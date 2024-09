Beetlejuice Beetlejuice: curiosità e tutto quello che c’è da sapere su “Beetlejuice 2” di Tim Burton

Beetlejuice Bettlejuice aka Beetlejuice 2 ha debuttato nei cinema italiani, e dopo aver pubblicato la nostra recensione del film di Tim Burton andiamo a proporvi una pioggia di curiosità sul film. Vi consigliamo di consultare le curiosità solo dopo aver visto il film, altrimenti rischiate di incorrere in SPOILER indesiderati, come si suol dire “Spettatore avvisato…”.

Beetlejuice Beetlejuice – Trama e cast

Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Michael Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto alla candidata all’Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

Tim Burton dirige il film da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman – Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson.

Curiosità

Tim Burton ha detto che questo film sarebbe stato realizzato solo con Michael Keaton a bordo.

Winona Ryder aveva una sola condizione quando incontrò per la prima volta i creatori di “Stranger Things” Matt e Ross Duffer per un ruolo che volevano che interpretasse su Netflix: se “Beetlejuice 2” fosse mai decollato, avrebbero dovuto lasciarla prendersi una pausa dalla serie per girarlo. Accettarono.

Lo sceneggiatore Alfred Gough in un’intervista con EW ha parlato di una versione della sceneggiatura che includeva una scena con i Maitland (Geena Davis e Alec Baldwin) nel nuovo film del suo successivo stralcio dalla sceneggiatura. Gough ha spiegato: “C’era una versione [della sceneggiatura] in cui apparivano solo alla fine, ma il problema è che sono fantasmi. Quindi dovevano sembrare come se avessero 35 anni, cosa che non sarebbe mai accaduta. Penso che Tim pensasse, e Miles e io eravamo d’accordo, che la loro storia era stata raccontata. Quindi come possiamo andare avanti?”.

Michael Keaton ha detto che lui e Tim Burton erano particolarmente interessati a fare un film che non fosse troppo pesante in termini di tecnologia. Volevano che avesse gli stessi effetti pratici dell’originale.

Tim Burton ha dichiarato di aver smesso di fare film finché non ha diretto i primi quattro episodi del successo di Netflix Mercoledì, il che lo ha spinto a rivalutare l’originale Beetlejuice e il suo potenziale per un sequel.

Geena Davis ha confermato che non sarebbe apparsa in “Beetlejuice, Beetlejuice” durante un’intervista con Entertainment Tonight. “No, non ci sono. Non ci sono nel remake. Oh, ti aspettavi che ci fossi? Sì, no, sai cosa? Perché la mia teoria è che i fantasmi non invecchiano…Non che io sia mai invecchiata.”

Il plastico della città mostra un’auto capovolta nell’acqua sotto il Winter River Bridge, che rappresenta l’incidente in cui sono morti Adam e Barbara nel primo film.

Michael Keaton ha detto che realizzare il sequel è stato più divertente dell’originale.

Sia Michael Keaton che il regista Tim Burton hanno scelto di mantenere il personaggio politicamente scorretto come nel film originale a causa del loro amore per quel tratto caratteriale nonostante la correttezza politica nei film moderni perché lui “non si evolve”.

Lo scrittore Seth Grahame-Smith lavora alla sceneggiatura dal 2012.

Tim Burton ha detto che Jenna Ortega condivide una certa qualità che ha visto in Winona Ryder quando era più giovane.

A luglio 2023, molti notiziari hanno riferito di una serie di furti sul set di Beetlejuice 2 a East Corinth, nel Vermont. L’affiliata NBC 5 del Vermont (WPTZ) ha riferito che tra gli oggetti rubati c’erano un grande lampione sormontato da una decorazione a forma di zucca, diverse finestre di scena e una versione di una grande scultura appuntita familiare agli spettatori del primo film come una delle opere d’arte di Delia Deetz. Testimoni oculari hanno riferito che il ladro è stato visto fuggire dalla scena a bordo di un pick-up GMC.

Tim Burton e Monica Bellucci hanno iniziato la loro relazione mentre il film era in lavorazione.

I personaggi rimpiccioliti nel film sono realizzati interamente con effetti pratici. All’interno dei costumi ci sono gli esperti artisti di creature Paul Warren e Nick Kellington (per citarne solo alcuni). Le piccole teste sono completamente animatroniche e vengono controllate a distanza fuori dal set dai burattinai.

Tim Burton ha detto che Michael Keaton non ha provato prima di andare sul set.

Lydia conduce il suo show di investigazione paranormale chiamato “Ghost House”. Sebbene sia un nome perfetto per la serie, è anche un riferimento sfacciato a quello che avrebbe potuto essere il titolo del film del 1988, se la Warner Bros. avesse ottenuto ciò che voleva. “‘Ghost House’ era in realtà quasi il nome del primo film”, ha detto lo sceneggiatore Al Gough a Variety. “Non gli piaceva ‘Beetlejuice’. Tim ha dovuto davvero lottare per chiamarlo “Beetlejuice”.

A Christopher Walken era stato inizialmente offerto il ruolo di Wolf Jackson prima che venisse dato a Willem Dafoe.

Questo è il 20° lungometraggio diretto da Tim Burton.

Questo sarà il secondo sequel a cui Tim Burton e Michael Keaton hanno lavorato da Batman -Il ritorno (1992).

Monica Bellucci ha detto che il ruolo di Delores richiedeva un movimento descritto come “quasi come una danza horror”. Ci sono voluti due o tre giorni per filmare il suo movimento per una scena specifica.

Il trasporto che porta le persone nel Grande Aldilà è noto come Soul Train, nome di un famoso show musicale che ha debuttato nel 1971. Come nello show ad accogliere le anime in partenza ci sono molte persone vestite in abiti anni ’70 che ballano musica disco e un direttore d’orchestra che assomiglia al presentatore originale, Don Cornelius.

In origine i Maitland avevano un cameo alla fine del film, ma Tim Burton riteneva che nessuna quantità di ringiovanimento digitale avrebbe convinto il pubblico che Alec Baldwin e Geena Davis avessero la stessa età del primo film.

Il film ha debuttato nelle sale un giorno dopo il 73° compleanno di Michael Keaton.

Colpiti dalla sua sceneggiatura per In cerca di Amy (1997), alla Warner Bros. offrirono a Kevin Smith la possibilità di riscrivere alcuni progetti per loro, tra cui un sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello (1988) intitolato “Beetlejuice Goes Hawaiian”. Smith disse: “Non avevamo detto tutto quello che dovevamo dire con il primo Beetlejuice? Dobbiamo andare in un posto tropicale?” Rifiutò in favore di Superman Reborn, in seguito rinominato Superman Lives, che finì per essere cancellato.

Ad un certo punto, Chloë Grace Moretz fu presa in considerazione per il ruolo di Astrid, ma perse contro Jenna Ortega. In precedenza Moretz aveva lavorato con Burton in Dark Shadows.

I poster del film con Keaton e Ryder sono comparsi su Internet un paio di anni fa, alimentando le speranze dei fan che il film fosse in produzione, ma non erano ufficiali. Secondo il sito web Inquisitr, i poster sono stati creati dal grafico professionista Alex Murillo, che non aveva creato questi poster per perpetuare una bufala. In realtà li aveva realizzati per la prima volta nell’agosto 2016, come tributo al film originale, quando si pensava che il film Beetlejuice 2 fosse confermato come in pre-produzione con il regista Tim Burton di nuovo al timone. Nel marzo del 2016, Entertainment Weekly aveva riferito che queste prime “informazioni erano basate su commenti inventati dal regista”, ma questo non fermò Murillo.

La storia passata di Delores è un lungo riferimento a La maschera del demonio (1960), completo di fotografia in bianco e nero e Beetlejuice che anche nella versione origjnale la narra in italiano. Il regista Mario Bava viene in seguito citato e un altro dei suoi film, Operazione paura, viene menzionato come il film preferito di Richard. E infatti Lydia è entrata in travaglio con Astrid mentre stavano partecipando ad una maratona di film di Bava.

Primo film di Tim Burton da Edward mani di forbice (1990) a non essere montato da Chris Lebenzon.

Monica Bellucci ha detto che il processo di trucco era “esteso”, e richiedeva tre ore al giorno per essere capplicato.

La première del film al Festival del cinema di Venezia ha suscitato una standing ovation di 3 minuti.

Danny DeVito (inserviente) era uno dei tanti attori presi in considerazione per interpretare Betelgeuse prima che Michael Keaton venisse scelto. DeVito non viene menzionato nei titoli di testa, ma viene mostrato nei titoli di coda.

L’operatrice del reparto di lavoro di Beetlejuice assomiglia molto a “Madre” di Psycho (1960).

Prima che Lydia salga le scale fluttuando nella sua uniforme scolastica in Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), viene vista uscire dalla scuola femminile di Miss Shannon. La stimata istituzione fa ritorno in “Beetlejuice Beetlejuice”, mentre Astrid passa in bicicletta oltre il cartello dopo il funerale di Charles.

Catherine O’Hara ha fatto preparare sei parrucche personalizzate in un colore rame chiaro da un produttore di parrucche interno. Tuttavia, la truccatrice Christine Blundell ha detto che O’Hara era tutta d’un pezzo quando si è trattato di tornare ai capelli rossi originali di Delia, il che alla fine ha portato a un’intera notte per colorare le parrucche fino al rosso vivo e tagliarle in base alle acconciature.

Il primo film di Tim Burton in 5 anni da Dumbo (2019).

La terza collaborazione tra il regista Tim Burton, gli attori Michael Keaton e Danny DeVito e il compositore Danny Elfman dopo Batman – Il ritorno (1992) e Dumbo (2019).

Sebbene l’aspetto generale di Beetlejuice sia rimasto abbastanza simile all’originale, la truccatrice Christine Blundell e il suo team hanno comunque dovuto passare settimane a provare diversi campioni di come avrebbe dovuto essere il suo aspetto. Ha spiegato: “Ho preparato tutto il materiale di Michael e prima che arrivasse, avevamo una controfigura. Stavamo letteralmente cercando di capire come riportare in vita il suo personaggio con la nostra versione. Ma sembrava il più vicino possibile a quello che era in origine. Poi è arrivato lui e ha in un certo senso messo a punto gli ultimi piccoli dettagli”. Mentre Michael Keaton non supporta troppe protesi come Beetlejuice, solo il naso e i denti finti, Blundell ha detto che c’è stato un processo di preparazione molto specifico per ricoprirlo del trucco caratteristico del personaggio, “è letteralmente una vera e propria pittura a grasso”, ha rivelato…

Willem Dafoe fu preso in considerazione per Bruce Wayne/Batman prima che Burton decidesse di scegliere Michael Keaton per il suo adattamento del 1989 dell’eroe DC. Il corpo della Dolores di Monica Bellucci è assemblato in modo simile a Sally di Nightmare Before Christmas, anche se in “Beetlejuice Beetlejuice” sono le graffette ad essere usate anziché i punti. Burton ha prodotto “Nightmare Before Christmas” e Catherine O’Hara ha dato la voce a Sally.ùL’unica battuta del teaser trailer – “The Juice is loose” (in italiano “La fossa è scossa”) – fa riferimento a O. J. Simpson. Entro tre settimane dall’uscita del teaser, Simpson è morto.

Alfred Gough non aveva originariamente scritto la prima vittima di Delores, un inserviente deceduto, pensando a un attore, quindi Tim Burton ha chiamato Danny DeVito per il ruolo e DeVito ha accettato.

Un altro tentativo di sequel è stato “Beetlejuice In Love”. Questa sceneggiatura è stata scritta dal co-sceneggiatore del primo film Warren Skaaren, completamente indipendente dal contributo di Burton e non aveva personaggi di ritorno oltre a Betelgeuse e Giunone. Ambientata quasi interamente nell’Oltretomba, si concentrava sul piano di Beetlegeuse di manipolare un cantante d’opera recentemente deceduto di nome Leo in modo che potesse tornare in vita. Sfortunatamente, la sceneggiatura non è mai andata oltre la sua prima bozza poiché Skaaren sarebbe tristemente morto di cancro pochi mesi dopo averla creata.

Per quanto riguarda il trucco di Lydia, la truccatrice Christine Blundell ha detto che lei e il team hanno cercato di farlo sembrare come se fosse sempre stato applicato poche ore prima per dare un aspetto più autentico al personaggio, poiché la sua vita è troppo folle per continuare a funzionare e farla sembrare precisa, e non voleva apparire immacolata.

Un uomo dalle spalle larghe con una minuscola testa rimpicciolita appare per la prima volta nella sala d’attesa degli Inferi alla fine di Beetlejuice – Spiritello porcello (1988). Nel sequel, Bob, un tizio dalla testa rimpicciolita, dirige un ufficio pieno di tizi dalla testa rimpicciolita in tuta gialla, ognuno con un cartellino rosso. Quelle targhette sono in realtà riferimenti ai produttori del film, da Brad (Pitt) ad Al (Gough). “Il montatore l’ha fatto in post-produzione”, ha detto Gough a Variety, “Me ne hanno parlato alla première!” Questi non sono gli unici nomi reali che sono comparsi nel film: Gough e il co-sceneggiatore Miles Millar hanno chiamato il terapista di coppia di Lydia e Rory “Dr. Glickman”, in onore del loro amico di lunga data e CEO di Miramax Jon Glickman (che ha anche prodotto la serie tv di Burton Mercoledì).

Il cadavere senza testa di Charles Deetz è doppiato da un attore non accreditato.

Questo è stato il terzo film di Tim Burton ad essere girato con lenti anamorfiche Panavision, da Mars Attacks! (1996) e Planet of the Apes (2001), ma a differenza di quei film, che sono stati girati in Panavision (anamorfico) per il formato widescreen 2.39:1, questo è stato girato in Ultra Panavision 70 (anamorfico) su macchine da presa digitali Sony Venice Full Frame per un formato nativo 1.85:1.

Sia Michael Keaton che Willem Dafoe hanno interpretato cattivi di Spider-Man. Dafoe è apparso come Green Goblin in Spider-Man (2002) e Spider-Man: No Way Home (2021), mentre Keaton ha interpretato Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming (2017).

(2021), mentre Keaton ha interpretato Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming (2017). Arthur Conti ha fatto il provino per il ruolo tramite una chiamata Zoom con Tim Burton e un test di sintonia con Jenna Ortega, ricevendo la notizia che aveva ottenuto la parte il giorno del pesce d’aprile, il che lo ha portato inizialmente a liquidarla come uno scherzo.

Nel primo film, Betelgeuse si offre di cucinare per Adam e Barbara e dice: “Spero che vi piaccia l’italiano!” Questo film rivela che in realtà era un italiano durante la peste nera (calamità che nel primo film menziona come vissuta in prima persona e durante la quale è stato derubato).

Il modo in cui Lydia liquida casualmente il fantasma che le si lamenta mentre si sta ricomponendo in bagno rivela che gli incontri con fantasmi casuali, anche quelli con ferite raccapriccianti, sono diventati da tempo una routine per lei. Ecco perché non si scompose alla vista dei genitori di Jeremy.

Rory è stato ispirato da Otho, l’interior designer e amico esorcista di Delia nel film originale, con gli sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar che lo hanno ideato come un personaggio che tutti volevano veder punito come Otho e apprezzare l’idea di Lydia legata a lui in una strana relazione di dipendenza. Gough e Millar volevano che il pubblico capisse perché Rory sta con Lydia e che lui è un “orpello”, ma hanno ritenuto di dover trovare l’umanità di Rory affinchè lui non rimanesse una mera battuta finale. Una volta che Justin Theroux è stato scelto e si è messo in contatto con gli sceneggiatori tramite Zoom, ha fornito a Gough e Millar delle idee che loro hanno incorporato.

Questo è il secondo film di Tim Burton a incassare oltre 100 milioni di dollari negli Stati Uniti nel suo weekend di apertura, dopo Alice in Wonderland (2010). Dopo aver calcolato l’inflazione, anche Batman (1989), Batman – Il ritorno (1992) e Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie (2001) hanno raggiunto questo traguardo.

Una breve inquadratura del tabellone della stazione sopra sul treno “Afterlife Express” rivela che le opzioni finali dell’aldilà in questo universo consistono nel Grande Aldilà, Le porte del Paradiso, L’Inferno di fuoco e i Campi Elisi.

La scultura realizzata da Delia Deetz nel primo film è stata donata al collegio della nipote acquisita Astrid.

Per la truccatrice Christine Blundell era importante che il suo reparto fosse “rispettoso” del classico cult originale del 1988, trovando al contempo il proprio stile più di 30 anni dopo. Ogni decisione, ha detto, è stata una “collaborazione” tra lei, gli attori e il regista Tim Burton, che è stato “molto specifico” su ciò che immaginava per i personaggi.

L’inserviente morto è un uomo trasandato che beve candeggina e ha un disgusto per i “maledetti stranieri” (i defunti di recente in questo caso) che ricorda molto il personaggio di Danny DeVito, Frank Reynolds, nella serie tv C’è sempre il sole a Philadelphia.

Il narratore italiano nella storia delle origini di Betelgeuse era Stefano Marchetti, noto soprattutto per il suo lavoro nel reparto audio e musica di vari progetti, in particolare la serie tv Kaos di Netflix, dove ha lavorato come re-recording mixer e supervisore del suono.

Lydia si riferisce a Betelgeuse come a un “demone imbroglione”. Nella prima bozza del film originale, Betelgeuse era sceneggiato come un demone alato.

Due ex mariti di Jennifer Aniston sono coinvolti in questo film: Brad Pitt come produttore e Justin Theroux, che interpreta Rory.

Jane Butterfield Jr. è un’agente immobiliare proprio come sua madre. È “LEGGERMENTE” meno insensibile di sua madre, e si chiede con noncuranza se Delia venderà la casa dopo la morte di Charles; a differenza di sua madre, non è invadente al riguardo.

Ad un certo punto Tim Burton ha pensato di chiamare il film “Beetlejuice A.D. 2024” come omaggio a uno dei suoi film horror preferiti, 1972: Dracula colpisce ancora! (1972).

Il timbro che Beetlejuice usa sul passaporto recita “Shit out of luck”.

Astrid racconta a Jeremy che un Halloween, suo padre le fece indossare il famoso dipinto “L’urlo” di Edvard Munch, su cui si basava la maschera di Ghostface. Jenna Ortega ha interpretato Tara Carpenter in Scream (2022) e Scream VI (2023).

(2023). Jenna Ortega interpreta Mercoledì Addams nella serie tv Mercoledì prodotta e diretta da Tim Burton. La sua nonna acquisita sullo schermo Catherine O’Hara ha interpretato la nonna Frump di Mercoledì nel film d’animazione La famiglia Addams (2019).

L’inserviente morto (Danny DeVito) sta ascoltando “Margaritaville” sul suo walkman quando appare per la prima volta.

Max Pemberton, che appare nella sala d’attesa dell’Aldilà come un surfista morto, è apparso in precedenza nel primo episodio della serie tv Mercoledì insieme a Jenna Ortega.

Questa è la seconda volta che Winona Ryder interpreta una madre che deve salvare il suo bambino da un mondo ultraterreno spaventoso e pericoloso dopo la serie Netflix Stranger Things (2016).

Il sogno finale è stata l’ultima scena scritta prima dello sciopero. I co-sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar hanno inizialmente girato quella scena in ospedale poche ore prima che venisse indetto lo sciopero. Per loro è sembrato folle e ispirato farla sembrare una sensazione bella, calda e coccolosa e poi il bambino di Betelgeuse torna ed è troppo perfetto.

Curiosità con SPOILER sul finale del film

L’idea per la morte di Delia è stata di Catherine O’Hara, i co-sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar stavano parlando del suo personaggio e lei ha detto: “Penso che dovrebbe suicidarsi solo perché è così innamorata di Charles. La cosa migliore che può fare è unirsi a lui nell’aldilà”. Entrambi pensavano che fosse una grande idea, ma sembrava strano entrare in una commedia per far suicidare un personaggio principale verso la fine del film. Fecero un brainstorming su quale sarebbe stato un modo più creativo e bizzarro per farla morire, ovvero una morte accidentale. Così arrivarono all’idea degli aspidi, che amavano molto.

Jeffrey Jones non ha riprese il suo ruolo di Charles Deetz a causa del suo attuale stato di molestatore sessuale e del successivo ritiro dalla recitazione. Si è ipotizzato che il ruolo sarebbe stato riassegnato, ma il teaser ha confermato che il personaggio è morto. Il suo funerale è opportunamente accompagnato da “Day-O (The Banana Boat Song)”, che è stata notoriamente utilizzata nell’originale Beetlejuice – Spiritello porcello (1988).

La morte di Charles è basata su un incubo di Tim Burton in cui sopravvive aD un incidente aereo solo per essere mangiato da uno squalo.

Sebbene i Maitland non compaiano nel film, puoi vedere piccole statuette di loro nella trincea del fiume all’interno del modello che guarda verso la casa nei titoli di testa.

Uno dei giornali che Betelgeuse sta leggendo ha un breve articolo con un titolo sui fantasmi la cui morte è stata erroneamente attribuita a suicidio. Questo spiegherebbe perché Betelgeuse (che è stato avvelenato) e Richard (che è stato mangiato dai piranha) sono stati assegnati a lavorare nella burocrazia dell’aldilà quando nessuno dei due si è suicidato.

Ci sono alcuni indizi sottili e rapidi che mostrano che Jeremy non è chi sembra essere: La sua casa è palesemente l’unica senza decorazioni di Halloween, il che Lydia trova strano. / Jeremy non esce mai di casa o dal suo cortile (più la casa sull’albero) perché non può, proprio come i Maitland erano confinati nella loro casa. / Mentre scherza sul fatto che i suoi genitori pensano che il suo costume da James Dean assomigli di più a Richie Cunningham (dalla serie Happy Days), Astrid si tira indietro un po’, non conoscendo il riferimento. Essendo cresciuti negli anni ’70, i genitori di Rory avrebbero visto la serie tv nella sua messa in onda originale e le repliche andavano ancora regolarmente in onda su Nick at Nite e altrove al momento della sua morte. / Quando Astrid incontra per la prima volta Jeremy sfondando la sua recinzione, lui commenta che i suoi genitori non se ne sarebbero nemmeno accorti. Questo perché i suoi genitori sono morti e i loro fantasmi non sono consapevoli della realtà che li circonda / Quando Astrid e Jeremy entrano per la prima volta in casa e interagiscono con i suoi genitori, i loro volti sono tenuti in ombra in modo molto evidente, così né Astrid né il pubblico possono vederli. Questo perché il loro fantasma ha ancora gli oggetti che Jeremy ha usato per ucciderli conficcati nei loro volti. *Il padre di Jeremy viene visto guardare una TV “fatback” degli anni ’90 o dei primi anni 2000 invece di una a schermo piatto del 2024. / Anche i genitori di Jeremy vengono mostrati per la prima volta da lontano e fuori fuoco mentre lui fa passare Astrid. / Le rapide inquadrature che vediamo dell’interno della sua casa, tra cui la cucina e il soggiorno, mostrano che non c’è nulla della tecnologia o dell’estetica moderna del 2024: cucina retrò anni ’50, pareti con pannelli in legno scuro, TV CRT che trasmette La Ruota della Fortuna e la collezione di dischi di Jeremy che non è più recente delle band musicali degli anni ’90. Quindi ha assassinato i suoi genitori circa 25 anni prima. / Astrid trova il Manuale per i defunti recenti nella sua stanza, che lui interpreta come qualcosa che ha comprato ad un mercatino dell’usato. Questo prefigura due cose contemporaneamente: Jeremy è un fantasma ed è anche un bugiardo. / Lydia menziona all’inizio che il suo dono di vedere i fantasmi si è manifestato per la prima volta quando aveva più o meno l’età di Astrid. Allo stesso modo, Astrid inizia a vedere i fantasmi un giorno dopo.

Lo sceneggiatore Al Gough afferma che lui e il co-sceneggiatore Miles Millar hanno trovato la morte di Charles un modo creativo per incorporare l’animazione stop-motion che Burton ha utilizzato in molti progetti: “Abbiamo pensato, ‘Oh, questo è un ottimo modo per inserirlo nel film e raccontare la storia passata di Charles.’ L’idea di schiantarsi e farsi mangiare da uno squalo era la peggiore paura di Tim riguardo alla morte. Quindi ha pensato, ‘Ok, lo squalo gli stacca la testa e si parte.'”

La scomparsa di Betelgeuse tramite la gag del corpo gonfiabile è accaduta in questo modo un paio di volte nella serie animata In che mondo stai Beetlejuice? (1989).

Il finale presenta un esteso riferimento al finale di Carrie – Lo sguardo di Satana, completo di un colpo di scena spaventoso. Utilizza persino la stessa colonna sonora (“The Dream/The Nightmare”). Nel frattempo, la Astrid del sogno dà alla luce una versione demoniaca di Beetlejuice che poi massacra la squadra di consegna in un riferimento a It’s Aliveal classico horror Baby Killer (1974).

Quando Astrid legge il “Manuale dei defunti recenti”, si apre su due sezioni particolari che diventano molto importanti alla fine del film. La sezione sul codice penale che Betelgeuse infrange quando entra nell’aldilà con Lydia e la sezione su come evocare un Verme delle sabbie.

Winona Ryder e Monica Bellucci erano entrambe in Dracula di Bram Stoker (1992) che vede Gary Oldman nel ruolo principale di Dracula. Oldman era stato preso in considerazione anche per Beetlejuice, ma rifiutò. In Dracula Bellucci ha interpretato una delle spose vampire di Dracula, mentre Dracula stesso era principalmente sulle tracce di Mina (Ryder). In Beetlejuice Beetlejuice, Bellucci interpreta l’ex moglie succhia-anime non morta di Beetlejuice, mentre Beetlejuice stesso sta ancora corteggiando Lydia (Ryder). In Dracula di Bram Stoker, Dracula stesso ha una foto di Mina e un legame psichico con lei. In Beetlejuice Beetlejuice, Beetlejuice stesso ha una foto di Lydia e un legame psichico con lei. In Dracula di Bram Stoker, Mina parla con Dracula di Marie Curie. In Beetlejuice Beetlejuice, la figlia di Lydia, Astrid, si traveste da Marie Curie per Halloween. Alla fine di Dracula di Bram Stoker, Mina va in Transilvania e visita il castello di Dracula. Alla fine di Beetlejuice Beetlejuice, Lydia e sua figlia Astrid viaggiano insieme e visitano il castello di Dracula, dove Astrid si innamora di un dipendente di nome Vlad, che in seguito sposa. In Dracula di Bram Stoker, il nome umano di Dracula prima di diventare un vampiro era Vlad.

In Beetlejuice: The Musical, Il testo della canzone “Say My Name” recita: “Essere giovani e donne non significa che io sia un bersaglio facile/ Ho nuotato con i piranha/ Non ho bisogno di uno squalo/ Sì, la vita fa schifo, ma non così tanto”. In questo sequel, l’ex marito di Lydia è stato ucciso dai piranha e suo padre Charles è stato mangiato da uno squalo.

La moglie di Betelgeuse, Dolores interpretata da Monica Bellucci, lo ha avvelenato e lui l’ha uccisa prima di soccombere. Nel primo film, viene rivelato che coloro che si suicidano finiscono per diventare assistenti sociali negli inferi. Sebbene Dolores gli abbia dato del veleno in una tazza, lui lo ha bevuto, uccidendosi tecnicamente, motivo per cui ha finito per lavorare con Juno prima di diventare un bio-esorcista. Altri esempi nel film come Wolf, indicano che qualsiasi morte autoinflitta può essere considerata un suicidio dalla burocrazia dell’aldilà, anche se non è stata intenzionale. Questo potrebbe aiutare a spiegare perché Richard (il padre di Astrid) lavorava alla stazione ferroviaria: forse ha causato il capovolgimento accidentale della sua barca.

In Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), quando Beetlejuice incontra Charles e Delia, si stanno abbracciando e Beetlejuice porge a Charles un paio di serpenti “Testa di rame”. Questo prefigura la morte di Delia per morso di serpenti aspide nel sequel.

Rory menziona che un dirigente di Netflix è al matrimonio. Winona Ryder e Jenna Ortega appaiono rispettivamente nelle popolari serie Netflix Stranger Things e Mercoledì.

Il bambino demoniaco che gattona sul soffitto rende omaggio a Trainspotting (1996), quando un Renton strafatto ha delle allucinazioni con un bambino che gattona e che si muove sul pavimento e sul soffitto.

I contratti stipulati dai defunti vengono annullati se portano una persona viva nell’aldilà, a meno che non si tratti di scambiare vite.