Olpin ha sottolineato che non volevano che il film fosse sicuro o noioso e che erano entusiasti all’idea che Ghostface fosse a New York e brandisse un fucile. Ha spiegato che i due sentimenti di “Cosa stiamo facendo?” e “Dobbiamo farlo!” erano spesso intrinsecamente legati e la decisione di includere un Ghostface armato ne era un perfetto esempio. Gillett ha ulteriormente spiegato che mentre ci sono molti momenti divertenti e classici di Ghostface, volevano mettere il personaggio più nel mondo reale per raggiungere un livello di tensione viscerale. “Ci sono una tonnellata di momenti divertenti, meravigliosi e classici di Ghostface, ma non è il Ghostface che cade. Lo adoriamo, ma affinché fosse spaventoso e raggiungesse un livello di tensione viscerale, volevamo inserire il personaggio più nel mondo reale. Se Ghostface sta cercando di attraversare una porta, lo farà! Non si arrende. Quando è all’inseguimento, l’inseguimento non finisce finché non ha raggiunto il suo obiettivo.”

Mindy evidenzia l’idea delle regole del franchise, come budget maggiori e più sangue, ma in particolare i franchise che uccidono personaggi storici. Per dimostrare il suo punto di vista, Mindy cita diversi esempi, come la morte di Sally Hardesty nel sequel/reboot Non aprite quella porta del 2022 e la morte di Luke Skywalker nella trilogia sequel di Star Wars. Questa affermazione rievoca quella di suo zio Randy Meeks (Jamie Kennedy) con sequel che richiedono uccisioni più elaborate e un numero di vittime molto più alto, e il fatto cvhe nelle trilogie i personaggi principali non sono più al sicuro.

Mindy ottiene un altro monologo che spiega le regole del film e nota che una volta che una serie è diventata un franchise, i personaggi principali sono sacrificabili. Gli esempi forniti sono Laurie Strode (morta fuori campo in Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers e sullo schermo in Halloween: La resurrezione), Nancy Thompson (morta in Nightmare 3 – I guerrieri del sogno), Ellen Ripley (morta in Alien 3), Sally Hardesty (morto in Non aprite quella porta del 2022), Jigsaw (morto in Saw III), Tony Stark (morto in Avengers: Endgame), James Bond (morto in No Time to Die ) e Luke Skywalker (morto in Star Wars: Gli ultimi Jedi). Ci sono più somiglianze con molti di questi franchise: Scream parla anche di assassini quasi indistruttibili che prendono di mira principalmente adolescenti, usano armi da taglio e sono mascherati o provocano verbalmente le loro vittime (Halloween, Nightmare, Non aprite quella porta); l’eroina deve sempre affrontare una nuova squadra di assassini ad ogni puntata (Alien); altre persone continuano il lavoro dell’assassino dopo la loro morte (Saw); e Scream ha spesso criticato la tendenza a realizzare remake/reboot (soft) dei franchise (Halloween, Nightmare, James Bond, Star Wars).

Scream 6 – Note di produzione

Sebbene sia ambientato in una delle città più famose d’America, è il primo film della serie ad essere girato fuori dagli Stati Uniti. È stato girato a Montreal, in Canada, e le scene della Blackmore University sono state girate nel campus della McGill University della città.

Melissa Barrera ha rivelato in un’intervista con Collider che spostare il film fuori dalla città immaginaria di Woodsboro per la prima volta e ambientare il sequel a New York è ancora più terrificante. Ha dichiarato: “è 20 volte più intimidatorio. È terrificante. Perché vedi in una città come New York, ognuno si occupa dei fatti propri e se qualcuno chiede aiuto, nessuno verrà in loro aiuto….nessuno viene ad aiutarli, sai, è come se tutti dicessero, ‘Non sono fatti miei’. Quindi è mortificante, perché sei inseguito da Ghostface, ma vedi anche l’umanità e come reagisce in una situazione del genere. Ad ogni modo, penso di aver già detto probabilmente troppo.”

La costumista Avery Plewes ha parlato dell’aggiornamento degli abiti e della maschera iconici dell’assassino. Poiché il film rende omaggio ai Ghostface caduti del passato, ciò significava creare una nuova maschera Ghostface alterata per l’ultimo killer del franchise. Ha rivelato una sorprendente fonte di ispirazione per la nuova maschera: le bambole. “Ero eccitata ma anche assolutamente terrorizzata”, ha detto Plewes sull’opportunità du entrare a far parte del franchise di Scream. “Ho detto ai [registi] ‘Sapete che questa è una maschera di silicone’, perché sono sono una persona che ama essere precisa. Parliamo di un film di Hollywood, quindi siamo qui per spaventare le persone e non per realizzare la versione più scientifica di come la maschera si deteriorerebbe. Quindi appena ho iniziato a fare esperimenti e dopo ave guardato molte immagini; sono andato nel luogo di quello che quel tipo di faccia mi ha spaventato nel tempo, e sono le bambole, bambole di porcellana e bambole rotte. Le ho ancora sul mio telefono. “Ho centinaia di immagini di bambole di porcellana e silicone i cui occhi si sono incrinati e la plastica si è staccata. Quindi le ho usatie come riferimenti.” Ha continuato aggiungendo: “Quindi la mia invecchiatrice/tintrice, Val, è un’artista incredibile, incredibile. Ha lavorato con noi per stabilire, ok, abbiamo bisogno di una crepa qui, e abbiamo bisogno di un buco bruciato qui. La maschera Ghostface era letteralmente il progetto. Disegnerei su di loro. RJ di Fun World, che possiede l’IP della maschera, è super generoso e ci ha inviato tonnellate e tonnellate di maschere. Siamo stati in grado di svilupparla grazie a questo. Quindi sì, è successo organicamente. Radio Silence e io adoriamo lavorare insieme, quindi non ho mai avuto il timore, ‘oh, devo andare all’ufficio costumi.’ bastava dir loro ‘Venite a vedere questa cosa divertente che sto sviluppando.’ Ogni tanto venivano a controllare e a vedere cosa stava facendo Val. Ho mandato loro foto o video di come appariva con un’illuminazione specifica. Abbiamo anche messo in risalto luci e ombre per farla sembrare più vuota in alcuni punti”..

La costumista Avery Plewes ha stimato di aver realizzato 200 costumi, con 140 comparse sul set per le riprese della metropolitana. Circa 45 di queste comparse si cambiavano d’abito dopo essere scesi dal vagone ricreato e poi riapparivano con costumi diversi sulla banchina della metropolitana. “Era una regola 25/75, in cui il 25% dei costumi era inquietante all’inizio, e poi è peggiorava progressivamente”, ha spiegato Plewes.

Non è stata solo la maschera Ghostface ad avere un aspetto aggiornato, ma anche il costume. La costumista Avery Plewes ha dettagliato l’astuto easter egg: “Una cosa che dirò con la veste di Ghostface è che ogni manica ha sei pezzi a significare Scream 6. Io le chiamo le ali di Ghostface.”

Nel dicembre 2022, il collettivo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) ha commentato l’assenza di Neve Campbell, dicendo che la sua assenza ha influenzato “notevolmente” la sceneggiatura. Hanno deciso di utilizzare il cambiamento come un’opportunità per concentrarsi maggiormente su altri personaggi, in particolare sui quattro giovani sopravvissuti del film precedente. Hanno anche menzionato quanto amano sia Campbell che il personaggio di Sidney e che potrebbe tornare nelle puntate future.

La produzione di Scream 6 è stata ritardata di 3 giorni dal 6 giugno al 9 giugno 2022, per un motivo sconosciuto. Si ipotizza che ciò sia dovuto a riscritture, quando Neve Campbell ha annunciato che non sarebbe tornata. Sidney avrebbe dovuto avere un ruolo importante nel film.

Kevin Williamson ha condiviso i suoi pensieri sul film. Durante la promozione del film slasher Sick (2022), che ha ricevuto molte reazioni positive, Williamson ha parlato con Syfy Wire di Scream 6: “Non sembra la ‘Parte 6’, sembra che tu stia guardando questo grande, enorme, una nuova invenzione. Lo adoro. Ho guardato il film con un grande sorriso stampato in faccia. Penso che sia di tutto e di più. E andare a New York è stato fantastico. Il film sembra nuovo, sembra fresco, sembra un nuovo film.”

Questo è il secondo film di Scream girato in digitale (con macchine da presa Arri Alexa Mini) e anche il primo a non essere girato con lenti anamorfiche. Le prime cinque puntate sono state girate con lenti anamorfiche Panavision, sebbene anche Scream (1996) sia stato girato con lenti anamorfiche Clairmont-Scope. Scream 6 è stato girato con lenti sferiche Panavision Primo.

Secondo Melissa Barrera (Samantha “Sam” Carpenter), Scream 6 aveva una sceneggiatura molto diversa, che inizialmente le ha causato qualche preoccupazione rispetto a come gestire il suo personaggio, portando a un incontro molto produttivo con i registi e gli sceneggiatori del film. A questo proposito ha dichiarato: “La sceneggiatura è cambiata molto dalla prima versione che ho ricevuto e rispetto al film che abbiamo realizzato. Era, voglio dire, completamente diverso. Mi sono seduta con i [registi] Matt [Bettinelli- Olpin] e Tyler [Gillett], e poi con [gli sceneggiatori] Jamie [Vanderbilt] e Guy [Busick] perché volevo davvero assicurarmi che esplorassimo di più la psiche di Sam e che potessimo conoscerla profondamente, perché era una delle ragioni per cui volevo interpretare Sam in primo luogo. La ragione per cui ero attratta da lei in Scream 5 era per il suo grande potenziale, e volevo assicurarmi che nel sesto film vedessimo più livelli in lei. Non era solo la ragazza dura, la sorella maggiore protettiva che ha alzato tutti questi muri. Ho pensato: ‘Cosa succede quando quei muri crollano?’.Non abbiamo avuto la possibilità di vederlo nel quinto, quindi ho pensato: “Voglio assicurarmi che si senta una persona più reale e completa. Tutte queste cose, tutte queste relazioni e tutto ciò che le è successo nel quinto, come lo esploreremo?’ E penso che il fatto che Matt e Tyler siano così fantastici sia che quando ho parlato con loro per la prima volta dopo aver letto la prima bozza, ho pensato: “Queste sono le mie preoccupazioni e voglio davvero che il pubblico conosca di più Sam”. I fan sono già innamorati di così tanti personaggi che devi dare loro molto e aprirti molto per farti scoprire, e lo volevo davvero, e loro erano d’accordo al 100%. Lo volevano anche per tutti i personaggi. Volevano quei momenti tranquilli, volevano che il nucleo di quattro avesse questi ritmi intimi di amicizia e che potessero dare un’occhiata a queste quattro persone che hanno attraversato un enorme trauma e come lo stanno affrontando a modo loro. Avere un cuore, perché il quinto film sembrava in un certo senso, nel franchise di Scream, i primi quattro film sono incredibili e Wes aveva le sue cose e la sua visione di Scream, e nel quinto, che è il primo senza di lui, avevamo l’essenza di Scream, ma ho sentito anche che c’era molto cuore. È stato un film molto emozionante, cosa rara in Scream, e penso che sia bellissimo. Questo è ciò che mi attrae nei progetti, il cuore, l’emotività perché è ciò con cui mi connetto personalmente, quindi volevo continuare così nel sesto film. E penso che sia quello che Guy e Jamie fanno così bene, e lo hanno fatto, e sono così felice del film che abbiamo girato”.

Non c’erano oggetti di scena rimasti dai film precedenti – “Nemmeno i file grafici dei poster e delle copertine dei libri”, secondo la scenografa Michèle Laliberté – quindi tutto per il santuario ha dovuto essere ricreato da zero. Laliberté ha detto a IndieWire: “Abbiamo esaminato i film e fatto un elenco di tutti gli omicidi e di tutte le vittime”, aggiungendo che tutto doveva provenire dagli omicidi avvenuti nei film di Scream, non nei film di Stab, e che “Gli unici oggetti di Stab erano collegati a Scream 3, che riguardava la realizzazione di un film Stab”.

In un’intervista con Entertainment Weekly, i registi hanno rivelato di essere rimasti sorpresi dalla sceneggiatura di Scream 6 quando l’hanno letta, in particolare la scena iniziale. Hanno capito il significato della scena iniziale e hanno deciso di correre dei rischi audaci. I registi sono arrivati ​​al punto di battere il record di Ghostface con questo film. Si trattava di coinvolgere il pubblico fin dall’inizio del film. “Ovviamente, è stata la prima cosa che abbiamo letto quando abbiamo letto la sceneggiatura. C’è uno standard che è stato stabilito da questi film secondo cui l’apertura, come il suo piccolo cortometraggio contenuto, deve raggiungere qualcosa di veramente specifico e impostare il tono per il resto del film, e deve anche essere all’altezza di ciò che esiste come apertura nel lignaggio di questo franchise. Questo per noi è stato il più sorprendente e scioccante… Sembrava proprio che dicessimo ‘Oh cu prenderemo alcune libertà con questo nuovo film’. E se il pubblico è d’accordo, allora sarà d’accordo per il resto del film. Alla fine dei conti penso che questo sia l’obiettivo dell’apertura. Fino a che punto puoi spingerti? Fino a che punto puoi spingere i confini designati e, si spera, creare una serie selvaggia di aspettative per il pubblico man mano che il film che va avanti”.

Il co-regista Matt Bettinelli-Olpin e il produttore esecutivo Chad Villella hanno rivelato che la scena della metropolitana era quasi stata tagliata. “Le sfide per portarla sullo schermo sono iniziate in pre-produzione, quando abbiamo appreso che non avevamo idea di come avremmo fatto ad ottenere un vagone della metropolitana. Abbiamo pensato: ‘Lo faremo prendendo un vagone della metro e adattandolo alle nostre necessità’ “Poi, abbiamo scoperto che era fuori discussione. Abbiamo provato a farne entrare un paio, ma erano troppo pesanti e rischiavano di ribaltarsi. Sarebbe costato un miliardo di dollari. Ne abbiamo discusso a lingo. Il 30% della pre-produzione rea incentrato su ‘Come facciamo con la sequenza della metropolitana?’ Bettinelli-Olpin hanno rivelato che “Ci sono stati diversi momenti in cui ci siamo detti ‘Forse dovremmo semplicemente tagliarla?’ ma ognio volta ci rispondevamo: “Assolutamente, in nessuna fottuta circostanza.’ Questa è stata una testimonianza di quanto fossero bravi tutti i membri della troupe. Tutti hanno lavorato insieme per capire, ‘Come possiamo ottenerlo? Come possiamo costruirlo? Come possiamo creare qualcosa che sembri in movimento?” E’ stata una collaborazione tra tutti i reparti, compresi i costumi. “Oh, dobbiamo realizzare 200 costumi diversi? Ma possono sembrare tutti professionali?” È un modo lungo per dire che è stata una streta collaborazione tra tutti i dipartimenti, e tutti hanno superato le nostre aspettative. Ricordo che quando siamo saliti sul set, la reazione è stata: ‘Questa è solo la metropolitana, ma già mi sento come se fossimo a New York’. Che è esattamente quello che cercavamo. Non sembrava un set. Sembrava che tu fossi lì “. ha aggiunto Bettinelli-Olpin.

Dopo l’uscita di Scream del 2022, Kevin Williamson ha rivelato che Scream 4 avrebbe dovuto essere l’inizio di una nuova trilogia. Ha detto a Bloody Disgusting che nella sua visione originale per un quinto film, Jill (Emma Roberts) sarebbe andata al college (dove Sidney era una professoressa) e avrebbe dovuto affrontare un killer che sapeva di essere stata lei nel film precedente. “Scream 6 avrebbe risposto a qualunque cosa fosse successa tra Dewey e Gale”, ha continuato Williamson. “Sidney era presente, ma era più focalizzato sulla trama di Gale.” Ma a causa delle prestazioni al botteghino relativamente scarse di Scream 4, è stato il primo film della serie a incassare meno di 100 milioni di dollari a livello globale, nonostante fosse uno dei capitoli più costoisi budget, la visione di Williamson per un quinto film non si è mai concretizzata.

Nel montaggio originale della scena di Sam con il suo terapista, che è chiaramente una fan di film horror, si imbatte in una bambola di Ghostface mentre sta uscendo dal suo ufficio.

Il direttore della fotografia Brett Jutkiewicz, ha rivelato che questa sceneggiatura richiedeva un occhio più grintoso e realistico rispetto alle voci precedenti. “Per me è iniziato davvero con la nuova location, entusiasmandomi per New York”, ci ha detto Jutkiewicz. “Così ho iniziato a pensare a modi per abbracciare sia ciò che è particolare di New York e l’atmosfera di New York, ma anche modi per intensificare l’esperienza sia di questa nuova ambientazione che di questo personaggio Ghostface più aggressivo”. Per ottenere quel nuovo aspetto, Jutkiewicz ha apportato una modifica importante alla macchina da presa che ha utilizzato per Scream 6. I primi cinque film di Scream sono stati girati con lenti anamorfiche. Scream 6 è stato il primo ad essere girato con una lente sferica, la stessa usata da Jutkiewicz per Finchè morte non ci separi (Ready or Not), per dare al film un aspetto più radicato e realistico. “Quindi la combinazione di queste due cose che ho proposto ai registi all’inizio della preparazione è stata quella di cambiare le lenti rispetto al film precedente”, ha detto Jutkiewicz. “Tutti e cinque i precedenti film di Scream sono stati girati con lenti anamorfiche e questo film è stato il primo ad essere girato con lenti sferiche. E le lenti anamorfiche hanno un particolare tipo di morbidezza e consistenza che su schermo rende un peculiare tipo di filamto, e hanno questa qualità con cui rendono l’immagine in modo molto strutturato. Ma le lenti sferiche sono un po’ più pulite, un po’ più fedeli all’occhio che vede il mondo”. “Per me, l’obiettivo sferico sta sostanzialmente rimuovendo un po’ dello strato di artificio che esiste tra l’obiettivo e il mondo che sto fotografando”, ha continuato. “È un po’ più vero. Ho pensato che fosse un buon modo per dare al film un aspetto diverso”.

Mentre gli sceneggiatori riconoscono che i discorsi finali di Scream 6 fanno eco a quelli della Debbie Salt di Laurie Metcalf (alias la mamma di Billy Loomis) in Scream 2, quei particolari parallelismi erano in realtà un punto di forza e non una preoccupazione, ha spiegato James Vanderbilt. “L’idea era che quasi tutti gli Scream risalgono al passato”, spiega. “In Scream 1 è Billy Loomis di Skeet Ulrich che uccide a causa di quello che è successo a sua madre, Nancy Loomis quindi si sta vendicando per la famiglia. Nel 2 è Debbie Salt/Nancy Loomis di Laurie Metcalf, la madre di Billy Loomis che si sta vendicando per la famiglia. In Scream 3 e il Roman Bridger di Scott Foley che fa parte della famiglia di Sidney e sta compiendo la sua vendetta per la famiglia. In Scream 4 è Jill Roberts che sta uccidendo, anch’essa parte della famiglia di Sidney. Quindi, sembrava decisamente in linea con Laurie Metcalf, ma anche molto in linea con l’intero franchise, in questo modo interessante. Quindi, eravamo entusiasti di poterlo fare e vederli lavorare tutti e tre come una famiglia. È stato super divertente”.

Scream 6 – Incassi e budget

Di tutti i film della saga, Scream 6 ha fruito del secondo budget più alto (35 milioni di dollari). Il terzo e il quarto film avevano entrambi un budget di 40 milioni, il secondo e il quinto avevano entrambi un budget di $ 4 milioni e l’originale aveva un budget di $15 milioni.

Adeguandosi all’inflazione, Scream 6 ha avuto il terzo più grande weekend di esordio nazionale del franchise. Ha incassato circa 44,5 milioni di dollari, mentre il secondo e il terzo film hanno incassato entrambi circa 60 milioni di dollari. Senza tener conto dell’inflazione, Scream 6 ha avuto il più grande weekend di esordio.

IScream 6 ha incassato 22,6 milioni di dollari a livello internazionale nel suo weekend di apertura, la più grande apertura all’estero mai vista per il franchise di Scream. Ha anche battuto i record per il franchise in 29 mercati, tra cui Regno Unito ($ 3,6 milioni), Francia ($ 2,5 milioni), Australia ($ 2 milioni), Messico ($ 2 milioni) e Brasile ($ 1,8 milioni).

Scream 6 ha incassato nel mondo un totale di 124 milioni di dollari.

Curiosità con SPOILER sul finale