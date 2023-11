The Fall Guy: trailer italiano del remake cinematografico con Ryan Gosling della serie tv “Professione pericolo”

The Fall Guy, disponibile un primo trailer italiano del remake cinematografico dell’omonima serie tv di successo degli anni ‘8o trasmessa in Italia con il titolo Professione pericolo. Il cast include Ryan Gosling nel ruolo che fu di Lee Majors (L’uomo da sei milioni di dollari) affiancato da Hannah Waddingham (Ted Lasso), Emily Blunt (Oppenheimer), Winston Duke (Black Panther) e Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

La trama ufficiale: Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?

Il candidato all’Oscar Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive) interpreta Colt Seavers, uno stuntman un pò acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il protagonista di un film stellare e diretto dalla sua ex Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place, Sicario). Mentre la spietata produttrice del film (la vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham; Ted Lasso) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (il vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson; Bullet Train), Colt si cimenta nei suoi stunts più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.

The Fall Guy – Il trailer italiano ufficiale

Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d’azione con un cast stellare; una lettera d’amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: The Fall Guy.

Con la sceneggiatura di Drew Pearce (Hobbs & Shaw), The Fall Guy è prodotto da Kelly McCormick (Bullet Train, Nobody, Atomic Blonde) e David Leitch per 87North, e da Ryan Gosling e Guymon Casady (Game of Thrones, Steve Jobs e produttore esecutivo della prossima serie “Ripley”) per Entertainment 360. I produttori esecutivi sono Drew Pearce, Geoff Shaevitz di Entertainment 360 e Glen A. Larson (creatore della serie televisiva originale “Fall Guy”).

Prima di Ryan Gosling in lizza per il ruolo di protagonista c’era Dwayne Johnson con il regista McG in trattative per dirigere, ma quel progetto non è andato in porto. Il film uscirà nei cinema italiani il 29 febbraio 2024 con Universal Pictures.

La serie originale, andata in onda dal 1981 al 1986, è stata creata da Glen A. Larson e vedeva Lee Majors nei panni di Colt Seavers, uno stuntman di Hollywood nonché cacciatore di taglie che usando le sue abilità per rintracciare e catturare chi aveva violato i vincoli della libertà su cauzione. Colt di puntata in puntata viene aiutato da suo cugino Howie (Douglas Barr) che sta apprendendo la professione dello stuntman, e da Jody, una bellissima collega stuntwoman (Heather Thomas). Inizialmente, i dirigenti televisivi erano diffidenti nel fare una serie tv su uno stuntman che sbarca il lunario come investigatore privato. Hanno cambiato idea quando hanno sentito una demo di Lee Majors che cantava “The Unknown Stuntman”. Majors ha raccontato di aver iniziato la sua carriera di attore frequentando gli stuntman e lavorando occasionalmente in questa veste. La serie tv ha generato un gioco da tavolo, un adattamento a fumetti disegnato da Jim Baikie e un omonimo videogioco per home computer uscito nel 1984.

The Fall Guy – Il poster ufficiale