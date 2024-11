Nosferatu: prima clip, nuovo poster IMAX e merchandise ufficiale del vampire-horror di Robert Eggers

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Universal Pictures il nuovo remake di Nosferatu ad opera del regista Robert Eggers (The Witch, The Northman). Nell’attesa di goderci il film nelle sale abbiamo nuovi contenuti ufficiali da proporvi a partire da una prima clip ufficiale in lingua originale.

La breve clip offre un’agghiacciante anticipazione e mostra una disperata Ellen Sutter (Lily-Rose Depp) che supplica il suo angelo custode e chiede protezione dalle forze del male che sono entrate nella sua vita. Le preghiere di Ellen vengono esaudite, ma dal Conte Orlok.

Nosferatu – La nuova clip ufficiale in originale

Hear my call. Tickets for NOSFERATU go on sale tomorrow. pic.twitter.com/5jy3vv53fi — Nosferatu (@NosferatuFilm) November 24, 2024

Il film è una rivisitazione del magistrale classico degli anni ’20, che racconta la storia del sinistro vampiro Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård nel film, e della sua contorta ossessione per una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo.

Il film vede anche la partecipazione di Emma Corrin (Deadpool 3), Aaron Taylor-Johnson (Kraven – Il cacciatore), Simon McBurney (The Conjuring 2) e Ralph Ineson (The Witch).

Heretic lancia il profumo ufficiale del film

L’uscita del “Nosferatu” di Eggers sarà accompagnata da merchandise ufficiale che include un profumo di “Heretic Parfume” in edizione limitata creato dal profumiere Douglas Little in collaborazione con Focus Features per celebrare il film.

Il profumo Nosferatu Eau de Macabre è una fragranza unisex ispirata all’iconico vampiro: “Un profumo agghiacciante di lillà appassiti, vellutata ambra grigia vegana e fulmini che riempiono l’aria di petricore ed elettricità: è allo stesso tempo delicato ed edonistico”.

Il tappo di ogni flacone da 30 ml è inciso con il sigillo del Conte Orlok ed è confezionato in uno squisito cofanetto nero completo di note di fragranza stampate e ispirazione.

“Nosferatu Eau de Macabre” di Heretic Parfume è ora disponibile QUI.

Il Popcorn Bucket ufficiale del film

È stato svelato il secchiello per popcorn da collezione che replica il sarcofago del Conte orlok nel film “Nosferatu! Il secchiello per popcorn viene distribuito agli spettatori della catena americana Regal Cinemas che ha fornito anche un video promozionale dell’inquietante gadget.

Sink your teeth into the ultimate collectible⚰️🧛 Get your tickets for #Nosferatu today, playing at Regal December 25. 🎟️️: https://t.co/zcts2uIIS7 pic.twitter.com/TAFULyu474 — Regal (@RegalMovies) November 25, 2024

Robert Eggers descrive il nuovo Conte Orlok…

Dopo una recente proiezione del remake alla presenza del regista Robert Eggers a Los Angeles, Guillermo del Toro si è unito al collega regista sul palco per parlare della nuova agghiacciante interpretazione del Conte Orlok.

La versione di Orlok di Eggers non sarà il tipico vampiro che morde il collo, Eggers ha voluto cambiare le cose con un metodo di alimentazione che sembra materia prima da incubo primordiale. A differenza di Dracula o persino dell’originale Orlok di Max Schreck, che notoriamente puntava alla giugulare, il vampiro di Eggers prende di mira l’addome. Eggers ha spiegato: “[Il conte Orlok] passa attraverso l’ombelico anziché attraverso il cuore”.

E non finisce qui, Eggers ha spiegato che questa tipologia di vampiro si nutre persino dal petto della vittima: “Inoltre, ovviamente, il vampiro beve dai seni delle persone, il che non è facile con uno sterno, ma a causa del modello ‘vecchia strega’, molta della tradizione più antica vede il vampiro che non solo ti sta soffocando, ma sta anche nutrendosi dal tuo sangue direttamente dal cuore”.

Eggers collega questo stile di alimentazione al folklore europeo e ad altri miti sovrannaturali, in particolare creature legate alla paralisi del sonno e incubi in cui ti schiacciano il petto: vedi il demone “Uqumangirniq” della tradizione inuit e il giapponese “Kanashibari”.

Eggers e del Toro hanno fornito altri dettagli su ciò che rende questa versione di Orlok particolarmente interessante. Il conte Orlok di Bill Skarsgård è descritto come “un cadavere rianimato in modo osceno”, una visione di decomposizione non dissimile dai ripugnanti “ritornanti” dell’horror italiano degli anni ’70.

In un dettaglio particolarmente interessante, Eggers ha rivelato che il volto di Orlok è “rosso, è come un fuoco acceso…con il sangue che si raccoglie sotto la sua carne”.

Nosferatu – Il nuovo poster ufficiale del film