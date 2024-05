The Fall Guy: Nuove clip e video musicale di YUNGBLUD (Al cinema)

Dal 1° maggio nei cinema italiani con Universal Pictures The Fall Guy, adattamento cinematografico con Ryan Gosling dell’omonima serie tv di successo degli anni ‘8o con protagonista Lee Majors trasmessa in Italia con il titolo Professione pericolo. Il cast oltre a Ryan Gosling nel ruolo che fu di Lee Majors (L’uomo da sei milioni di dollari) include anche Emily Blunt (Oppenheimer) e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?

Dal regista e stuntman nella vita reale David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d’azione con un cast stellare; una lettera d’amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: i cascatori.

The Fall Guy – Le nuove clip ufficiali

Il regista David Leitch, spera che questo primo film lanci un franchise ed è pronto a iniziare a realizzare più film che celebrano il lavoro degli stuntman. Durante un’intervista con GamseRadar, il regista ha dichiarato:

So che voglio intraprendere un viaggio con questi personaggi per più film. Voglio i numeri di Arma Letale. Amo così tanto queste persone, e amo anche questi personaggi… Se potessi lavorare con questa troupe e questi attori in questo mondo che io e Kelly [McCormick – moglie e partner di produzione] conosciamo così bene – sì, sarebbe fantastico, spero che la gente ne voglia di più.”

Emily Blunt ha ammesso che spera che il film abbia “molti” sequel all’orizzonte. Ma tiene a dire che, alla fine, tutto dipende dal pubblico:

Dovremo vedere se la gente lo adorerà…Farei molti Fall Guys se potessi.Era semplicemente troppo divertente.

Parlando del film, Leitch ha detto di essere entusiasta di realizzare un film che rappresentasse la vita degli stuntman professionisti, che rischiano la vita per pochissimi meriti e per il nostro divertimento. “Sono un ex stuntman quindi mi è molto, molto caro.”

Locomotion Recordings e Geffen Records hanno pubblicato la cover di “Kiss’ I Was Made for Lovin’ You”. Il brano (originariamente scritto da Desmond Child, Vincent Poncia e Paul Stanley) prodotto da Dominic Lewis (che ha anche composto la colonna sonora del film) e Chris Greatti ed eseguito da YUNGBLUD è ora disponibile per lo streaming/download su tutti i principali servizi di musica digitale, incluso Amazon.

Il video musicale “I Was Made For Lovin’ You” di Yungblud