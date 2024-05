The Fall Guy: la colonna sonora del film con Ryan Gosling e Emily Blunt (Al cinema)

Disponibile in digitale la colonna sonora The Fall Guy, remake cinematografico con Ryan Gosling dell’omonima serie tv degli anni ‘8o con protagonista Lee Majors trasmessa in Italia con il titolo Professione pericolo. Il cast oltre a Ryan Gosling nel ruolo che fu di Lee Majors (L’uomo da sei milioni di dollari) include anche Emily Blunt (Oppenheimer) e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?

Dal regista e stuntman nella vita reale David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d’azione con un cast stellare; una lettera d’amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: i cascatori.

The Fall Guy – La colonna sonora

Back Lot Music ha reso disponibile l’album con le musiche originali di “The Fall Guy”, composta da Dominic Lewis (L’uomo nell’alto castello, Peter Rabbit, Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween, The King’s Man – Le origini, Spirited – La magia del Natale). Lewis è alla sua seconda collaborazione con il regista David Leitch dopo aver musicato “Bullet Train”.

Dominic Lewis è un compositore cinematografico di origine britannica che vive a Los Angeles. Nato in una famiglia di musicisti talentuosi e attivi, Dominic è stato esposto alla musica fin dai suoi primi giorni e come tale la musica è diventata una parte intrinseca della sua vita dalla prima infanzia fino ad oggi. Ha ottenuto l’ingresso alla Royal Academy of Music di Londra dove ha ricevuto una formazione classica in violoncello e composizione musicale, sotto la supervisione di venerati insegnanti come Sir Peter Maxwell Davies, nonché di compositori cinematografici di fama mondiale come Craig Armstrong e David Arnold. All’età di 22 anni, Lewis ha avuto l’opportunità di collaborare alla colonna sonora del suo primo lungometraggio, “The Poet”, diretto da Damien Lee della “Ski-School’s”. Durante la sua permanenza alla Royal Academy, Lewis è stato mentore di Rupert Gregson-Williams, che è rimasto immediatamente colpito dal suo potenziale e ha ingaggiato Dominic per contribuire sia con performance vocali che con arrangiamenti aggiuntivi a colonne sonore come “Bee Movie”, “Racconti incantati” e ” Il prigioniero’. Prima di lasciare l’Inghilterra per gli Stati Uniti, Lewis ha orchestrato e arrangiato due album classici, vale a dire “Camilly Kerslake” e “The Priests”, e ha scritto l’album per il “Lilly May Show”. Al suo arrivo negli Stati Uniti nel 2009, Lewis si è unito a John Powell, componendo per il film nominato all’Oscar 2011 “Dragon Trainer”. Gli ultimi due anni si sono evoluti a un ritmo ancora maggiore per Lewis, che ha lavorato con alcuni dei compositori più riconosciuti e venerati di Hollywood, tra cui, ma non solo, lo stesso Hans Zimmer, anche lui candidato all’Oscar nel 2011, Ramin Djawadi, Henry Jackman e John Powell. Ora è un compositore residente presso il rinomato think tank di Zimmer a Santa Monica; Remote Control Productions. I suoi crediti includono i film di ‘Dragon Trainer’, ‘Scontro tra Titani’, ‘Il Gatto con gli Stivali’, ‘Ralph Spaccatutto’, il remake di ‘Alba Rossa’, ‘Rango’, ‘Rio’, “Kung Fu Panda 2”, “X-Men – l’inizio” e il videogioco “Medal of Honor”.

La colonna sonora include i brani: I Was Made For Lovin’ You, cover dei Yungblud del brano omonimo dei Kiss, e una nuova versione di “Unknown Stuntman”, la sigla della serie tv originale, ancora interpretata da Blake Shelton.

1. I Was Made For Lovin’ You – YUNGBLUD (4:22)

2. Unknown Stuntman (Fall Guy Theme) – Blake Shelton (2:40)

3. Thumbs Up (2:16)

4. Metalstorm (0:37)

5. Third-Degree Burn (0:54)

6. Sexy Bacon (2:30)

7. Oner of a Lonely Heart (1:44)

8. Dead Guy On Ice (1:29)

9. Fruit Plate (1:01)

10. Bon Garçon (0:52)

11. Ball Biter (1:45)

12. Post-It Party (1:14)

13. Ducking Autocorrect (2:12)

14. Attaque! (2:02)

15. Miami Grilled Cheese (5:49)

16. I Was Made For Lovin’ You (Orchestral Version) – YUNGBLUD & Dominic Lewis (4:48)

17. Chef’s Kiss (1:13)

18. High Noon at the End of the Universe (1:55)

19. Pyro Prep (1:01)

20. Wire Straits (4:39)

21. The Fall Guy (5:25)

22. Waiting for Love (3:46)

23. Unsung Heroes (2:17)

24. Ain’t No Galaxy (3:30)

