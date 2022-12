Scream 6: trailer italiano e anticipazioni del sequel con Ghostface che va a New York

Dal 9 marzo 2023 nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures Scream 6 aka Scream IV, il sequel dello Scream 5 di Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (noto solo come Scream) uscito in italia a marzo di quest’anno. Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i sopravvissuti si trasferiscono a New York, dove però sbarca anche un nuovo Ghostface scatenando il caos e rievocando i bei tempi andati di Jason in vacanza a Manhattan.

Scream 6 – Trama e cast

La trama ufficiale: Questa continuazione segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks (Mason Gooding della commedia HBO “Moonshot” e la Jasmin Savoy Brown della serie tv “Yellowjackets”), che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer Ghostface.

Il cast di “Scream 6” include Hayden Panettiere e Courteney Cox, che tornano ai loro ruoli di Kirby Reeds e Gale Weathers, insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

Scream 6 – Trailer e video

Curiosità sul film

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (La stirpe del male, Finchè morte non ci separi) noti anche come collettivo “Radio Silence” dirigono “Scream 6” da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Finché morte non ci separi). che hanno scritto anche il quinto Scream.

Courteney Cox è stato il primo membro del cast a firmare per tornare nei panni di Gale Weathers.

Il primo film di Scream ad essere girato al di fuori degli Stati Uniti, poiché le riprese si sono svolte a Montreal, in Canada.

Il film ha avuto il via libera il 3 febbraio 2022, tre settimane dopo l’uscita del quinto Scream.

Neve Campbell ha dichiarato il 6 giugno 2022 che non avrebbe ripreso il ruolo di Sidney Prescott, dopo aver recitato nei cinque capitoli precedenti, a causa di una disputa salariale con la Paramount. La dichiarazione di Campbell recitava: “Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, soprattutto quando si tratta di Scream. Ho sentito che l’offerta che mi è stata presentata non corrispondeva al valore che ho apportato a Scream come franchise. È stata una decisione molto difficile da portare avanti. A tutti i miei fan di Scream, vi voglio bene. Mi avete sempre sostenuto in modo incredibile. Sarò per sempre grata a voi e a ciò che questo franchise mi ha dato nel corso degli anni ultimi 25 anni”.

Questo è il primo film di ‘Scream’ senza Neve Campbell (Sidney Prescott) e David Arquette (Dewey Riley). A partire da questo film, Courteney Cox (Gale Weathers) è l’unico attore ad apparire in ogni film.

Samara Weaving e Henry Czerny hanno già lavorato con i registi Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett in Finché morte non ci separi (2019).

Courteney Cox e Dermot Mulroney erano già apparsi insieme nella serie tv Friends, quando Mulroney era una guest star ricorrente.

In un’intervista rilasciata sul red carpet dei Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television, Jenna Ortega ha rivelato che la prossima puntata del franchise presenterà molti richiami, in particolare uno che farà pensare ai fan all’entusiasmante Scream 2 (1997) con un inseguimento tra Ghostface e la Gale Weathers di Courteney Cox. “Sono così entusiasta di Scream 6 perché ci sono molte buone sequenze di inseguimenti”, ha scherzato Ortega. “Un po’ come in Scream 2, c’è un inseguimento tra Gale e Ghostface attraverso un laboratorio. Sento che abbiamo un sacco di cose del genere questa volta.”

Jenna Ortega e Samara Weaving hanno già recitato insieme in The Babysitter: Killer Queen (2020).

Questo è il secondo film di Scream girato con le telecamere ARRI Alexa Mini e anche il primo a non essere girato in Panavision (anamorfico), a differenza delle prime cinque puntate, sebbene Scream (1996) sia stato girato anche nel formato Clairmont-Scope (anamorfico). Invece, questo film è stato girato in formato Super 35.

Il teaser trailer suggerisce che il film si svolge ad Halloween. Una scena presenta il cast principale su un treno della metropolitana con persone intorno a loro vestite con costumi di personaggi di film horror.

Anche se Scream 4 (2011) non è stato un successo commerciale, Kirby Reed (Hayden Panettiere) è diventata uno dei personaggi secondari più popolari del franchise e il suo destino è stato dibattuto dai fan per anni per il fatto che il film non aveva chiarito se Kirby fosse sopravvissuta o meno. Il quinto Scream (2022) includeva un easter egg che confermava che era sopravvissuta: Il titolo di un video di YouTube su una “intervista con Kirby Reed sopravvissuta a Woodsboro”. Quello di Panettiere è il primo personaggio del franchise a tornare dopo una presunta morte.

Dichiarazioni e interviste

Jenna Ortega parla della sceneggiatura in un’intervista rilasciata all’inizio del 2022.

Ghostface diventa molto più intimidatorio. Ho appena letto una parte della sceneggiatura, e diventa sempre più cruenta. Penso che questa sia probabilmente la versione più aggressiva e violenta di Ghostface che abbiamo mai visto, e penso che sarà davvero divertente da girare.

Melissa Barrera ha rivelato in un’intervista che spostare il franchise fuori dalla città immaginaria di Woodsboro per la prima volta e ambientare il sequel a New York renderà il film ancora più terrificante.

E’ 20 volte più mortificante. È orribile. Perché vedi come in una città come New York, ognuno pensa agli affari suoi e quando qualcuno chiede aiuto nessuno accorrerà…nessuno verrà in aiuto, E’ come se tutti dicessero ‘Non è affar mio’. Quindi è mortificante, perché sei inseguito da Ghostface, ma vedi anche come l’umanità reagisce in una situazione del genere. Ad ogni modo, penso probabilmente di aver già detto troppo.

Melissa Barrera in un’ intervista ha rivelato che il sequel in arrivo ha il potenziale per essere 100 volte più cruento di qualsiasi altro capitolo precedente di Scream. Secondo l’attrice, i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett chiedevano sempre di aumentare la quantità di sangue sul set.

C’era un detto sul set per il fatto che i registi Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] chiedevano sempre più sangue e più sudore- Chiedevano sempre di più. ‘Più sangue a spruzzi’ era il detto perché ne volevano sempre di più. Con l’ultimo Scream si muovevano in punta di piedi e cercavano di essere molto rispettosi di ciò che il franchise era stato fino a quel momento, e di tenere a bada i loro sogni cruenti interiori. Ma con questo, erano tipo, “Daremo il massimo in tutto.”. Quindi è potenzialmente cento volte più cruento.

Durante un’ospitata al podcast di Deadline Jenny Ortega ha discusso di come Scream 6 espanderà il suo personaggio Tara Carpenter dopo che Scream l’ha vista per lo più “urlare e piangere sul pavimento”.

È stato fantastico per me perché, nella quinta puntata, ho girato solo con Ghostface e stavo solo urlando e piangendo sul pavimento, quindi nella seconda ho dovuto interagire con gli altri miei compagni di cast e darle una sorta di personalità e questo è stato davvero divertente per me.

Scream – Il franchise

“Scream” è un franchise horror slasher che include sei film, una serie televisiva, merchandising e giochi. La serie di film ha incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo. È stato creato da Kevin Williamson, che ha scritto i primi due film e il quarto. I primi quattro film sono stati diretti da Wes Craven. Ehren Kruger ha scritto il terzo film. i capitoli più recenti sono stati direti da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con Guy Busick e James Vanderbilt come sceneggiatori e Williamson a bordo come produttore esecutivo. Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Roger L. Jackson, che impersonato i vari assassini di Ghostface, hanno tutti recitato nei primi cinque film.

Il cast di supporto del franchise di solito cambia a ogni puntata, con poche eccezioni: Jamie Kennedy e Liev Schreiber compaiono in ciascuno dei primi tre film, mentre Skeet Ulrich appare nella prima e nella quinta puntata, Marley Shelton nella quarta e nella quinta, e Hayden Panettiere nel quarto e sesto. Inoltre, Heather Matarazzo fa apparizioni cameo nel terzo e quinto film, così come Nancy O’Dell nel secondo, terzo e quarto. Essendo apparso nella scena di apertura del primo film e sul suo poster, Drew Barrymore è fortemente associata al franchise, che ha anche attirato molti attori importanti che hanno fatto apparizioni in un singolo film cn ruoli di supporto o cameo, tra cui: Matthew Lillard, Rose McGowan, Henry Winkler, Jada Pinkett, Omar Epps, Duane Martin, Timothy Olyphant, Laurie Metcalf, Jerry O’Connell, Sarah Michelle Gellar, Heather Graham, Tori Spelling, Luke Wilson, Portia de Rossi, Rebecca Gayheart, Patrick Dempsey, Parker Posey, Scott Foley, Jenny McCarthy, Kelly Rutherford, Deon Richmond, Carrie Fisher, Emma Roberts, Adam Brody, Rory Culkin, Erik Knudsen, Mary McDonnell, Kristen Bell, Anna Paquin, Dylan Minnette e molti altri.

I film seguono Sidney Prescott e la sua lotta contro una serie di killer che adottano le sembianze di Ghostface per perseguitare e uccidere le loro vittime. Sidney riceve supporto dal poliziotto Dewey Riley, dalla giornalista di tabloid Gale Weathers e dal fanatico di cinema Randy Meeks, insieme a vari altri amici, partner romantici e conoscenti che cambiano con il progredire della serie.

Il primo Scream uscito nel 1996 ed è diventato il film slasher con il maggior incasso al mondo fino all’uscita di Halloween (2018). Scream 2 è uscito nel 1997, meno di un anno dopo il primo film. La terza puntata, Scream 3 è uscita a febbraio del 2000 ed era originariamente il capitolo conclusivo della serie. Undici anni dopo, il franchise è stato ripreso con un quarto capitolo, Scream 4, uscito il 15 aprile 2011. Una serie televisiva antologica Scream, che ha seguito nuovi personaggi e ambientazioni, è andata in onda per tre stagioni dal 2015 al 2016 su MTV e su VH1 nel 2019. Un quinto Scream uscito a gennaio 2022 ha segnato il primo capitolo della serie a non essere diretto da Wes Craven. morto nel 2015.

La sceneggiatura originale di Williamson per il primo film è stata acquistata dalla Miramax e sviluppata sotto l’etichetta Dimension Films da Bob e Harvey Weinstein, che hanno reclutato Craven per la regia. Craven a sua volta ha reclutato il compositore Marco Beltrami per la colonna sonora del film. Questa squadra ha continuato ad essere coinvolta in ogni film della serie, anche se Williamson è stato costretto ad assumere un ruolo minore in Scream 3 a causa del suo impegno in altri progetti, con Ehren Kruger che lo ha sostituito come sceneggiatore. Kruger ha anche fornito riscritture non accreditate per Scream 4. Craven ha avuto conflitti con la Motion Picture Association of America durante la serie ed è stato costretto a ridurre la violenza in Scream 3 a causa del massacro della Columbine High School con conseguente maggiore attenzione alla violenza nei media.

Scream (1996), Scream 2 e Scream 5 (2022) hanno ricevuto elogi dalla critica, mentre Scream 3 ha ricevuto una risposta più contrastante. Scream 4, l’ultimo film di Craven, è stato generalmente visto come un ritorno alle radici, e negli anni successivi ha subito una rivalutazione positiva. Il primo film è stato elogiato per aver rivitalizzato il genere horror alla fine degli anni ’90 combinando film slasher tradizionale con umorismo, personaggi consapevoli dei cliché dei film horror e una trama intelligente. La serie di film ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Saturn Award per la migliore attrice, un MTV Movie Award per la migliore interpretazione femminile per Neve Campbell e un Saturn Award per il miglior film horror.

I primi cinque film della serie con un budget complessivo di 142 milioni di dollari hanno incassato nel mondo complessivamente oltre 744 milioni.

