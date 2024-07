Robert Downey Jr: il nuovo Doctor Doom debutterà nel reboot dei Fantastici 4?

Indiscrezioni sul compenso di Marvel Studios a Robert Downey Jr. per il ruolo di Doctor Doom, che potrebbe debuttare nel reboot “The Fantastic 4: First Steps”.

Marvel Studios tenta una scommessa ardita riportando Robert Downey Jr. nell’MCU dopo la morte di Tony Stark/Iron Man e lo fa con una ulteriore svolta, da supereroe a supercattivo. L’attore vestirà i panni nientemeno che dell’iconico Doctor Doom arcinemico storico dei Fantastici 4, ma il geniale inventore e stregone è stato anche antagonista di altri supereroi dell’Universo Marvel tra cui Spider-Man e gli Avengers.

Secondo un recente rumor pubblicato dall’insider Jeff Sneider, il Doom di Robert Downey Jr. potrebbe debuttare prima dei due nuovi film degli Avengers “Doomsday” e “Final Wars”. Sneider afferma che il piano è quello di farci incontrare per la prima volta il Doctor Doom di Downey nella scena a metà/dopo i titoli di coda del reboot The Fantastic 4: First Steps.

“The Fantastic 4” è ambientato negli anni ’60 in una versione alternativa di New York City, come mostrato in alcune scene in anteprima mostrate al panel di Marvel Studios tenutosi lo scorso weekend al Comic-Con di San Diego.

Il reboot vede protagonisti Pedro Pascal (The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards, Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile; Joseph Quinn (Stranger Things) sarà Johnny Storm alias la Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) interpreterà Ben Grimm alias la Cosa.

Il cast include anche Paul Walter House recentemente scelto per il progetto in un ruolo sconosciuto, Natasha Lyonne, Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) che interpreterà Shalla-Bal, che è un’incarnazione di Silver Surfer e Ralph Ineson sarà Galactus.

La sceneggiatura è di Josh Friedman, che è stato chiamato a riscrivere la sceneggiatura originariamente scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. L’uscita nei cinema di “The Fantastic 4: First Steps” è prevista per il 25 luglio 2025.

Un compenso stellare per il ritorno di Robert Downey Jr.

Il ritorno di Robert Downey Jr. all’MCU ha sorpreso un po’ tutti, ma quello di cui si chiacchiera di più è l’enorme compenso che si vocifera riceverà l’attore per il ruolo del Doctor Doom. Secondo quanto riferito da Variety, la Marvel starebbe sborsando 80 milioni di dollari ad Anthony e Joe Russo per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars e “molto di più” a Downey per interpretare Doom nei due film.

È stato spiegato che l’accordo dei Russo non include un compenso fisso, ma contiene dei bonus per le prestazioni del film al box-office che scattano alle soglie di 750 milioni e 1 miliardo di dollari.

I Russo produrranno anche i due film tramite la loro società di produzione AGBO, il che non rappresenta la routine per i Marvel Studios che non lavorano molto spesso con produttori esterni,.

Quanto a Downey Jr., il suo accordo include viaggi in jet privati, sicurezza dedicata e un intero “accampamento di roulotte”.

Downey Jr. ha anche detto che sarebbe tornato solo se fossero stati confermati alla regia Joe e Anthony Russo. Una fonte interna ha riferito: “Erano gli unici con cui avrebbe lavorato”.

La fonte prosegue rivelando che Downey Jr. è “di gran lunga il membro più pagato del Marvel Cinematic Universe e ha guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari nel corso dei quattro film degli Avengers, tre uscite di Iron Man e i cameo in L’incredibile Hulk, Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.”

I fratelli Russo salutano la famiglia Marvel

I fratelli Russo hanno commentato il loro ritorno all’MCU e ribadito la loro passione per “Secret Wars”, descritto dai registi come l’labo che gli ha fatti innamorare dei fumetti:

Siete i migliori fan del mondo e ci siete mancati. Quando abbiamo realizzato Avengers: Endgame credevamo davvero che fosse la fine della strada per noi nel Marvel Cinematic Universe. Avevamo messo tutta la passione, l’amore e l’immaginazione che avevamo in Winter Soldier, Civil War, Infinity War e poi abbiamo culminato il tutto con Endgame. Tutto nel giro di pochi anni. Avevamo speso tutto ciò che avevamo in modo creativo e avevamo lasciato tutte le nostre emozioni a terra. Ma nel tempo, abbiamo iniziato a sentire che forse c’era una storia in cui avremmo potuto trovare un nuovo percorso narrativo. È il motivo per cui ci siamo innamorati dei fumetti in primo luogo. Quella storia è Secret Wars. Non possiamo esprimere quanto siamo emozionati di immergerci di nuovo in questo mondo ed esplorare un personaggio così deliziosamente complesso come Victor Von Doom. E non c’è amico o collaboratore migliore con cui farlo, [del] grande [Robert Downey Jr.]. Marvel family, facciamolo…

“Avengers: Doomsday” uscirà a maggio 2026 seguito da “Avengers: Secret Wars” previsto nei cinema a maggio 2027.