Ryan Gosling ed Emily Blunt per il remake cinematografico della serie tv anni 80 “Professione pericolo” – Al cinema nel 2024 con Universal Pictures Italia

The Fall Guy: nuovo trailer e un “making of” del remake cinematografico della serie tv “Professione pericolo”

Disponibili un nuovo trailer e una featurette in lingua originale di The Fall Guy, remake cinematografico con Ryan Gosling dell’omonima serie tv di successo degli anni ‘8o con protagonista Lee Majors trasmessa in Italia con il titolo Professione pericolo. Il cast oltre a Ryan Gosling nel ruolo che fu di Lee Majors (L’uomo da sei milioni di dollari) include anche Emily Blunt (Oppenheimer) e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?

Dal regista e stuntman nella vita reale David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d’azione con un cast stellare; una lettera d’amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: i cascatori.

The Fall Guy – Nuovo trailer ufficiale “Everything”

Curiosità sul film

Il film è un remake della serie tv Professione pericolo (1981) con Lee Majors che interpretava Colt Seavers, uno stuntman di Hollywood che lavora anche come cacciatore di taglie quando c’è poco lavoro cinematografico. Lo stesso Majors e il famoso veicolo dello serie tv, un GMC K-2500 Wideside del 1981, appariranno nel film.

David Leitch ha scelto di dirigere questo film al posto di Fast and Loose di Will Smith la settimana prima che Smith schiaffeggiasse Chris Rock alla 94a edizione degli Academy Awards (2022).

Ryan Gosling ha avuto un incontro casuale con Steven Spielberg, che gli ha detto che amava questo film. Gosling ha detto: “Per quanto mi riguarda, non ha più importanza cosa succede. A Steven Spielberg è piaciuto. È stato un momento indimenticabile per me. Sono davvero entusiasta che la gente lo veda. Penso che sia davvero un’esperienza incredibile e un film veramente speciale.”

Questo film era in sviluppo dal 2010. Diversi nomi di alto profilo sono stati coinvolti durante gli anni di sviluppo, la prima scelta è stata Tom Cruise nel 2010, ma da allora Keanu Reaves, Nicolas Cage, Dwayne Johnson e Jason Statham erano tutti interessati.

Il cast del film comprende tre candidati all’Oscar: Ryan Gosling, Emily Blunt e Stephanie Hsu.

Dwayne Johnson, Keanu Reaves, Nicolas Cage e Jason Statham erano tutti destinati ad interpretare Colt Seavers in diverse fasi di sviluppo.

The Fall Guy – La nuova featurette “Cannon Rolls”