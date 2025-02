I Fantastici Quattro: Gli Inizi – trailer italiano e tutto quello che c’è da sapere sul reboot di Marvel Studios

Dal 23 luglio 2025 nei cinema italiani con Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi (The Fantastic 4: First Steps), un reboot con una nuova e intrigante versione cinematografica dell’iconica prima famiglia di supereroi dei fumetti Marvel.

I Fantastici Quattro Gli Inizi – Trama e cast

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/La Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/La Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mentre affrontano la sfida più ardua di sempre. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un vorace dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse abbastanza grave, all’improvviso tutto diventa molto personale.

Il cast include anche Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Natasha Lyonne.

I Fantastici Quattro Gli Inizi – Primo trailer in italiano

Curiosità sul film

“I Fantastici Quattro: Gli Inizi” è il 37° film del Marvel Cinematic Universe (MCU)e dà inizio alla Fase Sei della “Saga del Multiverso”.

Il film è diretto da Matt Shakman (Cut Bank – Crimine chiama crimine, Wandavision) da una sceneggiatura di Josh Friedman che ha fornito una riscrittura della prima bozza sceneggiatura originariamente scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

I Marvel Studios hanno riacquisito i diritti cinematografici dei “Fantastici Quattro” dopo che la Disney ha acquistato la maggior parte delle risorse cinematografiche e televisive della 21st Century Fox, inclusi i franchise.

I fan della Marvel hanno fatto una campagna per anni affinché John Krasinski ed Emily Blunt interpretassero Reed Richards/Mister Fantastic e Susan Storm/La Donna invisibile, poiché sono sposati nella vita reale e hanno già una solida chimica di coppia sullo schermo. Krasinski avrebbe voluto interpretare Mister Fantastic dopo aver visto una fan-art di lui e sua moglie nei panni dei personaggi, ma in un’intervista con la Blunt, ha affermato che i Marvel Studios non hanno contattato nessuno dei due per il reboot. Anche se lo avessero fatto, non è una fan dei film sui supereroi. I fan hanno anche fatto una campagna per far interpretare a Zac Efron Johnny Storm/La Torcia umana. Krasinski ha interpretato brevemente un Mister Fantastic alternativo in Doctor Strange nel Multiverso della follia.

I fan volevano che il regista Brad Bird (Il gigante di ferro, Ratatouille, Mission: Impossible – Protocollo fantasma (Mission: Impossible – Ghost Protocol, Tomorrowland – Il mondo di domani) dirigesse il film per aver diretto l’amato classico d’animazione Gli Incredibili, incentrato su una famiglia di supereroi basata a sua volta sui Fantastici Quattro.

Lo stesso giorno dell’annuncio dell’uscita del film, Kevin Feige ha confermato che il film non sarebbe stato una storia sulle origini, una decisione paragonabile a quella di Spider-Man: Homecoming (2017).

Matthew Vaughn ha espresso interesse nel dirigere lui stesso un film sui Fantastici Quattro ambientato negli anni ’60, simile al suo lavoro sul prequel degli X-Men, X-Men – L’inizio (2011).

Un sequel del precedente reboot, Fantastici 4 – I fantastici quattro (2015) era previsto per l’uscita, ma è stato cancellato dopo il fallimento del film al botteghino.

Pedro Pascal ha definito l’interpretazione di Reed Richards un sogno che si avvera.

Questa è la quinta incarnazione live-action dei Fantastici Quattro, dopo I Fantastici Quattro (1994) film girato per mantenere i diritti sul fumetto e mai distribuito, i due film di Tim Story I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) e il fallimentare reboot Fantastici 4 – I fantastici quattro (2015).

Peyton Reed, che ha diretto la trilogia di Ant-Man, ha espresso interesse ed è stato preso in considerazione per la regia di questo film. In precedenza era stato incaricato di dirigere I Fantastici 4 (2005). Anche il regista di Fantastici 4 – I fantastici quattro (2015) Josh Trank ha supportato Reed come regista del reboot.

La prima apparizione live-action di H.E.R.B.I.E. È apparso in I Fantastici 4 (2005), ma le sue scene sono state tagliate. H.E.R.B.I.E. (Humanoid Experimental Robot, B-type, Integrated Electronics), piccolo robot alleato dei Fantastici Quattro, creato dallo stesso Reed Richards, ha debuttato nell’albo The Fantastic Four (vol. 1) n. 209, dell’agosto 1979.

La seconda volta di Ebon Moss-Bachrach che interpreta un personaggio Marvel, in precedenza aveva interpretato David Lieberman/Micro inella serie tv The Punisher (2017).

Anche Joss Whedon, creatore delle serie tv Buffy l’ammazzavampiri e Firefly nonché regista di The Avengers, Avengers: Age of Ultron dei Marvel Studios e co-regista (scene aggiuntive e post-produzione) con Zack Snyder del film Justice League, è stato preso in considerazione per la regia de “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”.

Jon Watts stato preso considerazione per dirigere il film. In origine Jon Watts avrebbe dovuto dirigere questo film, ma si è tirato indietro perché voleva “prendersi una pausa” dal fare film sui supereroi dopo aver diretto Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far from Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021). Se Watts avesse accettato il reboot sarebbe stato il suo quarto film Marvel, eguagliando Bryan Singer, i fratelli Russo e Sam Raimi per aver diretto il maggior numero di film Marvel.

Michael Chiklis che ha interpretato La Cosa sia in I Fantastici 4 (2005) che in I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) ha detto alla Marvel di non rendere il reboot dark e cupo, se avrebbe fatto sarebeb stato un altro fallimento come il precedente reboot di Josh Trank.

Joseph Quinn è il secondo attore di Stranger Things a unirsi al Marvel Cinematic Universe (MCU) dopo David Harbour che è apparso come Red Guardian nel film Black Widow.

Ebon Moss-Bachrach, attore due volte premio Emmy e candidato al Golden Globe per il ruolo di Richie Jerimovich nella serie tv The Bear interpreta Ben Grimm / La Cosa tramite performance capture e immagini generate al computer (CGI) anziché trucco protesico e ha discusso di questo processo con Mark Ruffalo che interpreta Bruce Banner / Hulk nell’MCU utilizzando la stessa tecnologia.

Pedro Pascal ha abbandonato l’horror Weapons (2026) per lavorare a questo film.

Ben Mendelsohn, attore australiano noto per ruoli da villain in Rogue One: A Star Wars Story (Orson Krennic) e Ready Player One (Nolan Sorrento) ha dichiarato: “Darei quasi i miei occhi e i miei denti per interpretare Doctor Doom (Dottor Destino). Penso che Doctor Doom sia il grande personaggio Marvel ancora da scoprire che potrebbe e dovrebbe essere fatto”. Sarà Robert Downey Jr. ad interpretare il nuovo Doctor Doom dell’MCU e sarà introdotto in una scena dopo i titoli coda de I Fantastici Quattro: Gli Inizi per poi debuttare in Avengers: Doomsday (2026). Questa è la prima volta per la Marvel che una sequenza dopo i titoli du coda è stata annunciata prima dell’uscita del film.

Gli attori britannici Vanessa Kirby (Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis nei film di “Mission Impossible”) e Joseph Quinn (l’imperatore Geta ne Il gladiatore II) sono i primi attori non americani ad interpretare sia la Donna invisibile che la Torcia umana, personaggi americani nei fumetti.

Paul Mescal (Il Gladiatore II) ha rifiutato la possibilità di interpretare Johnny Storm/La Torcia umana.

Il regista Matt Shakman ha lasciato il sequel ancora senza titolo di Star Trek: Beyond per dirigere questo film.

L’attrice Bryce Dallas Howard (i film di Jurassic World) aveva smentito le voci secondo cui avrebbe interpretato Susan Storm/La Donna invisibile dopo che un fan le aveva chiesto di firmare il suo Funko Pop che ritraeva appunto la Donan invisibile.

Ebon Moss-Bachrach è il primo attore ebreo ad interpretare Ben Grimm / La Cosa che è un personaggio di religione ebraica.

Il film uscirà 20 anni dopo I Fantastici 4 (2005) e 10 anni dopo il reboot Fantastici 4 – I fantastici quattro (2015).

Nel giugno 2017, Seth Grahame-Smith, che aveva rifinito la sceneggiatura del tentato reboot Fantastic 4 – I fantastici quattro (2015) di Josh Trank, stava scrivendo un nuovo film del franchise che avrebbe spostato l’attenzione su Franklin e Valeria Richards, i figli dei leader originali dei Fantastici Quattro Reed Richards e Sue Storm, invece di essere un altro reboot che avrebbe preso ispirazione dai fumetti Ultimate Fantastic Four. La sceneggiatura di Grahame-Smith includeva anche i membri originali dei Fantastici Quattro, la Cosa e la Torcia Umana, ed è stata descritta come “incentrata sui bambini” con un tono più vicino al film d0animazione Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi (2004) che al film più dark di Josh Trank. La base della sceneggiatura proveniva da una sceneggiatura separata che Carter Blanchard aveva adattato dal libro per bambini “Kindergarten Heroes” di Mark Millar, che in precedenza aveva consultato la Fox per i loro film basati sulla Marvel.

Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ralph Ineson sono il 13°, 14° e 15° attore della serie tv Il trono di spade ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, dopo: David Bradley e Natalie Dormer in Captain America – Il primo Vendicatore (2011) / Clive Russell in Thor: The Dark World (2013) / Finn Jones e Jessica Henwick in Iron Fist (2017) / Iwan Rheon in Inhumans (2017) / Peter Dinklage in Avengers: Infinity War (2018) / Hannah John-Kamen in Ant-Man and the Wasp (2018) / Richard Madden e Kit Harington in Eternals (2021) / Emilia Clarke e Richard Dormer in Secret Invasion (2023).

Adam Driver era stato avvicinato per i ruoli di Mr. Fantastic o Doctor Doom, ma ha rifiutato la parte.

Jaime King (Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, Escape Plan 3 – L’ultima sfida) e Sunny Mabrey (Snakes on a Plane, Elegia americana) hanno entrambe espresso interesse per il ruolo di Sue Storm/La Donna invisibile. Sia Margot Robbie che Emma Stone hanno ricevuto l’offerta per il ruolo, ma l’hanno rifiutato.

Liam Neeson, Mark Strong, David Morrissey, Javier Bardem e Antonio Banderas sono stati tutti considerati per il ruolo dell’antagonista Galactus.

Prima di essere scelto per il ruolo di Reed Richards nell’MCU, Pedro Pascal aveva fatto un provino per interpretare un avvocato in Daredevil (2015), ma aveva rifiutato il ruolo in favore della serie tv Narcos (2015).

Sia Pedro Pascal che Ebon Moss-Bachrach sono apparsi in serie di Star Wars su Disney+ con Pascal come Din Djarin / Il mandaloriano sia in The Mandalorian (2019) che in The Book of Boba Fett (2021) e Moss-Bachrach come Arvel Skeen in Star Wars: Andor (2022).

LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, La casa dei fantasmi) ha perso il ruolo di Silver Surfer che è andato a Julia Garner (Orzark, Wolf Man).

Joseph Quinn era un fan dell’interpretazione di Chris Evans del personaggio in I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) di Tim Story, ma non ha basato la sua interpretazione sulla versione di Evans rivista di recente nel campione d’incassi Deadpool & Wolverine.

Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story & Star Wars: Andor) ha negato le voci secondo cui sarebbe stato tra i candidati al ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic poiché impegnato in altri progetti.

Questo è il primo film basato su un fumetti di John Malkovich dopo Jonah Hex (2010) e i film d’azione RED.

Chris Rock (Spiral – L’eredità di Saw) ha lanciato una campagna per candidare J.J. Abrams (Star Wars – L’ascesa di Skywalker) alla regia del film.

Mason Gooding (Scream VI), Grant Anstine (Max and Me) e Dylan Sprouse (Uno splendido disastro 1 & 2) hanno lanciato una campagna per auto-candidarsi ad interpretare Johnny Storm/La Torcia umana.

L’attore britannico Rahul Kohli (iZombie,The Haunting, Midnight Mass) ha fatto un provino per Reed Richards/Mr. Fantastic ma ha perso il ruolo a favore di Pedro Pascal.

I fan hanno suggerito innumerevoli nomi per interpretare i Fantastici Quattro, tra cui: Reed Richards (Jake Gyllenhaal, Adam Driver, Milo Ventimiglia, Rahul Kohli, Matt Smith, Penn Badgley, William Jackson Harper, John David Washington, John Cho, Tom Ellis, Dev Patel, Christopher Abbott, Henry Cavill, Regé-Jean Page, Diego Luna, Ryan Gosling, Daniel Craig e Zachary Levi.) / Sue Storm (Emma Stone, Margot Robbie, Melissa Benoist, Lily James, Jodie Comer, Eiza González, Natalia Dyer, Jennifer Lawrence, Aja Naomi King, Victoria Pedretti, Bryce Dallas Howard, Amanda Seyfried, Phillipa Soo, Melissa Fumero, Claire Foy, Sarah Snook, Katherine Waterston, Saoirse Ronan, Mila Kunis, Taylor Swift, Rachel Brosnahan, Maddie Hasson, Alexandra Daddario e Kristen Bell / Johnny Storm (Jack Quaid, Joe Keery, Zac Efron, Paul Mescal, Jamie Dornan, LaKeith Stanfield, Austin Butler, Matthew Daddario, Michael Provost, Brandon Perea, Jordan Fisher, Brandon Butler, Nicholas Galitzine, Lucas Hedges e Ross Lynch) / Ben Grimm -(Daveed Diggs, Alan Ritchson, John Cena, Jason Segel, Channing Tatum, Jason Biggs, Sacha Baron Cohen, Liev Schreiber, Justin Bartha, Ed Skrein, David Krumholtz e Jon Bernthal).

Per una settimana a novembre 2024, il regista Matt Shakman e il cast principale Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach si sono trasferiti a Oviedo, nelle Asturie (nel nord della Spagna) per girare alcune scene nel Palazzo dei Congressi della città di Oviedo. Costruito nel 2011 dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava e soprannominato dagli asturiani "El Centollo" (il granchio ragno) per la sua forma particolare, l'edificio pr il film è stato trasformato nella sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

David Krumholtz noto per il ruolo di Charlie Eppes nella celebre serie televisiva Numb3rs, Seth Goldstein nella trilogia cinematografica di Harold & Kumar e l’elfo Bernard in Santa Clause e nel suo sequel Che fine ha fatto Santa Clause?, ha lanciato una campagna per auto-candidarsi al ruolo di Ben Grimm/La Cosa.

Vanessa Kirby condivide il suo cognome con il co-creatore dei Fantastico Quattro, Jack Kirby, ma non ha alcuna parentela.

I Fantastici Quattro Gli Inizi – Foto e video dal set

Dichiarazioni e interviste

Kevin Feige durante le riprese ha offerto un aggiornamento su “I Fantastici Quattro Gli Inizi”. Il produttor e boss di Marvel Studios ha confermato (via Deadline) che tutti i personaggi del film li ritroveremo nei “prossimi film degli Avengers”. Feige ha detto al Disney APAC Content Showcase:

Finalmente, [stiamo] portando la First Family della Marvel nell’MCU. Le riprese si concludono la prossima settimana, il film uscirà la prossima estate e poi tutti quei personaggi andranno direttamente nei prossimi film degli Avengers, quindi sono molto emozionato per il futuro dei Fantastici Quattro.

Ebon Moss-Bachrach che interpreta Ben Grimm, alias La Cosa ha condiviso approfondimenti sulla sua esperienza sul set durante un’ospitata al “Jimmy Kimmel Live”. Moss-Bachrach ha parlato della sua interpretazione in CGI e del processo reso più fluido grazie al pioniere del motion capture Andy Serkis, la cui società, The Imaginarium, che opera presso i Pinewood Studios, ha fornito assistenza durante le riprese.

Ho visto un rendering molto grezzo perché ci vuole un po’ di tempo per costruire questa roba. Ci sono così tanti animatori che ci lavorano. Indosso queste tute per motion capture, due telecamere proprio qui, quindi stanno catturando assolutamente tutto, ogni sfumatura, ogni espressione, ogni pensiero nei miei occhi. Andy Serkis, che è una specie di padrino della motion capture, ha questa società chiamata The Imaginarium, che si trova presso i Pinewood Studio dove abbiamo girato I Fantastici Quattro, ed è stato molto generoso…”It’s clobberin’ time” (“È tempo di distruzione!”), sul set ho lanciato anche l’urlo di battaglia di Ben, ma non ho il montaggio finale su questo, quindi vedremo i risultati.

Julia Garner durante la promozione del film horror “Wolf Man” ha condiviso con il sito ComicBook la sua eccitazione per il suo ingresso nell’MCU.

Voglio dire, quanto è grande. È un grande universo e ad essere onesta mi sento così grata di poterne far parte…il casting de I Fantastici Quattro: Gli Inizi è fenomenale. E Matt è incredibile. Sono così emozionata di far parte di questo universo in continua crescita.

In una chiacchierata con il sito Who What Wear, Julia Garner ha condiviso i dettagli sul processo di produzione, rivelando che il film si basa interamente sulla tecnologia di motion capture per creare l’aspetto etereo e ultraterreno di Silver Surfer.

Devi immaginare tutto quando lo fai come se stessi facendo un provino. Anche se avevamo i set, non avevo il mio costume, né i capelli, né il trucco o altro. Con Silver Surfer, c’è ancora qualcosa di molto misterioso. Quel mistero è molto importante per me come attrice. È un personaggio così iconico e mi è sembrato molto diverso. Non ho mai interpretato un personaggio del genere.

John Malkovich interpreta “Red Ghost”?

Secondo un rumor di Murphy’s Multiverse, John Malkovich potrebbe interpretare l’antagonista russo Ivan Kragoff alias Red Ghost. Nei fumetti, “Red Ghost” è noto per il suo genio scientifico e le sue ambizioni malvagie. È un ex scienziato e cosmonauta sovietico ed è ossessionato dal superare i risultati degli esploratori spaziali americani, in particolare i Fantastici Quattro.

Kragoff ottiene i suoi poteri dopo aver esposto deliberatamente se stesso e tre scimmie addestrate ai raggi cosmici durante una missione spaziale. Questi raggi conferiscono a Kragoff la capacità di diventare intangibile e di attraversare la materia solida, mentre le sue scimmie (Mikhlо, Igor e Peotr) acquisiscono poteri unici, formando un team superpotente sotto il suo comando.

Il personaggio è guidato dalla rivalità con Reed Richards e dal desiderio di dimostrare la supremazia sovietica. “Red Ghost” e il suo team di super-scimmie,create da Stan Lee e Jack Kirby, hanno debuttato nell’albo Fantastic Four n.13 (aprile 1963).

Julia Garner sarà “Shalla-Bal” l’Araldo di Galactus

Julia Garner, tre volte premio Emmy per il ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark, vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione di Anna Delvey nella miniserie tv Inventing Anna e vista di recente nel reboot horror “Wolf Man” interpreterà Silver Surfer nel nuovo reboot Marvel “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”. Più precisamente Garner sarà l’Araldo Shalla-Bal, in una delle incarnazioni di Silver Surfer. Nei fumetti i diversi araldi sono individui che servonoi Galactus il Divoratore di Mondi. Frugano nell’universo alla ricerca di pianeti desiderabili da consumare per il loro padrone e segnalano la sua venuta. A questi araldi viene conferita una frazione del Potere Cosmico di Galactus.

Solco i cieli. Catturo le onde gravitazionali della Singolarità Primordiale e cavalco le galassie. Sono un fantasma… un baluginio, troppo rapido per essere percepito dall’occhio umano. Sfreccio lungo un universo in espansione, schivando le macerie infuocate del tempo e dello spazio che si fondono tra loro. Scorgo un leviatano che esala il suo ultimo respiro, che scaglia maledizioni nella lingua degli dèi antichi, che si contorce, mentre le sue stesse interiora si calcificano in strane formazioni cristalline. Sto assistendo alla nascita di un nuovo regno… un’immagine speculare in frantumi della creazione che ripete la stessa sfida cosmica in un ciclo eterno. Vedo i maestri di questo regno, nuovi dèi esuberanti che collezionano vite mortali per vanità e diletto. Vedo molti campioni ascendere e precipitare nel loro nome. Vedo eroi contro eroi… fratelli contro fratelli… intrappolati in una spirale di violenza senza fine, antica quanto il tempo stesso. Ma scorgo anche i semi di una fratellanza ribelle. Fa sbocciare atti di eroico sacrificio, di speranza provocatoria. Ed è la speranza che mi porta ad infrangere le barriere dello spazio e del tempo. È la speranza che guida la mia ricerca nei quattro angoli del cosmo. È la speranza che mi porta a solcare i cieli… Tanto tempo fa, feci una promessa ai miei compagni. Non importa quanto ci vorrà, o fin dove dovrò viaggiare. Manterrò quella promessa. Li troverò, e li riporterò a casa. Questa è la parola… di Silver Surfer.

SHALLA-BAL NEI FUMETTI

Il personaggio di Shalla-Bal è stato creao da Stan Lee e John Buscema per l’albo Silver Surfer n.1 del 1968. Trattasi dell’Imperatrice del pianeta Zenn-La, una utopica civiltà di pace e illuminazione nonché amante di Norrin Radd. Quando Galactus arriva sul loro pianeta, Radd si offre volontario per diventare l’araldo del Divoratore di Mondi, in cambio Zenn-La avrà salva la vita. Norrin Radd riceve così il Potere Cosmico e diventa Silver Surfer, separandosi così da Shalla-Bal per molto tempo. Alla fine, Radd / Surfer si ribella a Galactus, che lo intrappola sul pianeta Terra come punizione. Il demone Mefisto che anela l’anima nobile di Surfer, percepisce l’angoscia di questa separazione e utilizza Shalla-Bal come pedina nel suo conflitto con il Surfer. Come parte del suo piano, Mefisto sostituisce la coscienza di Shalla-Bal in modo da farle credere di essere una cittadina della Latveria di nome Helena, e il Dottor Destino organizza con lei un falso matrimonio per far sì che il Surfer si scontri con i Fantastici 4. Come avrete notato, nei fumetti non è Shalla-Bal a diventare l’araldo ma il suo amante Norrin Radd. Esiste però una continuity alternativa del personaggio di Terra X e Universo X, in cui Shalla-Bal si unisce all’amante Norrin come secondo Silver Surfer, entrambi servono così come araldi gemelli del secondo Galactus.

I Fantastici Quattro Gli Inizi – La colonna sonora del film

Le musiche originali del reboot dei Marvel Stufios sono state affidate al compositore Michael Giacchino (Gli Incredibili, Ratatouille, Star Trek, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story, Jojo Rabbit).

(Gli Incredibili, Ratatouille, Star Trek, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story, Jojo Rabbit). Giacchino ha musicato diversi film basati su fumetti, tra questi l’originale Doctor Strange, la trilogia di Spider-Man con Tom Holland ( “Homecoming”, “Far from Home”, “No Way Home”), il reboot The Batman con Robert Pattinson e il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Giacchino ospite del programma YouTube di Brandon Davis ha parlato del tema che ha creato per “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, che ha debuttato al D23 dello scorso anno. Il compositore ha parlato di cosa voleva che il tema trasmettesse e che si tratta di qualcosa che, secondo lui, i Marvel Studios non hanno mai approcciato prima. Ha spiegato che il tema vorrebbe veicolare ” un senso di speranza e ottimismo in un modo che, francamente, nessun altro film Marvel ha ancora fatto”. Giacchino ha aggiunto: “Volevo che sembrasse, ‘Oh, questo riguarda davvero solo una famiglia che si trova ad affrontare qualcosa di molto difficile. Alla fine, vivono in quest’era di ottimismo, speranza, scoperta e progresso nella scienza e nella tecnologia, e ho pensato che sarebbe stato molto divertente evidenziarlo.”

